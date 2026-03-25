Русия обмисляла сценарий с покушение срещу Орбан с цел влияние върху изборите

В навечерието на ключовите избори в Унгария през април звено на руската служба за външно разузнаване е изразило тревога заради намаляващата обществена подкрепа за премиера Виктор Орбан, съобщава The Washington Post. Близките му отношения с Москва от години осигуряват на Кремъл стратегическо влияние в рамките на НАТО и Европейския съюз, предава News.bg.
Според вътрешен документ на руската разузнавателна служба (SVR), проверен от европейски служби, са обсъждани драстични мерки за промяна на хода на кампанията. Сред предложените идеи фигурира и сценарий за организиране на опит за покушение срещу Орбан, който би изместил фокуса на изборите от социално-икономически теми към въпроси на сигурността и стабилността.
До момента не е имало реални атаки срещу унгарския премиер, чиято популярност отслабва заради икономическите трудности. Самото обсъждане на подобен сценарий обаче показва значението на изборите за Москва. За пример се посочва инцидентът с Доналд Тръмп през 2024 г., след който рейтингът му се повиши.
Социологическите проучвания показват, че Орбан изостава от опонента си Петер Маджар - бивш член на партията Фидес, който се представя като антикорупционен реформатор. Данни сочат сериозно обществено недоволство както в градовете, така и в традиционно подкрепящите властта селски райони.
Освен Русия, и други външни фактори проявяват интерес към изборите. Представители на САЩ изразяват подкрепа за Орбан, включително чрез изявления на Доналд Тръмп. В същото време се смята, че евентуалната намеса на Москва може да бъде по-пряка, тъй като Кремъл вижда в Орбан ключов съюзник, който често блокира важни решения на ЕС.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли информацията за подобни планове, определяйки я като дезинформация. Въпреки това унгарското правителство все по-често насочва вниманието към външни заплахи вместо към вътрешните икономически проблеми.
Напрежението се засилва и заради конфликта около европейското финансиране за Украйна, както и обвиненията между Будапеща и Киев. Унгарските власти съобщиха за заплахи и предприеха мерки за сигурност, включително разполагане на военни за защита на ключова инфраструктура.
Според западни анализатори в управляващата партия Фидес нараства напрежение, а Москва вероятно ще направи всичко възможно да запази Орбан на власт. Част от тези усилия включват информационни кампании и координация с проправителствени медии.
Има данни и за разпространение на дезинформация, включително чрез изкуствен интелект, насочена срещу опозиционни кандидати. Целта е да се повлияе на общественото мнение и да се отслаби доверието в изборния процес.
На този фон изборите в Унгария се очертават като силно оспорвани, с нарастващи опасения, че резултатите могат да бъдат поставени под съмнение.
Хахаха - кой да повярва, че ще дойде времето на "Министерството на истината"...?!
Не се излагайте чак толкова !
09:01 25.03.2026
19 Хахаха
ЕС финансира с публични средства пропаганда в полза на педофилски елит.
Е, какво ви донесе еврото .... 100% инфлация.
На ни ЕС
09:01 25.03.2026
21 Владимир Путин, президент
Обмисля ли нещо руснак пиши го бегало ☝️
Абе Прогрес с кривия люк скачи ли се с МКС, някой знае ли ? 😁
Коментиран от #27, #43
09:02 25.03.2026
23 Мамин пръдльо
До коментар #2 от "Е С ТАЗИ НОВИНА":Тази новина върви вече почти седмица във световните медии. Много си недорасъл,за да даваш глупави мнения!
Коментиран от #25, #37, #48
09:05 25.03.2026
25 ахахаха
До коментар #23 от "Мамин пръдльо":ох питчице вциклила, смисълът на написаното ли не разбра ... ох колко си се вмирисала .
Коментиран от #47
09:06 25.03.2026
26 Това е антиевропейската камарила-
Да живее Европа!
09:07 25.03.2026
27 хе хе
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Не им е за първи път да спестят средства като пропуснат автоматичната система за скачване.
09:07 25.03.2026
28 Аз знам
До коментар #5 от "Не знам":Че има балъци които правят всичко възможно статията да изглежда феик!
Коментиран от #41
09:07 25.03.2026
30 Не споменавате този път обаче
Абе Зеленски и Нетаняху да не би да имат нещо общо, че хитрите им номерца са подобни???
Коментиран от #39
09:10 25.03.2026
32 Избирател
Да се смееш ли да плачеш ли на жалките опити за пропаганда - не само не намалява ама даже и се увеличава подкрепата за Орбан. Там няма да мине номера на Урсулите като в Румъния да отменят изборите.
Иначе платените медии нищо не казват за подкрепата за Шмърц или Макарончо колко е че вече е едноцифрено число. Нищо не казват за "одобрението" на Урсула и Кая защото те нямат подкрепа че не са избирани от никого. Евролибералите губят навсякъде но змията хапела най-много преди да умре.
09:11 25.03.2026
33 МхтоМхто
До коментар #1 от "Пич":"Министерството на истината" отдавна е факт. Работи усилено и ни държи в правилната посока. Всички сме щастливи и нахранени. Обичаме Големият брат повече от предишният Голям брат.
09:12 25.03.2026
34 Дали Радев
Има много признаци за това, има и натиск и влияние отвъд океана за това.
Фактът, че Борисов така скоростно сдаде властта, без някаква особена причина, че коалицонните му партньори от БСП и ИТН дори не се възпротивиха от кумова срама, също говори за силен външен натиск.
Целия театър " протести- оставка " говори за сценарий!
09:12 25.03.2026
37 ,,Новината” всъщност е, че
До коментар #23 от "Мамин пръдльо":европейски служби са се добрали и проверили вътрешен документ на руската разузнавателна служба ( SVR)…😂😂😂😂😂
09:14 25.03.2026
39 Ти прочете ли текста,
До коментар #30 от "Не споменавате този път обаче":или чукча не читатель...
Коментиран от #51
09:14 25.03.2026
41 Възмутен
До коментар #28 от "Аз знам":"статията да изглежда феик!"
Статията си е фейк - някакво доказателство за приказките в нея да прочете - а като няма доказателство това си е пропаганда против Орбан.
09:15 25.03.2026
42 тоя филм го гледахме
И при Путин
И при Тръмп
И при Мадуро
Не ви ли омръзна един сценарии като видите реалната народна любов.
09:16 25.03.2026
43 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Спасибо, скачили са се ☝️
Олекна ми, че поне днес Русия се не провали тотално как всегда 😁
Коментиран от #49
09:16 25.03.2026
45 Претопляте...
Коментиран от #46
09:19 25.03.2026
46 Читател
До коментар #45 от "Претопляте...":Ами като не стигат мозъчетата на евроатлантиците пък трябва да правят пропаганда против Орбан
09:21 25.03.2026
47 Мамин пръдльо
До коментар #25 от "ахахаха":Внимавай с езика,да не те вмириша форевър
09:21 25.03.2026
48 Верно върви вече почти седмица
До коментар #23 от "Мамин пръдльо":но не е новина, а украинска партенка! Пишеше в началото че е получена от украинското разузнаване и "проверен от европейски служби(???):):):) ".
Това обаче не пречи да се върти и претопля! А целта е ясна!
Коментиран от #57
09:21 25.03.2026
49 Санитаря от Карлуково
До коментар #43 от "Владимир Путин, президент":Браво на теб днес си взе илачите - сега цял ден ще си Путин
09:22 25.03.2026
51 Чукча Читател
До коментар #39 от "Ти прочете ли текста,":Разбира се че го прочетох текста! И първите му версии прочетох преди дни!
09:24 25.03.2026
53 А бе
До коментар #12 от "Тодоров":Кремълския вихрогон съобщи че е луд този който смята,че Русия ще нападне Украйна,докато американското разузнаване съобщи за готвещото се нападение,другар
Коментиран от #55
09:24 25.03.2026
54 Някой
Коментиран от #58
09:26 25.03.2026
55 А бе
До коментар #53 от "А бе":защо всички козячета получават амнезия и лъжат като дърти сигани. Путин каза че няма да напада Украйна ако тя не влезе в НАТО - ама за да върви пропагандата вие лъжете.
09:28 25.03.2026
57 Мамин пръдльо
До коментар #48 от "Верно върви вече почти седмица":И каква е целта?Унгарците не искат по вече руската марионетка Орбан. Следователно Русия ще прави всичко възможно да остане на власт!Много ви е плитка и нескопосана агитацията,като руската пропаганда!
09:29 25.03.2026
58 Антитрол
До коментар #54 от "Някой":Е така де ама сега Орбан им бърка в плановете и те са активирали цялата пропагандна машина включително и нашите козячета да плюе срещу него.
09:31 25.03.2026
