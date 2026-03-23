САЩ и Япония потвърдиха ангажимента си към стабилността в Тайванския проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и японският министър-председател Такаичи се ангажираха да поддържат мира и стабилността в Тайванския проток по време на срещата си в Белия дом по-рано миналата седмица.

Тръмп обяви няколко инициативи за укрепване на съюза между САЩ и Япония, засилване на икономическата сигурност и укрепване на възпиращия потенциал в подкрепа на свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион. На фона на пренасочването на част от американските военни сили към Близкия изток и по-настъпателното поведение на Китай, Такаичи подчерта, че ситуацията със сигурността в Индо-Тихоокеанския регион остава сериозен повод за безпокойство.

Двамата лидери поеха ангажимент за мир и стабилност в Тайванския проток, като го определиха като неразделна част от регионалната сигурност и глобалния просперитет. Те също така са обявиха против „всякакви опити за едностранна промяна на статуквото, включително чрез сила или принуда“, без изрично да споменават Китай.

Това е първото посещение на Такаичи в САЩ, откакто встъпи в длъжност през октомври. Целта на визитата е била да се засили личното доверие с Тръмп и да се потвърди ангажиментът на САЩ към сигурността в Индо-Тихоокеанския регион на фона на нарастващото влияние на Китай.

В Япония нарастват опасенията, че продължителните военни действия на САЩ и Израел срещу Иран могат да изместят фокуса на Вашингтон от Индо-Тихоокеанския регион към Близкия изток — развитие, което би било в полза на Китай.

Американската армия вече е започнала прехвърлянето на десантния кораб USS Tripoli и над 2000 морски пехотинци от бази в югозападна и южна Япония към Близкия изток.