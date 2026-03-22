Трета иранска атака срещу Централен Израел за деня, дронове връхлетяха летище "Бен-Гурион"

Иранските въоръжени сили успешно атакуваха международното летище Бен-Гурион в Израел, използвайки усъвършенствани безпилотни летателни апарати Араш-2, заяви говорител на иранската армия, цитиран от информационната агенция Тасним.

„Армията успешно атакува летище Бен-Гурион на ционисткия режим , използвайки усъвършенствания безпилотен летателен апарат Араш-2“, каза говорителят на иранската армия.

Той уточни, че дроновете, използвани при атаката, са предимно от този модел, които са по-усъвършенствана и разрушителна версия на безпилотните летателни апарати Киан и Араш-1.

Според него Араш-2 има обсег от 2000 км.

Централен Израел е подложен на подновен обстрел от иранска територия. Издадена е тревога за въздушна тревога, включително в Тел Авив и околностите..

Това е третата атака тази сутрин в централен Израел и втората тревога в района на Тел Авив.

Към момента няма съобщения за щети или жертви.

Иранските власти удължиха забраната за полети във въздушното пространство на страната до 29 март, съобщи източник от средите за контрол на въздушното движение в Близкия изток.

„Въздушното пространство на Иран ще бъде затворено приблизително до 8:30 ч. UTC (10:30 ч. българско време) в неделя, 29 март“, каза източникът. Той добави, че могат да бъдат направени изключения за полети на държавни, военни и медицински самолети, както и за полети за търсене и спасяване, извършвани със специални разрешения от органа за гражданска авиация.