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Вучич планира да подаде оставка

Вучич планира да подаде оставка

11 Юни, 2026 09:31 975 13

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • оставка

Планирам да подам оставка, ще ви съобщя кога, но това не е изненада за когото и да било, каза Вучич

Вучич планира да подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич съобщи в интервю за сръбската обществена телевизия РТС, че планира да подаде оставка. „Планирам да подам оставка, ще ви съобщя кога, но това не е изненада за когото и да било“, каза Вучич и допълни, че обмисля кой да бъде кандидатът за президент на партията му - Сръбската прогресивна партия (СПП). По думите му кандидатът на СПП със сигурност ще бъде победител, предаде БТА.

Той посочи още, че планира насрочване на парламентарни избори до няколко месеца. „Изборите ще бъдат след три-четири месеца. Няма да бъдат през юли или август, а дали тогава ще бъдат насрочени - това е друг въпрос“, коментира Вучич.

Той обяви митинг на партията на 27 юни, на който ще бъдат представени планът, програмата и името на листата, с която СПП ще излезе на парламентарните избори.

Сръбският президент коментира и масовите протести на студенти и подкрепящи ги организации и граждани в страната, като ги определи като „нарушаване на конституционния ред“.

„Имам огромно разбиране за днешните деца, аз обвинявам нашите политически противници, които искаха да се възползват от тези деца, а те се подведоха“, каза Вучич.

В края на 2024 година възникна масово студентско движение след трагичния инцидент в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември същата година се срути козирката на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен. Студентите оглавиха масови протести в цялата страна и обвиняват за трагедията управляващите и президента Александър Вучич.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Ще подаде оставка, когато си тръгнат Херкулесите от Терминал 2, та навръщане да го качат на борда, заедно с Цеца и Баце.

    Коментиран от #6

    09:34 11.06.2026

  • 2 Бай Пунди Говнокомандващия

    7 14 Отговор
    Още един русодебил е аут. Само ние оставаме с русодебил.

    Коментиран от #3, #5

    09:35 11.06.2026

  • 3 Радев

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Ще става президент като мен. Да не види нещо.:))

    09:37 11.06.2026

  • 4 щом тук ГО КАЗВАТЕ ,

    8 1 Отговор
    НАЧИ НЯМА ДА ПОДАДЕ НИЩО - ЗНАМ ГО ОТ ОПИТ ! КАЗВАХТЕ ЧЕ Е В КОМА ПУТИН И ОЩЕ НЕ Е !

    09:38 11.06.2026

  • 5 УКРАЙНА Е РУСКА

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    А РУСИЯ Е НАША ! ДА ЖИВЕЙ РУСИЯ !

    09:39 11.06.2026

  • 6 ФИДОСОВА ОТИВА И ТЯ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ПОСЛАНИК В САЩ !

    Коментиран от #8

    09:40 11.06.2026

  • 7 Гугъл шийт вю

    6 2 Отговор
    Браво бе, Декстър, браво бе! Дай властта на сopoсоидите, дето ти бомбиха държавата и я разпарчетосаха на 16 парчета!

    09:44 11.06.2026

  • 8 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ФИДОСОВА ОТИВА И ТЯ":

    България повече няма да има посланик в САЩ.

    09:45 11.06.2026

  • 9 БАНДИТЕ КРАДЦИ НЕ СА ПУСКАЛИ

    4 2 Отговор
    ВЛАСТТА САМО СМЕНЯТ КУКЛИТЕ ТИП БОКО ШИШО ГЪЛЪБ ВОДОПАДА ПРИЗЕМИЛИЯ СЕ ЛЬОТЧИК.........НЯМАЛИ ПАРИ ЗА ПЕНСИИИ...?;?! А ЗА ВАС И ЧЕНГЕТАТА ИМА НАЛИ........ЗА БАНДЕРИТЕ ИМА а нови безсмислени ЕФКИ и радари има.......

    09:46 11.06.2026

  • 10 да питам

    1 0 Отговор
    Ка Путин приготвил ли му е местенце в бункера?

    10:14 11.06.2026

  • 11 Счетоводител

    0 0 Отговор
    Прогресивна партия, Президент, подаване на оставка - аналогията е пълна, сякаш един и същ човек им пише сценария

    10:15 11.06.2026

  • 12 Счетоводител

    0 0 Отговор
    Прогресивна партия, Президент, подаване на оставка - аналогията е пълна, сякаш един и същ човек им пише сценария

    10:15 11.06.2026

  • 13 ДЪРТИЯ КОН

    0 0 Отговор
    ДАЖЕ ЗАКЪСНЯВА

    10:48 11.06.2026

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