Неизвестни дронове бяха забелязани над американска база с бомбардировачи B-52

Многобройни дронове са били забелязани над голямата база на американските военновъздушни сили в Барксдейл в Луизиана, където се намират бомбардировачи B-52, способни да носят ядрени оръжия.

Достъпът до базата беше ограничен от съображения за сигурност, съобщава The Independent.

Военновъздушната база издала предупреждение на 9 март след съобщения за „безпилотна летателна система“, действаща над базата.

ABC News съобщи за откриването на дронове над базата на 20 март. Позовавайки се на класифициран брифинг от 15 март, телевизията съобщи, че дроновете са летели на вълни; те са кръжали около базата, вероятно опитвайки се да „избегнат откриване от операторите“ и да „тестват мерки за сигурност“.

„От 9 до 15 март 2026 г. силите за сигурност на BAFB наблюдаваха няколко вълни от 12-15 дрона, действащи над чувствителни зони на съоръжението, включително летището“, се казва в документа.

Дроновете са показвали сигнални сигнатури, необичайни за търговските модели, имали са комуникационни канали с голям обхват и са били устойчиви на заглушаване, обяснява каналът. „След като достигнаха няколко точки в базата, дроновете се разпръснаха над ключовите ѝ съоръжения“, отбелязва брифингът.

Документът заключава, че засечените над базата дронове не са били рутинни, а очевидно са били изработени по поръчка и са изисквали „напреднала експертиза“ в предаването на сигнали. В брифинга се посочва, че нападенията са продължили приблизително четири часа и на 13-14 март не са засечени дронове.

Капитан Хънтър Райнинген от 2-ро бомбардировъчно крило потвърди пред ABC News, че през седмицата на 9 март са се случили прелитания на дронове. „Полетът с дрон над военна инсталация е не само проблем със сигурността, но и престъпление съгласно федералния закон. Работим в тясно сътрудничество с федералните и местните правоохранителни органи, за да разследваме тези прониквания. Безопасността на нашия персонал е наш основен приоритет и ще продължим да наблюдаваме бдително въздушното си пространство“, каза той.

Барксдейл е второто по големина летище във ВВС на САЩ, дом на повече от 40 бомбардировача B-52. Базата е дом на приблизително 15 000 души, включително военнослужещи на активна служба, резервисти, членове на военни семейства и цивилни служители.

По-рано, на 19 март, неизвестни дронове бяха забелязани и над военната база Форт Лесли Макнейр във Вашингтон, където живеят държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет, съобщи The Washington Post, позовавайки се на три източника. Според два от тях произходът на дроновете остава неясен.

Високопоставен източник от американската администрация заяви пред вестника, че на фона на военния конфликт с Иран военните следят по-внимателно потенциалните заплахи. След инцидента мерките за сигурност във военната база бяха засилени и беше проведена среща в Белия дом, за да се обсъдят по-нататъшни действия.

През октомври 2025 г. The Atlantic съобщи, че висши американски служители, включително Хегсет и Рубио, се местят във военни бази. Според изданието убийството на десния активист Чарли Кърк е било претекстът за преместването.