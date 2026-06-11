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Очаква се ЕЦБ да вдигне лихвите за първи път от година

Очаква се ЕЦБ да вдигне лихвите за първи път от година

11 Юни, 2026 07:33 1 357 65

  • ецб-
  • лихва-
  • евро-
  • еврозона-
  • икономика-
  • инфлация

Започналата в края на февруари война в Близкия изток повиши цените на енергоносителите и помрачи перспективите за инфлацията

Очаква се ЕЦБ да вдигне лихвите за първи път от година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаква се на днешното заседание на Европейската централна банка (ЕЦБ) да бъдат повишени водещите лихви, след като представители на институцията, участващи в определянето на паричната ѝ политика, декларираха по-рано готовност за вдигане на ставките, за да противостоят на растящата инфлация в еврозоната заради високите цени на енергията, предаде БТА.

Водещите лихвени проценти на ЕЦБ - по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение, не са променяни от година. През юни 2025 г. банката понижи ставките с 25 базисни пункта (0,25 на сто), с което депозитната лихва намаля до 2 на сто, лихвата по основни операции по рефинансиране до 2,15 на сто, а лихвата по пределното кредитно улеснение до 2,4 на сто.

ЕЦБ запази тези равнища на лихвите на следващите си седем поредни заседания.

Продължаващият вече повече от три месеца конфликт на САЩ и Израел срещу Иран обаче промени икономическите условия, като блокира доставките на енергия и други суровини от Персийския залив. Това доведе до рязко покачване на цените на енергията по целия свят и в частност в еврозоната.

Годишната инфлация във валутното обединение постепенно намаля до целта на ЕЦБ от 2 на сто през миналата година, като през първите месеци на 2026 г. дори спадна под това ниво. През януари инфлацията в еврозоната отслабна до 1,7 на сто, а през февруари леко нарасна – до 1,9 на сто, сочат данни на Евростат на база хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Започналата в края на февруари война в Близкия изток обаче повиши цените на енергоносителите и помрачи перспективите за инфлацията.

Въпреки че през предходните месеци цените на енергията в еврозоната намаляваха, през март отбелязаха ръст с 5,1 на годишна база, през април с 10,8 на сто, а през май – с 10,9 на сто.

По сходна траектория се разви ситуацията с темпа на потребителските цени – през март показателят се ускори до 2,6 на сто, през април до 3 на сто, а според предварителните данни на Евростат през миналия месец инфлацията в еврозоната достигна 3,2 на сто - максимум от септември 2023 г.

Представители на ЕЦБ изразиха загриженост по отношение на инфлацията, като някои застанаха зад позицията, че е необходимо увеличаване на лихвите.

Шокът при цените на петрола вследствие на войната в Иран и произтичащият от него инфлационен натиск вероятно скоро ще окажат пряко влияние и върху паричната политика на ЕЦБ, каза миналата седмица управителят на Австрийската национална банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Мартин Кохер.

Според него при непроменена ситуация в Близкия изток ще бъде трудно да се избегне повишение на лихвите. Той посочи, че е възможно банката да увеличи с четвърт процентен пункт лихвите на днешното заседание, но не изключи и по-сериозно повишение.

По-рано членът на Изпълнителния съвет на банката Изабел Шнабел заяви, че ЕЦБ трябва да повиши основните си лихви през юни, дори ако мирните преговори между САЩ и Иран доведат до мирно споразумение.

„Предвид мащаба и продължителността на сегашната криза, според мен вече не можем да си позволим да я пренебрегваме“, изтъкна Шнабел. „Към днешна гледна точка смятам, че през юни ще бъде необходимо повишение на лихвите“, посочи тя.

Междувременно и гуверньорът на германската централна банка „Бундесбанк“ (Bundesbank) Йоахим Нагел намекна за повишаване на лихви.

Нагел заяви, че властите „не могат да пренебрегнат високите цени на енергията“.

„Повишаването на лихвените ставки става все по-вероятно, освен ако ситуацията с инфлацията не се промени коренно“, смята управителят на „Бундесбанк“.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард подчерта миналия месец, че ситуацията с инфлацията трябва да бъде внимателно преценена, така че да не се действа нито преждевременно, нито твърде късно по отношение на лихвите. Тя обаче отказа да коментира дали ЕЦБ ще повиши лихвите, както очакват мнозина анализатори.

Гуверньорът на Българската народна банка (БНБ) и член на Управителния съвет на ЕЦБ Димитър Радев каза в края на май, че Франкфуртската парична институция не трябва да изчаква твърде дълго, за да реагира на последиците от войната в Иран.

„На този етап компромисът не е симетричен, когато има риск инфлационните очаквания да загубят стабилността си. Цената на закъснялото действие може да надхвърли цената на това да се действа малко по-рано“, посочи Радев.

Също така на днешното заседание се очаква ЕЦБ да преразгледа прогнозите си за растежа на икономиката и инфлацията в еврозоната.

Според главния икономист на финансовата институция Филип Лейн вероятно прогнозите за инфлацията в еврозоната ще бъдат повишени заради напрежението, свързано с войната в Близкия изток.

„Вероятно отново ще повишим прогнозите си за инфлацията през юни“, каза Лейн, но без да заема позиция в подкрепа на повишение на лихвените проценти.

В пролетните си икономически прогнози, публикувани миналия месец, Европейската комисия повиши очакванията си за растежа на инфлацията в еврозоната - до 3 на сто през 2026 г. и 2,3 на сто през 2027 г, след като в предишната си прогноза предвиждаше 2 на сто и за двете години.

По отношение на икономическия растеж в еврозоната ЕК намали прогнозата си - до 0,9 на сто през 2026 г. и 1,2 на сто през 2027 г., в сравнение с есента, когато очакваше икономиката да нарасне съответно с 1,2 и 1,4 на сто.

„В сравнение с март очакваме експертите на ЕЦБ да понижат прогнозите за растежа за 2026–2027 г. и да повишат прогнозите както за инфлацията като цяло, така и за основната инфлация, което отразява по-продължителен енергиен шок и по-силно косвено въздействие върху цените“, обясни главният икономист за Европа на „Голдмън Сакс“ (Goldman Sachs) Свен Яри Стен, цитиран от Си Ен Би Си.

„Прогнозите за основната инфлация ще бъдат по-интересни, особено за 2027 г.“, коментира Анатоли Анненков, старши икономист за Европа в „Сосиете женерал“ (Societe Generale).

„Тази прогноза ще ни покаже много за увереността на екипа на ЕЦБ в предстоящите вторични ефекти, особено като се имат предвид отслабващите данни за икономическата активност от март насам“, добави той.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стоян георгиев

    30 7 Отговор
    Санкциите работят 😂😂😂

    Коментиран от #24

    07:35 11.06.2026

  • 3 хахахаха

    21 5 Отговор
    €шиткоина потъва

    07:35 11.06.2026

  • 4 БЕЗDARA

    17 3 Отговор
    Дреме ми на Бангарангината!

    07:36 11.06.2026

  • 5 Хихихи

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Какви нату те гони пък тебе 🤭 европейските армии танцуват на прайдове, а краваската я наритаха в Иран! Нашата даже няма да в коментарам!

    07:37 11.06.2026

  • 6 Софиянец

    29 4 Отговор
    Войната в близкия изток им била виновна 😂 а не е това, че подариха милиарди евра и оръжия на 404, и още сумати пари за пропаганда! Всичко това от джоба на работещите европейци!

    Коментиран от #45

    07:39 11.06.2026

  • 7 Истината

    23 5 Отговор
    Хайде, хайде...всички знаем, че основния фактор в киефския просяк и прокси войната на фашистите срещу Русия

    07:40 11.06.2026

  • 8 Хихихи

    18 5 Отговор
    Уелкъм ту дъ клъб оф рич каунтрис 😅

    07:42 11.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лост

    20 3 Отговор
    А Българската Централна банка?Забравих тя е само там за тези две думи -"Аз съгласна!".

    07:50 11.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЛОШО е

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Кухоглава копейка":

    Санкциите работят.

    07:55 11.06.2026

  • 15 Никой не казва

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Умрел руснак":

    Какво ти дреме. В Индонезия, Индия или Китай....какви са.

    07:56 11.06.2026

  • 16 Никой не казва

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Не го и мисли. Трудно е да мислите за целият свят. Мисли за себе си. И най вече за онези дето скоро ще скачат по площадите. Заради лихвите....

    07:58 11.06.2026

  • 17 Зеля

    10 4 Отговор
    Право в моя джоб! Ама нали така се разбрахме - от вас парите, от мен месото! Укри има още останали из европа 😂

    08:02 11.06.2026

  • 18 ОГРАБВАНЕТО И РАЗРУШАВАНЕТО НА ЕВРОПА

    13 4 Отговор
    Върви по план.

    08:02 11.06.2026

  • 19 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    12 5 Отговор
    Последните данни на МВФ показват, че Русия вече има по-висок нетен среден месечен реален доход от 10 страни членки на ЕС - 3 102 долара по паритет на покупателната способност. И продължава да се увеличава. Това е по-високо от Словения, Румъния, Португалия, България, Малта и всички балтийски страни.

    Коментиран от #21, #22

    08:03 11.06.2026

  • 20 би трябвало

    9 9 Отговор
    ЕЦБ да повиши лихвите няколко пъти тази година.

    1. Лихвите са ниски, Доста по-ниски от тези в САЩ.
    2. Плавното увеличение на лихвите означава мащабно намаляване на инфлацията.

    Няма нищо по-логично от едно минимално повишение днес с 0.25 от процента.
    Ако НЯМА повишение на лихвите, това вече би било индикатор за проблеми и кредитни неволи.

    08:03 11.06.2026

  • 21 Оди у Русиа

    2 14 Отговор

    До коментар #19 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    08:06 11.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Това е безспорен

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Факт

    08:10 11.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Зелени зелении

    6 3 Отговор
    С колко трилиона Европа се самоунижи, чрез вярата в зелените идеи? Ако през 1990 г. ЕС произвеждаше 25% от световния БВП а сега едва 14%, при това се разшири на изток. Необходима е преоценка, как прогресът ни, вече е деградация. Зеленият хайвер е по-опасен от комунизма на КНР, които не спират развитието си. Зелен призрак броди по Европа, призракът на зеления еко комунизъм.
    След фиаското на зелените емисии, и скъпата и непостоянна енергия на ВЕИ, предстои нова деградираща ескалация, чрез въглеродната следа, като още едно ДДС, но на ЕЦБ.

    Коментиран от #55

    08:11 11.06.2026

  • 27 Хи хи хи

    7 2 Отговор
    Още няколко пакетчета санкции ???!

    08:12 11.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Минимална заплата в Русия

    3 7 Отговор
    Почти 271 евро.

    Коментиран от #30

    08:16 11.06.2026

  • 30 Хихихии

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Минимална заплата в Русия":

    В о крайа е 49 гривни, почти 1 евро 😂

    Коментиран от #33

    08:17 11.06.2026

  • 31 В.В.П. властелинът на члмите

    3 5 Отговор
    Руските члми ревът тука за Европата...Господата от третия свят да си гледат кочината къде лихвения процент е над 15%, тръгнали да говорят за нас с тия 2 %!!! 🤡🤡 🤡

    Коментиран от #34, #35

    08:20 11.06.2026

  • 32 Дзак

    5 0 Отговор
    Тази инфлация не е от Маркс. Няма повече пари от повече производство. Има конфликти. Те водят до високи цени за производство и пране на военни пари.

    08:22 11.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 УкроДбил

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "В.В.П. властелинът на члмите":

    Само, че Русия има 0 външен дълг, а европа е веднага след краварник по 200% спрямо бвп! За 404 да не говорим, тия просяци са на издръжка на банкрутирания ес!

    Коментиран от #37, #43

    08:23 11.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мдаа

    4 3 Отговор
    Още давайте на наааасраните-укро-боклуци!

    08:26 11.06.2026

  • 41 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    3 5 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    08:27 11.06.2026

  • 42 ООрана държава

    4 3 Отговор
    Урцулата ще ни фалира

    08:27 11.06.2026

  • 43 В Киев за три дни

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "УкроДбил":

    Само че Европа е с 20 трилиона икономика, а Мрдор е 2 трилиона и са васали на Китай!!!

    Коментиран от #46, #48

    08:27 11.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Факти

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Софиянец":

    Кой колко е дал за войната до момента. За ЕС са общо финансова, военна и хуманитарна помощ.
    ЕС - 204 милиарда € (0,2% от БВП) 8,80 € човек на месец
    Русия - 500 милиарда € (7% от БВП) 66,96 € на човек на месец
    ЕС - минимална пенсия от 347 до 2100 €
    Русия - минимална пенсия 172 €
    ЕС - минимална заплата от 620 до 2704 €
    Русия - минимална заплата 326 €

    Коментиран от #47, #52, #53, #58, #59, #63

    08:29 11.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тома

    1 2 Отговор
    Където приемат българите и започвам да бегам бате

    08:35 11.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мдаа

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Бункерният памперс докара блатарите до глад.
    Раша е единствената страна в Европа ,в която има купони за гориво.Факт!

    Коментиран от #64

    08:38 11.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Зелени зелении":

    За 36 години голяма част от вторият свят влезе в първия свят, а третият свят влезе във втория свят. Напълно нормално е делът от световния продукт на държавите, които са били в първия свят преди 36 години, днес да е значително по-малък. Светът се развива и това е благодарение именно на тези държави, които вдигнаха другите със своите инвестиции и технологии. Големият въпрос е защо Русия не се възползва и си остана във втория свят. Даже можем да спорим дали от първия свят не се е върнала във втория. Аз лично не мисля, че Русия някога е била в първия свят, но много хора са убедени в това.

    08:41 11.06.2026

  • 56 Цялата ес икономика

    4 1 Отговор
    работи, за да издържа оная укро кочина и няколко евро дбили, за да водят прокси война с Велика Русия!

    08:41 11.06.2026

  • 57 Хахахха

    5 1 Отговор
    Санкции, санкции, санкциии! И накрая ес в рецесия, а и не са спирали да купуват руски газ и петрол! 😂😂😂😂

    08:42 11.06.2026

  • 58 Това са безспорни

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Факти.

    08:43 11.06.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Ама ЕсеС във война ли е🤔❓

    08:43 11.06.2026

  • 60 Ич ми не е за ес

    4 1 Отговор
    В България се ползва руска нафта, затова и цените са най-ниска, от есента започваме пак да внасяме руска газ, както и части и гориво за АЕЦ ни! Караме си китайски автомобили и среден за ес!

    Коментиран от #61

    08:44 11.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    08:47 11.06.2026

  • 63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    🤔🤔
    "ЕС - минимална заплата от 620 до 2704 €
    Русия - минимална заплата 326 €"
    🤔🤔
    По-важно от това колко получаваш е
    КАКВО МОБЕШ ДА СИ КУПИШ с него❗
    Имаше времена когато получавахме по 200лв, ама токът беше 2 ст.🤔
    Имаше и времена когато получавахме по
    100 000 лв , ама не стигаха ❗

    Коментиран от #65

    08:48 11.06.2026

  • 64 Мнее

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Мдаа":

    Две страни воюват!

    Отиди в Украйна да видиш и после сравни с Русия!

    08:49 11.06.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    По-важно от това колко получаваш е
    КАКВО МОЖЕШ ДА СИ КУПИШ с него❗

    08:50 11.06.2026

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