Масова стрелба в Йоханесбург отне живота на 12 души

В бедно предградие на Йоханесбург, Южна Африка, въоръжена банда, състояща се от поне 10 души, е открила огън на няколко различни локации.

При нападението са загинали общо 12 души, сред които 9 мъже и 3 жени. Освен жертвите, други 9 души са получили тежки наранявания и са в тежко състояние.

След инцидента полицията е започнала издирване на извършителите и работи по установяването на всички обстоятелства около нападението.

Според първоначалните данни и подозрения на разследващите, атаката може да е свързана с дейността на организирани криминални групи, занимаващи се с незаконен добив на злато. Разследването по случая продължава, а властите полагат усилия за залавянето на отговорните за нападението.