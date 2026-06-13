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ОАЕ отриче да е прехъвърлила на Иран 3 милиарда долара

ОАЕ отриче да е прехъвърлила на Иран 3 милиарда долара

13 Юни, 2026 10:50 934 9

  • оае-
  • иран-
  • средства-
  • прехвърляне-
  • опровержение

По-рано информацията беше разпространена от агенция Reuters

ОАЕ отриче да е прехъвърлила на Иран 3 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обединените арабски емирства категорично отрекоха прехвърляне на средства към Иран от замразени активи. Това се казва в изявление на външното министерство на арабската държава.

„ОАЕ категорично отрича информацията, появила се в някои международни медии за прехвърляне или прехвърляне на каквито и да било финансови средства от ОАЕ към Ислямска република Иран, включително твърдения относно сумата от 3 млрд. USD“, се подчертава в изявление на външното министерство на Емирството. "Тези твърдения не са верни и не се основават на никакви факти или надеждна информация. Никакви замразени ирански активи не са деблокирани или прехвърлени […] през ОАЕ."

По-рано аг. Reuters, позовавайки се на свои източници, съобщи, че властите на ОАЕ се съгласиха да отпуснат средства за Иран на обща стойност от 10 до 20 млрд. USD и вече са превели първия транш в размер на 3 милиарда долара. Според агенцията тази стъпка е резултат от негласни споразумения за спиране на иранските атаки срещу ОАЕ.


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    6 1 Отговор
    Иран и ОАЕ подписаха споразумения, които не публикуваха. Иран не нанася удари по нефтогазовата промишленост на ОАЕ, срещу какво ли?
    Нефт, газ и торове са единствените продукти , които произвежда ОАЕ.

    Коментиран от #3

    11:01 13.06.2026

  • 2 име

    3 4 Отговор
    Значи иранците още трябва да им набиват канчето, и най-вече на краварите по базите в арабския полуостров.

    Коментиран от #5

    11:09 13.06.2026

  • 3 поредния мир

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Мишел
    00ОТГОВОР
    Иран и ОАЕ подписаха споразумения, които не публикуваха. Иран не нанася удари по нефтогазовата промишленост на ОАЕ, срещу какво ли?
    Нефт, газ и торове са единствените продукти , които произвежда ОАЕ.
    .-;-
    Аятоласите победиха и остава рашистите най-сетне да сделят РАУ-26, та и при Несъществуващата Украйна да имаме поредния путлеров мир!
    И следва вече наистина да имаме Четвъртия Хиляделетен Райх!
    Благодарение на Фюрера Владолф Тъпи!

    11:11 13.06.2026

  • 4 Мелена се отриче

    1 1 Отговор
    Редактора ни работи

    11:13 13.06.2026

  • 5 Иран няма да стане ядрена държава

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    име
    00ОТГОВОР
    Значи иранците още трябва да им набиват канчето, и най-вече на краварите по базите в арабския полуостров.
    11:09 13.06.2026
    -;-
    Иравците щели да набиват още канчето, ама преди отварят напълно Ормеза и си продавата всичкия до 60% обогатен уран.
    Ще се види дали подписват договора никога повече да нямат обогатяване над 3%!

    11:14 13.06.2026

  • 6 8 държави ни стигат да са ядрени

    1 3 Отговор
    За пореден път да се види че не трябва да имаме повече ядрени държави.(Стигат ни тези (май) 8 държави!
    -;-
    На Московията и на Поднебесната империя може и да им се иска да има още ядрени, ама дотук

    11:17 13.06.2026

  • 7 Хм...

    3 0 Отговор
    Арабите си плащат репарациите, какво странно има? Няма да се учудя ако тия дни се бръкнем и ние с някой и друг милиард. Винаги става така, който се е хванал на хоро с пiHд0сcTaHциTe хайр не е видял. Сега да видим как инфантилния идиот тръмп ще се изсули от арабския полуостров и ще остави "съюзниците" си очи в очи с персите. Че откакто Иран го срита в стафидките циври като малка улична kyчka ту на рамото на другаря Си, ту на еврогейските евнуси да го спасяват от лошите аятоласи.

    11:29 13.06.2026

  • 8 Не са

    0 0 Отговор
    Не са 3, а са 33млрд. Ще заведем дело за клевета

    11:38 13.06.2026

  • 9 Констатация

    2 0 Отговор
    Е, че кво лошо има...., платили са си хората да не ги "бомбят", сметнали са хората, че 3 Млр. са за предпочитане пред разрушения за 30 Млр.!!!! Нищо лично, просто Бизнес!!!!! -))))

    11:48 13.06.2026