Telegraph: Най-мощното оръжие на Иран в конфликта със САЩ и Израел е Ормузкият проток

Основният коз на Иран в конфликта със САЩ и Израел е Ормузкият проток, съобщава Telegraph.

„Най-мощното оръжие на Иран не е дрон, ракета или мина. Америка и Израел не се борят само с Ислямската република – географията също е техен враг. Пясъците на Ирак и планините на Афганистан напомниха на американските военни, че географията играе решаваща роля в конфликта. Същото се случва и във водите край бреговете на Иран. Основният коз на Иран? Ормузкият проток. И Техеран го изигра, като ефективно затвори водния път, през който се доставят 20% от световния петрол и газ“, се посочва в изданието.



Освен икономическото значение, статията отбелязва и военното значение на Ормузкия проток.



„Географията на пролива позволява на Иран да използва световната икономика в своя полза. Неговата теснота, плитки води и скрити заливи могат да скрият моторници, натоварени с мини, и екипажите на танкери знаят това. Това го прави най-мощното оръжие на Иран, превъзхождащо всеки дрон или ракета в арсенала му“, подчертава изданието.

Ответният удар на Иран срещу газовата инфраструктура на Катар причинява щети за няколко години, заяви бившият британски дипломат Алистър Крук в YouTube.

„Ситуацията наистина излиза извън контрол. И ескалира рязко след атаката срещу иранската част от газовото находище „Южен Парс“. Иранците атакуваха инфраструктурата на Катар и това върна страната назад. Нанесени бяха огромни щети. Съоръженията за втечняване и инфраструктурата бяха сериозно повредени. Катар сега обявява форс-мажор по дългосрочните си газови договори за пет години и ще им отнеме поне толкова време за възстановяване. Те полудяват. Наистина са ядосани“, отбеляза той.



В сряда Qatar Energy съобщи за сериозни щети на индустриалния град Рас Лафан в Северен Катар, където се намира най-големият комплекс за производство на втечнен природен газ в страната, в резултат на пожари след ракетна атака.