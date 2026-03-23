САЩ и Япония потвърдиха ангажимента си към стабилността в Тайванския проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и японският министър-председател Такаичи се ангажираха да поддържат мира и стабилността в Тайванския проток по време на срещата си в Белия дом по-рано миналата седмица.
Тръмп обяви няколко инициативи за укрепване на съюза между САЩ и Япония, засилване на икономическата сигурност и укрепване на възпиращия потенциал в подкрепа на свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион. На фона на пренасочването на част от американските военни сили към Близкия изток и по-настъпателното поведение на Китай, Такаичи подчерта, че ситуацията със сигурността в Индо-Тихоокеанския регион остава сериозен повод за безпокойство.
Двамата лидери поеха ангажимент за мир и стабилност в Тайванския проток, като го определиха като неразделна част от регионалната сигурност и глобалния просперитет. Те също така са обявиха против „всякакви опити за едностранна промяна на статуквото, включително чрез сила или принуда“, без изрично да споменават Китай.
Това е първото посещение на Такаичи в САЩ, откакто встъпи в длъжност през октомври. Целта на визитата е била да се засили личното доверие с Тръмп и да се потвърди ангажиментът на САЩ към сигурността в Индо-Тихоокеанския регион на фона на нарастващото влияние на Китай.
В Япония нарастват опасенията, че продължителните военни действия на САЩ и Израел срещу Иран могат да изместят фокуса на Вашингтон от Индо-Тихоокеанския регион към Близкия изток — развитие, което би било в полза на Китай.
Американската армия вече е започнала прехвърлянето на десантния кораб USS Tripoli и над 2000 морски пехотинци от бази в югозападна и южна Япония към Близкия изток.
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
7 Някой
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Наши имаха около 50 годишен съветски амперволтмутър и си работеше идеално.
Японците всички наоколо не ги харесват, че те са като Великобритания нападащи от островите. Кой ги е нападал тях?
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Някой":монголите на 2 пъти са ги нападали-КАМИКАДЗЕ(божествен вятър) идва оттам
11 Доколкото си
До коментар #7 от "Някой":спомням сащ ги поръси с атомни бомби две на брой. Така че са си лика-прилика.
15 Ти още
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ли си на Катедралата във Варна? Чух, че Ченгиз Хан щял да мине през кафенето да пие едно кафе.
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "Ти още":поне ще срещна един пичяга , не като вас...дет щяхте да идвате..да ме убивате...още чакам
