Дронова атака срещу Волгоград предизвика пожар в петролна рафинерия и щети в жилищен район

Руският град Волгоград е бил атакуван с дронове през нощта, като жители съобщават за серия експлозии, пише изданието Astra, цитирано от OFFnews.
След нападението е избухнал пожар в местна петролна рафинерия, която вече е била обект на предишни удари от украинските въоръжени сили.
Регионалните власти потвърдиха мащабната атака и съобщиха, че дрон е поразил жилищна сграда. По първоначални данни няма жертви.
Паралелно с това в града е възникнал пожар, а анализ на видеоматериали и снимки от очевидци сочи, че е засегната Волгоградската петролна рафинерия „Лукойл-Волгограднефтепереработка“, която се е възпламенила след удара.
Предприятието е най-голямата рафинерия във Волгоградска област и един от ключовите активи на „Лукойл“, с капацитет за преработка на над 15 милиона тона петрол годишно. То произвежда бензин, дизел, авиационно гориво, мазут, битум и други петролни продукти.
Рафинерията вече е била обект на няколко атаки, като последният известен случай е от февруари 2026 г.
Според анализ на Astra, ударената жилищна сграда се намира на около 2 километра от научноизследователския и производствен център „Титан-Барикади“, който е сред най-големите и секретни предприятия в руската отбранителна индустрия.
Там се разработват и произвеждат ракетни системи и компоненти за „Ярс“, „Топол-М“ и „Сармат“, както и установки за „Искандер-М“, артилерийски системи и брегови противокорабни комплекси.
Предприятието е под санкции на Европейския съюз, САЩ, Канада, Япония и други държави заради ролята му във военната индустрия на Русия.
