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Калас изостря системните проблеми на дипломатическата служба на ЕС

Калас изостря системните проблеми на дипломатическата служба на ЕС

13 Юни, 2026 14:20 1 572 36

  • кая калас-
  • ес-
  • поведение-
  • защита

Euronews: Тя се държи „сякаш все още е министър-председател на Естония, а не ръководител на европейската дипломация, който би трябвало да изразява общото мнение на страните от ЕС“

Калас изостря системните проблеми на дипломатическата служба на ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на дипломатическата служба на ЕС Кая Калас изостря острите системни проблеми на ръководената от нея структура, които бяха заложени още при нейното създаване. Това мнение изрази каналът Euronews, позовавайки се на европейски източници.

Той коментира предложенията на Франция за реформа на дипломатическата служба на ЕС, представени тази седмица. „Калас прави много, за да загуби подкрепа. Тя не е много добра в осигуряването на подкрепата на страните от ЕС в рамките на Европейския съвет“, цитира каналът думите на европейския дипломат.

Калас редовно е била обект на остри критики заради изявленията си за Китай, исканията за използване на блокирани руски активи в подкрепа на Украйна, сложните си отношения с администрацията на САЩ и за подготовката на инициативи без съгласието на страните от ЕС, отбелязва каналът.

Той цитира европейски дипломати, които отбелязват, че Калас се държи „сякаш все още е министър-председател на Естония, а не ръководител на европейската дипломация, който би трябвало да изразява общото мнение на страните от ЕС“.

Euronews отбелязва, че действията на Калас само изострят системните проблеми на дипломатическата служба на ЕС, която „е създадена в различни, по-спокойни времена“. Същността на тези проблеми е, че дипломатическата служба на ЕС е едновременно подчинена на Европейската комисия и едновременно с това се очаква да подготвя самостоятелни предложения за външната политика на ЕС. Липсват ѝ обаче инструменти за изпълнение на тези проекти, тъй като решенията за външната политика се вземат единодушно и всяка страна от ЕС може да ги блокира.

Ако тази система беше създадена от нулата, тя би била структурирана по съвсем различен начин, отбелязва каналът, обяснявайки призивите на европейските страни за радикална реформа на европейската дипломация.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    18 6 Отговор
    Естонката винаги го ♐️

    Коментиран от #25

    14:24 13.06.2026

  • 2 гост

    5 39 Отговор
    Калас трябва да замени Рюте

    14:25 13.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    66 7 Отговор
    Все още се чудя кой о как е назначил подобна мисирка на такъв пост

    14:26 13.06.2026

  • 4 Ала

    39 3 Отговор
    бала, работата на дипломатите е само да приказват. Така или иначе никой не се вълнува какво казват. Те просто си кадруват, повтарят изтъркани фрази цял живот и летят насам натам на туризъм.

    14:26 13.06.2026

  • 5 Закривай

    46 3 Отговор
    Поредната безполезна институция. После се чудим що у нас се напълни и нищоправещи чиновници - много ясно, че взимаме пример от тах.

    14:26 13.06.2026

  • 6 Някой

    49 4 Отговор
    Явно са намерили някоя по-тъпя и от Кая, която да заеме поста. ЕК е известна с това, че се инсталират най-некадърните, но най-верните кадри.

    14:27 13.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Постепенно ще им дойде

    26 4 Отговор
    Акълът на тези лидери
    Само да не проспят момента

    14:31 13.06.2026

  • 9 Тя се държи

    35 2 Отговор
    като току що изтървана от Карлуково. Няма ли кой да я прибере и да я подложи на лечение.

    14:34 13.06.2026

  • 10 Ъъъ

    34 1 Отговор
    Е, хайде сега...Не пипайте Кая и Урсула! Само те могат да разрушат ЕС!

    14:37 13.06.2026

  • 11 Управляващите в ЕП

    24 1 Отговор
    И дипломатите сякаш да избрани само да обслужват интересите на войната, за която се подготвят още преди минските споразумения. Колкото по голям русофоб си толкова по голям, даже върховен пост ти дават. Но това не проработи и не се харесва на бизнеса. Така че урсулите и каите изглежда губят.

    14:41 13.06.2026

  • 12 БРАВО ТОЧНО И НА МЯСТО

    11 2 Отговор
    Урсула Калас макрон енглиша дойчето у Каналето. ТРЯБВАТ НИ УПРАВНИЦИ ОТ ЛЮКСЕМБУРГ ШВЕЙЦАРИЯ БЕЛГИЯ ШВЕЦИЯ И МЕЛАНИ ОТ ИТАЛИЯ. ТЕЗИ СЕГА ПЛАШИЛА ТРЪПИ И АЛЧНИ СА.

    14:41 13.06.2026

  • 13 Дзак

    10 1 Отговор
    Защо не носи символа на ЕС?

    Коментиран от #23

    14:42 13.06.2026

  • 14 Г.о.с.т

    19 2 Отговор
    А махнетея от поста тая кукуляндра за неспособност

    14:45 13.06.2026

  • 15 Мисирки на служба

    14 1 Отговор
    Когато посетих въпросната служба на ЕС, пролича съвсем ясно как тя повтаря безгласно това, което се задава като политика от Генералния щаб на НАТО (където също съм бил). Дотогова обаче не знаех, че службата допуска назначаването на служители, които не са граждани на ЕС. Наистина ме учуди това изключение, което се отнася само за граждани на САЩ. Всеки сам може да си направи сметката чие разузнавателно управление диктува цялата външна поитика на васалната територия, наречена ЕС.

    14:46 13.06.2026

  • 16 Калас, ама Мария

    12 0 Отговор
    Тая, ако можеше да мисли колкото аз пея, щяхме да сме " намбър уан"!

    14:48 13.06.2026

  • 17 Сладки ботчета

    11 1 Отговор
    Тъй, тъй, една по една, един по един всичките розови си заминават в небитието. В конкретния случай обаче се чудя дали Урсула не и се иска повечко власт. Както и да е, Путин ще ги надживее всичките.

    14:48 13.06.2026

  • 18 Както

    15 0 Отговор
    Винаги съм казвал тъпа естонска селска пръчка

    14:49 13.06.2026

  • 19 Хасковски каунь

    15 0 Отговор
    Брейййй,
    най сетне откриха, че е проста жена.

    14:50 13.06.2026

  • 20 Тъпо умните

    16 1 Отговор
    изострят проблемите. Тази ще ръководи преговори между Русия и Украйна. Вие шегувате ли се.

    14:51 13.06.2026

  • 21 Рядко

    10 0 Отговор
    Рядко противна личност, по точно общност

    15:01 13.06.2026

  • 22 Павел Пенев

    14 1 Отговор
    Баща и член на КПСС, съпругът и милионер в момента с фирма в Русия, а тази празна кофа, болен русофоб. Голямо политическо попадение на крадлата Урсула., тя си я хареса.

    15:03 13.06.2026

  • 23 хахахахха

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    свастиката ли

    15:05 13.06.2026

  • 24 Тома

    9 0 Отговор
    Най голямата доказана патка в ЕП е Кая

    15:09 13.06.2026

  • 25 Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Тая безволева риба е досущ като урсулата и оная лагард - кукли на конци към глобалягите у фащ, които тикат стария континент към закриване!

    Не щели газ и петрол от Русия, нищо че там от където го взимат, е пак руски, но с надценка за посредниците!
    Следователно урсулите НЕ РАБОТЯТ В ИНТЕРЕС НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ!!!

    15:16 13.06.2026

  • 26 хахахахха

    4 0 Отговор
    фашистко и3ч@дие

    15:21 13.06.2026

  • 27 Хи хи

    3 0 Отговор
    Проста селска пръчка от естония, тя 5 кози не може да води, те я сложили начело на ЕС !!

    15:24 13.06.2026

  • 28 Тая патка

    4 0 Отговор
    Скоро ще покаже същността си и ще почне да поздравява със "зиг хайл"

    15:25 13.06.2026

  • 29 майве

    3 0 Отговор
    Е какво да се очаква от тая прибалтова дебилка!

    15:27 13.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 оня с коня

    1 2 Отговор
    Някакви от "Евронюз" си позволяват да критикуват работата на избраната за Дипломат ном.1 на Европа Калас,след предостатъчно Преценки и Анализи.Липсвали й Инструменти на Калас за осъществяване на Проектите,щото решенията се вземали само с пълно единодушие на Страните -Членки?Ами явно е дошло време да се решават нещата по "Сталински" - ИГНОРИРАНЕ на Недоволните от Решенията на Калас Страни,след което остават само Доволните,ама трябва Твърда ръка,щото Ножът е опрял "до кокъл".

    15:29 13.06.2026

  • 32 така, така

    5 0 Отговор
    Де..билността на Кая идва като подарък от съдбата за не по-малко лишените от смисъл във Франция. Целта не е да се сложи адекватен за дипломацията политик (и без това е трудно да намериш някой с наченки на аналитичност), а да се превземе един от последните бастиони на суверенността на държавите в ЕС. Когато решениеята на големите не могат да се блокират, то според лидерите в ЕС, нещата ще си дойдат на мястото. Някакви там предствители на бивши соц страни, взели, че повярвали в принципи, които ЕС е заявил само на хартия и мътят водата на истинските демократи. Скоро и Европа на 2 скорости ще мине и куп други процедури, облагодетелствуващи старите страни членки. Абе, ще ни бъде демонстрирано, кой защо е бил приет в ЕС.
    Жал ми е за цялата кохорта на евролибералите в България. Тия наистина си вярват, че ги броят за нещо! Всъщност да, броят ги за рая или по-меко казано за второ качество. Цялата красота на членството ни, всъщност се сведе до експлоатирането ни като колония. Затова индивиди като Пеевски и ББ бяха оставени да си развяват коня, както и наркомана в Киев е оставен да си краде. Когато слугата слушка, не му теглят ушите.
    Явно ония в ЕС се готвят за нещо ужасно, щом им трябва да режат правата на различните държави. Няма да ме изненадат, ако вземат решение да се подхранва месомелачката в Украйна с още славяни.

    15:31 13.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Боа

    1 0 Отговор
    С оглед на тези "хорица-еврочиновниците,които Никой не избирал" с кой ще преговаря Путин относно мира в украйна?
    Коя от тях е най -най?

    15:39 13.06.2026

  • 35 брях

    1 0 Отговор
    а дано да го изгонят това недоразумение

    15:49 13.06.2026

  • 36 По млада

    1 0 Отговор
    Ще е новата..тая многобързо се износи, и сигурно има признаци на критическа

    15:54 13.06.2026

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