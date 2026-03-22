Трета иранска атака срещу Централен Израел за деня, дронове връхлетяха летище "Бен-Гурион"

Трета иранска атака срещу Централен Израел за деня, дронове връхлетяха летище "Бен-Гурион"

22 Март, 2026 10:07, обновена 22 Март, 2026 10:15 2 319 67

Трета иранска атака срещу Централен Израел за деня, дронове връхлетяха летище "Бен-Гурион" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранските въоръжени сили успешно атакуваха международното летище Бен-Гурион в Израел, използвайки усъвършенствани безпилотни летателни апарати Араш-2, заяви говорител на иранската армия, цитиран от информационната агенция Тасним.

„Армията успешно атакува летище Бен-Гурион на ционисткия режим , използвайки усъвършенствания безпилотен летателен апарат Араш-2“, каза говорителят на иранската армия.

Той уточни, че дроновете, използвани при атаката, са предимно от този модел, които са по-усъвършенствана и разрушителна версия на безпилотните летателни апарати Киан и Араш-1.

Според него Араш-2 има обсег от 2000 км.

Централен Израел е подложен на подновен обстрел от иранска територия. Издадена е тревога за въздушна тревога, включително в Тел Авив и околностите..

Това е третата атака тази сутрин в централен Израел и втората тревога в района на Тел Авив.

Към момента няма съобщения за щети или жертви.

Иранските власти удължиха забраната за полети във въздушното пространство на страната до 29 март, съобщи източник от средите за контрол на въздушното движение в Близкия изток.

„Въздушното пространство на Иран ще бъде затворено приблизително до 8:30 ч. UTC (10:30 ч. българско време) в неделя, 29 март“, каза източникът. Той добави, че могат да бъдат направени изключения за полети на държавни, военни и медицински самолети, както и за полети за търсене и спасяване, извършвани със специални разрешения от органа за гражданска авиация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    44 6 Отговор
    Тел Ави гори,
    старци се молят Богу горещо,
    жените плачат, пищят децата.

    Коментиран от #40, #43, #44

    10:18 22.03.2026

  • 2 кое е истина

    61 1 Отговор
    Тръмпича каза, че е победил, а всичко в Иран е унищожено. Обаче Нетаняху реве, че това била най-тежката нощ за Израел.

    Коментиран от #24

    10:19 22.03.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    48 1 Отговор
    Стига с тия фейкове, Тръмпоча и папагала му нали "практически" победиха🤣

    10:19 22.03.2026

  • 4 реалистъ

    44 4 Отговор
    Иран показа как се води война. Удари всички американски бази в региона, а Путин не е ударил нито една, помагаща на укро режима да нанася удари по Русия.

    Коментиран от #9, #30, #65

    10:19 22.03.2026

  • 5 оня с питон.я

    40 3 Отговор
    Ще има и за летището на софето да се радват евроатлантиците.

    Коментиран от #16

    10:20 22.03.2026

  • 6 Хасковски каунь

    35 1 Отговор
    Златен купол?

    Коментиран от #10

    10:20 22.03.2026

  • 7 Коста

    55 3 Отговор
    Ашколсун! Израел отвориха кутията на Пандора и да се оправят сами. Насилието поражда насилие. Само мащабите са различни. Насилието над палестинците беше жестоко и врагът неравностоен. Но с Иран нещата са други. Тук изхода е един или Иран го няма или Израел го няма. Иран няма да спрат.

    Коментиран от #15

    10:21 22.03.2026

  • 8 интересно

    45 2 Отговор
    Иран се бие така, все едно вече има ядрено оръжие.

    10:21 22.03.2026

  • 9 оня с питон.я

    15 20 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    Путин го командват олигарсите, а те имат интереси на запад.

    Коментиран от #35, #54

    10:21 22.03.2026

  • 10 ззззз

    51 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Златният купол привършва ракетите. Затова вече го задействат само избирателно. Части от Израел пак започват да приличат на разрушената Газа, всичко се връща, скоро ще обявят примирие, защото няма накъде.

    Коментиран от #19

    10:22 22.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    37 5 Отговор
    Гответе кибуците в България за бежанците от Израел.

    Коментиран от #13

    10:23 22.03.2026

  • 12 Пич

    31 2 Отговор
    Даа...... израелците много ефективно са унищожили иранските военни възможности.....

    10:24 22.03.2026

  • 13 ужас

    18 7 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Ние сме следващата Палестина.

    10:24 22.03.2026

  • 14 Отец Чапаев

    24 1 Отговор
    Дай боже още гръмотевици от същите.

    10:24 22.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "оня с питон.я":

    Ааа.....там ще се радват американците! Като започнат да идват самолетите, и говедарите ще рипат от колесника право на софийската писта...

    10:26 22.03.2026

  • 17 Утьо

    47 2 Отговор
    Кво става с най-силната армия на света с неограничените ресурси, практически изтрила Иран от лицето на земята за три дни? Няма флот, няма самолети, няма ракети, няма аятолах, няма нищо, а? Днес рижият перко като се е чул с ментора си Биби какво са си говорили? Бензин, газ, инфлация, кво става Тръмпоч? Нали щеше да правиш Америка богата? Май много взе че си повярва, а? Жалкото е, че ние плащаме цената за глупостта на няколко кукувци.

    10:27 22.03.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    29 2 Отговор
    Железният ГЕВГИР май вече не върши работа...

    10:27 22.03.2026

  • 19 Ситуация

    30 2 Отговор

    До коментар #10 от "ззззз":

    "...скоро ще обявят примирие, защото няма накъде." ------ Трудна задача. Израел може и да обявят примирие, ама дали Иран ще са съгласни на такова? Изглеждат ми доста ядосани (меко казано)!

    10:27 22.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Аятолах в хамак

    29 2 Отговор
    Израел заприлича на Газа

    10:29 22.03.2026

  • 22 Тихо

    14 2 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    Маце паветно! Така е! Ти свикна с13 инчовия, ма защо още не я бръснеш тая брада....

    Коментиран от #38

    10:29 22.03.2026

  • 23 ООрана държава

    24 2 Отговор
    3та атака за деня.... Абе баче дони преди седмица ни парфюмираше че иран свършили ракети, самолети, боеприпаси и хвърляли камъни по врага... Ко стана сега?

    10:29 22.03.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "кое е истина":

    "Да не мирно стояло, не би чудо видяло Кой го кара ушатият грозен евреин да напада Иран. Общото между Натаняху и Тръмп е, че и двамата търсят отклоняване на общественото мнение от золумите, които са направили. Единият за корупция в огромни размери, а другият за делата по Епщайн.

    10:29 22.03.2026

  • 25 Баба Яга

    22 2 Отговор
    Сега евреите и натан ще разберат кон боб яде ли? Ционистката глобалистична клика си е запланувала и вече предприела военна агресия да заличи иранската хилодолетна съпротива на юдейската агресия. Няма да стане. Иран ще превъзмогне настоящите трудности, ще преглътне щетите и ще превъзмогне по-нататък да навре юдейското племе в пустинята, или по-точно да го прогони от там. Израел е шепа пясъци със съчинени митове и ще стане такава след следващата война с Иран. Гадно вредно за цял свят племе, мразено от 8 млрд. хора.

    10:30 22.03.2026

  • 26 Ами

    17 1 Отговор
    "Да ги мирно седяло, не би чудо видяло".

    10:30 22.03.2026

  • 27 Аятолах в хамак

    17 2 Отговор

    До коментар #20 от "2222":

    А Пакистан ще отвърне с ядрен удар и Израел ще изчезне

    10:30 22.03.2026

  • 28 Ххх

    19 2 Отговор
    Унищожете тия ч$фути, да не бедства цял свят.

    10:30 22.03.2026

  • 29 Време е

    22 2 Отговор
    ДЖУДАСИТЕ да скачат в морето. Браво на персийците, корав народ!Дано си свършат работата до край,а не като художника с мустачките!

    10:31 22.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ИРАН МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ

    25 2 Отговор
    СПАСИТЕЛ НА СВЕТА ОТ ЕВРЕЙСКОТО ЗЛО И ВСЕКИ НОРМАЛЕН БИ СЛЕДВАЛО ДА Е НА ТЯХНА СТРАНА.

    10:33 22.03.2026

  • 32 Христо

    19 3 Отговор
    Путин не бие тъпана на кой и как помага. Като бандерите "сами" се бият срещу Русия, така иранците "сами" попиляват САЩ и Израел. Защо всички желаещи се въздържат да помагат на Израел? Но Путин няма да им прости смъртта на 2 милиона руснаци (броя и украинците за руснаци).

    10:33 22.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Голям кеф

    9 1 Отговор
    Кеф !!!

    10:34 22.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 мушмул

    13 1 Отговор
    Израел е с територия 420 на 140 км. на макс. дължина и ширина и въпреки това персите ги правят диви и щастливи. Демирения похлупак замяза на швейцарско сирене, въпреки помоща на половин натю! Ама видите ли при фронт от 1200 км. и цялата западна помощ руснаците не можели да се справят с украинските ракети и дронове.

    10:36 22.03.2026

  • 37 Русия

    15 2 Отговор
    За да отиде човек в Рая трябва да уб... кравар и чиф....

    10:36 22.03.2026

  • 38 демократ

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Тихо":

    Е вие дойче пенсионерите сте по обратните изпълнения ан ален акробат такъе

    10:36 22.03.2026

  • 39 ШЕФА

    19 1 Отговор
    Време е Русия и Китай да се намесят и да изтрият от лицето на земята Израел и Вашингтон.

    10:37 22.03.2026

  • 40 Информативно

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Телави е красив ,исторически град в Грузия. Знам го от филма Мимино.

    10:38 22.03.2026

  • 41 az СВО Победа 80

    20 1 Отговор
    Израел изчерпа възможностите на ПВО-то си. Сега небето му е открито за иранските ракети, които уж бяха "свършили"...
    Последното звучи познато нали?

    Западната пропаганда работи с едни и същи нелепи клишета!
    🤣🤣🤣

    САЩ и Израел загубиха и тази война, но този път последствията за тях и за света ще бъдат съществени....

    Коментиран от #46

    10:38 22.03.2026

  • 42 Мишел

    12 1 Отговор
    Изключително тежко нощно иранско въздушно нападение срещу Тел Авив. Отново е елиминиран Железния купол, унищожна е батарея THAAD. Големи разрушения и продължаващи пожари в израелските военни бази . Обстрелът с ирански ракети и дронове продължава второ денонощие.

    Коментиран от #47

    10:40 22.03.2026

  • 43 Така Така

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Тия се молят на дявола не на Бога

    10:41 22.03.2026

  • 44 Ционист

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Нищо подобно ,и литището си работи ,каца 6Н994,излетя товарен. Каца LY826.Тел Авив ,и столицата Йерусалим живота си тече ..

    10:42 22.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ционист

    1 9 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    Нищо подобно ... заводите си работят ...
    Това не ти е Русия.

    Коментиран от #67

    10:43 22.03.2026

  • 47 Ционист

    1 7 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    Нищо подобно ,един блок ,и 2 къщи в Димона ,в Арад 4 къщи ..

    Коментиран от #53, #60

    10:45 22.03.2026

  • 48 демократ

    2 13 Отговор
    Иран е обезглавен и отчаяните действия на фанатиците от гвардията е обречен на тотален провал. Колкото повече подържат огъня толкова повече ще насъскват арабите наоколо които не могат да си изнасят петрола и да си възстабовят туризма. Кой жи отишъл на туризъм във военна зона.
    Скоро Куба а после дебелия Ким нататъка е ясно Русия и Китай. Путин ще бъде измъкнат от канализационната шахта както Садам и Кадафи

    Коментиран от #51, #57, #62, #66

    10:45 22.03.2026

  • 49 ВВП

    9 0 Отговор
    Никой не тъжи за еврейските мишоци..Последователите на Биби .

    10:47 22.03.2026

  • 50 ВВП

    5 0 Отговор
    Повече умрели евреи ,по добър свят .Ген Ли..

    10:49 22.03.2026

  • 51 Всъщност пишеш,

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "демократ":

    че след кризата с горивата и покачващата се инфлация следва войната да се разрастне и да обхване целият Арабски полуостров. А после? Това се нарича ,, Ред в хаоса” и се прави с определена цел.

    10:50 22.03.2026

  • 52 ВВП

    6 0 Отговор
    Най добрия чафуд,е мъртвия такъв..Автолах Хомейни...

    10:51 22.03.2026

  • 53 любопитен

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ционист":

    В Димона е сринат квартал от девет сгради, кой ли е живял там и едно бомбоубежище, кой ли се е крил там, дали не са били ядрени специалисти? А ти защо не пазиш Юдея с аФтомат в ръка, а рискуваш да си изкълчиш пръстите от чукане по клавиатурата?

    10:51 22.03.2026

  • 54 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с питон.я":

    Отдавна олигарсите в Русия власт не пипат..Иначе "рипкат "от прозорците ..:)))
    Целите на Русия в Украйна са различни от това,което ние смятахме а именно да влезе и превземе Киев...

    10:52 22.03.2026

  • 55 Поздравления на Иран, как хубаво бият

    6 0 Отговор
    Варварите от Израел, но можете още по добре да ги биете

    10:53 22.03.2026

  • 56 ВВП

    3 0 Отговор
    САЩ и евреите ,манипулират грубо законите и международното право..Предизвикват огромно напрежение ,хаос ,смърт ,мизерия .руини и развалини..

    10:54 22.03.2026

  • 57 А дали е така?

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "демократ":

    "Иран е обезглавен и отчаяните действия на фанатиците от гвардията е обречен на тотален провал. " ------ Израел още не се е оправил с Хамас и Хизбула, какво да говорим за Иран. Говорят за сухопътна операция, но каква е гаранцията, че Хамас и Хизбула няма да бъдат подсилени и да проведат контранастъпателна операция точно те? Рано е да се каже със сигурност кой побеждава и как ще се развият събитията.

    10:54 22.03.2026

  • 58 Матиа фон Зигмунд

    3 0 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    10:55 22.03.2026

  • 59 Агресията на Американският ционизъм

    4 0 Отговор
    Снощи Иран удари по ядрения център на Израел Димона, има много убити и ранени. Иранската тежка балистична ракета удари закрития ядрен център Negev Nuclear Research Center Dimona, NNRC Dimona. Това е ядреният център, който е свързан с обслужването на израелския ядрен арсенал. Разрушени са административни сгради, гори хранилището за отработено гориво. Броят на убитите е засекретен. Командването на ВКС на КСИР вече анонсира нови удари в т.ч. по ядрени обекти на Израел в пустинята Негев в следващите няколко денонощия.

    Израелското небе е беззащитно и по обектите може да се бие с удвоена сила.

    10:55 22.03.2026

  • 60 Задръж си опроверженията

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ционист":

    Дали има или няма разрушения в Израел не е важно. Важни са последствията за света от нападенията на Израел и САЩ срещу Иран. Резултатът към момента е покачващите се цени на горивата в световен мащаб, което ускорява инфлацията.

    10:56 22.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 КОТ.ар.АК 😼

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "демократ":

    Мило небинарно коте 🙀,аз лично бих те измъкнал от обществена тоалетна където въртиш кавалллии .

    10:58 22.03.2026

  • 63 ВВП

    3 0 Отговор
    Рижия толуп,подлогата на чафудите ,се оказа един убиец на деца .садист и ши зофреник..

    10:59 22.03.2026

  • 64 Луд с картечница в мол

    3 0 Отговор
    Вчера иранска ракета е помляла ам.товарен самолетет на летището в Багдад прекарващ специални части ,засега броят на жертвите и ранените е неизвестен ,констатирано е само наличието на множество линейки .

    11:02 22.03.2026

  • 65 Има разлика

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    Базите около Укр.се намитет в натовски държави.Ударят ли ги ,,НАТО се включва и русийката приключва за часове.

    11:10 22.03.2026

  • 66 Деси Димитрова

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "демократ":

    Сус бе рогоносец

    11:10 22.03.2026

  • 67 Гърбонос

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ционист":

    Ти от къде знаеш, да не би да си при нас в израел, в кой кибуц живееш?

    11:12 22.03.2026

