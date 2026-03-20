Мерц с остри критики към Орбан: „Ще има последици“

Федералният канцлер Фридрих Мерц (ХДС) отправи остри критики към унгарския премиер Виктор Орбан заради блокирането на кредита на ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро. "Това е акт на груба нелоялност в Европейския съюз, какъвто досега не е имало", заяви Мерц след срещата на върха на ЕС в Брюксел. Това накърнява работоспособността и авторитета на ЕС като цяло, каза още германският канцлер.
Поведението на Орбан по отношение на Украйна ще има "последици, които далеч надхвърлят този отделен случай", предупреди Мерц. Той подчерта, че това поведение "дълбоко разгневи" дори онези, които присъстват на срещите на върха на ЕС много по-отдавна от него самия.
Само Словакия подкрепя Унгария
След срещата на върха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен все пак изрази увереност, че по един или друг начин на Украйна ще бъде отпуснат заем.
Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че останалите държавни и правителствени ръководители на ЕС са осъдили категорично поведението на Орбан. "Никой не може да изнудва Европейския съвет", подчерта Коща. Единствено словашкият премиер Роберт Фицо подкрепя унгарския си колега.
Унгария настоява за петролни доставки от Русия
По време на срещата на върха, която се проведе на 19 март, Унгария не отстъпи от решението си за блокирането на кредита от 90 милиарда евро за Украйна, въпреки натиска от останалите държави членки.
Орбан обвързва ветото си с петролните доставки от Русия за Унгария по тръбопровода "Дружба". Те са преустановени от края на януари - след руски удари по помпена станция в западната част на Украйна. Унгарският премиер обвинява Киев, че пречи на процеса по възобновяването на доставките по тръбопровода "Дружба". Тръбопроводът преминава от Русия през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.
Украйна отхвърля обвиненията и подчертава, че тръбопроводът понастоящем не може да се използва поради последиците от руските въздушни удари. За необходимите ремонти ще са необходими още около месец и половина - при условие, че не последват нови руски атаки, изчисляват украинците в писмо, изпратено до ЕС. Европейската комисия предложи като компромисно решение да инспектира газопровода и да наблюдава ремонта, но очевидно все още не е получила разрешение за това от Украйна.
Орбан се бори за преизбирането си
Позицията на Орбан срещу кредита за Украйна се разглежда преди всичко като политически ход на фона на предстоящите избори в Унгария в средата на април. Той се бори за преизбирането си. В актуалните допитвания партията на Орбан "Фидес" губи лидерската си позиция.
Редица европейски представители, сред които върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, отхвърлят аргументите на Орбан, изтъквайки, че Унгария може да получава петрол и през Хърватия.
Мерц изрази надежда, че след изборите ще могат да бъдат предприети необходимите стъпки за изплащането на кредита. Освен това Европейската комисия трябва да разгледа допълнителни предложения за начините, по които парите могат да бъдат изплатени. "Междувременно ще се опитаме да подкрепим Украйна с наличните средства", заяви канцлерът.
Остра критика срещу Орбан още в навечерието на срещата
Още преди началото на срещата на върха в Брюксел финландският министър-председател Петери Орпо заяви по адрес на Орбан: "Той използва Украйна като оръжие в предизборната си кампания и това не е добре (...) Имахме споразумение и считам, че той ни измами".
И белгийският премиер Барт Де Вевер отправи остри критики: "Неприемливо е да вземеш решение заедно с държавните и правителствените ръководители, а след това да кажеш: "Но аз не съм готов да приложа това, което съм решил". Австрийският канцлер Кристиан Щокер също настоя, че взетите решения трябва да се изпълняват.
На 19 декември 2025 всички 27 държави одобриха единодушно кредита за Украйна в размер на 90 милиарда евро за периода 2026–2027 – включително Орбан.
До коментар #1 от "Кога ше паднат визите за бг":отивай и не се връщай
Коментиран от #16
13:45 20.03.2026
6 Мнение
Той не само спря поредната кражба на европейски средства от данъкоплатците, но и усложни живота на зеленото фашистче, дето се изявява като президент на укрия (с отдавна изтекъл мандат)!!!
А тия пари (по-голямата част) НЕ ОТИВАТ ЗА УКРАЙНА, а се връщат като рушвети към урсулите и тоя Хитлерц!
Справка укро-бусовете с кешовица заловени в Унгария!
Моментално сваляне от власт на урсулите (плюс мерц, макрон и стармър)!!!
13:45 20.03.2026
12 лими
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Чиба!
13:48 20.03.2026
16 Уреди ми виза и отивам
До коментар #5 от "пешо":Завинаги
13:51 20.03.2026
19 И така....
Украйна е вече ,като "каца без дъно" .....само се наливат пари ! До кога ?
Коментиран от #28
13:52 20.03.2026
20 Ганчо Бананчо
Войната срещу Русия чрез проксито Украйна е машина за пари. Обикновено, когато бъркаш в сметките на мафията, го отнасяш. Поне така е по филмите.
13:54 20.03.2026
22 Улав
До коментар #7 от "Тръмп":По целата глава
13:56 20.03.2026
25 Орбан е в основата на пропагандния
Кои медии са засегнати: Инвестициите са насочени предимно към медии, които подкрепят опозиционната (в миналото) и настояща управляваща партия ВМРО-ДПМНЕ. Сред тях са:
Телевизия Alfa TV.
Портали като Kurir, Lider, Denesen и Ekonomski и други.
Смята се, че тази медийна кампания обслужва интереси, целящи дестабилизация на Балканите и блокиране на европейската интеграция на РСМ чрез конфликт с България.
Интересен факт е, че докато Alfa TV е директно унгарска собственост, друга водеща телевизия с антибългарски позиции – Канал 5 – е собственост на Емил Стоименов, за когото бе разкрито, че притежава българско гражданство.
Коментиран от #31, #38
13:58 20.03.2026
26 Вертоломей първи
Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал или предал се в плен насилствено бусолизиран украински мъж.
13:59 20.03.2026
28 скучно и точка.
До коментар #19 от "И така....":До когато е необходимо! Орковете все някога ще си тръгнат щото г200 им е чудовищеН 🧌❌
14:00 20.03.2026
29 ои8уйхътгрф
Браво на вас, дори и не схващате как помагате на Орбан да спечели изборите...
14:00 20.03.2026
31 За разлика от Украйна
До коментар #25 от "Орбан е в основата на пропагандния":Македонска държава мяма да има след 10тина години
14:01 20.03.2026
40 стоян георгиев
До коментар #34 от "Жбръц":Я кажи къде е по добре от ес? Дай пример дето е по добре в момента от европа?
Коментиран от #44
14:34 20.03.2026
44 някой си
До коментар #40 от "стоян георгиев":абсолютно на всякъде е по добре от евр0гейската кочина!
14:50 20.03.2026