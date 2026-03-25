Axios: Иран вижда тактически капан в поканата на САЩ за преговори в Исламабад

Иранското ръководство смята, че предложението на САЩ за провеждане на преговори в Исламабад може да е уловка, предаде Axios, позовавайки се на свои източници.
Ирански представители казали на медиатори от Пакистан, Египет и Турция, че разполагането на американски войски в Близкия изток „е засилило тяхната предпазливост, че предложението за мирни преговори може да е уловка“.
Axios съобщава, че иранските служители отбелязват, че „не искат да бъдат заблуждавани отново“, тъй като атаките срещу Иран през юни миналата година и на 28 февруари тази година са се случили в разгара на преговорния процес.
Порталът отбелязва, че САЩ разглеждат 15-точковия план за прекратяване на конфликта, представен на Иран, като основа за преговори. Според Axios, служители на американската администрация се надяват да установят дали Техеран е готов да направи отстъпки, които не е желал да направи по време на предишни преговори.
Източник от Белия дом е казал пред изданието, че САЩ все още обмислят преминаване към наземна фаза на операцията срещу Иран, но все още не е взето окончателно решение.
Както съобщи телевизионният канал N12, позовавайки се на израелски служител, среща между представители на САЩ и Иран може да се проведе по-късно тази седмица в Исламабад, Пакистан.
По-рано The New York Times съобщи, позовавайки се на източници, че САЩ са изпратили на иранските власти план от 15 точки за прекратяване на конфликта в Близкия изток.
Според вестника планът е насочен към ракетните и ядрените програми на Ислямската република. Документът разглежда и свободата на корабоплаване.
