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Канада предлага забрана на социалните мрежи за деца под 16 години

Канада предлага забрана на социалните мрежи за деца под 16 години

11 Юни, 2026 09:26, обновена 11 Юни, 2026 09:30 524 8

  • канада-
  • социални мрежи

Нов законопроект предвижда и по-строг контрол върху чатботовете с изкуствен интелект, както и сериозни санкции за компаниите, които не спазват правилата

Канада предлага забрана на социалните мрежи за деца под 16 години - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Канадското правителство внесе законопроект за дигитална безопасност, който предвижда забрана за използване на социални мрежи от деца под 16-годишна възраст, освен ако платформите не покриват определени стандарти за сигурност. Инициативата идва само няколко месеца след като Австралия въведе първата в света подобна забрана за непълнолетни, предава News.bg.

Освен ограниченията за социалните мрежи, законопроектът цели да засили контрола върху чатботовете с изкуствен интелект чрез създаването на специален дигитален регулатор. Новият орган ще има задачата да определя и следи за спазването на стандарти за безопасност в онлайн средата.

Предвидени са и сериозни санкции за компаниите, които нарушават правилата. Те могат да бъдат глобявани с до 3 процента от глобалните си приходи или с до 10 милиона канадски долара, като ще се прилага по-високата от двете суми.

Според министъра на канадската идентичност и култура Марк Милър социалните мрежи и чатботовете са създадени така, че да привличат и задържат вниманието на потребителите, което оказва негативно влияние върху развитието на децата. По думите му те често са свързани с тревожност, социална изолация, депресия и други проблеми с психичното здраве сред младите хора.

Законопроектът беше внесен само седмици след като семейства, засегнати от една от най-тежките масови стрелби в историята на Канада, заведоха дело срещу OpenAI. Те твърдят, че компанията е разполагала чрез ChatGPT с информация за плановете на предполагаемия извършител, но не е уведомила властите.

През декември Австралия стана първата държава, която забрани социалните мрежи за лица под 16 години. Според данните само месец след влизането на закона в сила платформите са деактивирали близо пет милиона профила на тийнейджъри.

Канадските власти посочват, че приемането на закона може да отнеме около година, а създаването на дигиталния регулатор – още приблизително 18 месеца.

От технологичния сектор вече реагираха на предложението. От Google заявиха, че са готови да работят с федералното правителство за въвеждане на по-високи стандарти за безопасност. От Meta, компанията собственик на Facebook и Instagram, посочиха, че анализират подробно текстовете на законопроекта.

Подобни ограничения се обсъждат и в други европейски държави. Франция, Дания и Полша разглеждат варианти за затягане на правилата за достъп на деца до социалните мрежи, а Гърция вече обяви намерение да забрани използването им от лица под 15 години от началото на 2027 г.

Според Брет Карауей, доцент в Университета на Торонто и специалист по технологии и защита на личните данни, канадският подход е по-всеобхватен от австралийския. Той смята, че предложеният закон не само ограничава достъпа на непълнолетни до социалните мрежи, но и поставя по-широк набор от задължения пред платформите, като същевременно разширява регулацията и върху системите с изкуствен интелект.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Ще ги кодират, като порно каналите...
    с код .... четири нули😀😀😀😀

    09:33 11.06.2026

  • 2 Сталин

    8 0 Отговор
    Да пак грижа за децата , очаквайте скоро и в България,ще ви наложат локдаун на телефона докато не предоставите паспорт и дигитално ID на Гугъл и апъл за да ползвате интернет

    Коментиран от #8

    09:35 11.06.2026

  • 3 ХиХи

    2 1 Отговор
    Ще си ползваме Китайски и Руски социалки, аз без друго техните не ги ползвам, освен да хейтя с фалшиви профили

    Коментиран от #4

    09:43 11.06.2026

  • 4 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "ХиХи":

    Погледни 2 ,ако хейтваш очаквай полицията да почука на вратата , веднъж като те вкарат в дигиталния концлагер

    09:47 11.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Ша гледат ергена ,има повече р@3вр@т

    09:56 11.06.2026

  • 7 Соваж бейби

    0 2 Отговор
    Стига са предлагали ама направо да действат и в Европа ,даже до 17 години да има ограничения!По моето време когато нямахме смартфон и соц.мрежи не умряхме ,изтървахме цяло поколение деца им..сили заради тези глупости.

    10:23 11.06.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Че ние тук сме така ,само дето ти иска банкова карта не лична карта ама то е почти същото .Всичките ти данни ги има в досието на банката.За деца под 17 години само обикновен телефон ,повече не им е нужно,има и проследяващи устройство на раницата по желание на родител дано стане задължително не им трябват соц.мрежи.

    10:29 11.06.2026

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