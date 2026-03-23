Референдум в Италия: победи „НЕ“-то за съдебната реформа, Мелони с първи коментар

23 Март, 2026 18:27 627 2

Италианците решиха и ние уважаваме това решение, заяви италианската премиерка Мелони

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Италианците решиха. И ние уважаваме това решение. Ще продължим напред, както винаги сме го правили, отговорно, с решимост и с уважение към италианския народ и към Италия", това заяви италианската премиерка Джорджа Мелони, след като резултатите от преброяването на над две трети от секциите в Италия показаха, че на референдума за съдебната реформа надделява „Не“-то, предадоха италиански медии, цитирани от БТА.

Според частичните резултати „Не“-то води с 53,82 процента срещу 46,18 процента за „Да“-то при преброени бюлетини от над две трети от секциите. Преброяването се следи в реално време от агенция АНСА. Избирателната активност, според окончателни данни е била от близо 59 процента.

Според Лучио Малан, ръководител на парламентарната група на „Италиански братя“, партията на премиерката Мелони, управляващите няма в какво да се упрекват. Те са обещали в предизборната си програма реформа на съдебната система, тя е била прокарана в парламента, после е била предложена и на референдум. Според Малан някои са придавали на тази реформа едно значение, каквото тя не е имала.

Според Галеацо Бинями, ръководител на парламентарната група на „Италиански братя“ в Камарата на депутатите, изходът от референдума не решава съдбата на правителството. „Познавам от известно време Джорджа Мелони, не си спомням за политическа битка, от която тя се е оттеглила. Така че не очаквам от нея да направи нещо по-различно от това, което тя винаги е правила“, заяви той.

„Постигнахме го! Да живее конституцията“, написа в „Екс“ бившият италиански премиер Джузепе Конте и лидер на опозиционното движение „Движение 5 звезди“, което беше в опозиция на съдебната реформа.

„Мачът по същество приключи. „Не“-то победи за изненада на управляващите. Днес се случи един огромен политически факт и когато народът говори, палатът трябва да слуша“, заяви бившият италиански премиер Матео Ренци. Той подчерта, че неуспехът на съдебната реформа е един важен етап за премиерката Мелони, която е твърдяла, че е „благословена с подкрепата на хората“. „Днес посланието е много силно и ясно и това е едно гръмко поражение“, заяви Ренци, който е лидер на центристката партия „Италия Вива“. Според него поражението е тройно – първо за мотивите за съдебната реформа, после за цялото правителство и накрая и за арогантния начин, по който управляващите са искали да направят реформата“.

Според Маурицио Ландини, ръководител на най-големия синдикат в Италия "Италианска конфедерация на труда" изходът от референдума означава, че конституцията не се променя и че е настъпила нова пролет за страната. Той призова всички, които са доволни от този факт, да излязат на демонстрация днес на площад „Барберини“ в Рим. Ландини нарече победата на „Не“-то на референдума послание за единство и хубав ден за Италия.

Същевременно оставка подаде ръководителя на синдиката на италианските магистрати - Национална асоциация на магистратите - Чезаре Пароди. Той каза, че го прави по лични причини.

В Неапол магистрати пък запяха антифашистката песен Bella Ciao, когато стана ясно, че надделява „Не“-то на референдума.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    6 0 Отговор
    само при нас властниците се страхуват от референдумите като от огън.

    18:31 23.03.2026

  • 2 В Италия казаха НЕ

    3 0 Отговор
    на това, което ППДБ направиха в България и го нарекоха реформа!

    18:43 23.03.2026

