Axios: Иран вижда тактически капан в поканата на САЩ за преговори в Исламабад

25 Март, 2026 05:10, обновена 25 Март, 2026 05:18 1 215 10

Техеран не искал да бъде заблуждаван отново, защото атаките срещу Иран през юни миналата година и на 28 февруари са се случили в разгара на преговорния процес

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранското ръководство смята, че предложението на САЩ за провеждане на преговори в Исламабад може да е уловка, предаде Axios, позовавайки се на свои източници.

Ирански представители казали на медиатори от Пакистан, Египет и Турция, че разполагането на американски войски в Близкия изток „е засилило тяхната предпазливост, че предложението за мирни преговори може да е уловка“.

Axios съобщава, че иранските служители отбелязват, че „не искат да бъдат заблуждавани отново“, тъй като атаките срещу Иран през юни миналата година и на 28 февруари тази година са се случили в разгара на преговорния процес.

Порталът отбелязва, че САЩ разглеждат 15-точковия план за прекратяване на конфликта, представен на Иран, като основа за преговори. Според Axios, служители на американската администрация се надяват да установят дали Техеран е готов да направи отстъпки, които не е желал да направи по време на предишни преговори.

Източник от Белия дом е казал пред изданието, че САЩ все още обмислят преминаване към наземна фаза на операцията срещу Иран, но все още не е взето окончателно решение.

Както съобщи телевизионният канал N12, позовавайки се на израелски служител, среща между представители на САЩ и Иран може да се проведе по-късно тази седмица в Исламабад, Пакистан.

По-рано The New York Times съобщи, позовавайки се на източници, че САЩ са изпратили на иранските власти план от 15 точки за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

Според вестника планът е насочен към ракетните и ядрените програми на Ислямската република. Документът разглежда и свободата на корабоплаване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бой докато

    12 1 Отговор
    съборите ерусалим и дони съчмата клекне

    05:23 25.03.2026

  • 2 Иран има само 1 условие преди преговори

    8 1 Отговор
    Да удари секи сашовски щат със х 100 мегатона🤣🤣🤣

    05:29 25.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    10 1 Отговор
    чиф...ите са смъртоностни.Даже и когато са мъртви.На тях вяра няма никой

    05:35 25.03.2026

  • 5 Фактолог

    11 1 Отговор
    Честито!!!

    Току що Ирак официално заяви, че се включва във войната срещу САЩ и Израел, на страната на Иран.
    Кувейт е първият който си заминава, а после и другите ционистки пудели в залива.
    Израел ще го оставят за десерт и кулминация след като изгонят и унищожат окончателно краварите в целия район.

    Коментиран от #7

    05:37 25.03.2026

  • 6 Дончо Улавото

    11 1 Отговор
    Бай Дончо си мисли, че иранците са улави като него...
    Но ако пак му се вържат, то ще са наистина улави

    05:43 25.03.2026

  • 7 Трябваше още преди 30 години

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фактолог":

    Арабите да се съюзат против саш и още тогава да ги наритат...това иран ирак сирия либия египет ако са имали вътрешни търкания да ги забравят и да се съюзат против саш и да го елиминират

    05:46 25.03.2026

  • 8 Оня

    5 0 Отговор
    Дони е велик ! Той ще успее да обедини сунити и шиити! Ама срещу СЕБЕ СИ! Няма такъв умник!

    05:51 25.03.2026

  • 9 няма как

    1 0 Отговор
    Е трябва да има преговори, за да може по средата им пак да се атакува!

    06:06 25.03.2026

  • 10 Иран не вярва на сълзи

    1 0 Отговор
    След толкова курвачки...

    06:26 25.03.2026

Новини по държави:
