Канада предлага забрана на социалните мрежи за деца под 16 години

Канадското правителство внесе законопроект за дигитална безопасност, който предвижда забрана за използване на социални мрежи от деца под 16-годишна възраст, освен ако платформите не покриват определени стандарти за сигурност. Инициативата идва само няколко месеца след като Австралия въведе първата в света подобна забрана за непълнолетни, предава News.bg.

Освен ограниченията за социалните мрежи, законопроектът цели да засили контрола върху чатботовете с изкуствен интелект чрез създаването на специален дигитален регулатор. Новият орган ще има задачата да определя и следи за спазването на стандарти за безопасност в онлайн средата.

Предвидени са и сериозни санкции за компаниите, които нарушават правилата. Те могат да бъдат глобявани с до 3 процента от глобалните си приходи или с до 10 милиона канадски долара, като ще се прилага по-високата от двете суми.

Според министъра на канадската идентичност и култура Марк Милър социалните мрежи и чатботовете са създадени така, че да привличат и задържат вниманието на потребителите, което оказва негативно влияние върху развитието на децата. По думите му те често са свързани с тревожност, социална изолация, депресия и други проблеми с психичното здраве сред младите хора.

Законопроектът беше внесен само седмици след като семейства, засегнати от една от най-тежките масови стрелби в историята на Канада, заведоха дело срещу OpenAI. Те твърдят, че компанията е разполагала чрез ChatGPT с информация за плановете на предполагаемия извършител, но не е уведомила властите.

През декември Австралия стана първата държава, която забрани социалните мрежи за лица под 16 години. Според данните само месец след влизането на закона в сила платформите са деактивирали близо пет милиона профила на тийнейджъри.

Канадските власти посочват, че приемането на закона може да отнеме около година, а създаването на дигиталния регулатор – още приблизително 18 месеца.

От технологичния сектор вече реагираха на предложението. От Google заявиха, че са готови да работят с федералното правителство за въвеждане на по-високи стандарти за безопасност. От Meta, компанията собственик на Facebook и Instagram, посочиха, че анализират подробно текстовете на законопроекта.

Подобни ограничения се обсъждат и в други европейски държави. Франция, Дания и Полша разглеждат варианти за затягане на правилата за достъп на деца до социалните мрежи, а Гърция вече обяви намерение да забрани използването им от лица под 15 години от началото на 2027 г.

Според Брет Карауей, доцент в Университета на Торонто и специалист по технологии и защита на личните данни, канадският подход е по-всеобхватен от австралийския. Той смята, че предложеният закон не само ограничава достъпа на непълнолетни до социалните мрежи, но и поставя по-широк набор от задължения пред платформите, като същевременно разширява регулацията и върху системите с изкуствен интелект.