Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Telegraph: Най-мощното оръжие на Иран в конфликта със САЩ и Израел е Ормузкият проток

22 Март, 2026 05:12, обновена 22 Март, 2026 05:15 1 374 7

  • иран-
  • ормузки проток-
  • катар-
  • война-
  • сащ-
  • израел

Ответният удар на Техеран срещу газовата инфраструктура на Катар е причинил щети за няколко години, заяви бившият британски дипломат Алистър Крук

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Основният коз на Иран в конфликта със САЩ и Израел е Ормузкият проток, съобщава Telegraph.

„Най-мощното оръжие на Иран не е дрон, ракета или мина. Америка и Израел не се борят само с Ислямската република – географията също е техен враг. Пясъците на Ирак и планините на Афганистан напомниха на американските военни, че географията играе решаваща роля в конфликта. Същото се случва и във водите край бреговете на Иран. Основният коз на Иран? Ормузкият проток. И Техеран го изигра, като ефективно затвори водния път, през който се доставят 20% от световния петрол и газ“, се посочва в изданието.

Освен икономическото значение, статията отбелязва и военното значение на Ормузкия проток.

„Географията на пролива позволява на Иран да използва световната икономика в своя полза. Неговата теснота, плитки води и скрити заливи могат да скрият моторници, натоварени с мини, и екипажите на танкери знаят това. Това го прави най-мощното оръжие на Иран, превъзхождащо всеки дрон или ракета в арсенала му“, подчертава изданието.

Ответният удар на Иран срещу газовата инфраструктура на Катар причинява щети за няколко години, заяви бившият британски дипломат Алистър Крук в YouTube.

„Ситуацията наистина излиза извън контрол. И ескалира рязко след атаката срещу иранската част от газовото находище „Южен Парс“. Иранците атакуваха инфраструктурата на Катар и това върна страната назад. Нанесени бяха огромни щети. Съоръженията за втечняване и инфраструктурата бяха сериозно повредени. Катар сега обявява форс-мажор по дългосрочните си газови договори за пет години и ще им отнеме поне толкова време за възстановяване. Те полудяват. Наистина са ядосани“, отбеляза той.

В сряда Qatar Energy съобщи за сериозни щети на индустриалния град Рас Лафан в Северен Катар, където се намира най-големият комплекс за производство на втечнен природен газ в страната, в резултат на пожари след ракетна атака.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 златен кенеф

    11 3 Отговор
    арабските пудели на краварите могат да благодарят за това на мошетата и рижия.

    Коментиран от #4

    05:23 22.03.2026

  • 2 даааа...кофти война....

    7 2 Отговор
    ся има милиардери които губят милиарди...милиардерите мразят да си губат милиардите....какво ше направат с трампотий...сещайте са....а ве обикновен капитализъм...тъй пище в английската полит икономика...сичко е нормално..

    05:40 22.03.2026

  • 3 Кирил

    6 2 Отговор
    САЩ не зависят от протока.
    Иран зависи от протока. 80% от износа и вноса му са от там. Китай и Индия също зависят от протока.
    ДА ГО ЗАТВАРЯТ

    Коментиран от #5

    05:55 22.03.2026

  • 4 Начо

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "златен кенеф":

    Ти впутинец ли си

    05:56 22.03.2026

  • 5 Оня

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    Като не зависят от протока що тогава бензина и нафтата им излетяха в небесата?

    06:00 22.03.2026

  • 6 АГРЕСОРИТЕ СА ..

    3 0 Отговор
    Фащ и исраиль ..КОИТО ВЕРОЛОМНО БЕЗ ПРИЧИНА НАПАДНАХА МИРЕН ИРАН..СЕГА Ядът ирански ракети.... каквото повикало такова се обадили ...

    06:49 22.03.2026

  • 7 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Има и друго ,оня другия пролив там баб-ел мандиб ,и той е техен на хутите , не са като тъпите оядени арабели ,да играят по свирката на евреи и ционисти

    07:07 22.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания