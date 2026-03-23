The New York Times: Прогнозата за въстание в Иран е ключовата грешка на Израел и САЩ в кампанията

Израел се е надявал да провокира масови вълнения в Иран „и други форми на съпротива“, които да доведат до сваляне на правителството в рамките на дни след започване на операцията му срещу Ислямската република.

Това съобщи The New York Times, позовавайки се на американски, израелски и други официални лица.

Шефът на Мосад Дейвид Барнеа представил план на премиера Бенямин Нетаняху, който би позволил на Израел бързо да мобилизира иранската опозиция и да провокира вълнения.

Нетаняху приел плана и през януари 2026 г. той бил представен и на висши служители в администрацията на Тръмп.

Вестникът отбеляза, че прогнозата, че Израел и Съединените щати могат да провокират масово въстание в Иран, е ключова грешка в подготовката им за военна кампания.