Kathimerini: Разследват екипажа на самолетоносача "Джералд Форд" за умишлен палеж на кораба ВИДЕО

25 Март, 2026 05:23, обновена 25 Март, 2026 05:39

Текущите тестове са недостатъчни, за да се оцени „оперативната пригодност“ на кораба или надеждността на няколко ключови системи

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолетоносачът на ВМС на САЩ "Джералд Форд" има и други, по-сериозни проблеми след пожара в началото на март, съобщава Bloomberg, позовавайки се на агенцията за тестване на оръжия на Пентагона.

Агенцията заяви, че данните от текущите тестове са недостатъчни, за да се оцени „оперативната пригодност“ на кораба или надеждността на няколко ключови системи, включително системата за стартиране и възстановяване на реактивния двигател, радара, способността за продължаване на работата при удар от вражески огън и системите за боравене с оръжия и боеприпаси.

Това означава, че не е ясно колко добре "Джералд Форд" и други кораби от неговия клас могат да откриват, проследяват или прехващат вражески самолети и противокорабни ракети, и как системите на самолетоносача ще се представят под военното напрежение от непрекъснати излитания и кацания.

Bloomberg отбелязва, че това не са единствените проблеми на самолетоносача; има и други, особено тежки за екипажа. Те включват недостатъчен брой легла, за да се настанят адекватно всички моряци, както и персонал от временни части, придружаващи кораба в бой.

Корабът беше разположен в Близкия изток през февруари, където участва в американско-израелската операция „Епична ярост“ срещу Иран. На 12 март обаче на борда на кораба избухва пожар – той е започнал в помещение, предназначено за пране. Американският военноморски флот уточни, че причината за пожара не е свързана с бойни действия.

Двама моряци бяха ранени, а The New York Times съобщава, че десетки членове на екипажа са пострадали от вдишване на дим. Според командването на ВМС, самолетоносачът е продължил да изпълнява бойни мисии както обикновено. Въпреки това, гръцкото издание Kathimerini съобщи на 17 март, че самолетоносачът ще се върне във военноморската база, отчасти за провеждане на разследване на инцидента.

Според една от версиите, пожарът е бил запален от членове на екипажа в опит да се прекъсне бойната мисия и сега се провежда мащабно разследване за умишлен саботаж. Kathimerini и други медии съобщават, че се проучва хипотезата моряците да са предизвикали пожара в опит да прекратят своята изключително дълга и неколкократно удължавана мисия. Тази седмица „Джералд Форд“ пристигна във военноморската база Суда на гръцкия остров Крит.

„Джералд Форд“ беше спуснат на вода през 2017 г., превръщайки се в най-скъпия американски военен кораб, строен някога, струвайки 13,2 милиарда долара.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фактолог

    18 0 Отговор
    Честито!!!

    Току що Ирак официално заяви, че се включва във войната срещу САЩ и Израел, на страната на Иран.
    Кувейт е първият който си заминава, а после и другите ционистки пудели в залива.
    Израел ще го оставят за десерт и кулминация след като изгонят и унищожат окончателно краварите в целия район.

    Коментиран от #8, #13

    05:43 25.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    21 0 Отговор
    С оправданията за умишлен палеж щатите продължават да се излагат. Всеки опит да се прикрие, че прехваленото корито е ударено от ракета е обречено на неуспех. Причината е много проста и двете им корита се изнесоха от залива.

    05:43 25.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    САШтински $РамолетоБЕГач🤔❗

    05:43 25.03.2026

  • 4 Оня

    16 0 Отговор
    Верваме ви за пожара ама много ви верваме! Щото вие никога не лъжете! Никакви ирански ракети не са го посещавали това са инсинуации! НАЛИ?

    05:47 25.03.2026

  • 5 Еми по-добре

    16 0 Отговор
    За някоя година в затвора, отколкото в отвъдното. И военните са хора. Защо да участват в.безумните войни на безумните си "шефове"?

    05:49 25.03.2026

  • 6 бай Ганя

    12 0 Отговор
    Колкото и колите са им качесвени толкова и другото,затова купват европейски коли,А Тръмплина с
    ага мита уж да му купват боклуците но надали ще стане хаха

    Коментиран от #10

    05:51 25.03.2026

  • 7 хехе

    18 0 Отговор
    що така ако умишления палеж излезе истина това значи, че на краварите не им се мре заради мошетата и рижата откачалка.

    05:52 25.03.2026

  • 8 Не е добре

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фактолог":

    Израел ще използва атома. Тези са способни на всичко. А онези там другите, нямат. Но ще се включат Пакистан и други ядрени държави, да помагат на Иран. Ще стане мазало.

    05:52 25.03.2026

  • 9 Чорбара

    11 0 Отговор
    Хумор,абе шо са не гръмнете бе,а?

    05:53 25.03.2026

  • 10 Вашето мнение

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "бай Ганя":

    Уф, моля те не ми говори за качественни европейски коли. Москвичът ми навремето беше по-малко време в ремонт от астрата, пасата и волвото взети заедно.

    05:59 25.03.2026

  • 11 Гошу

    4 0 Отговор
    А, с акитата какво стана?

    06:09 25.03.2026

  • 12 Оня

    8 0 Отговор
    Ако излезе че е запален умишлено: позор: значи ги е страх! Ако излезе че е ударен от иранска ракета пак : позор: . И кво излиза май на това му се викаше МАТ!

    06:09 25.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Еми Ирак има

    5 0 Отговор
    За кво. Двама психопати от фащ и смотания остров ги нападнаха и разбиха страната. А след време си признаха: "Беше грешка!" Ами грешка, ама бяха убити милиони там, страната разбита..

    06:15 25.03.2026

  • 15 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Кой забравил ютията включена д@@@ д му е яко ,ако е некой джендърндаже ще се радва ,😂😂😂😂😂то и за другия нищо не се чува нали бяха два ,язък за рибата в ср диземно море ,внимавайте от къде ядете риба колеги да не се натровим

    06:21 25.03.2026