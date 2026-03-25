Русия обмисляла сценарий с покушение срещу Орбан с цел влияние върху изборите

Русия обмисляла сценарий с покушение срещу Орбан с цел влияние върху изборите

25 Март, 2026 08:49 972 59

Доклади сочат възможни крайни сценарии в подкрепа на Виктор Орбан на фона на спад в популярността му

Русия обмисляла сценарий с покушение срещу Орбан с цел влияние върху изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В навечерието на ключовите избори в Унгария през април звено на руската служба за външно разузнаване е изразило тревога заради намаляващата обществена подкрепа за премиера Виктор Орбан, съобщава The Washington Post. Близките му отношения с Москва от години осигуряват на Кремъл стратегическо влияние в рамките на НАТО и Европейския съюз, предава News.bg.

Според вътрешен документ на руската разузнавателна служба (SVR), проверен от европейски служби, са обсъждани драстични мерки за промяна на хода на кампанията. Сред предложените идеи фигурира и сценарий за организиране на опит за покушение срещу Орбан, който би изместил фокуса на изборите от социално-икономически теми към въпроси на сигурността и стабилността.

До момента не е имало реални атаки срещу унгарския премиер, чиято популярност отслабва заради икономическите трудности. Самото обсъждане на подобен сценарий обаче показва значението на изборите за Москва. За пример се посочва инцидентът с Доналд Тръмп през 2024 г., след който рейтингът му се повиши.

Социологическите проучвания показват, че Орбан изостава от опонента си Петер Маджар - бивш член на партията Фидес, който се представя като антикорупционен реформатор. Данни сочат сериозно обществено недоволство както в градовете, така и в традиционно подкрепящите властта селски райони.

Освен Русия, и други външни фактори проявяват интерес към изборите. Представители на САЩ изразяват подкрепа за Орбан, включително чрез изявления на Доналд Тръмп. В същото време се смята, че евентуалната намеса на Москва може да бъде по-пряка, тъй като Кремъл вижда в Орбан ключов съюзник, който често блокира важни решения на ЕС.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли информацията за подобни планове, определяйки я като дезинформация. Въпреки това унгарското правителство все по-често насочва вниманието към външни заплахи вместо към вътрешните икономически проблеми.

Напрежението се засилва и заради конфликта около европейското финансиране за Украйна, както и обвиненията между Будапеща и Киев. Унгарските власти съобщиха за заплахи и предприеха мерки за сигурност, включително разполагане на военни за защита на ключова инфраструктура.

Според западни анализатори в управляващата партия Фидес нараства напрежение, а Москва вероятно ще направи всичко възможно да запази Орбан на власт. Част от тези усилия включват информационни кампании и координация с проправителствени медии.

Има данни и за разпространение на дезинформация, включително чрез изкуствен интелект, насочена срещу опозиционни кандидати. Целта е да се повлияе на общественото мнение и да се отслаби доверието в изборния процес.

На този фон изборите в Унгария се очертават като силно оспорвани, с нарастващи опасения, че резултатите могат да бъдат поставени под съмнение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    43 6 Отговор
    Това тъпотия от ДВ ли е , или от израелците ?!
    Хахаха - кой да повярва, че ще дойде времето на "Министерството на истината"...?!

    Коментиран от #20, #33

    08:52 25.03.2026

  • 2 Е С ТАЗИ НОВИНА

    40 5 Отговор
    СОРОСИТЕ ИЗКЪРТИХА ГЛУПОМЕРА. МОЖЕ ДА СЪЧИНЯВАШ БУЛАМАЧИ ,АМА ЧАК ТОЛКОВА. ХИ ХИ

    Коментиран от #23

    08:53 25.03.2026

  • 3 пешо

    36 4 Отговор
    факти за вас дъно няма

    08:53 25.03.2026

  • 4 Мдаа

    33 4 Отговор
    Тази глупост, мина по всички евроатлантически платени медии! Явно и факти, да не останат назад от хранилката .

    08:53 25.03.2026

  • 5 Не знам

    29 4 Отговор
    Има ли балъци, които да вярват на подобни партенки

    Коментиран от #28

    08:53 25.03.2026

  • 6 Овчарник

    29 3 Отговор
    Ако докладите сочат че Васил Найденов..Кеца и Лили Иванова са бивши негри овцете ще повярват и на това...!

    08:54 25.03.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    32 4 Отговор
    До колкото знаем Зеленский лично заплаши Орбан, не Путин.....

    08:54 25.03.2026

  • 8 Мишел

    22 4 Отговор
    Русия отчита какво замисля пред Вашингтон пост, Дойче веле и подобни, нали?

    08:54 25.03.2026

  • 9 БАЦЕ ЕООД

    23 4 Отговор
    Не бе, дъното ви е високо на вас .. вадете лопатите! копайте!

    08:54 25.03.2026

  • 10 претоплена манджа

    10 2 Отговор
    новина от преди две седмици

    08:54 25.03.2026

  • 11 Кирил Петков

    17 2 Отговор
    Дори аз се съмнявам в тая статия ..

    08:55 25.03.2026

  • 12 Тодоров

    17 2 Отговор
    Щом "Ващингтон пост" съобщава, работага е ясна. Пълен фейк за малоумници.

    Коментиран от #53

    08:56 25.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Георги

    8 3 Отговор
    това е запазена марка на говедарите. Сигурни ли сте, че предложението е от ка путин, а не от тромб?

    08:58 25.03.2026

  • 15 Георги

    7 5 Отговор
    краварите правят така

    08:58 25.03.2026

  • 16 Новини

    9 2 Отговор
    от тоaлeтната - фъkти.бг!

    08:59 25.03.2026

  • 17 хъхъ

    10 3 Отговор
    ЕС обмисля покушение срещу Урсула с цел влияние върху изборите.

    09:00 25.03.2026

  • 18 Приказки за лека нощ !

    9 2 Отговор
    С подобни "новини" само будите смях !
    Не се излагайте чак толкова !

    09:01 25.03.2026

  • 19 Хахаха

    10 2 Отговор
    ПЪЛНА ЛЪЖА!!!
    ЕС финансира с публични средства пропаганда в полза на педофилски елит.

    Е, какво ви донесе еврото .... 100% инфлация.
    На ни ЕС

    09:01 25.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    " ..Русия обмисляла...."

    Обмисля ли нещо руснак пиши го бегало ☝️
    Абе Прогрес с кривия люк скачи ли се с МКС, някой знае ли ? 😁

    Коментиран от #27, #43

    09:02 25.03.2026

  • 22 Демокрация

    7 1 Отговор
    В условия на демокрация хората решават, но силните може да окажат влияние на техния избор чрез различни начини, като най-ефективният начин е да обработиш общественото мнение. Тогава имаме привидна демокрация, защото реално управляват група силни.

    09:02 25.03.2026

  • 23 Мамин пръдльо

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Е С ТАЗИ НОВИНА":

    Тази новина върви вече почти седмица във световните медии. Много си недорасъл,за да даваш глупави мнения!

    Коментиран от #25, #37, #48

    09:05 25.03.2026

  • 24 Първанов

    3 4 Отговор
    Както бях писъл Румен Радев е подготвян да заеме мястото на Орбан, вече излезоха статии по този въпрос. На Путин е нужен троянски кон в ЕС. Позорното място на Унгария предстои да се заеме от България. Ето защо Радев се огражда с олигарси,защото такава негова позиция може да бъде гарантирана само със силно заинтерисувано икономическо обкръжение, разбирай олигарси,няма друг вариант.

    09:06 25.03.2026

  • 25 ахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мамин пръдльо":

    ох питчице вциклила, смисълът на написаното ли не разбра ... ох колко си се вмирисала .

    Коментиран от #47

    09:06 25.03.2026

  • 26 Това е антиевропейската камарила-

    3 3 Отговор
    Орбан, Фицо, Вучич, Путин, Тръмп.

    Да живее Европа!

    09:07 25.03.2026

  • 27 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Не им е за първи път да спестят средства като пропуснат автоматичната система за скачване.

    09:07 25.03.2026

  • 28 Аз знам

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не знам":

    Че има балъци които правят всичко възможно статията да изглежда феик!

    Коментиран от #41

    09:07 25.03.2026

  • 29 кървавото ухо

    1 1 Отговор
    Така докараха и Тръмп отново до президентския пост.

    09:09 25.03.2026

  • 30 Не споменавате този път обаче

    5 2 Отговор
    в тази претоплена маджа, че този "дохумент" са го попучили от украинските служби! Досрамя ли ви?

    Абе Зеленски и Нетаняху да не би да имат нещо общо, че хитрите им номерца са подобни???

    Коментиран от #39

    09:10 25.03.2026

  • 31 Е, то бива

    5 2 Отговор
    Свободни съчинения, бива, ама се оляхте!!!Хващайте с Лора и още куп други и творете във фентъзи жанра!!!!

    09:11 25.03.2026

  • 32 Избирател

    4 3 Отговор
    "намаляващата обществена подкрепа за премиера Виктор Орбан"

    Да се смееш ли да плачеш ли на жалките опити за пропаганда - не само не намалява ама даже и се увеличава подкрепата за Орбан. Там няма да мине номера на Урсулите като в Румъния да отменят изборите.

    Иначе платените медии нищо не казват за подкрепата за Шмърц или Макарончо колко е че вече е едноцифрено число. Нищо не казват за "одобрението" на Урсула и Кая защото те нямат подкрепа че не са избирани от никого. Евролибералите губят навсякъде но змията хапела най-много преди да умре.

    09:11 25.03.2026

  • 33 МхтоМхто

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    "Министерството на истината" отдавна е факт. Работи усилено и ни държи в правилната посока. Всички сме щастливи и нахранени. Обичаме Големият брат повече от предишният Голям брат.

    09:12 25.03.2026

  • 34 Дали Радев

    4 1 Отговор
    ще се превръне в следващия Орбан предстои да видим.

    Има много признаци за това, има и натиск и влияние отвъд океана за това.
    Фактът, че Борисов така скоростно сдаде властта, без някаква особена причина, че коалицонните му партньори от БСП и ИТН дори не се възпротивиха от кумова срама, също говори за силен външен натиск.

    Целия театър " протести- оставка " говори за сценарий!

    09:12 25.03.2026

  • 35 Ново пет

    2 2 Отговор
    Скоро унгарците ша изнасилят Орбан.

    09:12 25.03.2026

  • 36 Факрус

    1 2 Отговор
    Нищо ново под слънцето. Кгб вече правиха такива постановки справка:агент краснов и фичката. Репертоара на руските ф.....и е добре познат.

    09:13 25.03.2026

  • 37 ,,Новината” всъщност е, че

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мамин пръдльо":

    европейски служби са се добрали и проверили вътрешен документ на руската разузнавателна служба ( SVR)…😂😂😂😂😂

    09:14 25.03.2026

  • 38 Петер Маджар

    1 1 Отговор
    бивш член на партията Фидес се представял като антикорупционен реформатор.... олеее

    09:14 25.03.2026

  • 39 Ти прочете ли текста,

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Не споменавате този път обаче":

    или чукча не читатель...

    Коментиран от #51

    09:14 25.03.2026

  • 40 Д-р Ментал

    1 1 Отговор
    Колко пъти ще я пише тази новина… върти се от седмица за това покушение. Пък дано да успеят

    09:14 25.03.2026

  • 41 Възмутен

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Аз знам":

    "статията да изглежда феик!"

    Статията си е фейк - някакво доказателство за приказките в нея да прочете - а като няма доказателство това си е пропаганда против Орбан.

    09:15 25.03.2026

  • 42 тоя филм го гледахме

    4 0 Отговор
    И при Ердо
    И при Путин
    И при Тръмп
    И при Мадуро
    Не ви ли омръзна един сценарии като видите реалната народна любов.

    09:16 25.03.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Спасибо, скачили са се ☝️
    Олекна ми, че поне днес Русия се не провали тотално как всегда 😁

    Коментиран от #49

    09:16 25.03.2026

  • 44 Е, кво?

    1 1 Отговор
    И на този ли ще му стрелят в ухото? Ама и при най-малкото отклонение от 1 микрометър на пушката и е утекъл... Опасна глупост е, ако го планират...

    09:17 25.03.2026

  • 45 Претопляте...

    2 1 Отговор
    ...стари манджи...

    Коментиран от #46

    09:19 25.03.2026

  • 46 Читател

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Претопляте...":

    Ами като не стигат мозъчетата на евроатлантиците пък трябва да правят пропаганда против Орбан

    09:21 25.03.2026

  • 47 Мамин пръдльо

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ахахаха":

    Внимавай с езика,да не те вмириша форевър

    09:21 25.03.2026

  • 48 Верно върви вече почти седмица

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мамин пръдльо":

    но не е новина, а украинска партенка! Пишеше в началото че е получена от украинското разузнаване и "проверен от европейски служби(???):):):) ".
    Това обаче не пречи да се върти и претопля! А целта е ясна!

    Коментиран от #57

    09:21 25.03.2026

  • 49 Санитаря от Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Владимир Путин, президент":

    Браво на теб днес си взе илачите - сега цял ден ще си Путин

    09:22 25.03.2026

  • 50 1944

    1 1 Отговор
    рашистите както винаги залагат на умрел кон. и в маджарско и у нас.

    09:23 25.03.2026

  • 51 Чукча Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ти прочете ли текста,":

    Разбира се че го прочетох текста! И първите му версии прочетох преди дни!

    09:24 25.03.2026

  • 52 Какви ли дивотии няма да измислят

    2 0 Отговор
    във връзка с това "европейско финансиране за Украйна" . Заради "конфликта", какъвто впрочем няма. Има единствено неадекватни политики от неадекватни индивиди в ЕК...

    09:24 25.03.2026

  • 53 А бе

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тодоров":

    Кремълския вихрогон съобщи че е луд този който смята,че Русия ще нападне Украйна,докато американското разузнаване съобщи за готвещото се нападение,другар

    Коментиран от #55

    09:24 25.03.2026

  • 54 Някой

    3 0 Отговор
    Тази измислица е от преди няколко дни. За разлика от измислиците Фицо го простреля 4 пъти един с жена украинка. На Тръмп готвеше атентат един събирал хора за Украйна. Като и първият не е ясен. Отделно един на 17 години убил родителите си в САЩ, казвал че иска да убие Тръмп и избяга в Украйна. Това са факти, а другото пропагандни измислици за пред избори.

    Коментиран от #58

    09:26 25.03.2026

  • 55 А бе

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "А бе":

    защо всички козячета получават амнезия и лъжат като дърти сигани. Путин каза че няма да напада Украйна ако тя не влезе в НАТО - ама за да върви пропагандата вие лъжете.

    09:28 25.03.2026

  • 56 ай стига де

    1 0 Отговор
    Да не е нещУ, като атентата срещУ Фицо? Ама атентатора не беше ли женен за украинка?Единия от атентаторите на рижия перчем, не беше ли свързан с десни украински движения-"Заподозреният има редица проблеми със закона в миналото: от фалшифициране на чекове и осъдителни присъди за престъпления с оръжия до амбициозен план да помогне на Украйна във войната с Русия. В своята книга „Неспечелимата война на Украйна“, която издава сам, Рут твърди, че демокрацията по целия свят трябва да бъде защитена".

    09:29 25.03.2026

  • 57 Мамин пръдльо

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Верно върви вече почти седмица":

    И каква е целта?Унгарците не искат по вече руската марионетка Орбан. Следователно Русия ще прави всичко възможно да остане на власт!Много ви е плитка и нескопосана агитацията,като руската пропаганда!

    09:29 25.03.2026

  • 58 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Някой":

    Е така де ама сега Орбан им бърка в плановете и те са активирали цялата пропагандна машина включително и нашите козячета да плюе срещу него.

    09:31 25.03.2026

  • 59 веселяк

    0 0 Отговор
    Путин под кревата, Путин в гардероба! И еврогАйците диви и щастливи!

    09:32 25.03.2026

