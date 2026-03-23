Новини
Свят »
САЩ и Япония потвърдиха ангажимента си към стабилността в Тайванския проток
  Тема: Тайван

САЩ и Япония потвърдиха ангажимента си към стабилността в Тайванския проток

23 Март, 2026 10:22 623 20

  • сащ-
  • тайван-
  • япония-
  • индо-тихоокеанския регион-
  • китай-
  • натиск-
  • мир-
  • стабилност

Тръмп и Такаичи се обявиха срещу едностранна промяна на статуквото на фона на нарастващото напрежение в региона

САЩ и Япония потвърдиха ангажимента си към стабилността в Тайванския проток - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и японският министър-председател Такаичи се ангажираха да поддържат мира и стабилността в Тайванския проток по време на срещата си в Белия дом по-рано миналата седмица.

Тръмп обяви няколко инициативи за укрепване на съюза между САЩ и Япония, засилване на икономическата сигурност и укрепване на възпиращия потенциал в подкрепа на свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион. На фона на пренасочването на част от американските военни сили към Близкия изток и по-настъпателното поведение на Китай, Такаичи подчерта, че ситуацията със сигурността в Индо-Тихоокеанския регион остава сериозен повод за безпокойство.

Двамата лидери поеха ангажимент за мир и стабилност в Тайванския проток, като го определиха като неразделна част от регионалната сигурност и глобалния просперитет. Те също така са обявиха против „всякакви опити за едностранна промяна на статуквото, включително чрез сила или принуда“, без изрично да споменават Китай.

Това е първото посещение на Такаичи в САЩ, откакто встъпи в длъжност през октомври. Целта на визитата е била да се засили личното доверие с Тръмп и да се потвърди ангажиментът на САЩ към сигурността в Индо-Тихоокеанския регион на фона на нарастващото влияние на Китай.

В Япония нарастват опасенията, че продължителните военни действия на САЩ и Израел срещу Иран могат да изместят фокуса на Вашингтон от Индо-Тихоокеанския регион към Близкия изток — развитие, което би било в полза на Китай.

Американската армия вече е започнала прехвърлянето на десантния кораб USS Tripoli и над 2000 морски пехотинци от бази в югозападна и южна Япония към Близкия изток.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гръм и мълнии

    7 1 Отговор
    Ще е голям цирк, Китай да атакува в момента Тайван. Гаранция,че Тръмп ще се обяснява от сутрин до вечер, а японските и6рик4ии няма да гъкнат

    10:27 23.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    аре да приключваме с тия Чайна ментаци , и да идва самурайска техника в ЕС и у нас!!! имах 1 ПАНАСОНИК касетофон навремето-изкара ме 20 години поне докато беше при мен / подарих го после на приятел за вилата

    Коментиран от #7

    10:28 23.03.2026

  • 4 Япония

    5 0 Отговор
    най вярната колония на САЩ в региона!

    10:29 23.03.2026

  • 5 си дзън

    4 0 Отговор
    САЩ и ангажимент? - дайте друга смешка.

    10:33 23.03.2026

  • 6 Някой

    3 0 Отговор
    Какво ги интересува китайският проток? ООН е признало острова Тайван към единен Китай. Включително САЩ го е признал, където имат право на вето. Там наричат себе си Република Китай, а другите са Народна република Китай.

    10:34 23.03.2026

  • 7 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Наши имаха около 50 годишен съветски амперволтмутър и си работеше идеално.
    Японците всички наоколо не ги харесват, че те са като Великобритания нападащи от островите. Кой ги е нападал тях?

    Коментиран от #9, #11

    10:36 23.03.2026

  • 8 Ще хвъркат

    2 0 Отговор
    самураи на ляво и дясно.

    10:40 23.03.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    монголите на 2 пъти са ги нападали-КАМИКАДЗЕ(божествен вятър) идва оттам

    Коментиран от #15

    10:41 23.03.2026

  • 10 Иредзуми

    4 0 Отговор
    САЩ искат да ни подлъжат, да си направим харакири...

    10:42 23.03.2026

  • 11 Доколкото си

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    спомням сащ ги поръси с атомни бомби две на брой. Така че са си лика-прилика.

    10:43 23.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти още

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ли си на Катедралата във Варна? Чух, че Ченгиз Хан щял да мине през кафенето да пие едно кафе.

    Коментиран от #16

    10:46 23.03.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ти още":

    поне ще срещна един пичяга , не като вас...дет щяхте да идвате..да ме убивате...още чакам

    10:48 23.03.2026

  • 17 Търновец

    1 0 Отговор
    Статията е с невярно съдържание и посещението на Такаичи сан е по съвсем различна причина

    10:49 23.03.2026

  • 18 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Тръмп постигна сериозен успех сега япония и останалите държави почнаха да плащат рекет на иран по два милиона долара за танкер преминаващ през персийския залив.освободени са само корабите на русия и китай!тръмп е номер едно бизнесмен,смаза дълбоката държава и спря войните.приятел на путин и враг на европа.за това и копейките го обичат толкова!

    11:02 23.03.2026

  • 19 Търновец

    1 0 Отговор
    Основна цел на визитата на Такаичи сан беше снабдяването на Япония с нефт идваш главно от Иран както и цените на нефта. А Япония е военно все по независима от САЩ и наскоро започна съвместно морско патрулиране с Канадски бойни кораби

    11:25 23.03.2026

  • 20 Търновец

    0 0 Отговор
    Има поговорка " не казвай хоп преди да си скочил.." а Тръмп и Нетаняху ги чакат много дълги бойни действия и много загуби. Япония вече има кинетично оръдие на последния разрушител а ВМС на САЩ спряха тяхната разработка поради липса на пари

    11:31 23.03.2026