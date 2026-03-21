Майк Джонсън: Мисията ни в Иран практически е завършена

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън смята, че мисията на САЩ по отношение на Иран е практически завършена.

„Вярвам, че първоначалната мисия е практически завършена. Целта ни беше да унищожим балистичните ракети и техните производствени съоръжения и да неутрализираме военноморските сили. Тези цели бяха постигнати“, каза той пред Асошиейтед прес.

Според конгресмена конфликтът е „донякъде продължителен“, защото Техеран има способността да заплашва корабоплаването в Ормузкия проток.

„След като стабилизираме ситуацията малко, мисля, че работата е практически свършена“, каза Джонсън.

Израелските военни съобщиха, че отново са засекли ракетен огън от Иран и са започнали да го прехващат.

„Израелските отбранителни сили засекоха ракети, изстреляни от Иран към израелска територия. Отбранителните системи работят за прехващане на заплахите“, се казва в изявлението.

Според Ал Хадат, Иран е изстрелял близо 4 900 ракети и дрона по арабски държави в Персийския залив и 850 ракети и дрона по Израел от началото на ескалацията на 28 февруари.