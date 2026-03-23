Сеизмолог: Турция ще бъде разделена на две части, които ще се откъснат една от друга

23 Март, 2026 21:21 1 545 12

Според данните, получени чрез използването на радар, в Турция е налице движение на земята в различни посоки

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак, цитирани от онлайн изданието „Хаберлер“, предаде БТА.

Според данните, получени чрез използването на радар, в Турция е налице движение на земята в различни посоки. То започва от Карадениз Ергели (Североизточна Турция, черноморския окръг Зонгулдак – бел. ред.) и се простира до столицата Анкара и Анталия. Има и зона на напрежение между Източната и Западната част на Анадолското плато (Централна Турция), заради което е твърде възможно след милиони години то да бъде разделено по средата.

„При разглеждането на резултатите видяхме следното – източната част на Анкара се движи на Север, а западната част – на Изток. В резултат на това се образува преходна зона, която наричаме нулева линия. Тази преходна зона е и линия на напрежение. В нашия анализ се вижда, че от миналото до днес по нея са станали големи и малки земетресения. Но ако удължим този геоложки период, е възможно да се предвиди, че ако това напрежение продължи, след милиони години източната и западната част на Турция ще се разделят, ще се отдалечат и ще се откъснат една от една от друга“, обясни ръководителят на научното изследване.

Подобно изследване бива представено за първи път, а според проф. Кутолгу е възможно линията на напрежение, която има формата на буква „S”, да се е обособила за период от 4,5 млн. години.

Прогнозата на учените е, че освен разделянето може да има и свързване, при което разломът между източната и северната част на Анадолското плато да бъде затворен и двете части да залепнат една за друга.

Наред с това проф. Кутоглу смята, че линията на напрежение в скоро време може да се превърне в заплаха.

„Когато изследваме сеизмичните събития по тази линия, виждаме, че с течение на времето са се случвали малки земетресения с магнитуд от 3 и 4 по скалата на Рихтер. Това натрупване на енергия в продължение на милиони години може да доведе до разкъсване на много по-дълги линии на напрежение“, заяви ученият.

Според него обаче скоро няма опасност от голямо земетресение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Русия на 18 малки Крепостни владения

    5 18 Отговор
    Украйна ще си върне територията до москва

    Коментиран от #3

    21:25 23.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    БЪЛГАРСКИТЕ РИЛО - РОДОПСКИЯ МАСИВ И СТРАНДЖА СА ПАРЧЕТА
    ОТ НАЙ РАЗЛИПНИ ТЕКТОНИЧНИ ПЛОЧИ КОИТО СА СЕ ЗАЛЕПВАЛИ КЪМ ЕВРОАЗИЙСКАТА ПЛОЧА
    КОЯТО В БЪЛГАРИЯ РЕАЛНО ПОЧВА КЪМ СТАРА ПЛАНИНА
    .. С ТРАКИЯ Е САМО ПЪЛНЕЖ ОТ ЕРОЗИЯТА НА ОКОЛНИТЕ ПЛАНИНИ :)
    .. МАЛКО ЛЮБОПИТНА ГЕОЛОГИЯ
    . ТОВА Е БИЛО ПРИДРУЖЕНО С ОГРОМНИ ВУЛКАНИ - КАЛДЕРИ КАТО ХАСКОВСКИТЕ МИНЕРАЛНИ БАНИ И НАНОВИЦА МОМЧИЛГРАД
    .. ДИАМЕТЪРА ИМ ПО 40-50 КМ Е ПО - ГОЛЯМ ОТ ЙЕЛОСТОУН :)

    21:28 23.03.2026

  • 3 Като филма Слуга на народа

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "А Русия на 18 малки Крепостни владения":

    Накрая завършва с разделението на Украйна на 24 парчета. Всичко се сбъдва. Пророчески филм с президента Белоноско.

    21:29 23.03.2026

  • 4 Сатана Z

    13 0 Отговор
    А аз се чудя защо Жириновски приживе разправяше,че част от Турция ще премине към Руската федерация?

    21:31 23.03.2026

  • 5 мурафет

    11 2 Отговор
    Едната за България, другата за Гърция😉

    21:35 23.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 марш

    13 2 Отговор
    Не ни занимавайте с неща, които няма да се случат в следващите 10000 години.

    21:37 23.03.2026

  • 8 Най после туркофобите ще рахатясат

    7 3 Отговор
    Турция ще бъде разделена. Лошото е, че това ще се случи след милиони години🤣🤣🤣

    21:43 23.03.2026

  • 9 Туркофоб

    5 4 Отговор
    Пак лоша новина. На нас една Турция ни възпалява хемороидите, а сега ни казвате, че след време дори ще бъдат две...

    21:46 23.03.2026

  • 10 Звездоброец

    4 0 Отговор
    Предсказано е , че южните склонове на Родопите ще се превърнат в брегове ....

    21:50 23.03.2026

  • 11 Фин

    3 1 Отговор
    Тя сега е разделена на две, а това означава че ще станат три части.

    21:51 23.03.2026

  • 12 Гяуров

    3 1 Отговор
    скоро истамбул ще стане константинопол, най-новата столица на 3-тата българска империя!!!

    21:56 23.03.2026

