Антимигрантски протести: какво става в Южна Африка

"Дойдох в Южна Африка заради развитата инфраструктура", разказа пред ДВ 21-годишен футболист от Гана, играещ в Първа лига на Намибия. Вълната от антиимигрантски протести го заварила насред почивката му в ЮАР, разказва той. Младият футболист бе сред групата ганайци, които наскоро бяха репатрирани в Гана от Южна Африка.

ЮАР отдавна е дестинация за мигранти от цяла Африка. Тя предлага много икономически възможности и относителна политическа стабилност. Не е учудващо, че Южна Африка е дом на една от най-големите мигрантски общности на африканския континент.

Според националната статистическа служба Stats SA, в ЮАР живеят около 3,3 милиона имигранти - около 5,1% от 65-милионното население на страната. Реално обаче броят им е много повече, тъй като официалните данни не включват мигрантите без документи.

Повечето мигранти в Южна Африка идват от Южноафриканската общност за развитие. Съгласно правилата на тази организация гражданите на държавите в нея могат да пребивават в ЮАР без виза за максимален срок от 90 дни. Именно спазването на този регламент, т.е. гаранцията, че след 90 дни посетителите ще напуснат страната, е сред централните мотиви за сегашните антимигрантски протести.

Миграционни тенденции към Южна Африка

"В началото на 1990-те години имаше хора, които бягаха от войни, като гражданската война в Мозамбик, и пристигаха в Южна Африка", разказа пред ДВ Фредсон Гиленге, мениджър в политически лявата фондация "Роза Люксембург" в Йоханесбург. "Но по-късно заради ситуацията в Зимбабве значителен брой хора дойдоха и от тази страна в Южна Африка, а през последното десетилетие и бягащи от конфликтите в Конго, но също и много икономически имигранти."

Миньорският сектор и индустриалната икономика на Южна Африка разчитат на чужда работна ръка от десетилетия, създавайки утвърдени миграционни маршрути в целия регион.

Според Онгама Мтимка, и.д. директор на Центъра за управление и лидерство "Реймънд Мхлаба" към Университета "Нелсън Мандела", миграционните модели са се променили. "През последните 15 години се наблюдава тенденция към миграция с цел заселване в Южна Африка." Много от мигрантите остават трайно, създават семейства и стават част от населението на страната.

Планът на президента Рамафоса за борба с нелегалната миграция

Президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса обяви редица нови мерки за борба с нелегалната и нерегламентираната миграция. Той обеща, че правителството му няма да толерира нарушителите на имиграционното законодателство, ще засили сигурността по границите, ще изкорени корупцията в имиграционната система, ще запълни пропуските в имиграционното законодателство и ще сътрудничи с други африкански държави за справяне с предизвикателството, свързано с миграцията.

Властите в Южна Африка твърдят, че през последните две години са депортирали над 100 000 мигранти без документи и са предотвратили не по-малко от 450 000 опита за незаконно преминаване на границата – само през изминалата година. Южна Африка има обща сухоземна граница с дължина 4471 км с шест съседни държави. Официално в страната има 53 сухопътни гранични пункта, но съществуват и много повече импровизирани пътеки и пролуки в граничните заграждения, които е много трудно да се контролират, посочват експерти.

Освен това анализаторите са единодушни, че обявените мерки от Рамафоса не очертават цялостен план за справяне с многото проблеми, които водят до миграция към Южна Африка, например икономическата и политическата ситуация в съседните държави. Мтимка, който работи в Университета "Нелсън Мандела", призова правителството да избягва популистки реакции и настроения: "Важно е Южна Африка да не заема антиафриканска позиция – в крайна сметка нашите компании извличат печалби от останалата част на континента", припомня той.

Африканските държави заплашват със съдебни дела и ответни мерки

Докато Рамафоса се опитва да успокои южноафриканците и останалата част от континента, наближава крайният срок - 30 юни, в който мигрантите без документи трябва да напуснат ЮАР. Малави планира да репатрира повече от 3000 свои граждани преди крайния срок. Гана започна да извежда своите граждани от страната по въздух, а Нигерия планира да последва примера ѝ.

Правителството на Гана освен това обмисля да заведе дело срещу Южна Африка в международни съдилища с искане за обезщетения за своите граждани след неотдавнашните антиимигрантски и ксенофобски нападения. Междувременно то се обърна с молба към Африканския съюз да обърне внимание на ескалиращата ситуация. Ответни мерки срещу ЮАР обмислят също и властите в Нигерия, обяви външната министърка Бианка Одумегву-Оджукву.

Автор: Майкъл Оти