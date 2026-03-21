200 хиляди излязоха на антиправителствен протест в центъра на Прага

21 Март, 2026 19:18, обновена 21 Март, 2026 19:22 2 170 29

Участниците в митинга смятат, че демокрацията и свободата на словото са застрашени

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Антиправителствен митинг в центъра на Прага привлече над 200 000 участници.

Това обяви Микулаш Минарж, лидер на гражданското сдружение „Милион моменти за демокрация“, което организира митинга.

„Поне 200 000 до 250 000 участници“, цитира думите му новинарският портал Denikn.

Говорителите на митинга критикуваха политиката на правителството на премиера Андрей Бабиш, което дойде на власт в страната след изборите миналата есен.

Участниците в митинга смятат, че демокрацията и свободата на словото са застрашени, особено в намерението на правителството да затегне контрола върху обществените медии и неправителствените организации.

Протестиращите изразиха подкрепа за чешкия президент Петър Павел и ангажимента си за участието на страната в Европейския съюз и НАТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я, антикопейски митинг!

    54 52 Отговор
    Най-сетне.

    Коментиран от #8, #18

    19:24 21.03.2026

  • 2 Указание

    55 70 Отговор
    Руските марионетки трябва да се изхвърлят от властта навсякъде...

    Коментиран от #14, #21

    19:25 21.03.2026

  • 3 Пич

    58 47 Отговор
    Айде пак едни и същи соросоидни номера !!! Майдани и пичове !!! Това трябва да се потушава с твърда ръка !!!

    Коментиран от #17

    19:25 21.03.2026

  • 4 Феникс

    57 41 Отговор
    Кофти и в Чехия ли са вложили парички за оранжева революция, на дебилнодо дженZ зомби поколение?

    Коментиран от #24

    19:26 21.03.2026

  • 5 оня с питон.я

    34 18 Отговор
    А тук ппдб успяват да съберат само шепа фашисти.

    19:27 21.03.2026

  • 6 НПО-ТАТА

    50 12 Отговор
    Най се страхуват да не им разследват дейността.

    19:27 21.03.2026

  • 7 ,, Чехия" и Копейки

    24 7 Отговор
    ?????? 🦜🦨

    19:28 21.03.2026

  • 8 не се

    28 9 Отговор

    До коментар #1 от "Я, антикопейски митинг!":

    радвай толкова, милиони други са у дома си.

    19:28 21.03.2026

  • 9 Не 200 000 хиляди

    18 11 Отговор
    а 200 милиона излязоха на протест.
    Защо ми свирките така лъжат

    19:31 21.03.2026

  • 10 Долу ръцете от

    9 17 Отговор
    от неправителствените организации (НПО)!!!

    - Сорос

    Коментиран от #16

    19:33 21.03.2026

  • 11 Цената на дизела в България

    28 9 Отговор
    и федералната република доближават рекордни стойности но инфлацията в Европейския съюз пада под 2%. А икономиката върви устремно и само надолу.

    19:34 21.03.2026

  • 12 Източния блок

    6 28 Отговор
    Няма смисъл да протестират, Чехия е здраво в комунистическия блок.

    19:34 21.03.2026

  • 13 Гост

    18 5 Отговор
    Да изпращаме танковете!!!

    19:34 21.03.2026

  • 14 ми Нали

    18 7 Отговор

    До коментар #2 от "Указание":

    ги ИЗХВЪРЛИХТЕ КАТО скачахте като МАКАЦИ ---КОИ НЕ СКАЧА Е ЧЕРВЕН --- КВО СТАНА НЕЩО СПРЯХТЕ С ПОДСКОЦИТЕМАИ МУНЦИТЕ ДА НЕ СЕ ОСЪЗНАХТЕ

    19:39 21.03.2026

  • 15 Бат Петьо Парчето

    17 20 Отговор
    СМЪРТ ЗА ПУТИНИСТИТЕ

    Коментиран от #19

    19:40 21.03.2026

  • 16 200 000 хиляди души

    21 4 Отговор

    До коментар #10 от "Долу ръцете от":

    (ако бройката е вярна) трябва да си търсят нормална, почтена работа за да се изхранват.
    Което е добре за икономиката на Чехия.

    19:40 21.03.2026

  • 17 МУРКА

    16 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ПРАТИ ГИ НА ФРОНТА

    19:41 21.03.2026

  • 18 Не "антикопейски"

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Я, антикопейски митинг!":

    а сороски!
    Подивяват като ги задължат да обявят откъде е финансирането им! В това се състои контролът! А не че ги забраняват. Изпитват ужас че тябва да работят нещо нормално!

    И вие ще излезете на протести ако има такъв закон!

    19:50 21.03.2026

  • 19 БАШ

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бат Петьо Парчето":

    Ш ЕКИ ДЖИ САП ОЛ

    19:52 21.03.2026

  • 20 хмммм

    10 9 Отговор
    Бравоп! Свалете я тая марионетка Бабиш.

    19:57 21.03.2026

  • 21 Хохо Бохо

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Указание":

    Ма той Бабиш краварски отпадък роб на урсулестите ма. 200 000 копейки ли имаш предвид?

    19:57 21.03.2026

  • 22 Друг случай

    9 6 Отговор
    И какво са 250 000души при население близо 11млн.население?То и при нас имаше над 1млн.протестиращи срещу Борисов и Пеевски и какво от това.Пак те управляват.Дори Гюров да ги критикува.Ще си пийнат и хапнат по домовете и нищо.

    19:59 21.03.2026

  • 23 Болен мозък

    3 1 Отговор
    Важно е на избори колко ша гласуват...

    20:04 21.03.2026

  • 24 Хахахаха

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Феникс":

    Не е нужно да си платен, копей! За да избереш свободата, просто е нужно да бъдеш човек!

    20:07 21.03.2026

  • 25 Хахахаха

    5 5 Отговор
    Поздрав за всички свободни хора!!


    Аз не съм комунист и никога няма да бъда. Аз не съм нихилист и никога няма да бъда. Аз не съм антихрист и никога няма да бъда. Аз съм просто човек. Аз съм просто човек! Аз не съм екстремист и никога няма да бъда. Аз не съм шовинист и никога няма да бъда. Аз не съм терорист и никога няма да бъда. Аз съм просто човек. Аз съм просто човек! Рефрен: Обичам синьото небе, обичам земята. Обичам твоето лице, обичам светлината. Обичам вашите ръце-зовящи свободата! И мразя всеки, който ми пречи да бъда Човек! Аз не съм бюрократ и никога няма да бъда. Аз не съм технократ и никога няма да бъда. Аз не съм тарикат и никога няма да бъда. Аз съм просто човек. Аз съм просто човек! Рефрен: Обичам синьото небе, обичам земята. Обичам твоето лице, обичам светлината. Обичам вашите ръце-зовящи свободата! И мразя всеки, който ми пречи да бъда Човек! Аз не съм комунист, аз не съм нихилис, аз не съм шовинист, аз не съм терорист, аз не съм антихрист, аз не съм екстремист. Аз съм просто човек! Аз не съм бюрократ, аз не съм технократ, аз не съм тарикат, аз не съм плутократ, аз не съм психопат, аз не съм общопризнат. Аз съм просто човек! Аз не съм милитарист, аз не съм маоист, аз не съм ционист, аз не съм каратист, аз не съм ленинист, аз не съм утопист. Аз съм просто човек! Аз не съм сталинист, аэ не съм рецидивист, аз не съм националист, аз не съм колективист, аз не съм товаист, аз не съм оноваист. Аз съм просто човек!

    Коментиран от #27

    20:09 21.03.2026

  • 26 Тити

    8 8 Отговор
    Бабиш е същият боклук като Орбан и Фицо.

    20:09 21.03.2026

  • 27 Хахахаха

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Да допълня към текста - - АЗ НЕ СЪМ ПУТИНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА!

    20:11 21.03.2026

  • 28 Бай онзи

    6 1 Отговор
    Пак има 5 милиарда долара от Виктория Нюланд

    20:16 21.03.2026

  • 29 Точна статия

    1 0 Отговор
    Четвърт милион в столицата Прага развяваха Чешки и Украински знамена

    20:37 21.03.2026

