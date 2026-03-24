Експлозия в петролна рафинерия в Тексас ВИДЕО

Експлозия е станала в рафинерията Valero Energy в Порт Артър, щата Тексас, предаде телевизия KFDM.

Инцидентът вероятно е причинен от неизправен нагревател. Заснети кадри на място показват гъст, тъмен дим, издигащ се от рафинерията. Все още няма съобщения за пострадали.

Жителите на западен Порт Артър са посъветвани да се подслонят и да останат там, където са.

Рафинерията Valero Energy в Порт Артър преработва приблизително 435 000 барела петрол дневно в бензин, дизел и реактивно гориво.