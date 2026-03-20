Новини
Свят »
Германия »
Мерц с остри критики към Орбан: „Ще има последици“
  Тема: Украйна

20 Март, 2026 13:41 1 885 44

  • виктор орбан-
  • фридрих мерц-
  • унгария-
  • ес-
  • германия-
  • украйна

На срещата на върха на ЕС Унгария не отстъпи от решението си да блокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Федералният канцлер Фридрих Мерц (ХДС) отправи остри критики към унгарския премиер Виктор Орбан заради блокирането на кредита на ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро. "Това е акт на груба нелоялност в Европейския съюз, какъвто досега не е имало", заяви Мерц след срещата на върха на ЕС в Брюксел. Това накърнява работоспособността и авторитета на ЕС като цяло, каза още германският канцлер.

Поведението на Орбан по отношение на Украйна ще има "последици, които далеч надхвърлят този отделен случай", предупреди Мерц. Той подчерта, че това поведение "дълбоко разгневи" дори онези, които присъстват на срещите на върха на ЕС много по-отдавна от него самия.

Още новини от Украйна

Само Словакия подкрепя Унгария

След срещата на върха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен все пак изрази увереност, че по един или друг начин на Украйна ще бъде отпуснат заем.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща заяви, че останалите държавни и правителствени ръководители на ЕС са осъдили категорично поведението на Орбан. "Никой не може да изнудва Европейския съвет", подчерта Коща. Единствено словашкият премиер Роберт Фицо подкрепя унгарския си колега.

Унгария настоява за петролни доставки от Русия

По време на срещата на върха, която се проведе на 19 март, Унгария не отстъпи от решението си за блокирането на кредита от 90 милиарда евро за Украйна, въпреки натиска от останалите държави членки.

Орбан обвързва ветото си с петролните доставки от Русия за Унгария по тръбопровода "Дружба". Те са преустановени от края на януари - след руски удари по помпена станция в западната част на Украйна. Унгарският премиер обвинява Киев, че пречи на процеса по възобновяването на доставките по тръбопровода "Дружба". Тръбопроводът преминава от Русия през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.

Украйна отхвърля обвиненията и подчертава, че тръбопроводът понастоящем не може да се използва поради последиците от руските въздушни удари. За необходимите ремонти ще са необходими още около месец и половина - при условие, че не последват нови руски атаки, изчисляват украинците в писмо, изпратено до ЕС. Европейската комисия предложи като компромисно решение да инспектира газопровода и да наблюдава ремонта, но очевидно все още не е получила разрешение за това от Украйна.

Орбан се бори за преизбирането си

Позицията на Орбан срещу кредита за Украйна се разглежда преди всичко като политически ход на фона на предстоящите избори в Унгария в средата на април. Той се бори за преизбирането си. В актуалните допитвания партията на Орбан "Фидес" губи лидерската си позиция.

Редица европейски представители, сред които върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, отхвърлят аргументите на Орбан, изтъквайки, че Унгария може да получава петрол и през Хърватия.

Мерц изрази надежда, че след изборите ще могат да бъдат предприети необходимите стъпки за изплащането на кредита. Освен това Европейската комисия трябва да разгледа допълнителни предложения за начините, по които парите могат да бъдат изплатени. "Междувременно ще се опитаме да подкрепим Украйна с наличните средства", заяви канцлерът.

Остра критика срещу Орбан още в навечерието на срещата

Още преди началото на срещата на върха в Брюксел финландският министър-председател Петери Орпо заяви по адрес на Орбан: "Той използва Украйна като оръжие в предизборната си кампания и това не е добре (...) Имахме споразумение и считам, че той ни измами".

И белгийският премиер Барт Де Вевер отправи остри критики: "Неприемливо е да вземеш решение заедно с държавните и правителствените ръководители, а след това да кажеш: "Но аз не съм готов да приложа това, което съм решил". Австрийският канцлер Кристиан Щокер също настоя, че взетите решения трябва да се изпълняват.

На 19 декември 2025 всички 27 държави одобриха единодушно кредита за Украйна в размер на 90 милиарда евро за периода 2026–2027 – включително Орбан.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога ше паднат визите за бг

    18 12 Отговор
    За да идем и да работим в сащ за пари

    Коментиран от #5

    13:43 20.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    77 9 Отговор
    Само Орбан има мозък.

    Коментиран от #12

    13:43 20.03.2026

  • 3 хехе

    63 2 Отговор
    ще има последици разбира се догодина на изборита АзГ ще спечели изборите.

    13:44 20.03.2026

  • 4 Долу ЕС

    60 4 Отговор
    само гледай последиците за Германия! нещастен фашизоид

    13:45 20.03.2026

  • 5 пешо

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кога ше паднат визите за бг":

    отивай и не се връщай

    Коментиран от #16

    13:45 20.03.2026

  • 6 Мнение

    59 3 Отговор
    Браво на Орбан!

    Той не само спря поредната кражба на европейски средства от данъкоплатците, но и усложни живота на зеленото фашистче, дето се изявява като президент на укрия (с отдавна изтекъл мандат)!!!

    А тия пари (по-голямата част) НЕ ОТИВАТ ЗА УКРАЙНА, а се връщат като рушвети към урсулите и тоя Хитлерц!
    Справка укро-бусовете с кешовица заловени в Унгария!

    Моментално сваляне от власт на урсулите (плюс мерц, макрон и стармър)!!!

    13:45 20.03.2026

  • 7 Тръмп

    2 34 Отговор
    Обадих се на моя авер Путин за малко новичок, ще му го сготвя по унгарска рецепта

    Коментиран от #22

    13:46 20.03.2026

  • 8 Иван 1

    44 2 Отговор
    Дойче зеле не е само Орбан против за другите не говорите, защото не ви изнася там са Чехия и Словакия и някои други.

    13:46 20.03.2026

  • 9 Долу ЕС

    46 2 Отговор
    предлагам на Мерц да поеме дела в дълга на унгария и нашия, и няма нужда да ни питат! да си теглят заеми колкото искат! ще те плаша, че ако не станеш гарант по дълг на фабрика на 9 септември, ще имало последствия!!! в какъв съюз сме с какви ценности! Булекзит просто е неизбежен

    13:47 20.03.2026

  • 10 Пич

    42 1 Отговор
    Вече има последици !!! Зелю е в абстиненция - няма пари за дрога !!! А Урсулианците са на успокоителни - няма пари за крадене !!! И най лошото - народите проглеждат, и виждат какво е лидер, който мисли за хората си !!!

    13:48 20.03.2026

  • 11 НАГЛОСТА НА ФАШИСТИТЕ НЕМА ГРАНИЦИ.

    41 0 Отговор
    В ЕВРОПА МНОГО СЕ РАЗПИЩОЛИХА ФАШИСТИ НАЦИСТИ.

    13:48 20.03.2026

  • 12 лими

    2 20 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Чиба!

    13:48 20.03.2026

  • 13 1302

    39 0 Отговор
    Тия в Европа съвсем изплискаха легеня - ще харчат пари, които нямат, за война, която е загубена преди 3 години.
    Невероятни тъпаци.

    13:49 20.03.2026

  • 14 Този фашага заплашва

    35 0 Отговор
    Онзи фашаг Зеленски и той заплашва.Много си повяраваха,ама май пак ще има Нюрнбергски процес 2.

    13:50 20.03.2026

  • 15 Пламен

    2 31 Отговор
    Исторически, Унгария винаги избира губещата страна.

    13:51 20.03.2026

  • 16 Уреди ми виза и отивам

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Завинаги

    13:51 20.03.2026

  • 17 Някой

    32 0 Отговор
    Какво значи нелоялност? Кой му вменява задължението да е на тяхното мнение? ЕС нали бе уж съюз на суверенните държави. Като искат да дават заеми да вадят парите от собствените си джобове и да ги дават! Защо не ги даде Германия каквото счита за добре и всяка държава по отделно? Тук нямат право, тъй като трябва да обслужват само интереса на народа на България и всеки обслужващ чужд е предател и мястото му е в затвора. От къде ще дойдат тези 90 милиарда евро? От нашите и на другите държави в ЕС джобове. Това е ограбване и на нас. Може и от таксите които плащаме на ЕС всяка година. Ако ще ги напечатат еврата, то това ще доведе до инфлация. Това ли ни е изгодно? Реално е ограбване включително на всеки тук.

    13:51 20.03.2026

  • 18 Kaлпазанин

    28 0 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти ,а скоро наркозависимото магаре мерц ще проси и от Орбан ,руска енергия

    13:52 20.03.2026

  • 19 И така....

    30 0 Отговор
    В ЕС има само двама политици(Орбан и Фицо) ,които мислят за народите си ! Останалите са абсолютни зомбита !
    Украйна е вече ,като "каца без дъно" .....само се наливат пари ! До кога ?

    Коментиран от #28

    13:52 20.03.2026

  • 20 Ганчо Бананчо

    25 1 Отговор
    Орбан да си пази живота. Същото се отнася и за Фицо. Сега повече от всичко имат мотив да ги отстранят физически неонацистите.
    Войната срещу Русия чрез проксито Украйна е машина за пари. Обикновено, когато бъркаш в сметките на мафията, го отнасяш. Поне така е по филмите.

    13:54 20.03.2026

  • 21 Мисля

    23 1 Отговор
    Орбан показа на цялата европейска върхушка как трябва първо да се мисли за собствения народ,а не да се подклажда войната! Учудвам се че пропагандата в западна Европа е накарала европейците да не виждат очевадни неща. В крайна сметка хората трябва да излязат от тая летаргия!

    13:54 20.03.2026

  • 22 Улав

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп":

    По целата глава

    13:56 20.03.2026

  • 23 Ганчо Бананчо

    24 0 Отговор
    Аз не разбирам ние защо продължаваме да клякаме.. първо беше заради ЕС, после, за да ни допуснат в Шенген. Накрая си го сложихме в задния двop чрез Еврозоната. Ние нямаме следваща цел, за да ни сложат прът в колелата. Защо мълчим, ние вече нямаме мотив... защо?

    13:57 20.03.2026

  • 24 Мен лично

    0 15 Отговор
    Орган масквича нее ми липсва

    13:57 20.03.2026

  • 25 Орбан е в основата на пропагандния

    4 17 Отговор
    македонизъм в РСМ срещу България. Унгарски медийни мениджъри и компании, тясно свързани с управляващата партия ФИДЕС купиха македонски медии. Ключови фигури, споменавани в разследванията на организации като Investigative Reporting Lab (IRL) и OCCRP, са Петер Шац и Агнес Адамитш.
    Кои медии са засегнати: Инвестициите са насочени предимно към медии, които подкрепят опозиционната (в миналото) и настояща управляваща партия ВМРО-ДПМНЕ. Сред тях са:
    Телевизия Alfa TV.
    Портали като Kurir, Lider, Denesen и Ekonomski и други.
    Смята се, че тази медийна кампания обслужва интереси, целящи дестабилизация на Балканите и блокиране на европейската интеграция на РСМ чрез конфликт с България.
    Интересен факт е, че докато Alfa TV е директно унгарска собственост, друга водеща телевизия с антибългарски позиции – Канал 5 – е собственост на Емил Стоименов, за когото бе разкрито, че притежава българско гражданство.

    Коментиран от #31, #38

    13:58 20.03.2026

  • 26 Вертоломей първи

    21 1 Отговор
    Орбан е единиствения пристан на здравия разум в ЕС, защо трябва даим се дават пари на тази украйна, каква ни етя на нас, какво ни е толкова ценна в нея. Всички обедняхме, за да може мените укро фашаги да пълнят джобове, а клетите укро селяни да ги трепят по полетата на Донбас.Това леко извращение с човечеството.
    Слава на всеки избягал, укрил се, дезертирал или предал се в плен насилствено бусолизиран украински мъж.

    13:59 20.03.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    19 0 Отговор
    Абе защо Германия не извади от бюджета си 20-30 милиарда и да ги даде? Що задължават всички да плащат безумията им?!

    13:59 20.03.2026

  • 28 скучно и точка.

    0 10 Отговор

    До коментар #19 от "И така....":

    До когато е необходимо! Орковете все някога ще си тръгнат щото г200 им е чудовищеН 🧌❌

    14:00 20.03.2026

  • 29 ои8уйхътгрф

    18 1 Отговор
    Тоест заплашвате Орбан с наказание ако не изпълнява вашите заповеди? Тоест "демокрация"-та НЕ съществува и никой няма право да защитава своят си интерес?

    Браво на вас, дори и не схващате как помагате на Орбан да спечели изборите...

    14:00 20.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 За разлика от Украйна

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Орбан е в основата на пропагандния":

    Македонска държава мяма да има след 10тина години

    14:01 20.03.2026

  • 32 Да кажа

    23 0 Отговор
    Искам лицето Борисов сега да излезе и да ни каже в кой точно Съюз на богатите ни вкара! В тоя който ни разсипа икономиката,в тоя който подклажда война,в тоя в който българския народ пазари само стоки на промоция от западните вериги! Това ли е бе Борисов Рая,който убеждаваше? Защо не се разходиш без охрана ,за да осетиш ,колко сме ти благодарни! Ако напиша какво мислим за теб ще ми изтрият коментара,а е толкова хубаво!

    14:02 20.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Жбръц

    15 0 Отговор
    Тази сбирщина,която е превзела ЕС,или трябва през избори,в отделните държави - членки,да бъде пометена,или ЕС да се разтури.Такъв брутален диктат, дори в най- сложните години,-60-те на миналия век,в целия Соцлагер не е имало.Някакъв си дойчо,който в собствената си страна,има нищожен процент подкрепа,открито да заплашва Премиер на друга, суверена държава,избран от народа с огромна подкрепа.Не ми говорвте ,че това е Европейска демократична общност.Нямаква си акушерка,за която никой народ не е гласувал,да има неограничена власт ,над 520 милионнно население в Европа,а нейни решения,да се превръщат в закон,за всякс държава.Дори Руският Самодържец- император,не е властвал над толкова народ и нации.Тази обзета от бясна русофобия съсухрена скумрия трябва да бъде изгонена от ЕК.Иначе,още четири години нейн диктат в ЕК ще ни унищожат във всички сфери.А ние- българите ,ще пострадаме най - силно.

    Коментиран от #40

    14:09 20.03.2026

  • 35 Тома

    10 0 Отговор
    Тревогата на Мерц не е че Орбан блокира тези пари ами ще загуби процент от рестото.И това много боли

    14:13 20.03.2026

  • 36 Мерци е чао

    8 0 Отговор
    Пропагандното перо не върши работа, Орбан и Фицо са заявили твърда позиция и са подкрепени от своите избиратели за разлика от Мерцата. Неговото столче се клати, горивата преминаха границата от 2.40 евро за литър а опозицията набира скорост.

    14:17 20.03.2026

  • 37 Какви

    4 2 Отговор
    Последици, като немското производство се изнася към Унгария? Ама дали г-н Канцлер си е задал въпроса защо?;А дали си е отговорил или е недемократично и не пасва на партийната.. ЕС линия?

    14:18 20.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Критик

    4 5 Отговор
    Вижте му гушата на унгарския шoпap! Това яде като за последно на всяка среща на ЕС.

    14:20 20.03.2026

  • 40 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Жбръц":

    Я кажи къде е по добре от ес? Дай пример дето е по добре в момента от европа?

    Коментиран от #44

    14:34 20.03.2026

  • 41 Феникс

    3 0 Отговор
    Ей мръсни фашисти, нали това е съюз на свободни наций бе милички, какви последствия ще има , всеки има право на глас и вето!

    14:45 20.03.2026

  • 42 Русия

    2 0 Отговор
    Жалкият фашист пак се е надрусал и му се привиждат последици,ами те последиците са в Германия Бе.Алтернатива е първа пол.сила,заводите затварят,бизнеса бяга,газта е на цена по 5 и тн .

    14:47 20.03.2026

  • 43 Да...ама верно....

    2 0 Отговор
    Ще има последици със сигурност,алтернатива за германия ще е пърен фаворит на изборите в Германистан,а Мерц в панделата,как няма да има...ще има и още как..

    14:50 20.03.2026

  • 44 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    абсолютно на всякъде е по добре от евр0гейската кочина!

    14:50 20.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания