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Кървава атака в Мексико: петима щатски полицаи убити, петима ранени

Кървава атака в Мексико: петима щатски полицаи убити, петима ранени

11 Юни, 2026 09:58 1 358 9

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  • ранени

Напрежението в Мичоакан расте

Кървава атака в Мексико: петима щатски полицаи убити, петима ранени - 1
Снимка
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петима мексикански щатски полицаи бяха убити, а други петима – ранени, при брутална засада в община Нахуатцен, разположена в размирния западен щат Мичоакан.

Зад атаката се подозира мощният наркокартел Jalisco New Generation (CJNG).

Органите на реда са изпълнявали служебните си задължения в регион, населен предимно с коренното население пурепеча. Неизвестни тежко въоръжени нападатели са устроили засада, откривайки масиран огън по полицейския патрул. Снимки от местопрестъплението показват пикапа на полицаите, буквално надупчен от куршуми.

Петима служители на реда са загинали на място, а други петима са хоспитализирани с различни наранявания. Властите в Мичоакан започнаха мащабна операция по издирване на извършителите.

Атаката се случва на фона на изключително изострена ситуация в региона. Месец по-рано, през май, кметът на малък град в същия щат беше показно убит – престъпление, за което местните жители също обвиняват CJNG. Тогава убийството предизвика гневни масови протести срещу държавните институции поради провала им в борбата с картелите.

Нападението идва в изключително деликатен момент за Мексико, точно в навечерието на откриването на Световното първенство по футбол през 2026 г. в Мексико Сити. Столицата на щата Мичоакан – Морелия, се намира само на около 300 км от градовете домакини Мексико Сити и Гуадалахара.

Въпреки кървавия инцидент, мексиканското правителство побърза да увери международната общност, че няма никаква заплаха за сигурността на чуждестранните фенове, пристигащи за турнира.


Мексико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    8 6 Отговор
    Ел Мунчо се завърна ....

    10:00 11.06.2026

  • 2 .......

    13 3 Отговор
    С хохохолски оръжия.

    10:03 11.06.2026

  • 3 за там си е нормално . изпостреляха

    7 1 Отговор
    картеладжиите . теоретично ако някой стрелец вземе лека картечница може с 2-3 пълнителя да изпонадупчи пикапа за минути . няма да ходя в мексико за мондиала . една бира е 16 долара . а аз мога да пия по 5 на среща . 90 долара за билет , 90 долара за бира . скъпо е . ще викам за бразилия . по атрактивни са .

    Коментиран от #5

    10:04 11.06.2026

  • 4 Соваж бейби

    13 0 Отговор
    В Мексико това е ежедневие ,тази държава е една от най опасните кочини по света .Като цяло латинска Америка не само Мексико добре поне че и тази измет не налазва в Европа.

    10:08 11.06.2026

  • 5 Казанлъшкия

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "за там си е нормално . изпостреляха":

    В Мексико ли да е 16 долара една бира? Съмнявам се.

    10:08 11.06.2026

  • 6 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Мондиала върви ли добре?

    10:08 11.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Соваж бейби

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Ако се случи нещо ще е в интерес за Тръмп, да покаже на света че е прав когато ги гони от Америка. Латиносите са същата измет като гостите на Меркел ,разликата е че в САЩ не им дават хубави социални и държавни апартаменти .

    10:14 11.06.2026

  • 9 Цял свят знае

    4 4 Отговор
    че в Щатите масово се избиват. Само дето сметнато на 100000 души са два пъти по-малко от Русия. В Латинска Америка обаче са от 10 до 30 пъти повече. Дори Африка изостава.

    10:14 11.06.2026

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