В Италия провеждат референдум за промяна на съдебната система ВИДЕО

Днес и утре италианците гласуват на референдум за реформа на съдебната система, съобщават италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“, „Ти Джи ком 24“.

Избирателните секции за референдума ще бъдат отворени днес от 7 до 23 часа, а утре от 7 до 15 часа.

За да се стигне до референдума, бяха нужни 4 години. В предизборната програма на десницата, спечелила изборите в Италия през септември 2022 г., беше заложена реформа на съдебната система. Съответният законопроект беше одобрен на заседание на министерския съвет на 29 май 2024 г. и след това внесен в парламента. На 16 януари 2025 г. законопроектът беше одобрен в Камарата на депутатите, а на 30 октомври 2025 г. - в Сената. Законът обаче предвижда реформи, които налагат изменение на конституцията на Италия. Поради тази причина той се нуждаеше и в двете камари на парламента от подкрепа от две трети от парламентаристите. Тъй като това не се случи, одобреният от парламента законопроект отива референдум, на който имащите право на глас ще се произнесат дали са съгласни или не да бъде извършена съдебната реформа, така както тя е планирана в законопроекта.

Реформата предвижда четири неща. Първото е т.нар. разделяне на кариерите в съдебната система. Това касае магистратите в Италия, които след реформата ще бъдат разделени на две категории професионалисти – съдии и прокурори. И сега в Италия има съдии и прокурори, но двете роли се съвместяват и един и същи магистрат може да бъде в даден момент от кариерата си прокурор, а после да стане съдия. Според реформата прокурорите и магистратите вече ще следват два отделни кариерни пътя още от началото на кариерата си и няма да имат възможност да лавират между тях. Реформата предвижда и разделение на Висшия съдебен съвет на два независими органа – Висш прокурорски съвет и Висш съдийски съвет. Ще се промени и начинът на назначаване на членовете на двата органа, като ще се въведе избор чрез жребий. Четвъртият елемент на съдебната реформа е създаването на нов вид съд – Висш дисциплинарен съд, който ще се занимава със случаи, в които съдиите и прокурорите са нарушили правилата при изпълнение на задълженията си.

За референдума не е нужно да са гласували над определен процент избиратели, за да бъде признат той за валиден. Това е референдум за допълване на конституцията, при който няма никакъв род кворум. Ако на референдума промените бъдат одобрени от избирателите, то те влизат в сила, ако те не бъдат одобрени, си остава в сила старата съдебна система.

Последните социологически анкети бяха публикувани две седмици преди референдума, след което по традиция има двуседмично социологическо мълчание, припомня медиите. Ако избирателната активност е ниска, то на референдума би спечелило „Не“-то, показаха социологически анализи. Допитване на Ютренд за „Скай Ти Джи 24“ също показа, че при ниска избирателна активност „Не“-то ще победи с 53,1 процента.

Според проучване на „Би Ди Медия“ 54 процента от италианците подкрепят разделението на кариерите на магистратите, а против са 36 процента, докато 10 процента нямат мнение, посочва „Фанпейдж“. Същата анкета показва, че по отношение на Висшия дисциплинарен съд 51 процента от запитаните подкрепят идеята, 37 процента са против, а 12 процента нямат мнение. Но по отношение на създаването на два нови висши съдебни съвета – 46 процента подкрепят идеята, а против са 46 процента. Що се касае до избирането на членовете на тези съвети чрез жребий, то 44 са „за“, а 45 процента са „против“. Анкетата също така показва, че активността може да бъде около 48 процента. В този случай симулации показват, че 47,3 процента ще подкрепят реформата, 45,1 процента ще са против, а 7,6 процента не са решили как да гласуват.

Според анкета на „Обсерватория Делфи“ за „Фанпейдж“ при избирателна активност от 55 процента, „Не“-то ще получи 48,4 процента, а „Да“-то - 51,6 процента. Но при избирателна активност от 45 процента „Не“-то ще получи 52 процента, а „Да“-то - 48 процента.

На референдума не се решава съдбата на правителството на Мелони. Самата Мелони на няколко пъти повтори това в редица интервюта, които тя даде в навечерието на референдума, както и на годишната си пресконференция на 9 януари. Тя каза, че няма да подаде оставка, ако „Не“-то победи на референдума. А и социологически проучвания показват, че под трима от десет италианци биха подкрепили идеята за оставка на премиера в този момент, припомня „Фанпейдж“.

При участие в четвъртък в подкаста на популярния италиански рапър Федец Мелони призова избирателите да гласуват на рефендума за самата реформа, а не за политиката на правителството ѝ. На онези, които са съгласни с реформата, но не харесват самата премиерка, Мелони препоръча да гласуват за реформата по време на референдума, а догодина да гласуват на парламентарните избори за „изпращането на Мелони у дома“. Ако те не действат така, то те ще имат след референдума и една Мелони, която не харесват, и една съдебна система, която не им харесва, каза премиерката по време на участието си в подкаста.