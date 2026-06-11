Масова стрелба в Йоханесбург отне живота на 12 души

В бедно предградие на Йоханесбург, Южна Африка, въоръжена банда, състояща се от поне 10 души, е открила огън на няколко различни локации.
При нападението са загинали общо 12 души, сред които 9 мъже и 3 жени. Освен жертвите, други 9 души са получили тежки наранявания и са в тежко състояние.
След инцидента полицията е започнала издирване на извършителите и работи по установяването на всички обстоятелства около нападението.
Според първоначалните данни и подозрения на разследващите, атаката може да е свързана с дейността на организирани криминални групи, занимаващи се с незаконен добив на злато. Разследването по случая продължава, а властите полагат усилия за залавянето на отговорните за нападението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .........
09:47 11.06.2026
2 Сталин
Коментиран от #6
09:51 11.06.2026
3 Да-а-а
Коментиран от #5
09:52 11.06.2026
4 В белите квартали
09:54 11.06.2026
5 Сталин
До коментар #3 от "Да-а-а":Да,нещо подобно на България,откакто падна властта на комунистите България процъфтя
09:55 11.06.2026
6 Сила
До коментар #2 от "Сталин":Лов на негри в тъмна нощ ....🥷
09:59 11.06.2026
7 И ние се борим
Коментиран от #8
10:04 11.06.2026
8 руски банан
До коментар #7 от "И ние се борим":В ЮАР битува евразийска демокрация. Копейкин иска същото в България.
10:43 11.06.2026