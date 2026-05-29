Дронова атака срещу Волгоград предизвика пожар в петролна рафинерия и щети в жилищен район

29 Май, 2026 11:07, обновена 29 Май, 2026 11:09 913 24

Местни власти потвърждават за удар по жилищна сграда, докато се проверява възможно поразяване на стратегически обекти

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският град Волгоград е бил атакуван с дронове през нощта, като жители съобщават за серия експлозии, пише изданието Astra, цитирано от OFFnews.

След нападението е избухнал пожар в местна петролна рафинерия, която вече е била обект на предишни удари от украинските въоръжени сили.

Регионалните власти потвърдиха мащабната атака и съобщиха, че дрон е поразил жилищна сграда. По първоначални данни няма жертви.

Паралелно с това в града е възникнал пожар, а анализ на видеоматериали и снимки от очевидци сочи, че е засегната Волгоградската петролна рафинерия „Лукойл-Волгограднефтепереработка“, която се е възпламенила след удара.

Предприятието е най-голямата рафинерия във Волгоградска област и един от ключовите активи на „Лукойл“, с капацитет за преработка на над 15 милиона тона петрол годишно. То произвежда бензин, дизел, авиационно гориво, мазут, битум и други петролни продукти.

Рафинерията вече е била обект на няколко атаки, като последният известен случай е от февруари 2026 г.

Според анализ на Astra, ударената жилищна сграда се намира на около 2 километра от научноизследователския и производствен център „Титан-Барикади“, който е сред най-големите и секретни предприятия в руската отбранителна индустрия.

Там се разработват и произвеждат ракетни системи и компоненти за „Ярс“, „Топол-М“ и „Сармат“, както и установки за „Искандер-М“, артилерийски системи и брегови противокорабни комплекси.

Предприятието е под санкции на Европейския съюз, САЩ, Канада, Япония и други държави заради ролята му във военната индустрия на Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 питам си

    7 14 Отговор
    Сега няма ли педдита от ззелените да рИват за екокатастрофа????

    Коментиран от #3, #5

    11:15 29.05.2026

  • 3 мчи

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "питам си":

    те при теби.дишат тешко у вратати

    11:16 29.05.2026

  • 4 Мишел

    14 7 Отговор
    Русия купува все повече по-скъп беларуски бензин. Доставките на бензин и дизел от Беларус само частично компенсират недостига на горива в Русия. Руският пазар продължава да изпитва недостиг на доставки поради сериозни поражения на много от рафинериите. Непланираните ремонти са основна тежест - това са щетите, които Украйна нанася със своите далекобойни дронове. На този фон купувачите все по-често се насочват към беларуско гориво, въпреки високата цена, съобщава най-известният руски бизнес ежедневник "Комерсант".

    Коментиран от #12

    11:16 29.05.2026

  • 5 Естествено, че не.

    17 10 Отговор

    До коментар #2 от "питам си":

    Русия носи цялата отговорност за екологичната катастрофа. Тя е атакувала Украйна, следователно всички последващи събития са логично продължение и следствие на първоначалното събитие - руската агресия. Ако Русия не беше започнал войната, нямаше да има екологична катастрофа.

    Коментиран от #6

    11:19 29.05.2026

  • 6 питам си

    8 13 Отговор

    До коментар #5 от "Естествено, че не.":

    Ти нормален ли си????? рОснаците не палят петролни хранилища в Укрия, нито палят Киив. Ама ффашитата са друга бира - искат всичко да управляват и да командват, ама накрая идва редник Егоров и забива едно знаме на една сграда!!!

    Коментиран от #9, #18

    11:25 29.05.2026

  • 7 Българин

    11 4 Отговор
    Петрола е кръвта на войната. По-малко петрол, повече мир!

    11:29 29.05.2026

  • 8 хаха

    15 7 Отговор
    "Добро утро, Волгоград! Сега рафинерията им произвежда и светлина, и топлина. И дим..."

    ХАХАХА! Въшлясалите ватенки станаха за смях!

    11:30 29.05.2026

  • 9 Гресирана ватенка

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "питам си":

    А що сам си го слагаш😁

    11:30 29.05.2026

  • 10 Браво на Украйна

    6 5 Отговор
    само така. Очакваме вече ответния отговор на Русия!

    11:30 29.05.2026

  • 11 гори гори

    2 2 Отговор
    ясно

    11:31 29.05.2026

  • 12 Мишел

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Фантазираш, псевдомишеле. Русия досега не е купила грам бензин. Русия има 57 НПЗ , всичките работят, според сайта на министерството на нефтогазовата промишленост .

    Коментиран от #15

    11:32 29.05.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    8 5 Отговор
    Все по плану таварищчи.
    За всеки руски гражданин бананче 🍌
    Да знаете що е то Бананов Тигър.

    11:34 29.05.2026

  • 14 На този град

    7 4 Отговор
    определено не му върви.

    11:36 29.05.2026

  • 15 Гресирана ватенка

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    В Русия и греста е с купони 😁😁😁

    11:37 29.05.2026

  • 16 АБЕ..У ДРИ БЕ

    8 5 Отговор
    Монгольяк Коч ината е ум рело куче!
    Хехехехехехе
    И щаба на ВВС в Севастопол... УЙДЕ
    Ееееедехееее
    СДА ВАЙ СЯ..у .. йло

    Коментиран от #19

    11:44 29.05.2026

  • 18 Най накрая

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "питам си":

    На Путин съвсем ще му писне и ще запука полша, балтийските пинчери и някои западни държави. Ударът по запада ще бъде с ЯО, че да им дойде акъля.

    Коментиран от #20, #21

    11:48 29.05.2026

  • 19 Цеко Бомбардировача

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "АБЕ..У ДРИ БЕ":

    Пиздюхин и смешното ПВО са Безпомощни, кой от дека фърли джепането,..се уцелва !
    Ни бай ДОНЧО психара, ни Ким, ни СИ,..ни Козеловърите Аятоласи ,веке моат а га спасат...
    Хихихихихи

    11:54 29.05.2026

  • 20 Кога е туй...на края...

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Най накрая":

    Лепилар?!?
    13 год украинците навеждат.. пишман могучая, педофила и Оризо-Гризачите на Ким!
    Ха-ха-ха

    11:58 29.05.2026

  • 21 Атом

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Най накрая":

    Мечите на копейките. Абе копи, Путя е прст ама не чак толкоз. Няма само той атоми и други могат да правят стъкло.

    11:58 29.05.2026

  • 22 Мимч

    5 6 Отговор
    Тази урсула и европейците не го ли виждат това с тезитерористични атаки на укрите срещу жилищните райони на Русия,а само руския отговор.Ами те с това си просят пак няколко Орешника,с което и скоро ще ги получат и пак ще реват.Явно европейците за едни са майка за други мащеха...

    12:00 29.05.2026

  • 23 Читател

    4 4 Отговор
    И довечера всички у Киев у метрото, много акъл трябва да имаш да правиш това

    12:12 29.05.2026

  • 24 Димо

    2 4 Отговор
    Жега на терористите от Кремъл!!! Тия разбират само от сила, от нищо друго!!!

    12:18 29.05.2026

