Захарова: Русия няма да остави ООН и ЮНЕСКО да си заравят главите в пясъка пред престъпленията на украинските бандити

"Русия няма да позволи на ООН и ЮНЕСКО да си заравят главите в пясъка в опит да защитят украинските бандити за техните престъпления", заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.
Захарова отбеляза, че западните страни подкопават принципите на демократичното общество и основните права на човека, докато специализирани международни организации като ЮНЕСКО, Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека и ОССЕ, „чието задължение е да предотвратяват подобни действия“, мълчат.
„Тези институции продължават да си затварят очите за чудовищните престъпления на киевския режим срещу цивилни, които съгласно международното хуманитарно право включват медийните работници. С редки изключения те предпочитат да игнорират умишлените убийства и нападения срещу местни журналисти и военни кореспонденти, като обикновено се ограничават до безсмислени забележки и празна реторика“, каза Захарова в коментар по случай Световния ден на свободата на печата.
„Ние, от своя страна, няма да им позволим да си заравят главите в пясъка в опит да защитят украинските бандити и техните западни посредници и ще продължим упорито да търсим съществен отговор на всяко престъпление или терористична атака срещу руски граждани“, подчерта дипломатът.
Според нея нарушенията на професионалните права на руските журналисти и медии от лицемерни „защитници“ на свободата на словото „приемат нови, често отвратителни форми, включително изфабрикувани наказателни дела срещу нежелани журналисти и свободомислещи, заплахи, насилие и различни форми на натиск не само срещу самите кореспонденти, но и срещу членовете на техните семейства“.
„Планът за пълно прекъсване на връзките с Русия и всичко руско, преследван от враждебни към страната ни режими в балтийските държави, Молдова и Украйна, е получил правна форма под формата на правни норми, които потискат руския език, култура и каноничната православна вяра, позволяват вандализъм срещу историческото наследство и умишлено пренаписване на историята“, заяви официалният представител на руското външно министерство.
Тя отбеляза, че Западът и неговите сателити прочистват информационното пространство от всякакви прояви на несъгласие.
„Оценявайки настоящата ситуация в сферата на информацията и комуникациите, трябва да се признае нейната продължаваща деградация. В основата на този регрес е решимостта на колективния Запад и неговите сателитни страни безкомпромисно да стерилизират информационното си пространство и да го прочистят от всякакви прояви на несъгласие“, отбеляза Захарова в коментара си.
„Тоталната нетърпимост към други гледни точки, производна на вкоренения мит за собствената им изключителност, се превърна в лайтмотив на политиката на псевдодемокрациите за налагане на тоталитарна цензура, русофобия, военна пропаганда и идеи за превъзходство над останалия свят.“
Според нея, срещу Русия е разгърната хибридна агресия, която се води с неуморна интензивност, засягайки медийното пространство и неговото дигитално измерение.
Москва е убедена, че истинската стойност на Световния ден на свободата на печата „не се крие в нереалистични церемониални речи и грандиозни изявления по календарен повод, а в жизнеспособността и ефективността на цялата международна система за защита на този фундаментален принцип на информационното общество, без който е невъзможно да се осигури устойчиво развитие и просперитет на планетата“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13 Маша Алкаша
И празен Хладилник
10:50 03.05.2026
14 гост
До коментар #9 от "гост":"Благодарен съм на началника на Генералния щаб Андрей Хнатов за ръководенето на операцията, на контраразузнавачите от Службата за сигурност на Украйна и на нашия ВМС за последователното постигане на ефективни резултати. Далекобойните възможности на Украйна ще продължат да се развиват всестранно – в морето, във въздуха и на сушата. Слава на Украйна", добав Зеленски.
Припомняме, че тази нощ Украйна удари и най-голямото руско пристанище на Балтийско море - Приморск. Там има пожари, потвърдена със сателитни данни информация, има и признание за това от губернатора на Ленинградска област Александър Дрозденко.
Коментиран от #16
10:51 03.05.2026
16 гост
До коментар #14 от "гост":Украински дронове удариха най-скъпите руски изтребители Су-57 и Су-34 чак в Урал (ВИДЕО) ! Украински дронове са поразили няколко изтребителя Су-57 и бомбардировачи Су-34 на летище "Шагол" в Челябинска област в Урал. Целите са били на приблизително 1700 км от границата с Украйна. Малко по-късно някои детайли съобщи Роберт Бровди с позивна Мадяр, командир на войските за безпилотни системи на украинските въоръжени сили. Той каза, че са били унищожени четири самолета Су-57 и Су-34. !!
След такива новини е нормално Маша алкашка да изпада в истерия , хахахахаха !!
Коментиран от #24
10:55 03.05.2026
24 гост
До коментар #16 от "гост ":Зеленски предупреди Беларус да кротува, през април Русия не печели, а губи земи в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО) !! "Не искам да подценявам потенциален враг, но в случай на влизане на Беларус във войната, единственото нещо, за което може да бъде полезна, е пушечното месо, което може да осигури на Русия, и куп желязо, което не е много пригодено за война с дронове", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер".
Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) констатира, че през месец април руската армия не само не е напреднала в Украйна, а общо е загубила 116 квадратни километра украинска територия, която преди това е контролирала.
Коментиран от #32
11:10 03.05.2026
До коментар #7 от "2222":Двойките от училищния ти бележник ли са или от матурите? Първо се чете, а после се пише.
До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":от къде се навъдихте толкова много евтини лъжливи тролчета
27 Клането в Батак
А какво става с българите посвета и най вече в Украйна от 12;години:
1. Българинът инж. Иван Милев – жив изгорен в Одеса на 2 май 2014 деец на българската общност
2. Българинът Александър Николов – мирен протестиращ разстрелян в Одеса на 2 май 2014
3. Опожареният Български културен дом в Одеса на 2 май 2014
4. Разкъсаните 15 български знамена в Киев на 7 юли 2015 пред посещението на Българския Президент
5. Оскверненият пред 3 март Паметник на българските опълченци 1877-1878 в Болград – поруганите им имена омазани с украинска жълна и синя боя на 29 февруари 2017 и написаната на него закана към местните българи „чемодан – вокзал – София“
6. Българинът Василий Кащи – публично жестоко пребит при залата на общинския съвет и зялят в очите с антисептична течност в Белгород на 30 май 2017
7. Първият акт на преварата в 2014г. – отмяната на законите гарантиращи права на българския език.
8. Прекрояването на Болградските общини в 2020 за да изгубят българите мнозинстното си в тях, международно осъдено с Декларация на Народното събрание на България от 20 май 2020 г.
9. „Закона за коренните народи“ от 1 юли 2021 г. грубо дискириминиращ живеещите от векове там българи.
11:11 03.05.2026
32 гост
До коментар #24 от "гост":Бум на погребалните услуги в Русия. Идват страшни решения на Путин: Позиция и на ключов руски директор, и на Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО) Броят на компаниите в сектора на погребалните услуги в Русия се е увеличил с над една трета през първото тримесечие на 2026 година. Точното число е 37,5%. Това съобщава най-известният руски икономически и бизнес ежедневник "Комерсант" . И още – в периода януари-февруари 2026 г. обемът на предоставените погребални услуги се е увеличил с 6,9% във физическо изражение, докато пазарът е нараснал с 15,7% в парично изражение, достигайки 22,7 милиарда рубли, обобщава "Комерсант".
Ясно е защо този бизнес в Русия бележи такъв ръст – войната в Украйна, която трябваше да е специална военна операция за 3 дни, а продължава пета година, е основен двигател.
