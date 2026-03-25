Kathimerini: Разследват екипажа на самолетоносача "Джералд Форд" за умишлен палеж на кораба ВИДЕО

Самолетоносачът на ВМС на САЩ "Джералд Форд" има и други, по-сериозни проблеми след пожара в началото на март, съобщава Bloomberg, позовавайки се на агенцията за тестване на оръжия на Пентагона.
Агенцията заяви, че данните от текущите тестове са недостатъчни, за да се оцени „оперативната пригодност“ на кораба или надеждността на няколко ключови системи, включително системата за стартиране и възстановяване на реактивния двигател, радара, способността за продължаване на работата при удар от вражески огън и системите за боравене с оръжия и боеприпаси.
Това означава, че не е ясно колко добре "Джералд Форд" и други кораби от неговия клас могат да откриват, проследяват или прехващат вражески самолети и противокорабни ракети, и как системите на самолетоносача ще се представят под военното напрежение от непрекъснати излитания и кацания.
Bloomberg отбелязва, че това не са единствените проблеми на самолетоносача; има и други, особено тежки за екипажа. Те включват недостатъчен брой легла, за да се настанят адекватно всички моряци, както и персонал от временни части, придружаващи кораба в бой.
Корабът беше разположен в Близкия изток през февруари, където участва в американско-израелската операция „Епична ярост“ срещу Иран. На 12 март обаче на борда на кораба избухва пожар – той е започнал в помещение, предназначено за пране. Американският военноморски флот уточни, че причината за пожара не е свързана с бойни действия.
Двама моряци бяха ранени, а The New York Times съобщава, че десетки членове на екипажа са пострадали от вдишване на дим. Според командването на ВМС, самолетоносачът е продължил да изпълнява бойни мисии както обикновено. Въпреки това, гръцкото издание Kathimerini съобщи на 17 март, че самолетоносачът ще се върне във военноморската база, отчасти за провеждане на разследване на инцидента.
Според една от версиите, пожарът е бил запален от членове на екипажа в опит да се прекъсне бойната мисия и сега се провежда мащабно разследване за умишлен саботаж. Kathimerini и други медии съобщават, че се проучва хипотезата моряците да са предизвикали пожара в опит да прекратят своята изключително дълга и неколкократно удължавана мисия. Тази седмица „Джералд Форд“ пристигна във военноморската база Суда на гръцкия остров Крит.
„Джералд Форд“ беше спуснат на вода през 2017 г., превръщайки се в най-скъпия американски военен кораб, строен някога, струвайки 13,2 милиарда долара.
