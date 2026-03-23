Новини
Свят »
Полша »
Полша смята, че Орбан от години предоставя подробна информация на Русия за срещите на Съвета на ЕС

23 Март, 2026 03:50, обновена 23 Март, 2026 03:53 423 3

  • доналд туск-
  • полша-
  • унгария-
  • русия-
  • европейски съюз

Тази новина едва ли е изненада, заяви полският премиер Доналд Туск

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Полският премиер Доналд Туск снощи заяви във връзка с публикация във в. „Вашингтон пост“, че Полша „е имала подозрения“ , че унгарското правителство от години е предоставяло подробна информация на Русия за срещите на Съвета на ЕС, предаде Асошиейтед прес.

Изданието, позовавайки се на няколко настоящи и бивши европейски служители по сигурността, съобщи, че унгарското правителство, водено от Виктор Орбан, отдавна е предоставяло на Москва достъп до дискусии по чувствителни теми в Европейския съюз.

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто редовно е провеждал разговори по време на почивките на срещите на Съвета на ЕС, за да предостави на руския си колега Сергей Лавров „директни доклади за обсъжданията“ и да обсъдят възможните решения, съобщи „Вашингтон пост“.

„Новината, че хората на Орбан подробно са информирали Москва за срещите на Съвета на ЕС не трябва да е изненада за никого“, написа полският премиер в социалната мрежа Екс. „Имахме нашите подозрения за това от дълго време. Това е една от причините да говоря само когато е строго необходимо и да казвам толкова, колкото е нужно“, добави той.

Сиярто от своя страна отвърна на коментара на Туск в Екс, наричайки го „фалшива новина“.

„Фалшива новина, както обикновено. Говорите лъжи, за да подкрепите партия ТИСА и да установите провоенно марионетно правителство в Унгария. Няма да го получите“, написа Сиярто.

ТИСА е основната опозиционна партия в Унгария, която в момента води в проучванията, три седмици преди парламентарните избори.

Отношенията между Варшава и Будапеща са обтегнати, след като Унгария блокира европейската помощ за Украйна и поддържа тесни връзки с Русия, припомня АП.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък

    3 0 Отговор
    И добре смята, в разузнаването РФ е доста по-напред от ЕСсср. Примерно с 200 години.

    04:04 23.03.2026

  • 2 Исторически факти

    2 0 Отговор
    Проше, Пане... А една нова Катинка, искаш ли---

    04:08 23.03.2026

  • 3 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Нали узаконихте еднополовите бракове в Полша. Какво искаш още?

    04:10 23.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания