Украински дрон рани трима в жилищен блок край Смоленск, Русия обстреля Николаев и Одеска област

Главен редактор във Fakti.bg

Двама възрастни и едно дете са ранени при атака на украински дрон срещу жилищен блок в Смоленска област, съобщи местният губернатор.

Четири безпилотни летателни апарата са свалени над Рязанска област през нощта, предаде губернаторът Павел Малков.

Още новини от Украйна

„През изминалата нощ системи за противовъздушна отбрана свалиха четири безпилотни летателни апарата над Рязанска област“, ​​написа той в своя Telegram канал.

Той отбеляза, че няма пострадали или щети, а на мястото на инцидента работят аварийни служби.

През изминалата нощ луските ПВО системи са прехванали и унищожили 334 украински безпилотни летателни апарата над Белгородска, Брянска, Воронежска, Калужка, Курска, Ленинградска, Нижни Новгородска, Новгородска, Орловска, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тверска, Тулска, Московска и Крим, съобщиха от военното министерство на Русия.

Пристанищната инфраструктура е повредена в Одеска област в Южна Украйна, съобщи украинската пристанищна администрация.

„Експлозии са станали в пристанищни и крайпристанищни инфраструктурни съоръжения, а производствените и административните съоръжения са повредени“, се казва в изявление на ведомството в неговия Telegram канал. Не са предоставени допълнителни подробности.

Експлозиите е имало в град Николаев в Южна Украйна, съобщи украинското издание „Public News“.

Не са предоставени допълнителни подробности.

В момента е обявена въздушна тревога в редица региони на страната, включително Николаев.