Захарова: Русия няма да остави ООН и ЮНЕСКО да си заравят главите в пясъка пред престъпленията на украинските бандити

3 Май, 2026 10:31, обновена 3 Май, 2026 10:41 1 013 41

Западната псевдодемокрация налага тоталитарна цензура, русофобия, военна пропаганда и идеи за превъзходство, заяви руският външен министър

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Русия няма да позволи на ООН и ЮНЕСКО да си заравят главите в пясъка в опит да защитят украинските бандити за техните престъпления", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Захарова отбеляза, че западните страни подкопават принципите на демократичното общество и основните права на човека, докато специализирани международни организации като ЮНЕСКО, Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека и ОССЕ, „чието задължение е да предотвратяват подобни действия“, мълчат.

„Тези институции продължават да си затварят очите за чудовищните престъпления на киевския режим срещу цивилни, които съгласно международното хуманитарно право включват медийните работници. С редки изключения те предпочитат да игнорират умишлените убийства и нападения срещу местни журналисти и военни кореспонденти, като обикновено се ограничават до безсмислени забележки и празна реторика“, каза Захарова в коментар по случай Световния ден на свободата на печата.

„Ние, от своя страна, няма да им позволим да си заравят главите в пясъка в опит да защитят украинските бандити и техните западни посредници и ще продължим упорито да търсим съществен отговор на всяко престъпление или терористична атака срещу руски граждани“, подчерта дипломатът.

Според нея нарушенията на професионалните права на руските журналисти и медии от лицемерни „защитници“ на свободата на словото „приемат нови, често отвратителни форми, включително изфабрикувани наказателни дела срещу нежелани журналисти и свободомислещи, заплахи, насилие и различни форми на натиск не само срещу самите кореспонденти, но и срещу членовете на техните семейства“.

„Планът за пълно прекъсване на връзките с Русия и всичко руско, преследван от враждебни към страната ни режими в балтийските държави, Молдова и Украйна, е получил правна форма под формата на правни норми, които потискат руския език, култура и каноничната православна вяра, позволяват вандализъм срещу историческото наследство и умишлено пренаписване на историята“, заяви официалният представител на руското външно министерство.

Тя отбеляза, че Западът и неговите сателити прочистват информационното пространство от всякакви прояви на несъгласие.

„Оценявайки настоящата ситуация в сферата на информацията и комуникациите, трябва да се признае нейната продължаваща деградация. В основата на този регрес е решимостта на колективния Запад и неговите сателитни страни безкомпромисно да стерилизират информационното си пространство и да го прочистят от всякакви прояви на несъгласие“, отбеляза Захарова в коментара си.

„Тоталната нетърпимост към други гледни точки, производна на вкоренения мит за собствената им изключителност, се превърна в лайтмотив на политиката на псевдодемокрациите за налагане на тоталитарна цензура, русофобия, военна пропаганда и идеи за превъзходство над останалия свят.“

Според нея, срещу Русия е разгърната хибридна агресия, която се води с неуморна интензивност, засягайки медийното пространство и неговото дигитално измерение.

Москва е убедена, че истинската стойност на Световния ден на свободата на печата „не се крие в нереалистични церемониални речи и грандиозни изявления по календарен повод, а в жизнеспособността и ефективността на цялата международна система за защита на този фундаментален принцип на информационното общество, без който е невъзможно да се осигури устойчиво развитие и просперитет на планетата“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 МДАМ

    19 11 Отговор
    Дрън дрън, ярина.

    10:44 03.05.2026

  • 2 Мила

    9 8 Отговор
    Добави и израелските, не си заравяй главата в пясъка...

    10:44 03.05.2026

  • 3 Стига

    22 13 Отговор
    Преписвахте глупостите на тази пияница

    Коментиран от #29

    10:45 03.05.2026

  • 4 Розова вата

    15 9 Отговор
    Време е да хвърляме бялата кърпа

    10:45 03.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 2222

    21 17 Отговор
    Руснаците стават все по-жалки. Нападнаха Украйна, а сега мрънкат. Украйна нанася забележителни и безстрашни удари по цялата територия на Русия, а от там се чува само хленч. Русия вече не само не е световна военна сила, но дори регионална не е.

    Коментиран от #25

    10:47 03.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гост

    18 7 Отговор
    "Вече не": Зеленски показа с ВИДЕО потопяването на два танкера от руския сенчест флот ! "Нашите воини продължават да прилагат санкции срещу руския сенчест петролен флот – два такива кораба бяха ударени във водите на входа на пристанището Новоросийск. Тези танкери бяха активно използвани за транспортиране на петрол – вече не". Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в публикация в официалните си профили в социалните мрежи. Той представи и видеокадри - явно атаката е извършена с морски дронове.

    Коментиран от #14

    10:49 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сила

    16 7 Отговор
    Русия по добре да беше построила вътрешни тоалетни , канализация , пътища и нормални жилища за крепостните си ....за тия пари и тия ресурси нищо , гряз и мизерия !!!?

    10:50 03.05.2026

  • 13 Маша Алкаша

    17 8 Отговор
    На Руският народ му омръзна от Чували със лъжи
    И празен Хладилник

    10:50 03.05.2026

  • 14 гост

    14 8 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    "Благодарен съм на началника на Генералния щаб Андрей Хнатов за ръководенето на операцията, на контраразузнавачите от Службата за сигурност на Украйна и на нашия ВМС за последователното постигане на ефективни резултати. Далекобойните възможности на Украйна ще продължат да се развиват всестранно – в морето, във въздуха и на сушата. Слава на Украйна", добав Зеленски.

    Припомняме, че тази нощ Украйна удари и най-голямото руско пристанище на Балтийско море - Приморск. Там има пожари, потвърдена със сателитни данни информация, има и признание за това от губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко.

    Коментиран от #16

    10:51 03.05.2026

  • 15 Потрес!

    18 14 Отговор
    Нагла, безскрупулна, до цинизъм безочлива лъжкиня и слугиня на кремълския злоедй и масов убиец! Това е положеинето, Марче! Няма да победите гордия и достоен украински народ, украинците на са българските "позитанци" и Зеленски не е правешкия говедар Тодор Живков ,който искаше да ни напарив 16-а репубилка на СССР! Учиец е свиерпия КГ-бист Путин, Марче, той е убиец! Той взривява влакове, училища, жилищни сграид, университети, църкви и родилни домове, той, не Зеленски! Ами,, ще търпите ма, Маче! Да, ама украинците добре ви подредиха! Че то в путинска Русия май не остана вече рафинерия, всичко е унищожено, а нещастните русначето, които умират на фронта с хиляди, едва "превземат" някое селце след 6-месечни боеве! Резил за "непобедимата" Червената армия!

    10:51 03.05.2026

  • 16 гост 

    17 8 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Украински дронове удариха най-скъпите руски изтребители Су-57 и Су-34 чак в Урал (ВИДЕО) ! Украински дронове са поразили няколко изтребителя Су-57 и бомбардировачи Су-34 на летище "Шагол" в Челябинска област в Урал. Целите са били на приблизително 1700 км от границата с Украйна. Малко по-късно някои детайли съобщи Роберт Бровди с позивна Мадяр, командир на войските за безпилотни системи на украинските въоръжени сили. Той каза, че са били унищожени четири самолета Су-57 и Су-34. !!
    След такива новини е нормално Маша алкашка да изпада в истерия , хахахахаха !!

    Коментиран от #24

    10:55 03.05.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    10 5 Отговор
    Не знаеме,може и да е права дрогарката Захариева за превъзходството! И все пак човек(жена) с вишо образование да не може да си пусне топлата вода у банята да си окъпе катерчока у 21 век си е изоставане деа! Внетен ли сме? Е го е жив сме свидетел!

    10:55 03.05.2026

  • 18 Име

    5 7 Отговор
    Напълно подкрепяме казаното за налагането на чувство за превъзходство. Умна, красива и работлива!

    10:56 03.05.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    15 8 Отговор
    Вчера руска ракета удари градски автобус в Херсон и уби шест пътника, от тях две деца !!! Кой всъщност е терорист и военопрестъпник ☝️ Маша панимает ли, че войната ще е до края на престъпната Руската Федерация ?

    Коментиран от #26

    10:57 03.05.2026

  • 20 Цвете

    10 6 Отговор
    КОЙ НА КОГО НАНЕСЕ УДАРИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА, ЗАХАРОВА? ЗАЩОТО ДНЕС Е ДЕН НА ПЕЧАТА И ЗАТОВА ЛИ НЯМАТЕ " ИНТЕРНЕТ "? ДОБРЕ Е ДА СИ СПОМНИТЕ КАКВО НАПРАВИХТЕ С ДЕЙСТВИЯТА СИ КЪМ ЦЕЛИЯТ РУСКИ НАРОД. ДА НЯМАТ КОМУНИКАЦИЯ СЪС СВЕТА, ЗА ДА НЕ РАЗБЕРАТ ЗА ВАШИТЕ ОТВРАТИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ.НО МНОГО РУСНАЦИ ЖИВЕЯТ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА ВИ И СА ВЪЗМУТЕНИ ЖЕСТОКО ОТ ЗАБРАНАТА НА ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИВОТА НА БЛИЗКИТЕ СИ. 😠🪆🤔

    Коментиран от #30, #33

    11:04 03.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Топ

    10 6 Отговор
    Е няма такава наглост. Агресорът обнинява жертвата.

    Коментиран от #31

    11:07 03.05.2026

  • 23 Маша

    6 5 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #35

    11:10 03.05.2026

  • 24 гост

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "гост ":

    Зеленски предупреди Беларус да кротува, през април Русия не печели, а губи земи в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО) !! "Не искам да подценявам потенциален враг, но в случай на влизане на Беларус във войната, единственото нещо, за което може да бъде полезна, е пушечното месо, което може да осигури на Русия, и куп желязо, което не е много пригодено за война с дронове", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер".
    Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) констатира, че през месец април руската армия не само не е напреднала в Украйна, а общо е загубила 116 квадратни километра украинска територия, която преди това е контролирала.

    Коментиран от #32

    11:10 03.05.2026

  • 25 Чукча писател

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "2222":

    Двойките от училищния ти бележник ли са или от матурите? Първо се чете, а после се пише.

    11:11 03.05.2026

  • 26 хахахахха

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    от къде се навъдихте толкова много евтини лъжливи тролчета

    Коментиран от #41

    11:11 03.05.2026

  • 27 Клането в Батак

    2 6 Отговор
    2014 година на 2 май укрофашистите ивгориха живи 42-ма души и раниха над 200 я Одеса!
    А какво става с българите посвета и най вече в Украйна от 12;години:
    1. Българинът инж. Иван Милев – жив изгорен в Одеса на 2 май 2014 деец на българската общност
    2. Българинът Александър Николов – мирен протестиращ разстрелян в Одеса на 2 май 2014
    3. Опожареният Български културен дом в Одеса на 2 май 2014
    4. Разкъсаните 15 български знамена в Киев на 7 юли 2015 пред посещението на Българския Президент
    5. Оскверненият пред 3 март Паметник на българските опълченци 1877-1878 в Болград – поруганите им имена омазани с украинска жълна и синя боя на 29 февруари 2017 и написаната на него закана към местните българи „чемодан – вокзал – София“
    6. Българинът Василий Кащи – публично жестоко пребит при залата на общинския съвет и зялят в очите с антисептична течност в Белгород на 30 май 2017
    7. Първият акт на преварата в 2014г. – отмяната на законите гарантиращи права на българския език.
    8. Прекрояването на Болградските общини в 2020 за да изгубят българите мнозинстното си в тях, международно осъдено с Декларация на Народното събрание на България от 20 май 2020 г.
    9. „Закона за коренните народи“ от 1 юли 2021 г. грубо дискириминиращ живеещите от векове там българи.

    11:11 03.05.2026

  • 28 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ехеее":

    "Колкото си прав, толкова да си здрав"!

    11:12 03.05.2026

  • 29 Тоя

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стига":

    На миленчо мисирката толкоз му е капацитета. Да чете коментарите.

    11:12 03.05.2026

  • 30 а ве плевел смачкан

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    ще те изкореняваме лъжлива тв@р

    11:13 03.05.2026

  • 31 Пасивно агресивни

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Топ":

    Както САЩ обвиняваха Саддам Хюсеин, Кадафи, Асад и Мадуро.

    11:14 03.05.2026

  • 32 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Бум на погребалните услуги в Русия. Идват страшни решения на Путин: Позиция и на ключов руски директор, и на Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО) Броят на компаниите в сектора на погребалните услуги в Русия се е увеличил с над една трета през първото тримесечие на 2026 година. Точното число е 37,5%. Това съобщава най-известният руски икономически и бизнес ежедневник "Комерсант" . И още – в периода януари-февруари 2026 г. обемът на предоставените погребални услуги се е увеличил с 6,9% във физическо изражение, докато пазарът е нараснал с 15,7% в парично изражение, достигайки 22,7 милиарда рубли, обобщава "Комерсант".

    Ясно е защо този бизнес в Русия бележи такъв ръст – войната в Украйна, която трябваше да е специална военна операция за 3 дни, а продължава пета година, е основен двигател.

    Коментиран от #34, #36

    11:14 03.05.2026

  • 33 Маша и медведь

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    Защо си мислиш, че нямат нет? Имат си, дори и торентите работят.

    11:17 03.05.2026

  • 34 българин

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Слава на Бога, че живеем в ЕС и НАТО, а не в руската кочина.

    11:18 03.05.2026

  • 35 хаха 🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Маша":

    баба Маша става велика само след като си вземе дозата бело+ одеколон за пиене🤣

    11:18 03.05.2026

  • 36 Терминатор 2

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Специална операция за три дни, означава че всички ще измрат, дори и хлебарките като теб.

    11:20 03.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Госあ

    0 2 Отговор
    Няма никакъв смисъл да се обясняват от Москва !!! Какъв отзвук имаше за изгорените живи 47 човека ? За убитите 14 000 цивилни, от които и много деца ??? Само бой ! Много ги жалят бандерите ! Да вземат пример от англосаксите и ч@ф@дите от демократичния свят !

    11:22 03.05.2026

  • 39 ...

    1 0 Отговор
    Твърденията, че фаталната грешка на Путин да вземе решение за извършване на преврат на властта в Киев на 24.02.2022, се дължи на грешна информация, получена ФСБ, вероятно не отговарят изцяло на истината. Има информация, че само малка част от ФСБ казала на Путин, че Украйна лесно ще се предаде и правителството ще бъде сменено и по този начин го е подвела с невярна информация. По-голямата част от структурата на ФСБ не е давала такава информация на президента Путин. Сергей Лавров и Дмитрий Песков до последно не са били уведомени, че се дава ход на операция по извършване на преврат в Киев. Тези нови разкрития, донякъде обясняват защо руската армия се е оказала неподготвена за последващата пълномащабна война, започнала след неуспешната атака на Киев, за постигне на същата цел.

    11:23 03.05.2026

  • 40 Хаха

    1 0 Отговор
    Тази изобщо дали изтрезнява понякога....

    11:24 03.05.2026

  • 41 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "хахахахха":

    остави ги тролчетата, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    11:25 03.05.2026

