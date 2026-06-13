САЩ свалиха ирански дронове в Ормузкия проток

САЩ заявиха, че американските сили са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, след като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за приближаващо мирно споразумение.
От американското Централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава.
Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирик и на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни изстрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение.
Именно гарантирането на свободно корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвяния меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, според източници от двете страни, пише БНР. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкциите за износ на петрол.
Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап, като според американски представител в крайна сметка те ще доведат до прекратяването ѝ и унищожаване на запасите от обогатен уран. Ще бъде въведен и продължителен режим на инспекции.
Анонимен източник, цитиран от Ройтерс, прогнозира, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф може да подпишат меморандума в неделя, вероятно във Женева. Абас Аракчи посочи, че подписването може да стане дистанционно преди да бъде обявено официално.
Израел няма да бъде част от споразумението, обяви премиерът Бенямин Нетаняху.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:47 13.06.2026
2 Паток
Стара измислена история от изуфелия паток Доналд!
08:50 13.06.2026
3 Чебурашка
600 рубли, товарищи.
Това са 6.62 €.
А у нас 1.50€.
Коментиран от #4, #5, #7
08:59 13.06.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Чебурашка":По време на война какво очакваш?
09:08 13.06.2026
5 Гост
До коментар #3 от "Чебурашка":Ей, гущер, защо ИИ казва, че в Крим горивата днес са 0,79€/л за бензин и 0,89€/л за дизел?
Единственото неудобство са купоните, по 20 л на човек, заради прекъснатите доставки, което е временно и нормално във война.
09:22 13.06.2026
6 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
09:24 13.06.2026
7 Гост
До коментар #3 от "Чебурашка":Но пък във Франция дизелът минава 3€, което е 4 пъти по-скъпо от Крим.
Гледате тавана, измисляте едни числа и решавате да напишете нещо, за да си заслужите двата цента.
Но фактите винаги ви слагат на място. Днес всеки има телефон с интернет и няма файда от евтини соросоиди пропагандатори
Коментиран от #8
09:25 13.06.2026
8 Я пъ тоа
До коментар #7 от "Гост":Я Крим бензина струва 0.00
Нема го никъде.
09:40 13.06.2026