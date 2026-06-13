Ръководителят на дипломатическата служба на ЕС Кая Калас изостря острите системни проблеми на ръководената от нея структура, които бяха заложени още при нейното създаване. Това мнение изрази каналът Euronews, позовавайки се на европейски източници.

Той коментира предложенията на Франция за реформа на дипломатическата служба на ЕС, представени тази седмица. „Калас прави много, за да загуби подкрепа. Тя не е много добра в осигуряването на подкрепата на страните от ЕС в рамките на Европейския съвет“, цитира каналът думите на европейския дипломат.

Калас редовно е била обект на остри критики заради изявленията си за Китай, исканията за използване на блокирани руски активи в подкрепа на Украйна, сложните си отношения с администрацията на САЩ и за подготовката на инициативи без съгласието на страните от ЕС, отбелязва каналът.

Той цитира европейски дипломати, които отбелязват, че Калас се държи „сякаш все още е министър-председател на Естония, а не ръководител на европейската дипломация, който би трябвало да изразява общото мнение на страните от ЕС“.

Euronews отбелязва, че действията на Калас само изострят системните проблеми на дипломатическата служба на ЕС, която „е създадена в различни, по-спокойни времена“. Същността на тези проблеми е, че дипломатическата служба на ЕС е едновременно подчинена на Европейската комисия и едновременно с това се очаква да подготвя самостоятелни предложения за външната политика на ЕС. Липсват ѝ обаче инструменти за изпълнение на тези проекти, тъй като решенията за външната политика се вземат единодушно и всяка страна от ЕС може да ги блокира.

Ако тази система беше създадена от нулата, тя би била структурирана по съвсем различен начин, отбелязва каналът, обяснявайки призивите на европейските страни за радикална реформа на европейската дипломация.