Милан се наложи над Торино, Кремонезе прекъсна кошмарна серия

Милан победи Торино с 3:2 у дома в 30-ия кръг на италианската Серия А, предаде БТА.

Страхиня Павлович откри резултата в полза на "росонерите" в 36-та минута, а Джовани Симеоне изравни за Торино минута преди почивката. Адриен Рабио в 54-та минута и Юсуф Фофана в 56-та минута дадоха аванс от два гола на Милан, а Никола Влашич върна едно попадение за гостите от дузпа в 82-рата минута.

С победата Милан си върна второто място в класирането, което за 24 часа заемаше Наполи след победата над Каляри с 1:0. Милан има 63 точки ссрещу 62 за третия Наполи. Торино (33 точки) е 14-ти в класирането.

По-рано днес Кремонезе спечели ценна победа с 2:0 при гостуването на Парма в италианската Серия А и сложи край на негативната си серия от 15 поредни мача без победа. Треньорската рокада в Кремонезе през тази седмица даде резултат и новият старши треньор на тима Марко Джампаоло успя да донесе промяна в играта и да запише победа в дебюта си на поста.

Йосеф Малех откри резултата в 54-ата минута, а Яри Вандепуте се разписа в 68-ата минута за крайното 2:0. С победата Кремонезе излезе от зоната на изпадащите и вече заема 17-о място с 27 точки. Парма е на 12-а позиция с 34 точки.