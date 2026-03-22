Германските консерватори са на първо място на изборите в ключова провинция

Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц са на първо място днес на избори в ключовата германска провинция Райнланд-Пфалц, предаде Ройтерс, като се позова на предварителни резултати, обявени от обществената телевизия АРД, предаде БТА.

Първите прогнозни резултати на АРД след затварянето на избирателните секции сочат, че ХДС печели 30,5% от гласовете, а Германската социалдемократическа партия (ГСДП) - 27%. Прогнозните резултати са основание да се предположи, че Мерц ще отбележи победа, след като с малко загуби изборите в Баден-Вюртемберг на 8 март.

За Мерц тази победа ще е облекчение след загубата на партията му преди две седмици.

Очертаващият се резултат е сериозен удар за ГСДП, която още се възстановява след катастрофалното си представяне в Баден-Вюртемберг, където спечели само 5,5% от гласовете на избирателите.

"Алтернатива за Германия", която сега ясно се позиционира като втората най-силна партия в Германия на национално ниво, печели 20% от гласовете в Райнланд-Пфалц според прогнозните резултати.

Изборите в Райнланд-Пфалц са вторите от пет регионални избори в Германия тази година. През септември предстоят избори в Берлин, Мекленбург-Предна Померания и Саксония-Анхалт.