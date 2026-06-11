Кървава атака в Мексико: петима щатски полицаи убити, петима ранени

Петима мексикански щатски полицаи бяха убити, а други петима – ранени, при брутална засада в община Нахуатцен, разположена в размирния западен щат Мичоакан.

Зад атаката се подозира мощният наркокартел Jalisco New Generation (CJNG).

Органите на реда са изпълнявали служебните си задължения в регион, населен предимно с коренното население пурепеча. Неизвестни тежко въоръжени нападатели са устроили засада, откривайки масиран огън по полицейския патрул. Снимки от местопрестъплението показват пикапа на полицаите, буквално надупчен от куршуми.

Петима служители на реда са загинали на място, а други петима са хоспитализирани с различни наранявания. Властите в Мичоакан започнаха мащабна операция по издирване на извършителите.

Атаката се случва на фона на изключително изострена ситуация в региона. Месец по-рано, през май, кметът на малък град в същия щат беше показно убит – престъпление, за което местните жители също обвиняват CJNG. Тогава убийството предизвика гневни масови протести срещу държавните институции поради провала им в борбата с картелите.

Нападението идва в изключително деликатен момент за Мексико, точно в навечерието на откриването на Световното първенство по футбол през 2026 г. в Мексико Сити. Столицата на щата Мичоакан – Морелия, се намира само на около 300 км от градовете домакини Мексико Сити и Гуадалахара.

Въпреки кървавия инцидент, мексиканското правителство побърза да увери международната общност, че няма никаква заплаха за сигурността на чуждестранните фенове, пристигащи за турнира.