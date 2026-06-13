Калас изостря системните проблеми на дипломатическата служба на ЕС

Ръководителят на дипломатическата служба на ЕС Кая Калас изостря острите системни проблеми на ръководената от нея структура, които бяха заложени още при нейното създаване. Това мнение изрази каналът Euronews, позовавайки се на европейски източници.
Той коментира предложенията на Франция за реформа на дипломатическата служба на ЕС, представени тази седмица. „Калас прави много, за да загуби подкрепа. Тя не е много добра в осигуряването на подкрепата на страните от ЕС в рамките на Европейския съвет“, цитира каналът думите на европейския дипломат.
Калас редовно е била обект на остри критики заради изявленията си за Китай, исканията за използване на блокирани руски активи в подкрепа на Украйна, сложните си отношения с администрацията на САЩ и за подготовката на инициативи без съгласието на страните от ЕС, отбелязва каналът.
Той цитира европейски дипломати, които отбелязват, че Калас се държи „сякаш все още е министър-председател на Естония, а не ръководител на европейската дипломация, който би трябвало да изразява общото мнение на страните от ЕС“.
Euronews отбелязва, че действията на Калас само изострят системните проблеми на дипломатическата служба на ЕС, която „е създадена в различни, по-спокойни времена“. Същността на тези проблеми е, че дипломатическата служба на ЕС е едновременно подчинена на Европейската комисия и едновременно с това се очаква да подготвя самостоятелни предложения за външната политика на ЕС. Липсват ѝ обаче инструменти за изпълнение на тези проекти, тъй като решенията за външната политика се вземат единодушно и всяка страна от ЕС може да ги блокира.
Ако тази система беше създадена от нулата, тя би била структурирана по съвсем различен начин, отбелязва каналът, обяснявайки призивите на европейските страни за радикална реформа на европейската дипломация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #25
14:24 13.06.2026
2 гост
14:25 13.06.2026
3 Kaлпазанин
14:26 13.06.2026
4 Ала
14:26 13.06.2026
5 Закривай
14:26 13.06.2026
6 Някой
14:27 13.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Постепенно ще им дойде
Само да не проспят момента
14:31 13.06.2026
9 Тя се държи
14:34 13.06.2026
10 Ъъъ
14:37 13.06.2026
11 Управляващите в ЕП
14:41 13.06.2026
12 БРАВО ТОЧНО И НА МЯСТО
14:41 13.06.2026
13 Дзак
Коментиран от #23
14:42 13.06.2026
14 Г.о.с.т
14:45 13.06.2026
15 Мисирки на служба
14:46 13.06.2026
16 Калас, ама Мария
14:48 13.06.2026
17 Сладки ботчета
14:48 13.06.2026
18 Както
14:49 13.06.2026
19 Хасковски каунь
най сетне откриха, че е проста жена.
14:50 13.06.2026
20 Тъпо умните
14:51 13.06.2026
21 Рядко
15:01 13.06.2026
22 Павел Пенев
15:03 13.06.2026
23 хахахахха
До коментар #13 от "Дзак":свастиката ли
15:05 13.06.2026
24 Тома
15:09 13.06.2026
25 Мнение
До коментар #1 от "Гост":Тая безволева риба е досущ като урсулата и оная лагард - кукли на конци към глобалягите у фащ, които тикат стария континент към закриване!
Не щели газ и петрол от Русия, нищо че там от където го взимат, е пак руски, но с надценка за посредниците!
Следователно урсулите НЕ РАБОТЯТ В ИНТЕРЕС НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ!!!
15:16 13.06.2026
26 хахахахха
15:21 13.06.2026
27 Хи хи
15:24 13.06.2026
28 Тая патка
15:25 13.06.2026
29 майве
15:27 13.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 оня с коня
15:29 13.06.2026
32 така, така
Жал ми е за цялата кохорта на евролибералите в България. Тия наистина си вярват, че ги броят за нещо! Всъщност да, броят ги за рая или по-меко казано за второ качество. Цялата красота на членството ни, всъщност се сведе до експлоатирането ни като колония. Затова индивиди като Пеевски и ББ бяха оставени да си развяват коня, както и наркомана в Киев е оставен да си краде. Когато слугата слушка, не му теглят ушите.
Явно ония в ЕС се готвят за нещо ужасно, щом им трябва да режат правата на различните държави. Няма да ме изненадат, ако вземат решение да се подхранва месомелачката в Украйна с още славяни.
15:31 13.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Боа
Коя от тях е най -най?
15:39 13.06.2026
35 брях
15:49 13.06.2026
36 По млада
15:54 13.06.2026