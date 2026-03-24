Двама души загинаха при експлозия в жилищна сграда в Севастопол

Двама души са загинали при експлозия в жилищна сграда в Севастопол, а още четирима души са ранени, съобщи губернаторът Михаил Развожаев.
„Към този момент, за съжаление, са открити двама души. Четирима души са ранени и получават медицинска помощ в болницата“, написа той в канала си на платформата Max.
Губернаторът добави, че хората са евакуирани от две сгради, а в училище близо до мястото на инцидента е създаден временен подслон.
Във вторник вечерта Развожаев съобщи, че в жилищна сграда в Севастопол е възникнала експлозия и причината за извънредната ситуация се разследва. По-късно пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации предупреди за пожар.
Публикувани бяха и кадри от мястото на пожара.
Според Министерството на извънредните ситуации на място са били 198 души, а в потушаването на пожара са участвали 55 единици техника.
На този етап не е посочена причина за експлозията. През нощта в града е била обявена въздушна тревога, която впоследствие е била отменена.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ушат пингвин с шест пръста!
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":А моя рейтинг е 99 %, настигам зеления naлячо, неговия е 100 %.🤭🤭🤭
