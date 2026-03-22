Германските консерватори са на първо място на изборите в ключова провинция

22 Март, 2026 20:27

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • хдс-
  • райнланд-пфалц

Първите прогнозни резултати на АРД след затварянето на избирателните секции сочат, че ХДС печели 30,5% от гласовете

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц са на първо място днес на избори в ключовата германска провинция Райнланд-Пфалц, предаде Ройтерс, като се позова на предварителни резултати, обявени от обществената телевизия АРД, предаде БТА.

Първите прогнозни резултати на АРД след затварянето на избирателните секции сочат, че ХДС печели 30,5% от гласовете, а Германската социалдемократическа партия (ГСДП) - 27%. Прогнозните резултати са основание да се предположи, че Мерц ще отбележи победа, след като с малко загуби изборите в Баден-Вюртемберг на 8 март.

За Мерц тази победа ще е облекчение след загубата на партията му преди две седмици.

Очертаващият се резултат е сериозен удар за ГСДП, която още се възстановява след катастрофалното си представяне в Баден-Вюртемберг, където спечели само 5,5% от гласовете на избирателите.

"Алтернатива за Германия", която сега ясно се позиционира като втората най-силна партия в Германия на национално ниво, печели 20% от гласовете в Райнланд-Пфалц според прогнозните резултати.

Изборите в Райнланд-Пфалц са вторите от пет регионални избори в Германия тази година. През септември предстоят избори в Берлин, Мекленбург-Предна Померания и Саксония-Анхалт.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    7 24 Отговор
    Германия трябва да си върне първа сила на землята

    Коментиран от #6

    20:29 22.03.2026

  • 2 Абе, тия

    1 13 Отговор
    Възраждане нямат ли си? Или поне някой Румен?

    Коментиран от #4, #10

    20:30 22.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    0 17 Отговор
    Алтернативата се позиционира много добре. Това е извън системна партия. Нещо като нашите копейки. 20% е много добре.

    20:31 22.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Абе, тия":

    Алтернатива за Германия.

    20:31 22.03.2026

  • 5 Пич

    17 4 Отговор
    Батее..... Урсулианците въртят яки фифъли било с машини, било с бюлетини!!! Германците искат да ги давят в реката , тези - избори печелили ?!

    20:33 22.03.2026

  • 6 Яшар

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Извинявайте сбърках ,нацистите ни изтребваха ...долу десните

    20:34 22.03.2026

  • 7 Хасан

    1 1 Отговор
    В търсачката на ютюб напишете: "Dschinghis Khan - Dschinghis Khan (Auf los gehts los, 14.04.1979)"

    20:35 22.03.2026

  • 8 хаха

    4 15 Отговор
    Ватнишките подлоги пак има да квичат за тяхния лесбопрасюнгер.
    ХАХАХА!

    20:35 22.03.2026

  • 9 Българин

    6 8 Отговор
    Путин беше напълно ясен. Ако Германия не служи на Руските интереси, ще бъде унищожена!
    Така че тоя много избор няма!

    Коментиран от #23

    20:35 22.03.2026

  • 10 койдазнай

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Абе, тия":

    Имат си възраждане. То водено от една гейка. Тя женена за някаква нелегална имигрантка от бангладеш. А преди да оглави Възраждането им, ее работила само в някакви соросови фондации.

    Коментиран от #17

    20:37 22.03.2026

  • 11 Някой

    20 3 Отговор
    Изборни манипулации? Не може да са толкова тъпи немците, че да гласуват за партията на Мерц.

    Коментиран от #24, #25

    20:38 22.03.2026

  • 12 Kaлпазанин

    11 2 Отговор
    Някой вярва ли че има честни избори ,откак го има Рамщайн в германистан няма избори ,за мен всичко е цирк

    20:39 22.03.2026

  • 13 баба ванга

    5 5 Отговор
    "винаги с Германия,никога против Русия!"

    20:40 22.03.2026

  • 14 Хасан

    2 3 Отговор
    В търсачката на ютюб напишете: "Dschinghis Khan - Moskau (Starparade 14.06.1979)"

    20:41 22.03.2026

  • 15 Това много ли е ?

    6 2 Отговор
    ХДС печели 30,5% от гласовете ? А избирателната активност колко е била?

    20:42 22.03.2026

  • 16 Анонимен

    8 3 Отговор
    Щом продължават да гласуват за тия, да не ми се оплакват за каквото и да било! Да си прибират бежанците, санкциите и т.н. Да си търпят сами последствията!

    20:43 22.03.2026

  • 17 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Не е имигрантка и не е от Бангладеш..Родена в Шри Ланка ,осиновена още като бебе от швейцарско семейство.Израства в Швейцария! Била е семейна и има две свои деца ,т.е.тя ги е родила.Развежда се след това и .....заобичва жените. С Вайдъл и двете си деца живеят в Швейцария .

    Коментиран от #22

    20:47 22.03.2026

  • 18 Фридрих Мерц

    6 4 Отговор
    Купува гласове по 250 евро! Да се знае цената каква е

    20:48 22.03.2026

  • 19 хаха🤣

    3 7 Отговор
    жалко да копейките🤣 и вчера и днес само лоши новини за тях, а така се надяваха да спечелят🤣

    20:48 22.03.2026

  • 20 Феникс

    3 1 Отговор
    Кофти, и там промивката на хората и смяната на етническата тъкан е на доста високо ниво!

    20:48 22.03.2026

  • 21 Хасан

    0 3 Отговор
    В търсачката на ютюб напишете: "Nil Karaibrahimgil - Seviyorum Sevmiyorum (Video)"

    20:48 22.03.2026

  • 22 койдазнай

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Той коцето скоро ще заживей в новата къща с Махмут, неговият законен мъж от Мавритания, заедно с двете им деца!
    И точно за това, пак ще гласувам за него!

    Коментиран от #38

    20:49 22.03.2026

  • 23 Ха-ха

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Русийката вече никой не я бръсне за слива. Не е никакъв фактор.!

    20:49 22.03.2026

  • 24 Феникс

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Не са , но и румънците не бяха, но резултата от отменените избори е налице!

    20:50 22.03.2026

  • 25 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    На крива ракета, Космоса и пречи.!

    20:50 22.03.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    5 3 Отговор
    Значи Германия ще продължи да затъва... а ние сме вързани с тия хахалигави шамандури

    20:51 22.03.2026

  • 27 Усраула с Лайненс

    2 3 Отговор
    какви точно консерви произвеждат германските консерватори

    20:53 22.03.2026

  • 28 Хасан

    1 3 Отговор
    В търсачката на ютюб напишете: "Amazing Hasidic dance"

    20:55 22.03.2026

  • 29 Естествено че след предателството

    3 0 Отговор
    На лявата Социалдемократическа партия (СДП), по-малкият брат на коалицията под ръководството Мерц, ще регистрира неуспех с около 27% дори в бастиона си ... Псевдолевите предадоха хората точно както го направиха и БСП-ОЛ в България и сега губят.

    21:01 22.03.2026

  • 30 Хасан

    1 3 Отговор
    В търсачката на ютюб напишете: "Dschinghis Khan Moskau grandes momentos con Putin"

    21:02 22.03.2026

  • 31 НЕ ХДС печели

    3 0 Отговор
    А левите предатели губят. Иначе и гласовете за ХДС са с 25% по малко от предишните избори.

    21:05 22.03.2026

  • 32 Междувременно се оказва,

    2 1 Отговор
    че правителството на Виктор Орбан в Унгария - от години тайно предоставяли на Москва достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Външният министър Петер Сиярто редовно провеждал телефонни разговори по време на почивките на срещите на ЕС, за да предоставя на руския си колега Сергей Лавров. както и възможни решения, споделя един от европейските служители по сигурността. Чрез такива разговори „на практика на всяка среща на ЕС в продължение на години Русия е била зад масата“, казва служителят. Сиярто е направил 16 официални посещения в Москва от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Последното беше на 4 март, когато се е срещал с Владимир Путин, за да докладва.

    21:06 22.03.2026

  • 33 Търновец

    2 1 Отговор
    ГСДП не лявоцентристка а по скоро глобалистка партия и заслужено загубиха в провинцията където дълго време бяха първи. Борис Писториус за пореден път натрапва на Германия Израелско оръжие копирана разработка HIMARS въпреки че Немските MARS превъзхождат. ГСДП заедно със Зелените докараха милиони нелегални в Германия и затвориха атомни реактори

    21:06 22.03.2026

  • 34 А защо

    1 1 Отговор
    А защо не пишете за разгромната победа на социалдемократи и зелени в Бавария и Баден Вюртемберг. За това не ви е платено, нали?

    21:08 22.03.2026

  • 35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 36 Хдс ще печели

    2 2 Отговор
    Докато не ,, занули Германия!

    21:09 22.03.2026

  • 37 Мерц ли!

    2 2 Отговор
    Фридрих Мерц е новият Роналд Рейгън и той е човекът, който ще види сметката на крепостните мужици.

    21:10 22.03.2026

  • 38 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "койдазнай":

    Костадинов на Възраждане ли визираш? Та той не е ли женен за жена и да има и деца?
    И аз ще гласувам за Възраждане..
    Той и финансовият министър на САЩ -Бесент също има мъж и отглеждат две деца...
    Тук при Вайдъл е много по приемливо .Защото децата на партньорката й си знаят баща им и това,че е разведен с майка им като на много други деца с разведени родители..
    Каквото и да е ,важното,че АзГ водят политика за защита на Германия ...Без мигранти,атомна енергия а не ветрушки:) с ветрушки не се прави индустрия ..

    21:19 22.03.2026

