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САЩ свалиха ирански дронове в Ормузкия проток

САЩ свалиха ирански дронове в Ормузкия проток

13 Юни, 2026 08:43 787 8

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САЩ свалиха ирански дронове в Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

САЩ заявиха, че американските сили са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, след като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за приближаващо мирно споразумение.

От американското Централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормузкия проток продължава.

Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирик и на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни изстрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение.

Именно гарантирането на свободно корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвяния меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, според източници от двете страни, пише БНР. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкциите за износ на петрол.

Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап, като според американски представител в крайна сметка те ще доведат до прекратяването ѝ и унищожаване на запасите от обогатен уран. Ще бъде въведен и продължителен режим на инспекции.

Анонимен източник, цитиран от Ройтерс, прогнозира, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф може да подпишат меморандума в неделя, вероятно във Женева. Абас Аракчи посочи, че подписването може да стане дистанционно преди да бъде обявено официално.

Израел няма да бъде част от споразумението, обяви премиерът Бенямин Нетаняху.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Преди да идат там по сто кораба на ден минаваха мирно.

    08:47 13.06.2026

  • 2 Паток

    4 1 Отговор
    Знаеш ли кога е станало това?
    Стара измислена история от изуфелия паток Доналд!

    08:50 13.06.2026

  • 3 Чебурашка

    1 3 Отговор
    Колко струва бензина в окупирания Крим ???
    600 рубли, товарищи.
    Това са 6.62 €.
    А у нас 1.50€.

    Коментиран от #4, #5, #7

    08:59 13.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чебурашка":

    По време на война какво очакваш?

    09:08 13.06.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чебурашка":

    Ей, гущер, защо ИИ казва, че в Крим горивата днес са 0,79€/л за бензин и 0,89€/л за дизел?
    Единственото неудобство са купоните, по 20 л на човек, заради прекъснатите доставки, което е временно и нормално във война.

    09:22 13.06.2026

  • 6 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 1 Отговор
    Нема мърдане за аятоласите

    09:24 13.06.2026

  • 7 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чебурашка":

    Но пък във Франция дизелът минава 3€, което е 4 пъти по-скъпо от Крим.
    Гледате тавана, измисляте едни числа и решавате да напишете нещо, за да си заслужите двата цента.
    Но фактите винаги ви слагат на място. Днес всеки има телефон с интернет и няма файда от евтини соросоиди пропагандатори

    Коментиран от #8

    09:25 13.06.2026

  • 8 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Я Крим бензина струва 0.00
    Нема го никъде.

    09:40 13.06.2026