Новини
Свят »
САЩ »
Експлозия в петролна рафинерия в Тексас ВИДЕО

24 Март, 2026 04:09, обновена 24 Март, 2026 04:13 744 6

  • рафинерия-
  • тексас-
  • сащ-
  • експлозия

Все още няма данни за пострадали

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозия е станала в рафинерията Valero Energy в Порт Артър, щата Тексас, предаде телевизия KFDM.

Инцидентът вероятно е причинен от неизправен нагревател. Заснети кадри на място показват гъст, тъмен дим, издигащ се от рафинерията. Все още няма съобщения за пострадали.

Жителите на западен Порт Артър са посъветвани да се подслонят и да останат там, където са.

Рафинерията Valero Energy в Порт Артър преработва приблизително 435 000 барела петрол дневно в бензин, дизел и реактивно гориво.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    7 1 Отговор
    Дали ирански дронове/ ракети могат да стигнат до там!
    А може ми Венецуела или Куба?

    04:32 24.03.2026

  • 2 Исторически факти

    5 1 Отговор
    Почна се

    04:36 24.03.2026

  • 3 Ти да видиш!

    7 1 Отговор
    Каква епидемия само от неизправни нагреватели, запушени тоалетни и запалени перални настигна щатите! Какви ли още напасти ще се стоварят на главите на тези толкова симпатични и миролюбиви хора???

    04:39 24.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Една друга медия

    2 1 Отговор
    На 14 март в рафинерията Bayport Choate в Тексас, собственост на LyondellBasell, е станала експлозия . Според съобщения в медиите, атака, включваща наркокартел от Мексико или Венецуела, се разглежда като възможна причина за инцидента

    04:40 24.03.2026

  • 6 хехе

    4 0 Отговор
    нещо зачестиха дефектите, ако не е пералня в трюма на атомния ла..овоз ще е нагревател в рафинерия

    04:41 24.03.2026