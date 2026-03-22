22 държави са в готовност да осигуряват безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток

Министерството на външните работи на ОАЕ публикува съвместно изявление от 22 държави, в което изразяват готовността си да допринесат за осигуряване на безопасното преминаване на корабите през Ормузкия проток.

„Изразяваме готовността си да допринесем за подходящи мерки за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. Приветстваме ангажимента на страните, участващи в подготвителното планиране“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на министерството.

Изявлението е подписано от Австралия, Бахрейн, Обединеното кралство, Дания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Нова Зеландия, Обединените арабски емирства, Румъния, Словения, Финландия, Франция, Германия, Чехия, Швеция, Естония, Южна Корея и Япония.

Подписалите страни също така отбелязаха, че затварянето на Ормузкия проток нарушава принципите на Конвенцията на ООН по морско право, възпрепятствайки глобалните вериги за доставки и представлявайки заплаха за целия свят.