22 държави са в готовност да осигуряват безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток
22 Март, 2026 05:50, обновена 22 Март, 2026 06:00 1 355 39

Министерството на външните работи на ОАЕ публикува съвместно изявление

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на ОАЕ публикува съвместно изявление от 22 държави, в което изразяват готовността си да допринесат за осигуряване на безопасното преминаване на корабите през Ормузкия проток.

„Изразяваме готовността си да допринесем за подходящи мерки за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. Приветстваме ангажимента на страните, участващи в подготвителното планиране“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на министерството.

Изявлението е подписано от Австралия, Бахрейн, Обединеното кралство, Дания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Нова Зеландия, Обединените арабски емирства, Румъния, Словения, Финландия, Франция, Германия, Чехия, Швеция, Естония, Южна Корея и Япония.

Подписалите страни също така отбелязаха, че затварянето на Ормузкия проток нарушава принципите на Конвенцията на ООН по морско право, възпрепятствайки глобалните вериги за доставки и представлявайки заплаха за целия свят.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Набутват ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    06:03 22.03.2026

  • 2 Ние

    18 0 Отговор
    защо не сме "барабар Петко с мъжете", а ?

    Коментиран от #6, #7, #8, #9

    06:05 22.03.2026

  • 3 Оня

    19 3 Отговор
    Тигъра Естония го сложете на първо място все пак му се полага я вижте каква умна женица изпратиха от там да ни управлява външната политика!

    06:05 22.03.2026

  • 4 Европеец

    18 2 Отговор
    Мераклии..... но да видим как ще се справят и до какво ще доведе това.... Сещам се за "мъжки" времена на Хайтов....

    Коментиран от #34

    06:06 22.03.2026

  • 5 Баце

    22 2 Отговор
    И какво ще направят, ще заложат корабите си в тесния пролив като на стрелбище ли?
    Защо не протестират за защита на "международното право" пред двамата агресори ???

    Коментиран от #15

    06:06 22.03.2026

  • 6 Веднага

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ние":

    нашата гаражна баба да подписва !

    06:07 22.03.2026

  • 7 Отговор

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ние":

    Защото ни управляват само петроханци,

    06:07 22.03.2026

  • 8 Кокорчо

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ние":

    Къде ги тия мъже?

    06:09 22.03.2026

  • 9 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ние":

    Е чакай, старчок Запрянката не се е събудил още, ще прати гумените лодки...

    06:09 22.03.2026

  • 10 Къде

    6 1 Отговор
    е Гюро ?

    Коментиран от #14

    06:09 22.03.2026

  • 11 Божеее!!!

    16 1 Отговор
    "нарушава принципите на Конвенцията на ООН по морско право"Тези сатанисти нарушиха всички човешки права и сега се позовават на еврейското ООН. От нагли ,по-нагли

    06:09 22.03.2026

  • 12 Град Козлодуй.

    14 1 Отговор
    Гадовети нападнаха иран без причина и сега създават коалиция да го довършат!сатанистите ционистите англосаксонското племе и евреите заедно!

    Коментиран от #31

    06:11 22.03.2026

  • 13 Мишел

    6 1 Отговор
    Вчера Иран нанесе ракетни удари по Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия, Иордания, Израил, Кипър и архипелага Чагос.

    Коментиран от #18, #30

    06:12 22.03.2026

  • 14 Гюро,

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Къде":

    е на пост,но е заспал

    06:12 22.03.2026

  • 15 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баце":

    Уместен въпрос.... Не го правят, що са пудели и "пипето" им липсва...

    06:12 22.03.2026

  • 16 Истината

    15 2 Отговор
    Що за двуличие?!
    Да обвиняваш жертвата за деанията на агресора.
    Е няма такава наглост като западната!

    06:13 22.03.2026

  • 17 Гражданин.

    7 2 Отговор
    Нека опитат .

    06:14 22.03.2026

  • 18 Ами,

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Щото им бомбиха бомбите😂 тръмпоча,така каза

    06:14 22.03.2026

  • 19 Абе тия се

    13 2 Отговор
    Сетиха, че имало "некакви международни конвенции"? И нека опитат! С това войната ще се разшири още и при тях. Иран се готви от 70-те години за тази война. Премислили са всичко. И вече е ясно и че и те имат доста силни съюзници. Китай, Русия, Индия, Пакистан, Северна Корея всичките ядрени сили... Даже и Турция е с Иран. Протокът е оръжие и Иран го използва за да принуди епщайните на примлив за тях мир. Но тези се бутат между шамарите и може да го отнесат и те...

    06:17 22.03.2026

  • 20 Няма такова двуличие

    11 3 Отговор
    Като гледам колко двуличен е Запада започвам да си нисляколко пеави са били на времето комунягите!!

    06:17 22.03.2026

  • 21 Оня

    8 2 Отговор
    И кво точно ще направят тези мераклии че не се сещам ? Ще закарат гемиики там ? Че те хамериканските избягаха ама тия са смелчаци сигурно щото лично Кайчето и Мърсулата ще ги предвождат!

    06:23 22.03.2026

  • 22 Както винаги

    7 3 Отговор
    Ние пак се снишихме След това защо никой не ни бръсне за слива

    Коментиран от #24, #25

    06:25 22.03.2026

  • 23 хихи

    1 0 Отговор
    а България този път защо липсва???

    06:26 22.03.2026

  • 24 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Както винаги":

    а "сливата" е нощо много ценно

    06:30 22.03.2026

  • 25 Българин681

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Както винаги":

    И правилно, нямаме никаква работа там!!!
    Кой нападна пръв, отговорът е ясен.
    Пepcия просто се защитава - на война като на война.

    06:39 22.03.2026

  • 26 Дзак

    1 0 Отговор
    Пъклените планове обикновено се провалят!

    06:45 22.03.2026

  • 27 Ъъъъъ

    7 0 Отговор
    Урсула настоя Иран да прояви сдържаност и да не ескалира конфликта....Колко трябва да си безмозъчен, че да искаш от нападнатата страна да проявява сдържаност и да не отвръща? И колко трябва да си жалък, че да не смееш да кажеш на тези, които тази война да в прекратят? И си шеф на ЕС и искаш да те вземат на сериозно.... 🤔

    Коментиран от #29

    06:47 22.03.2026

  • 28 АНТИИРАНСКА КОАЛИЦИЯ

    0 1 Отговор
    Се заформя

    06:52 22.03.2026

  • 29 Кажи го на Путин...

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъъ":

    Той иска същото от Украйна.

    06:52 22.03.2026

  • 30 АРАБСКА БОЙНА КОАЛИЦИЯ

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Ша им го върне, Вервай ми. Нема да са размине на Аятоласите.

    06:56 22.03.2026

  • 31 Учат са от

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй.":

    Путин

    06:57 22.03.2026

  • 32 Къде са

    1 3 Отговор
    Русия, Китай, Кимчо....големите сили

    Коментиран от #35, #37

    07:01 22.03.2026

  • 33 ТСВ

    2 1 Отговор
    80% от световното население желае и помага за победа на Китай, Русия, Иран, Пакистан и Северна Корея над ционистите и сатанистите. Още държави пък ще влязат в отбора на света срещу отбора на рептилите, така че коалицията на желаещите да слугуват на сатаната се самообрича. В Трета световна сме с Германия. Не се ли поучихте от грешките???

    07:07 22.03.2026

  • 34 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Вече са джендърски ,модерно е .едно е да кажеш друго е да го постигнеш .кой каквото е надробил това ще сърба

    07:10 22.03.2026

  • 35 Иран е прокси на Китай

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Къде са":

    Помагат през цялото време, но не го афишират, защото само наивници биха направили това. Дроновете с оптични влакна, интегрална схема "Комета" в дроновете, които поразиха базите в Кипър, сателитна и друга разузнавателна информация, "случайното" редовно присъствие на китайски моряци в близост до обекти, поразявани в момента с ирански ракети и дронове. Розовите амеби с меки китки и гладки мозъци изобщо не знаят какво се случва в момента, разбира се

    Коментиран от #36

    07:10 22.03.2026

  • 36 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Иран е прокси на Китай":

    Кви китайски дронове, кви пет евро бе....САЩ И ИЗРАЕЛ смляха Иран....Катар, Бахрейн, Саудите също бомбят аятоласите.

    07:16 22.03.2026

  • 37 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Къде са":

    До Иран са. Затова САЩ и Израел обявиха война на Иран и я водят, отстъпвайки. Хиляди американски морски пехотинци тръгнаха към Иран преди седмица- две и все не пристигат там. Няма и да пристигнат.

    Коментиран от #39

    07:18 22.03.2026

  • 38 Путин в тих ужас

    0 0 Отговор
    СИ си трае, Кимчо още не разбра кво са случва. САЩ прави квото си иска и нема кой да го спре

    07:18 22.03.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Руснаците и китайците в Иран са нещо..невидими....

    07:19 22.03.2026