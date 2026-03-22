Telegraph: Най-мощното оръжие на Иран в конфликта със САЩ и Израел е Ормузкият проток

Основният коз на Иран в конфликта със САЩ и Израел е Ормузкият проток, съобщава Telegraph.
„Най-мощното оръжие на Иран не е дрон, ракета или мина. Америка и Израел не се борят само с Ислямската република – географията също е техен враг. Пясъците на Ирак и планините на Афганистан напомниха на американските военни, че географията играе решаваща роля в конфликта. Същото се случва и във водите край бреговете на Иран. Основният коз на Иран? Ормузкият проток. И Техеран го изигра, като ефективно затвори водния път, през който се доставят 20% от световния петрол и газ“, се посочва в изданието.
Освен икономическото значение, статията отбелязва и военното значение на Ормузкия проток.
„Географията на пролива позволява на Иран да използва световната икономика в своя полза. Неговата теснота, плитки води и скрити заливи могат да скрият моторници, натоварени с мини, и екипажите на танкери знаят това. Това го прави най-мощното оръжие на Иран, превъзхождащо всеки дрон или ракета в арсенала му“, подчертава изданието.
Ответният удар на Иран срещу газовата инфраструктура на Катар причинява щети за няколко години, заяви бившият британски дипломат Алистър Крук в YouTube.
„Ситуацията наистина излиза извън контрол. И ескалира рязко след атаката срещу иранската част от газовото находище „Южен Парс“. Иранците атакуваха инфраструктурата на Катар и това върна страната назад. Нанесени бяха огромни щети. Съоръженията за втечняване и инфраструктурата бяха сериозно повредени. Катар сега обявява форс-мажор по дългосрочните си газови договори за пет години и ще им отнеме поне толкова време за възстановяване. Те полудяват. Наистина са ядосани“, отбеляза той.
В сряда Qatar Energy съобщи за сериозни щети на индустриалния град Рас Лафан в Северен Катар, където се намира най-големият комплекс за производство на втечнен природен газ в страната, в резултат на пожари след ракетна атака.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 златен кенеф
Коментиран от #4
05:23 22.03.2026
2 даааа...кофти война....
05:40 22.03.2026
3 Кирил
Иран зависи от протока. 80% от износа и вноса му са от там. Китай и Индия също зависят от протока.
ДА ГО ЗАТВАРЯТ
Коментиран от #5
05:55 22.03.2026
4 Начо
До коментар #1 от "златен кенеф":Ти впутинец ли си
05:56 22.03.2026
5 Оня
До коментар #3 от "Кирил":Като не зависят от протока що тогава бензина и нафтата им излетяха в небесата?
06:00 22.03.2026
