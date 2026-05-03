"Русия няма да позволи на ООН и ЮНЕСКО да си заравят главите в пясъка в опит да защитят украинските бандити за техните престъпления", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Захарова отбеляза, че западните страни подкопават принципите на демократичното общество и основните права на човека, докато специализирани международни организации като ЮНЕСКО, Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека и ОССЕ, „чието задължение е да предотвратяват подобни действия“, мълчат.

„Тези институции продължават да си затварят очите за чудовищните престъпления на киевския режим срещу цивилни, които съгласно международното хуманитарно право включват медийните работници. С редки изключения те предпочитат да игнорират умишлените убийства и нападения срещу местни журналисти и военни кореспонденти, като обикновено се ограничават до безсмислени забележки и празна реторика“, каза Захарова в коментар по случай Световния ден на свободата на печата.

„Ние, от своя страна, няма да им позволим да си заравят главите в пясъка в опит да защитят украинските бандити и техните западни посредници и ще продължим упорито да търсим съществен отговор на всяко престъпление или терористична атака срещу руски граждани“, подчерта дипломатът.

Според нея нарушенията на професионалните права на руските журналисти и медии от лицемерни „защитници“ на свободата на словото „приемат нови, често отвратителни форми, включително изфабрикувани наказателни дела срещу нежелани журналисти и свободомислещи, заплахи, насилие и различни форми на натиск не само срещу самите кореспонденти, но и срещу членовете на техните семейства“.

„Планът за пълно прекъсване на връзките с Русия и всичко руско, преследван от враждебни към страната ни режими в балтийските държави, Молдова и Украйна, е получил правна форма под формата на правни норми, които потискат руския език, култура и каноничната православна вяра, позволяват вандализъм срещу историческото наследство и умишлено пренаписване на историята“, заяви официалният представител на руското външно министерство.

Тя отбеляза, че Западът и неговите сателити прочистват информационното пространство от всякакви прояви на несъгласие.

„Оценявайки настоящата ситуация в сферата на информацията и комуникациите, трябва да се признае нейната продължаваща деградация. В основата на този регрес е решимостта на колективния Запад и неговите сателитни страни безкомпромисно да стерилизират информационното си пространство и да го прочистят от всякакви прояви на несъгласие“, отбеляза Захарова в коментара си.

„Тоталната нетърпимост към други гледни точки, производна на вкоренения мит за собствената им изключителност, се превърна в лайтмотив на политиката на псевдодемокрациите за налагане на тоталитарна цензура, русофобия, военна пропаганда и идеи за превъзходство над останалия свят.“

Според нея, срещу Русия е разгърната хибридна агресия, която се води с неуморна интензивност, засягайки медийното пространство и неговото дигитално измерение.

Москва е убедена, че истинската стойност на Световния ден на свободата на печата „не се крие в нереалистични церемониални речи и грандиозни изявления по календарен повод, а в жизнеспособността и ефективността на цялата международна система за защита на този фундаментален принцип на информационното общество, без който е невъзможно да се осигури устойчиво развитие и просперитет на планетата“.