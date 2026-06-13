САЩ свалиха ирански дронове в Ормузкия проток

САЩ заявиха, че американските сили са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, след като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за приближаващо мирно споразумение.

От американското Централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава.

Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирик и на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни изстрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение.

Именно гарантирането на свободно корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвяния меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, според източници от двете страни, пише БНР. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкциите за износ на петрол.

Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап, като според американски представител в крайна сметка те ще доведат до прекратяването ѝ и унищожаване на запасите от обогатен уран. Ще бъде въведен и продължителен режим на инспекции.

Анонимен източник, цитиран от Ройтерс, прогнозира, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф може да подпишат меморандума в неделя, вероятно във Женева. Абас Аракчи посочи, че подписването може да стане дистанционно преди да бъде обявено официално.

Израел няма да бъде част от споразумението, обяви премиерът Бенямин Нетаняху.