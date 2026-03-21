Майк Джонсън: Мисията ни в Иран практически е завършена

21 Март, 2026 19:37, обновена 21 Март, 2026 19:41 1 876 44

  • майк джонсън-
  • сащ-
  • иран-
  • война

Израелските военни съобщиха, че отново са засекли ракетен огън от Иран и са започнали да го прехващат

Майк Джонсън, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън смята, че мисията на САЩ по отношение на Иран е практически завършена.

„Вярвам, че първоначалната мисия е практически завършена. Целта ни беше да унищожим балистичните ракети и техните производствени съоръжения и да неутрализираме военноморските сили. Тези цели бяха постигнати“, каза той пред Асошиейтед прес.

Според конгресмена конфликтът е „донякъде продължителен“, защото Техеран има способността да заплашва корабоплаването в Ормузкия проток.

„След като стабилизираме ситуацията малко, мисля, че работата е практически свършена“, каза Джонсън.

Израелските военни съобщиха, че отново са засекли ракетен огън от Иран и са започнали да го прехващат.

„Израелските отбранителни сили засекоха ракети, изстреляни от Иран към израелска територия. Отбранителните системи работят за прехващане на заплахите“, се казва в изявлението.

Според Ал Хадат, Иран е изстрелял близо 4 900 ракети и дрона по арабски държави в Персийския залив и 850 ракети и дрона по Израел от началото на ескалацията на 28 февруари.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хе хе...

    58 3 Отговор
    Бягството може да е срамно, но е сигурно.

    Коментиран от #28, #42

    19:44 21.03.2026

  • 2 Пенчо

    46 3 Отговор
    Ср...те на метеното и край на мисията! За кой ли път!?

    19:44 21.03.2026

  • 3 Коиловци брадърс

    49 3 Отговор
    Оакаха се, омазаха и самолетоносача и се изнизват

    19:45 21.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    42 2 Отговор
    ТЕКСАСКИТЕ ПЕТРОЛНИ БАРОНИ
    ЧИИТО РАФИНЕРИИ ГОРЯТ В ЗАЛИВА
    И КОИТО СА СПОНСОРИ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ НА ФАЩ
    ......
    ПОГАЛИХА НЕЖНО ПО ДУПЕТАТА ДОНИ , БИБИ И РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ :))
    ......

    19:45 21.03.2026

  • 5 НЕ РАЗБРАХ

    36 2 Отговор
    Кравите и шапките победиха ли вече?

    19:47 21.03.2026

  • 6 Шопо

    35 3 Отговор
    Пехотинците на САЩ са непобедими, не може да победиш нещо което не съществува.

    19:48 21.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 2 Отговор
    ПВО-ТО НА ИЗРАЕЛ ПОЧНА ДА ПАЗИ САМО НАЙ - ВАЖНИТЕ ОБЕКТИ И ДА ПРОПУСКА 60%
    ОТ ВСИЧКИ РАКЕТИ
    .....
    С ХОДЖАТА РЕДЖЕП, КОЙТО ИМА МНОГО ЗАДНИ МИСЛИ ЗА ИЗРАЕЛ ОЩЕ НЕ СЕ Е НАМЕСИЛ :)

    Коментиран от #34

    19:48 21.03.2026

  • 8 нетаняху, биби

    30 2 Отговор
    На кого ни оставяш, татенце тръмп?

    Коментиран от #9, #12

    19:48 21.03.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "нетаняху, биби":

    НА ТАТКО РЕДЖЕП

    19:50 21.03.2026

  • 10 Гост

    25 2 Отговор
    Разруха, смърт и инфлация, това е мисията, както обикновено, само че този път печатниците за долари няма да са никак полезни!

    19:51 21.03.2026

  • 11 Баш Хайдутин и действащ комунист

    21 1 Отговор
    Плъховете и клаварите да бягат от Иран ,лекинко по тихоничко хохохохохох

    19:53 21.03.2026

  • 12 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "нетаняху, биби":

    На Македония

    19:54 21.03.2026

  • 13 Папи Ханс

    3 3 Отговор
    И всичко е точно.. защото снощи правих Кекс.

    19:55 21.03.2026

  • 14 Пич

    15 3 Отговор
    Тръмп:
    - Мен не ме е шубе, не искам да бягам! Той така ми казА!!!

    19:55 21.03.2026

  • 15 Иран е съсипана военно и ядрено.

    3 26 Отговор
    Въпросът е дали ще бъде върнат в 18 век.

    Същевременно обаче САЩ пазят нефтени и газови мощности и терминали на Иран.
    Дори разрешиха на Иран да изнася нефт.

    Това показва ПЪЛНОТО ПРЕВЪЗХОДСТВО на Съюзниците .

    Коментиран от #18, #20, #29, #33

    19:56 21.03.2026

  • 16 Феникс

    16 1 Отговор
    И каква им е мисията на тези олигофрени. че не разбрах? АЗ ако нях на иранците след всичко това, щях вече да приготвям ядреният синтез!

    Коментиран от #44

    19:57 21.03.2026

  • 17 Ами да обявяват тогава победа

    17 1 Отговор
    и подписват условията на Иран.
    И Хормус ще бъде отворен без повече жетви и разходи.
    Иран не е искал и не иска ЯО, нито държи прах за пране в епруветки.

    Само с "обявяване на победа" обаче, номера няма да пред иранците.

    20:01 21.03.2026

  • 18 КОИ СА СЪЮЗНИЦИТЕ

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иран е съсипана военно и ядрено.":

    Че май няма съюзници.

    20:01 21.03.2026

  • 19 Бум бум Тел Авив

    23 1 Отговор
    Честито , днес трети пореден кенеф16 беше ударен и свален....скритото под земята ПВО на Иран вече се показва, както и дългата ръка на Путин!
    Ще се покажат скоро и скритите Су35 и Су57, още 2-3 радара са останали за изчистване и краварската авиация ще бъде бързо приземена от въздуха.
    Междудругото, иранските ракети не спират да се сипят мат Тел Авив, Йерусалим, и еврейските военни бази, както бяха унищожени. Ционисткият цирк е пълен !

    20:02 21.03.2026

  • 20 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Иран е съсипана военно и ядрено.":

    то ако ставаше така Украйна досега трябваше да е в каменната ера.

    20:02 21.03.2026

  • 21 Териториално прихващане

    14 2 Отговор
    "Целта ни беше да унищожим балистичните ракети". За целта евреите използват така нареченото "териториално прихващане", тоест използват си територията, за да прихванат иранските ракети. И действа! А е прелетяла иранска ракета над Израел, а е паднала в някой град, или в база, или на летище... 100% ефективна тактика. Задействаш "териториалното прихващане" и чакаш на врага да му свършат ракетите. Гениално!

    20:03 21.03.2026

  • 22 Това

    10 0 Отговор
    прилича на кризисен пи-ар.

    20:07 21.03.2026

  • 23 ПОБЕДИХА ДАМО ПО НОВИНИТЕ

    12 0 Отговор
    Както обикновенно.

    20:08 21.03.2026

  • 24 МП4

    10 0 Отговор
    Така сте се издънили.с мисията че се молите да непродължи....
    П.с. Май забравяте колко стар народ е Иран и колко милиони забулени мамунки има с ракети. . . . . .

    20:08 21.03.2026

  • 25 нннн

    9 0 Отговор
    Шepдeня на дядо Дончо не издържа и той се oблeкчи в асансьора. Излезе, промърмори ,,Свърших. Нямам повече работа тука. Който иска, да чисти.", и си тръгна.

    20:10 21.03.2026

  • 26 Да,бе

    10 0 Отговор
    Практически не ви е свършена работата в Иран,а вие сте свършени...Кратката ви доминация в древната история на човечеството ще остане,като мерило за негативният подбор на падението.

    20:10 21.03.2026

  • 27 гошо

    11 0 Отговор
    Каква мисия,терористична американска организация?

    20:12 21.03.2026

  • 28 стоян

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хе хе...":

    До 1 ком - другар американците не са влизали в Иран че да бягат - отидоха до Иран разтъртиха ги от бомбене - изораха дълбока оран военните заводи и бункери и скоро ще си идат - а вие празнувайте ,,пабеда будет за нами,,

    Коментиран от #30, #36, #37, #40

    20:13 21.03.2026

  • 29 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иран е съсипана военно и ядрено.":

    Свалиха санкциите срещу Иран и искат да купят петрол от Иран,а Иран отказа да им продава:)))))
    Цирк Буш ...

    20:15 21.03.2026

  • 30 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян":

    И като се събуди

    20:17 21.03.2026

  • 31 Факт

    5 0 Отговор
    Практически ви набиха голямата и прехвалена армия и сега се опитвате да замажете положението.

    20:17 21.03.2026

  • 32 Американски цръвули

    6 0 Отговор
    Иран направо ви разпра търлъка от мандръсанйе....

    20:19 21.03.2026

  • 33 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иран е съсипана военно и ядрено.":

    Да та питам: Да не си правен в г.з.?

    20:19 21.03.2026

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Щом по нашите новини дадоха видео на поражения смятайте какво е на практика

    20:21 21.03.2026

  • 35 Атина Палада

    8 0 Отговор
    И каква ви беше мисията в Иран? Рафинериите на американските петролни компании в Близкия Изток горят .Военните ви бази са на пепел..Самолетоносачите ви горят ...Бегате през глава...Петрол немате ,отворихте резерва...Затова свалихте санкциите на Иран и искате петрол,обаче Иран отказва да ви продаде ха ха ха
    Само 27-те ви бази колко стотици милиарди са ? А за загубите на петролните ви компании да не говорим....

    20:22 21.03.2026

  • 36 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян":

    Сега Иран е на ход.

    20:23 21.03.2026

  • 37 Песента за макята на стоян знаеш ли я..

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян":

    Овчо,как като всичко им е унищожено пак атакуват ционистите бре отворен,изора ри са нивата на женка ти,тъпагьозев...даже показаха че и една далечна база им е под въпрос сутринта....унищожили били...такива кът тебе са за карлуково...

    20:23 21.03.2026

  • 38 Тиква

    6 0 Отговор
    Това е ясно, дошли се наакахте и заминахме,великия клозет на Кипър, другите се скриха,ни сме велики пирати както и малобритания,наглеци и престъпници.

    20:23 21.03.2026

  • 39 Мисията в Иран приключи,

    5 0 Отговор
    защото аpийците ви набиха евpейските канчета, побъркаха ви с летящи руски лопати задвижвани с перални от чипове, а логистиката не идваше от Старлинк, а направо от император Путин, подчинен на дядо Господ. Всички мучащи бази наоколо бяха поразени, барабар с морските самолетоносачи корита - ковчези, дори невидимите Фъk35 хартиени хвърчила. Златния купол се оказа Сламен купол със златен блясък. Ирански шамари на всеки километър, които много скоро ще се прехвърлят оттатък дебилния океан населен само с дебили.

    20:23 21.03.2026

  • 40 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян":

    Такъв бой американците не са яли от времето на Виетнам Пълен провал на операцията Тотален фалит на арабите

    20:26 21.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 И последната

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хе хе...":

    хватка от джудото е да си плюеш на петите ! Тук обаче и Русия май изигра някаква роля, щом Арагчи изведнъж рачи да спрат бомбенето на Ормуза, ако спрат ударите по Иран....

    20:29 21.03.2026

  • 43 Рижия пес живи жаби гълта

    0 0 Отговор
    Иранците им пръснаа цъфтоко...

    20:34 21.03.2026

  • 44 първо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Феникс":

    атомната, това е детонатора у водородната(синтеза) !

    20:38 21.03.2026

