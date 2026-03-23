Американски войници: Не искаме да умрем за Израел

Военнослужещи от американската армия са разочаровани от нападението срещу Иран и казват, че „не искат да умрат за Израел“, съобщава американското издание HuffPost, позовавайки се на свои източници.
Въз основа на интервюта с военнослужещи, резервисти и организации за човешки права, застъпващи се за военния персонал, статията посочва, че някои американски войници, участващи в този конфликт, се оплакват от уязвимост, силен стрес, разочарование и обезсърчение до степен, че дори обмислят да напуснат армията.
„Чувам от военните: „Не искаме да умрем за Израел, не искаме да бъдем политически пешки“, цитиран е в статията резервист и ментор на млади войници.
Друг резервист, който поддържа контакт с военните, участващи в конфликта, също говори за подобна тенденция в интервю за изданието.
Статията подчертава, че недоволството във въоръжените сили на САЩ, свързано с операцията на Вашингтон в Близкия изток, както и проблемите с морала сред военнослужещите, „може да направят успеха на кампанията по-малко вероятен“.
Изданието отбелязва, че основният деморализиращ фактор, цитиран от резервистите, е липсата на „ясен, последователен наратив, оправдаващ войната срещу“ в САЩ. Иран.“
В петък CBS News, позовавайки се на осведомени източници, съобщи, че Пентагонът е подготвил подробни планове за евентуално разполагане на сухопътни войски в Иран, за да предостави на администрацията на Тръмп пълен набор от военни сценарии на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток.
Операцията на САЩ и Израел срещу Ислямската република е в ход от 28 февруари. Оттогава двете страни си разменят удари. Тел Авив заяви, че целта е да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Техеран. Вашингтон заплаши да унищожи военния потенциал на страната и призова гражданите да свалят режима.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Пустиня(к)
Коментиран от #7, #53
06:38 23.03.2026
3 ООрана държава
Коментиран от #59
06:38 23.03.2026
4 Учудвам са на тази статия
Сигурно след 10 минути ще я скриете някъде.
06:39 23.03.2026
7 Евгени от Алфапласт
До коментар #2 от "Пустиня(к)":И аз това питам. От статията не става ясно...
06:39 23.03.2026
10 Няма не искам
06:42 23.03.2026
11 Перо, пий си илачите,
06:43 23.03.2026
13 Има
Коментиран от #19
06:44 23.03.2026
15 Анадьн Му
До коментар #1 от "Перо":Иди на хрен.
06:47 23.03.2026
16 Коста
Коментиран от #62
06:47 23.03.2026
17 тази статия ме учудва
06:50 23.03.2026
18 Иван
Коментиран от #43
06:52 23.03.2026
19 Жалко за Пригожин добре я беше започнал
До коментар #13 от "Има":Има, разбира се ционистите но от дивана.
06:52 23.03.2026
26 казват че не искат а се държат обратно
07:01 23.03.2026
27 Дзак
Коментиран от #77
07:03 23.03.2026
28 Онези
07:03 23.03.2026
29 Бройко
Коментиран от #52
07:03 23.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 що бе
07:10 23.03.2026
37 да напускат
07:11 23.03.2026
39 Запознат
До коментар #35 от "Мераклия":Доста висока щом колумбийци от наркокартелите се записват - печели се повече от наркотици но лошото е че е временно.
07:12 23.03.2026
41 Тити
Коментиран от #48
07:14 23.03.2026
44 Демократите призоваха за смяна на режима
Хайде сега Чичо да им спретне една диктатурка, а след това - един комунизъм, та да видят те кон боб яде ли...
07:17 23.03.2026
45 Запознат
До коментар #38 от "Оня с коня":"не е възможно да те Претрепе някое МПС тъй както си вървиш по Тротоара"
Бе толкова години си вървя по тротоара и никое не ме е претрепало но ми е интересно защо нашите козячета не се записват наемници във ВСУ на висока заплата а стоят в България някое МПС да ги претрепе на тротоара.
07:17 23.03.2026
46 Ами то
07:17 23.03.2026
47 Иванаки
07:18 23.03.2026
48 Зевзек
До коментар #41 от "Тити":Бягай ти да вземаш тлъсти чекове - за армията не ти трябва даже и зелена карта.
07:19 23.03.2026
49 НЕ ИСКАТ
07:21 23.03.2026
50 Механик
До коментар #38 от "Оня с коня":Ами те армиите по света се броят на пръстите на едната ръка и на практика са ликвидирани. Ето ти пример и с най-страшната армия. И тя не иска да умира на фронта.
А логиката ти със смъртта на бойното поле и в ПТП (пътно транспортно произшевствие), не е удачна.
Шанса за ПТП е нищожно малък в сравнение на риска да те убият на бойното поле.
Защо е така? Защото никой участник в движението не тръгва с мисълта да убива. А на бойното поле се тръгва именно с тази цел.
Това се нарича логика. Козяците и менторите им я нямат. Те си мислят, че всичко става като в холивудските филми.
07:21 23.03.2026
51 ганя шорош талибаните са в екстаз
А това е нещото, което мнозинството не притежава.
Шопенхауер
Коментиран от #54
07:22 23.03.2026
52 Иван
До коментар #29 от "Бройко":А Израел--0.
07:25 23.03.2026
53 Ъхъ
До коментар #2 от "Пустиня(к)":Никой не ви пита, марш да умирате!🫡
07:25 23.03.2026
54 Иван
До коментар #51 от "ганя шорош талибаните са в екстаз":Шопенхауер е предсказал раждането на овцата Просто Шиле Киро.
07:27 23.03.2026
55 Ако се окаже ,че Ленин е бил прав и Ние-
Коментиран от #63
07:28 23.03.2026
56 Иван
07:29 23.03.2026
57 Монк
Ей тук е ключа от палатката.
07:30 23.03.2026
58 Читател
Даже и на американските войници е ясно че тази война е за интересите на Израел но това не пречи на нашите козячета да повтарят опорките за "ядрените оръжия на Иран", "режима на аятоласите" нищо че и те даже не вярват на тях.
07:33 23.03.2026
59 Точно обратното
До коментар #3 от "ООрана държава":Ако бяхме под шапката на Русия сигурно щяхме да изпратим много българи в помощ на Путин.Справка.събитията в Чехия и Унгария навремето ,когато по линия на варшавския договор заминаха нашенци да потушават размириците там.
Коментиран от #64, #67, #75
07:34 23.03.2026
60 Франсоа Икономист
.В щатите горивото е щейсет цента на литър в бензиностанциите , в Германия две и петдесет евро
07:35 23.03.2026
62 Ха ха
До коментар #16 от "Коста":Прав си.Даже в Международната космическа станция бяха пробили дупка във WC-то само и само бързо да се върнат в къщи.
07:38 23.03.2026
63 Запознат
До коментар #55 от "Ако се окаже ,че Ленин е бил прав и Ние-":"в който няма идеология ,а борба за власт и ресурси чрез войни"
Ами то никога е нямало идеология поне на запад - всички войни са се водили за власт и ресурси а "идеологията" е била оправдание. Приказките за "демокрация", "свобода" са просто пропаганда а целта винаги е била петрола.
Запада без колонии не може да съществува - за да има богати трябва да има и бедни - ако всички са богати то богатите няма да са богати а ще са като всички.
07:39 23.03.2026
64 тъй, тъй
До коментар #59 от "Точно обратното":А правиш ли разлика между размирици и война с ракети и дронове? И хич не се успокоявай, Израел има малка армия, в САЩ очевидно изпитват недостиг, защото решиха да назначат отново всички, които бяха освободени поради отказ от ваксинация, значи скоро може да мобилизират натовските държави да умират за Израел и величието на САЩ.
Коментиран от #69
07:40 23.03.2026
65 Българин
До коментар #61 от "какво му пречи на Българина":"Стига да се чувства гражданин на нашата Родина"
Не знам какви граждани се чувстват тези които за пари и собствено облагодетелстване обслужват чужди интереси а не тези на българите. В повечето случаи са същите които навремето се кланяха на СССР и сега изведнъж станаха "евроатлантици" и пак се кланят ама на новите ни господари.
07:44 23.03.2026
67 Възмутен
До коментар #59 от "Точно обратното":"Ако бяхме под шапката на Русия"
А защо трябва да сме под някоя шапка - в мозъчетата на нашите козячета не може ли да мине мисълта че може да сме свободна и независима държава която да следва собствените си интереси. Но не те не могат да живеят без господари и си мислят че ако не се кланят на сегашния веднага ще почнем да се кланяме на другия.
За това и мразят Орбан защото той е дисидент борил се против СССР но сега се бори против Урсулиците.
Коментиран от #71
07:49 23.03.2026
69 Е как война
До коментар #64 от "тъй, тъй":Че кой е обявявал война?? Това в Украйна е съвсем нищожна воена операция
07:52 23.03.2026
71 Морския
До коментар #67 от "Възмутен":Не се прави на улав.Историята е показала че малките държави не могат на 100% да са свободни и независими .
Коментиран от #73, #83
07:56 23.03.2026
73 Възмутен
До коментар #71 от "Морския":"Историята е показала че малките държави не могат на 100% да са свободни и независими"
Историята е показала че робът си е роб и не може да живее без господар - Швейцария сигурно е огромна държава.
07:58 23.03.2026
74 ФЕС
08:00 23.03.2026
75 Лъжлива ти е опорката
До коментар #59 от "Точно обратното":Първо, Украйна не е в нАТО.
Второ, Чехословакия беше във Варшавския договор, а през 1968 г. Варшавският договор беше в необявена "студена" война с нАТО.
Трето, Българска войска не е стъпвала в Унгария от времето на ВСВ, когато в състава на Съветската армия и се е ражавала с хитлеристка Германия за освобождението на Унгария от германския нацизъм и европейския фашизъм.
Коментиран от #76
08:00 23.03.2026
76 Вечният русофилски цирк
До коментар #75 от "Лъжлива ти е опорката":Комунистите са по зле и от нацистите, историята го доказва, уроди скапани
Коментиран от #78, #80
08:04 23.03.2026
77 Ах ти розав еднорог дзак
До коментар #27 от "Дзак":Вече разбрах за кой ще умреш за китайския вибриращ пингвин заслужава си. Ти се зеленааналнатерористка зареждаш се в мрежата с теоята играчка
08:06 23.03.2026
78 Ах мила
До коментар #76 от "Вечният русофилски цирк":Само джендърка като теб може да твърди това -злобна като жена с мъжки черти и душа на комар
Коментиран от #82
08:11 23.03.2026
79 Някой
Веднага да им сложат по един ЗКПЧ от Тел Авив.
08:12 23.03.2026
80 Антитрол
До коментар #76 от "Вечният русофилски цирк":"Комунистите са по зле и от нацистите"
Тук си прав но лошото е че комунистите сега са се писали евроатлантици и се кланят на новите ни господари. Можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не бивш комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са такива че минаха 36 години.
08:13 23.03.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Тази мрази
До коментар #78 от "Ах мила":комунистическата си рода.
Или комсомолската си рода?
Или родата си от ОФ?
Или родата си от БЗНС?
По времето на Народната република България имаше власт от народа, т.е. истинска демокрация.
1 050 000 комунисти с партийни книжки преди 1990г.
50 000 БЗНС.
Десетки хиляди от ОФ.
Милиони комсомолци - всички гимназисти и студенти...
Какви ли са били роднините на госпожата?..
08:19 23.03.2026
83 Едно
До коментар #71 от "Морския":е политическото ръководство на една държава да е под влияние на ръководството на друга държава, както и САЩ с Израел.
Съвсем друго е законите на една държава да се пишат от друга държава или още по лошо от някакви наднационални групи и да се налагат насила без санкцията на народа на тази държава (както е ЕС и т.нар държави "членки".)
В първият случай държавността е налице, макар и ограничена от чужди влияния. Във втория случай държавност обективно няма.
08:22 23.03.2026