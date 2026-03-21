Новини
Спорт »
Световен футбол »
Милан се наложи над Торино, Кремонезе прекъсна кошмарна серия

Милан се наложи над Торино, Кремонезе прекъсна кошмарна серия

21 Март, 2026 21:42 455 0

  • серия а-
  • милан-
  • кремонезе-
  • торино-
  • калчо

Кремонезе сложи край на негативната си серия от 15 поредни мача без победа

Милан се наложи над Торино, Кремонезе прекъсна кошмарна серия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Милан победи Торино с 3:2 у дома в 30-ия кръг на италианската Серия А, предаде БТА.

Страхиня Павлович откри резултата в полза на "росонерите" в 36-та минута, а Джовани Симеоне изравни за Торино минута преди почивката. Адриен Рабио в 54-та минута и Юсуф Фофана в 56-та минута дадоха аванс от два гола на Милан, а Никола Влашич върна едно попадение за гостите от дузпа в 82-рата минута.

С победата Милан си върна второто място в класирането, което за 24 часа заемаше Наполи след победата над Каляри с 1:0. Милан има 63 точки ссрещу 62 за третия Наполи. Торино (33 точки) е 14-ти в класирането.

По-рано днес Кремонезе спечели ценна победа с 2:0 при гостуването на Парма в италианската Серия А и сложи край на негативната си серия от 15 поредни мача без победа. Треньорската рокада в Кремонезе през тази седмица даде резултат и новият старши треньор на тима Марко Джампаоло успя да донесе промяна в играта и да запише победа в дебюта си на поста.

Йосеф Малех откри резултата в 54-ата минута, а Яри Вандепуте се разписа в 68-ата минута за крайното 2:0. С победата Кремонезе излезе от зоната на изпадащите и вече заема 17-о място с 27 точки. Парма е на 12-а позиция с 34 точки.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове