Американски войници: Не искаме да умрем за Израел

23 Март, 2026 06:30, обновена 23 Март, 2026 06:35 4 477 83

Участващи конфликта се оплакват от силен стрес, разочарование и обезсърчение до степен, че дори обмислят да напуснат армията

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военнослужещи от американската армия са разочаровани от нападението срещу Иран и казват, че „не искат да умрат за Израел“, съобщава американското издание HuffPost, позовавайки се на свои източници.

Въз основа на интервюта с военнослужещи, резервисти и организации за човешки права, застъпващи се за военния персонал, статията посочва, че някои американски войници, участващи в този конфликт, се оплакват от уязвимост, силен стрес, разочарование и обезсърчение до степен, че дори обмислят да напуснат армията.

„Чувам от военните: „Не искаме да умрем за Израел, не искаме да бъдем политически пешки“, цитиран е в статията резервист и ментор на млади войници.

Друг резервист, който поддържа контакт с военните, участващи в конфликта, също говори за подобна тенденция в интервю за изданието.

Статията подчертава, че недоволството във въоръжените сили на САЩ, свързано с операцията на Вашингтон в Близкия изток, както и проблемите с морала сред военнослужещите, „може да направят успеха на кампанията по-малко вероятен“.

Изданието отбелязва, че основният деморализиращ фактор, цитиран от резервистите, е липсата на „ясен, последователен наратив, оправдаващ войната срещу“ в САЩ. Иран.“

В петък CBS News, позовавайки се на осведомени източници, съобщи, че Пентагонът е подготвил подробни планове за евентуално разполагане на сухопътни войски в Иран, за да предостави на администрацията на Тръмп пълен набор от военни сценарии на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток.

Операцията на САЩ и Израел срещу Ислямската република е в ход от 28 февруари. Оттогава двете страни си разменят удари. Тел Авив заяви, че целта е да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Техеран. Вашингтон заплаши да унищожи военния потенциал на страната и призова гражданите да свалят режима.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пустиня(к)

    66 0 Отговор
    Е, чей малко, как така не щете?! Що???

    Коментиран от #7, #53

    06:38 23.03.2026

  • 3 ООрана държава

    71 2 Отговор
    И тука гласят едни да се жертват за зелю

    Коментиран от #59

    06:38 23.03.2026

  • 4 Учудвам са на тази статия

    81 0 Отговор
    Контрастира с политиката на вашата редакция.
    Сигурно след 10 минути ще я скриете някъде.

    06:39 23.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Евгени от Алфапласт

    32 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    И аз това питам. От статията не става ясно...

    06:39 23.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Няма не искам

    48 0 Отговор
    Нали затова сте първа категория.

    06:42 23.03.2026

  • 11 Перо, пий си илачите,

    20 1 Отговор
    Перооо!

    06:43 23.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Има

    46 1 Отговор
    ли някой , който да иска ?

    Коментиран от #19

    06:44 23.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анадьн Му

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Иди на хрен.

    06:47 23.03.2026

  • 16 Коста

    43 1 Отговор
    Внимавайте уплашените янки развалят тоалетни всякакви!

    Коментиран от #62

    06:47 23.03.2026

  • 17 тази статия ме учудва

    57 1 Отговор
    незнаех че имало и умни американци

    06:50 23.03.2026

  • 18 Иван

    57 2 Отговор
    Не искат да умрат за Израел, Ротшилд,Билдербергите и Бохемиан Гроув.

    Коментиран от #43

    06:52 23.03.2026

  • 19 Жалко за Пригожин добре я беше започнал

    25 3 Отговор

    До коментар #13 от "Има":

    Има, разбира се ционистите но от дивана.

    06:52 23.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 казват че не искат а се държат обратно

    24 1 Отговор
    сякаш мечтата им е да ги покрият с флага

    07:01 23.03.2026

  • 27 Дзак

    3 19 Отговор
    Заслужава си да живееш и да умреш за тези, които обичаш!

    Коментиран от #77

    07:03 23.03.2026

  • 28 Онези

    8 25 Отговор
    Много лоша сштуация за американците.Армията се разбягва,Страй ги е налегнал и скоро ще се предават на иранците.То като преписвате от руската преса поне внимавайте с такива глупости.

    07:03 23.03.2026

  • 29 Бройко

    35 2 Отговор
    Ама защо така, та нали има само седем американски жертви?

    Коментиран от #52

    07:03 23.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 що бе

    24 1 Отговор
    нали само 8 жертви има и побеждавате ?

    07:10 23.03.2026

  • 37 да напускат

    30 1 Отговор
    Ще пратим нашите козляци да попълнят бройката .

    07:11 23.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Запознат

    15 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мераклия":

    Доста висока щом колумбийци от наркокартелите се записват - печели се повече от наркотици но лошото е че е временно.

    07:12 23.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тити

    10 3 Отговор
    Ама като взимат тлъстите чекове не реват.

    Коментиран от #48

    07:14 23.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Демократите призоваха за смяна на режима

    24 0 Отговор
    в краварника , а чичо ги обяви за враг №1 ....
    Хайде сега Чичо да им спретне една диктатурка, а след това - един комунизъм, та да видят те кон боб яде ли...

    07:17 23.03.2026

  • 45 Запознат

    20 1 Отговор

    До коментар #38 от "Оня с коня":

    "не е възможно да те Претрепе някое МПС тъй както си вървиш по Тротоара"

    Бе толкова години си вървя по тротоара и никое не ме е претрепало но ми е интересно защо нашите козячета не се записват наемници във ВСУ на висока заплата а стоят в България някое МПС да ги претрепе на тротоара.

    07:17 23.03.2026

  • 46 Ами то

    29 2 Отговор
    И украинците не искат да умират за зеления и Брюксел та се наложи да им затворят границите и да ги ловят по улиците за мобилизация. Тръмп може да черпи от демократичния подход на Украйна

    07:17 23.03.2026

  • 47 Иванаки

    24 0 Отговор
    Бай Доньо ще почне кютек по другите планети, след като приключи с нашата. На тоя човек, боят му иде отръки, така да се каже.

    07:18 23.03.2026

  • 48 Зевзек

    15 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тити":

    Бягай ти да вземаш тлъсти чекове - за армията не ти трябва даже и зелена карта.

    07:19 23.03.2026

  • 49 НЕ ИСКАТ

    16 0 Отговор
    Ама господарите така са казали. Така че влизайте в кофчезите.

    07:21 23.03.2026

  • 50 Механик

    26 0 Отговор

    До коментар #38 от "Оня с коня":

    Ами те армиите по света се броят на пръстите на едната ръка и на практика са ликвидирани. Ето ти пример и с най-страшната армия. И тя не иска да умира на фронта.
    А логиката ти със смъртта на бойното поле и в ПТП (пътно транспортно произшевствие), не е удачна.
    Шанса за ПТП е нищожно малък в сравнение на риска да те убият на бойното поле.
    Защо е така? Защото никой участник в движението не тръгва с мисълта да убива. А на бойното поле се тръгва именно с тази цел.
    Това се нарича логика. Козяците и менторите им я нямат. Те си мислят, че всичко става като в холивудските филми.

    07:21 23.03.2026

  • 51 ганя шорош талибаните са в екстаз

    20 1 Отговор
    Това, което стадото мрази най-много, е този, който мисли различно. Проблемът не е в самото мислене, а в дързостта, че индивидът иска да мисли самостоятелно.
    А това е нещото, което мнозинството не притежава.

    Шопенхауер

    Коментиран от #54

    07:22 23.03.2026

  • 52 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бройко":

    А Израел--0.

    07:25 23.03.2026

  • 53 Ъхъ

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    Никой не ви пита, марш да умирате!🫡

    07:25 23.03.2026

  • 54 Иван

    7 0 Отговор

    До коментар #51 от "ганя шорош талибаните са в екстаз":

    Шопенхауер е предсказал раждането на овцата Просто Шиле Киро.

    07:27 23.03.2026

  • 55 Ако се окаже ,че Ленин е бил прав и Ние-

    17 0 Отговор
    Ако се окаже ,че Ленин е бил прав и Ние-човечеството навлиза в последния стадий на Капитализма-Империализма,в който няма идеология ,а борба за власт и ресурси чрез войни,тогава какво правим?

    Коментиран от #63

    07:28 23.03.2026

  • 56 Иван

    3 0 Отговор
    Милене, аз отивам в американската армия.

    07:29 23.03.2026

  • 57 Монк

    4 1 Отговор
    Дали? "Вносителите ще трябва или да плащат "невероятни цени" за СПГ от Саш, или да преминат към други видове гориво,"
    Ей тук е ключа от палатката.

    07:30 23.03.2026

  • 58 Читател

    18 0 Отговор
    "Не искаме да умрем за Израел"

    Даже и на американските войници е ясно че тази война е за интересите на Израел но това не пречи на нашите козячета да повтарят опорките за "ядрените оръжия на Иран", "режима на аятоласите" нищо че и те даже не вярват на тях.

    07:33 23.03.2026

  • 59 Точно обратното

    2 13 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Ако бяхме под шапката на Русия сигурно щяхме да изпратим много българи в помощ на Путин.Справка.събитията в Чехия и Унгария навремето ,когато по линия на варшавския договор заминаха нашенци да потушават размириците там.

    Коментиран от #64, #67, #75

    07:34 23.03.2026

  • 60 Франсоа Икономист

    15 0 Отговор
    Демократите , това са бащите на Европейските жендъри, които ви товарят със Зелени сделки, Карат ви да мислите че цените на горивата се вдигат заради войната в Иран, докато ви крадят с въгрепродни емисии , данъци и акцизи
    .В щатите горивото е щейсет цента на литър в бензиностанциите , в Германия две и петдесет евро

    07:35 23.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Коста":

    Прав си.Даже в Международната космическа станция бяха пробили дупка във WC-то само и само бързо да се върнат в къщи.

    07:38 23.03.2026

  • 63 Запознат

    9 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ако се окаже ,че Ленин е бил прав и Ние-":

    "в който няма идеология ,а борба за власт и ресурси чрез войни"

    Ами то никога е нямало идеология поне на запад - всички войни са се водили за власт и ресурси а "идеологията" е била оправдание. Приказките за "демокрация", "свобода" са просто пропаганда а целта винаги е била петрола.

    Запада без колонии не може да съществува - за да има богати трябва да има и бедни - ако всички са богати то богатите няма да са богати а ще са като всички.

    07:39 23.03.2026

  • 64 тъй, тъй

    12 0 Отговор

    До коментар #59 от "Точно обратното":

    А правиш ли разлика между размирици и война с ракети и дронове? И хич не се успокоявай, Израел има малка армия, в САЩ очевидно изпитват недостиг, защото решиха да назначат отново всички, които бяха освободени поради отказ от ваксинация, значи скоро може да мобилизират натовските държави да умират за Израел и величието на САЩ.

    Коментиран от #69

    07:40 23.03.2026

  • 65 Българин

    9 0 Отговор

    До коментар #61 от "какво му пречи на Българина":

    "Стига да се чувства гражданин на нашата Родина"

    Не знам какви граждани се чувстват тези които за пари и собствено облагодетелстване обслужват чужди интереси а не тези на българите. В повечето случаи са същите които навремето се кланяха на СССР и сега изведнъж станаха "евроатлантици" и пак се кланят ама на новите ни господари.

    07:44 23.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Възмутен

    9 0 Отговор

    До коментар #59 от "Точно обратното":

    "Ако бяхме под шапката на Русия"

    А защо трябва да сме под някоя шапка - в мозъчетата на нашите козячета не може ли да мине мисълта че може да сме свободна и независима държава която да следва собствените си интереси. Но не те не могат да живеят без господари и си мислят че ако не се кланят на сегашния веднага ще почнем да се кланяме на другия.

    За това и мразят Орбан защото той е дисидент борил се против СССР но сега се бори против Урсулиците.

    Коментиран от #71

    07:49 23.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Е как война

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "тъй, тъй":

    Че кой е обявявал война?? Това в Украйна е съвсем нищожна воена операция

    07:52 23.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Морския

    0 5 Отговор

    До коментар #67 от "Възмутен":

    Не се прави на улав.Историята е показала че малките държави не могат на 100% да са свободни и независими .

    Коментиран от #73, #83

    07:56 23.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Възмутен

    8 0 Отговор

    До коментар #71 от "Морския":

    "Историята е показала че малките държави не могат на 100% да са свободни и независими"

    Историята е показала че робът си е роб и не може да живее без господар - Швейцария сигурно е огромна държава.

    07:58 23.03.2026

  • 74 ФЕС

    4 0 Отговор
    Итраел вече имат Пробит купол хайирлия да е.

    08:00 23.03.2026

  • 75 Лъжлива ти е опорката

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Точно обратното":

    Първо, Украйна не е в нАТО.

    Второ, Чехословакия беше във Варшавския договор, а през 1968 г. Варшавският договор беше в необявена "студена" война с нАТО.

    Трето, Българска войска не е стъпвала в Унгария от времето на ВСВ, когато в състава на Съветската армия и се е ражавала с хитлеристка Германия за освобождението на Унгария от германския нацизъм и европейския фашизъм.

    Коментиран от #76

    08:00 23.03.2026

  • 76 Вечният русофилски цирк

    0 6 Отговор

    До коментар #75 от "Лъжлива ти е опорката":

    Комунистите са по зле и от нацистите, историята го доказва, уроди скапани

    Коментиран от #78, #80

    08:04 23.03.2026

  • 77 Ах ти розав еднорог дзак

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дзак":

    Вече разбрах за кой ще умреш за китайския вибриращ пингвин заслужава си. Ти се зеленааналнатерористка зареждаш се в мрежата с теоята играчка

    08:06 23.03.2026

  • 78 Ах мила

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Вечният русофилски цирк":

    Само джендърка като теб може да твърди това -злобна като жена с мъжки черти и душа на комар

    Коментиран от #82

    08:11 23.03.2026

  • 79 Някой

    3 0 Отговор
    май е пропуснал да им обясни как реално стоят нещата с ди американ димокраси.
    Веднага да им сложат по един ЗКПЧ от Тел Авив.

    08:12 23.03.2026

  • 80 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Вечният русофилски цирк":

    "Комунистите са по зле и от нацистите"

    Тук си прав но лошото е че комунистите сега са се писали евроатлантици и се кланят на новите ни господари. Можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не бивш комуняга или ченге от ДС или родителите му да не са такива че минаха 36 години.

    08:13 23.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Тази мрази

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ах мила":

    комунистическата си рода.

    Или комсомолската си рода?

    Или родата си от ОФ?

    Или родата си от БЗНС?

    По времето на Народната република България имаше власт от народа, т.е. истинска демокрация.

    1 050 000 комунисти с партийни книжки преди 1990г.

    50 000 БЗНС.

    Десетки хиляди от ОФ.

    Милиони комсомолци - всички гимназисти и студенти...

    Какви ли са били роднините на госпожата?..

    08:19 23.03.2026

  • 83 Едно

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Морския":

    е политическото ръководство на една държава да е под влияние на ръководството на друга държава, както и САЩ с Израел.
    Съвсем друго е законите на една държава да се пишат от друга държава или още по лошо от някакви наднационални групи и да се налагат насила без санкцията на народа на тази държава (както е ЕС и т.нар държави "членки".)
    В първият случай държавността е налице, макар и ограничена от чужди влияния. Във втория случай държавност обективно няма.

    08:22 23.03.2026