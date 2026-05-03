Украински дрон рани трима в жилищен блок край Смоленск, Русия обстреля Николаев и Одеска област
Украински дрон рани трима в жилищен блок край Смоленск, Русия обстреля Николаев и Одеска област

3 Май, 2026 09:22, обновена 3 Май, 2026 09:28 886 25

През изминалата нощ луските ПВО системи са прехванали и унищожили 334 украински безпилотни летателни апарата

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама възрастни и едно дете са ранени при атака на украински дрон срещу жилищен блок в Смоленска област, съобщи местният губернатор.

Четири безпилотни летателни апарата са свалени над Рязанска област през нощта, предаде губернаторът Павел Малков.

„През изминалата нощ системи за противовъздушна отбрана свалиха четири безпилотни летателни апарата над Рязанска област“, ​​написа той в своя Telegram канал.

Той отбеляза, че няма пострадали или щети, а на мястото на инцидента работят аварийни служби.

През изминалата нощ луските ПВО системи са прехванали и унищожили 334 украински безпилотни летателни апарата над Белгородска, Брянска, Воронежска, Калужка, Курска, Ленинградска, Нижни Новгородска, Новгородска, Орловска, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тверска, Тулска, Московска и Крим, съобщиха от военното министерство на Русия.

Пристанищната инфраструктура е повредена в Одеска област в Южна Украйна, съобщи украинската пристанищна администрация.

„Експлозии са станали в пристанищни и крайпристанищни инфраструктурни съоръжения, а производствените и административните съоръжения са повредени“, се казва в изявление на ведомството в неговия Telegram канал. Не са предоставени допълнителни подробности.

Експлозиите е имало в град Николаев в Южна Украйна, съобщи украинското издание „Public News“.

Не са предоставени допълнителни подробности.

В момента е обявена въздушна тревога в редица региони на страната, включително Николаев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 5 Отговор
    Докато Русия воюва, укрофашистите избиват мирни цивилни граждани и деца, в терористични актове!!!

    Коментиран от #3, #4, #25

    09:31 03.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сорос ни нареди да сме "многоходови".

    09:39 03.05.2026

  • 5 Ах , Ах...

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Колко обидно!? Не пращай човека там, откъдето ти не слизаш!

    09:39 03.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 боклук

    6 3 Отговор
    Какъв е смисъла от парламентарно мнозинство, щом тук продължават да трият коментарите на хората!? Никаква промяна няма да стане! Вие представяте ли си кмета и секретарката да слязат и копаят градинките пред общината, а циганките, които поддържат китките сега, да се качат в канцелариите и заемат местата на администрацията! Пак ще си е същото, само Тошко Юрданов изпадна без субсидия! Все пак - успех!

    09:44 03.05.2026

  • 8 британски натовец

    7 3 Отговор
    Голям праз! Ние пък им направихме Черно Море черно! Ний риба там не ловим! А за украинците никога не ни е пукало.

    Коментиран от #12

    09:45 03.05.2026

  • 9 Руснак без крак...

    3 7 Отговор
    Войната винаги се връща там откъдето тръгва ☝️
    Лапуркайте го !

    09:46 03.05.2026

  • 10 Умрял русняк

    3 8 Отговор
    Става зле, войната дойде вкъщи!!

    09:46 03.05.2026

  • 11 Достоевски

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Руските мръсници всеки ден убиват невинни украинци, но Господ гледа и краят на Московията иде!!!!

    Коментиран от #20

    09:48 03.05.2026

  • 12 британски натовец

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "британски натовец":

    А и държавите около нефтената локва са от втора ръка тъй че и за тях не ни пука

    Коментиран от #17

    09:48 03.05.2026

  • 13 И кво стана сега

    3 7 Отговор
    13 год...3 дневен БЛИЦКРИГ на Пиздоглазия Пен ДЕЛ, могучая, РЕДОВНАТА Армия Оризо-Гризачи на Ким ,..2 Милиона монголяци Фира и.... ОТНОВО превземаме Селото Купянск и Покровск ( на 25 км от Донецк)?!?
    Ум..рем от СРАМ!
    Хихихихихи

    09:50 03.05.2026

  • 14 Васил

    5 4 Отговор
    Какви хубави новини в неделният ден.

    Коментиран от #15

    09:52 03.05.2026

  • 15 Кирило Буданов, разведчик

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Васил":

    9-ти Май, Красная площадь, 10.45 часа 🎆☝️

    09:56 03.05.2026

  • 16 Хе-хе

    0 5 Отговор
    Единственият успех на Путин е, че все пак успя да освободи Курск от бандерската окупация! След цяла година напъни и интернационална помощ от Азия! С какви очи ще се изтъпани на 9 май!? Стига сте я празнували тази победа, че водка не остана от тостове! Хе, на кръгла годишнина отбележете и толкова е много! Миналата година Мадуро бе там човека, скромно и прилично се държа и само след няколко месеца го предаде на американците! Както захвърлиха и нас през перестройката в лапите на световните хищници!

    09:57 03.05.2026

  • 17 британски натовец

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "британски натовец":

    Пък и ако ходим там на ваканция, не е за да се къпем в морето им, а за да се напиваме евтинко! И някой там от по-тъмничките да ни уважи срещу дребна сума!

    09:58 03.05.2026

  • 18 Кой сега е агресор

    5 1 Отговор
    Медиите искам да отговорят. Не че чакам отговор но агресора е украйна. Това е видно.

    10:01 03.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Шушкевич

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Достоевски":

    Няма по мръсна дума от Украйна

    10:19 03.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Цели батальони под Суми се предават на руснаците

    10:34 03.05.2026

  • 25 Това са ответни удари на

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    руските удари, така че може да се сърдиш единствено и само на Русия. Ако не беше започнала войната, тези хора щяха да са живи.

    11:21 03.05.2026

