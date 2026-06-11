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Масова стрелба в Йоханесбург отне живота на 12 души

Масова стрелба в Йоханесбург отне живота на 12 души

11 Юни, 2026 09:40, обновена 11 Юни, 2026 09:44 783 8

  • йоханесбург-
  • южна африка-
  • масова стрелба

Полицията издирва въоръжена банда, заподозряна за връзки с незаконния добив на злато

Масова стрелба в Йоханесбург отне живота на 12 души - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В бедно предградие на Йоханесбург, Южна Африка, въоръжена банда, състояща се от поне 10 души, е открила огън на няколко различни локации.

При нападението са загинали общо 12 души, сред които 9 мъже и 3 жени. Освен жертвите, други 9 души са получили тежки наранявания и са в тежко състояние.

След инцидента полицията е започнала издирване на извършителите и работи по установяването на всички обстоятелства около нападението.

Според първоначалните данни и подозрения на разследващите, атаката може да е свързана с дейността на организирани криминални групи, занимаващи се с незаконен добив на злато. Разследването по случая продължава, а властите полагат усилия за залавянето на отговорните за нападението.


Южна Африка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .........

    7 1 Отговор
    с хохохолски оръжия.

    09:47 11.06.2026

  • 2 Сталин

    8 0 Отговор
    Абе пишете истината ,местните хора избиват емигранти ,в Южна Африка има масови гонения на емигранти като много от тях биват пребивани до смърт

    Коментиран от #6

    09:51 11.06.2026

  • 3 Да-а-а

    10 0 Отговор
    Откакто падна властта на белите с техния апартейд, Южна Африка процъфтя.

    Коментиран от #5

    09:52 11.06.2026

  • 4 В белите квартали

    4 0 Отговор
    стените са плътни, високи, отгоре с бодлива тел, по която тече ток и с табели “ Стреля се без предупреждение”.

    09:54 11.06.2026

  • 5 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да-а-а":

    Да,нещо подобно на България,откакто падна властта на комунистите България процъфтя

    09:55 11.06.2026

  • 6 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Лов на негри в тъмна нощ ....🥷

    09:59 11.06.2026

  • 7 И ние се борим

    4 0 Отговор
    за такава"демокрация"!

    Коментиран от #8

    10:04 11.06.2026

  • 8 руски банан

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "И ние се борим":

    В ЮАР битува евразийска демокрация. Копейкин иска същото в България.

    10:43 11.06.2026