200 хиляди излязоха на антиправителствен протест в центъра на Прага

Антиправителствен митинг в центъра на Прага привлече над 200 000 участници.

Това обяви Микулаш Минарж, лидер на гражданското сдружение „Милион моменти за демокрация“, което организира митинга.

„Поне 200 000 до 250 000 участници“, цитира думите му новинарският портал Denikn.

Говорителите на митинга критикуваха политиката на правителството на премиера Андрей Бабиш, което дойде на власт в страната след изборите миналата есен.

Участниците в митинга смятат, че демокрацията и свободата на словото са застрашени, особено в намерението на правителството да затегне контрола върху обществените медии и неправителствените организации.

Протестиращите изразиха подкрепа за чешкия президент Петър Павел и ангажимента си за участието на страната в Европейския съюз и НАТО.