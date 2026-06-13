ОАЕ отриче да е прехъвърлила на Иран 3 милиарда долара

Обединените арабски емирства категорично отрекоха прехвърляне на средства към Иран от замразени активи. Това се казва в изявление на външното министерство на арабската държава.

„ОАЕ категорично отрича информацията, появила се в някои международни медии за прехвърляне или прехвърляне на каквито и да било финансови средства от ОАЕ към Ислямска република Иран, включително твърдения относно сумата от 3 млрд. USD“, се подчертава в изявление на външното министерство на Емирството. "Тези твърдения не са верни и не се основават на никакви факти или надеждна информация. Никакви замразени ирански активи не са деблокирани или прехвърлени […] през ОАЕ."

По-рано аг. Reuters, позовавайки се на свои източници, съобщи, че властите на ОАЕ се съгласиха да отпуснат средства за Иран на обща стойност от 10 до 20 млрд. USD и вече са превели първия транш в размер на 3 милиарда долара. Според агенцията тази стъпка е резултат от негласни споразумения за спиране на иранските атаки срещу ОАЕ.