22 държави са в готовност да осигуряват безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток

Министерството на външните работи на ОАЕ публикува съвместно изявление от 22 държави, в което изразяват готовността си да допринесат за осигуряване на безопасното преминаване на корабите през Ормузкия проток.
„Изразяваме готовността си да допринесем за подходящи мерки за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. Приветстваме ангажимента на страните, участващи в подготвителното планиране“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на министерството.
Изявлението е подписано от Австралия, Бахрейн, Обединеното кралство, Дания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Нова Зеландия, Обединените арабски емирства, Румъния, Словения, Финландия, Франция, Германия, Чехия, Швеция, Естония, Южна Корея и Япония.
Подписалите страни също така отбелязаха, че затварянето на Ормузкия проток нарушава принципите на Конвенцията на ООН по морско право, възпрепятствайки глобалните вериги за доставки и представлявайки заплаха за целия свят.
Защо не протестират за защита на "международното право" пред двамата агресори ???
До коментар #2 от "Ние":Защото ни управляват само петроханци,
До коментар #2 от "Ние":Къде ги тия мъже?
До коментар #2 от "Ние":Е чакай, старчок Запрянката не се е събудил още, ще прати гумените лодки...
12 Град Козлодуй.
До коментар #10 от "Къде":е на пост,но е заспал
До коментар #5 от "Баце":Уместен въпрос.... Не го правят, що са пудели и "пипето" им липсва...
Да обвиняваш жертвата за деанията на агресора.
Е няма такава наглост като западната!
18 Ами,
До коментар #13 от "Мишел":Щото им бомбиха бомбите😂 тръмпоча,така каза
24 хихи
До коментар #22 от "Както винаги":а "сливата" е нощо много ценно
06:30 22.03.2026
25 Българин681
До коментар #22 от "Както винаги":И правилно, нямаме никаква работа там!!!
Кой нападна пръв, отговорът е ясен.
Пepcия просто се защитава - на война като на война.
06:39 22.03.2026
29 Кажи го на Путин...
До коментар #27 от "Ъъъъъ":Той иска същото от Украйна.
30 АРАБСКА БОЙНА КОАЛИЦИЯ
До коментар #13 от "Мишел":Ша им го върне, Вервай ми. Нема да са размине на Аятоласите.
06:56 22.03.2026
До коментар #12 от "Град Козлодуй.":Путин
34 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Европеец":Вече са джендърски ,модерно е .едно е да кажеш друго е да го постигнеш .кой каквото е надробил това ще сърба
07:10 22.03.2026
35 Иран е прокси на Китай
До коментар #32 от "Къде са":Помагат през цялото време, но не го афишират, защото само наивници биха направили това. Дроновете с оптични влакна, интегрална схема "Комета" в дроновете, които поразиха базите в Кипър, сателитна и друга разузнавателна информация, "случайното" редовно присъствие на китайски моряци в близост до обекти, поразявани в момента с ирански ракети и дронове. Розовите амеби с меки китки и гладки мозъци изобщо не знаят какво се случва в момента, разбира се
36 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #35 от "Иран е прокси на Китай":Кви китайски дронове, кви пет евро бе....САЩ И ИЗРАЕЛ смляха Иран....Катар, Бахрейн, Саудите също бомбят аятоласите.
37 Мишел
До коментар #32 от "Къде са":До Иран са. Затова САЩ и Израел обявиха война на Иран и я водят, отстъпвайки. Хиляди американски морски пехотинци тръгнаха към Иран преди седмица- две и все не пристигат там. Няма и да пристигнат.
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #37 от "Мишел":Руснаците и китайците в Иран са нещо..невидими....
