The New York Times: Прогнозата за въстание в Иран е ключовата грешка на Израел и САЩ в кампанията

The New York Times: Прогнозата за въстание в Иран е ключовата грешка на Израел и САЩ в кампанията

23 Март, 2026 05:46, обновена 23 Март, 2026 05:52 658 5

Шефът на Мосад убедил Нетаняху, че в Ислямската република ще избухнат масови вълнения след началото на офанзивата

The New York Times: Прогнозата за въстание в Иран е ключовата грешка на Израел и САЩ в кампанията - 1
Нетаняху и Барнеа, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел се е надявал да провокира масови вълнения в Иран „и други форми на съпротива“, които да доведат до сваляне на правителството в рамките на дни след започване на операцията му срещу Ислямската република.

Това съобщи The New York Times, позовавайки се на американски, израелски и други официални лица.

Шефът на Мосад Дейвид Барнеа представил план на премиера Бенямин Нетаняху, който би позволил на Израел бързо да мобилизира иранската опозиция и да провокира вълнения.

Нетаняху приел плана и през януари 2026 г. той бил представен и на висши служители в администрацията на Тръмп.

Вестникът отбеляза, че прогнозата, че Израел и Съединените щати могат да провокират масово въстание в Иран, е ключова грешка в подготовката им за военна кампания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    И къде са двамцата от снимката сега? При Аятолахааа... 😂

    05:55 23.03.2026

  • 2 хехе

    6 0 Отговор
    след убийството на децата в девическото училище протестиращите срещу аятоласите разбраха що за стока са мошетата и краварите.

    05:55 23.03.2026

  • 3 В други новини

    0 0 Отговор
    Науаф Салам, сунитски мюсюлмански политик, дипломат, юрист и академик, е министър-председател на Ливан от 8 февруари 2025 г. Той е служил в Международния съд в Хага и като посланик и постоянен представител на Ливан в Организацията на обединените нации. Той заяви, че членове на Революционната гвардия, разположени в страната, ръководят военните операции на Хизбула във войната ѝ срещу Израел, твърдейки, че конфликтът е наложен на Ливан, а не е избор на Бейрут. Ливанското правителство обяви безпрецедентно решение по-рано този месец, забранявайки военните дейности на Хизбула и призовавайки проиранската организация да предаде оръжията си на държавата.Науаф Салам посочи, че правителството се стреми да наложи държавен контрол върху въоръжените дейности на ливанска земя.

    05:59 23.03.2026

  • 4 Копейките

    1 4 Отговор
    Копейките се дръвчат комично от рано рано на демокрацията. У нас и по света.

    06:02 23.03.2026

  • 5 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Начи, и безухия, и шестопръстия яко са се обръкале.

    06:25 23.03.2026