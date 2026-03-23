Американски войници: Не искаме да умрем за Израел

Военнослужещи от американската армия са разочаровани от нападението срещу Иран и казват, че „не искат да умрат за Израел“, съобщава американското издание HuffPost, позовавайки се на свои източници.

Въз основа на интервюта с военнослужещи, резервисти и организации за човешки права, застъпващи се за военния персонал, статията посочва, че някои американски войници, участващи в този конфликт, се оплакват от уязвимост, силен стрес, разочарование и обезсърчение до степен, че дори обмислят да напуснат армията.

„Чувам от военните: „Не искаме да умрем за Израел, не искаме да бъдем политически пешки“, цитиран е в статията резервист и ментор на млади войници.

Друг резервист, който поддържа контакт с военните, участващи в конфликта, също говори за подобна тенденция в интервю за изданието.

Статията подчертава, че недоволството във въоръжените сили на САЩ, свързано с операцията на Вашингтон в Близкия изток, както и проблемите с морала сред военнослужещите, „може да направят успеха на кампанията по-малко вероятен“.

Изданието отбелязва, че основният деморализиращ фактор, цитиран от резервистите, е липсата на „ясен, последователен наратив, оправдаващ войната срещу“ в САЩ. Иран.“

В петък CBS News, позовавайки се на осведомени източници, съобщи, че Пентагонът е подготвил подробни планове за евентуално разполагане на сухопътни войски в Иран, за да предостави на администрацията на Тръмп пълен набор от военни сценарии на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток.

Операцията на САЩ и Израел срещу Ислямската република е в ход от 28 февруари. Оттогава двете страни си разменят удари. Тел Авив заяви, че целта е да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Техеран. Вашингтон заплаши да унищожи военния потенциал на страната и призова гражданите да свалят режима.