Двама души загинаха при експлозия в жилищна сграда в Севастопол

24 Март, 2026 05:41, обновена 24 Март, 2026 05:50 649 2

Други четирима са ранени при взрива

Снимка: ТАСС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали при експлозия в жилищна сграда в Севастопол, а още четирима души са ранени, съобщи губернаторът Михаил Развожаев.

„Към този момент, за съжаление, са открити двама души. Четирима души са ранени и получават медицинска помощ в болницата“, написа той в канала си на платформата Max.

Губернаторът добави, че хората са евакуирани от две сгради, а в училище близо до мястото на инцидента е създаден временен подслон.

Във вторник вечерта Развожаев съобщи, че в жилищна сграда в Севастопол е възникнала експлозия и причината за извънредната ситуация се разследва. По-късно пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации предупреди за пожар.

Публикувани бяха и кадри от мястото на пожара.

Според Министерството на извънредните ситуации на място са били 198 души, а в потушаването на пожара са участвали 55 единици техника.

На този етап не е посочена причина за експлозията. През нощта в града е била обявена въздушна тревога, която впоследствие е била отменена.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ушат пингвин с шест пръста!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    А моя рейтинг е 99 %, настигам зеления naлячо, неговия е 100 %.🤭🤭🤭

    06:29 24.03.2026

