ОАЕ отриче да е прехъвърлила на Иран 3 милиарда долара

Обединените арабски емирства категорично отрекоха прехвърляне на средства към Иран от замразени активи. Това се казва в изявление на външното министерство на арабската държава.
„ОАЕ категорично отрича информацията, появила се в някои международни медии за прехвърляне или прехвърляне на каквито и да било финансови средства от ОАЕ към Ислямска република Иран, включително твърдения относно сумата от 3 млрд. USD“, се подчертава в изявление на външното министерство на Емирството. "Тези твърдения не са верни и не се основават на никакви факти или надеждна информация. Никакви замразени ирански активи не са деблокирани или прехвърлени […] през ОАЕ."
По-рано аг. Reuters, позовавайки се на свои източници, съобщи, че властите на ОАЕ се съгласиха да отпуснат средства за Иран на обща стойност от 10 до 20 млрд. USD и вече са превели първия транш в размер на 3 милиарда долара. Според агенцията тази стъпка е резултат от негласни споразумения за спиране на иранските атаки срещу ОАЕ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
Нефт, газ и торове са единствените продукти , които произвежда ОАЕ.
Коментиран от #3
11:01 13.06.2026
2 име
Коментиран от #5
11:09 13.06.2026
3 поредния мир
До коментар #1 от "Мишел":Мишел
00ОТГОВОР
Иран и ОАЕ подписаха споразумения, които не публикуваха. Иран не нанася удари по нефтогазовата промишленост на ОАЕ, срещу какво ли?
Нефт, газ и торове са единствените продукти , които произвежда ОАЕ.
.-;-
Аятоласите победиха и остава рашистите най-сетне да сделят РАУ-26, та и при Несъществуващата Украйна да имаме поредния путлеров мир!
И следва вече наистина да имаме Четвъртия Хиляделетен Райх!
Благодарение на Фюрера Владолф Тъпи!
11:11 13.06.2026
4 Мелена се отриче
11:13 13.06.2026
5 Иран няма да стане ядрена държава
До коментар #2 от "име":име
00ОТГОВОР
Значи иранците още трябва да им набиват канчето, и най-вече на краварите по базите в арабския полуостров.
11:09 13.06.2026
-;-
Иравците щели да набиват още канчето, ама преди отварят напълно Ормеза и си продавата всичкия до 60% обогатен уран.
Ще се види дали подписват договора никога повече да нямат обогатяване над 3%!
11:14 13.06.2026
6 8 държави ни стигат да са ядрени
-;-
На Московията и на Поднебесната империя може и да им се иска да има още ядрени, ама дотук
11:17 13.06.2026
7 Хм...
11:29 13.06.2026
8 Не са
11:38 13.06.2026
9 Констатация
11:48 13.06.2026