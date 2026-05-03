Украински дрон рани трима в жилищен блок край Смоленск, Русия обстреля Николаев и Одеска област

Двама възрастни и едно дете са ранени при атака на украински дрон срещу жилищен блок в Смоленска област, съобщи местният губернатор.
Четири безпилотни летателни апарата са свалени над Рязанска област през нощта, предаде губернаторът Павел Малков.
„През изминалата нощ системи за противовъздушна отбрана свалиха четири безпилотни летателни апарата над Рязанска област“, написа той в своя Telegram канал.
Той отбеляза, че няма пострадали или щети, а на мястото на инцидента работят аварийни служби.
През изминалата нощ луските ПВО системи са прехванали и унищожили 334 украински безпилотни летателни апарата над Белгородска, Брянска, Воронежска, Калужка, Курска, Ленинградска, Нижни Новгородска, Новгородска, Орловска, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тверска, Тулска, Московска и Крим, съобщиха от военното министерство на Русия.
Пристанищната инфраструктура е повредена в Одеска област в Южна Украйна, съобщи украинската пристанищна администрация.
„Експлозии са станали в пристанищни и крайпристанищни инфраструктурни съоръжения, а производствените и административните съоръжения са повредени“, се казва в изявление на ведомството в неговия Telegram канал. Не са предоставени допълнителни подробности.
Експлозиите е имало в град Николаев в Южна Украйна, съобщи украинското издание „Public News“.
В момента е обявена въздушна тревога в редица региони на страната, включително Николаев.
1 Пич
Коментиран от #3, #4, #25
09:31 03.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Путин
До коментар #1 от "Пич":Сорос ни нареди да сме "многоходови".
09:39 03.05.2026
5 Ах , Ах...
До коментар #3 от "Московията трябва да бъде разрушена...":Колко обидно!? Не пращай човека там, откъдето ти не слизаш!
09:39 03.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 боклук
09:44 03.05.2026
8 британски натовец
Коментиран от #12
09:45 03.05.2026
9 Руснак без крак...
Лапуркайте го !
09:46 03.05.2026
10 Умрял русняк
09:46 03.05.2026
11 Достоевски
До коментар #3 от "Московията трябва да бъде разрушена...":Руските мръсници всеки ден убиват невинни украинци, но Господ гледа и краят на Московията иде!!!!
Коментиран от #20
09:48 03.05.2026
12 британски натовец
До коментар #8 от "британски натовец":А и държавите около нефтената локва са от втора ръка тъй че и за тях не ни пука
Коментиран от #17
09:48 03.05.2026
13 И кво стана сега
Ум..рем от СРАМ!
Хихихихихи
09:50 03.05.2026
14 Васил
Коментиран от #15
09:52 03.05.2026
15 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #14 от "Васил":9-ти Май, Красная площадь, 10.45 часа 🎆☝️
09:56 03.05.2026
16 Хе-хе
09:57 03.05.2026
17 британски натовец
До коментар #12 от "британски натовец":Пък и ако ходим там на ваканция, не е за да се къпем в морето им, а за да се напиваме евтинко! И някой там от по-тъмничките да ни уважи срещу дребна сума!
09:58 03.05.2026
18 Кой сега е агресор
10:01 03.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Шушкевич
До коментар #11 от "Достоевски":Няма по мръсна дума от Украйна
10:19 03.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ха ХаХа
10:34 03.05.2026
25 Това са ответни удари на
До коментар #1 от "Пич":руските удари, така че може да се сърдиш единствено и само на Русия. Ако не беше започнала войната, тези хора щяха да са живи.
11:21 03.05.2026