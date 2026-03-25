Русия обмисляла сценарий с покушение срещу Орбан с цел влияние върху изборите

В навечерието на ключовите избори в Унгария през април звено на руската служба за външно разузнаване е изразило тревога заради намаляващата обществена подкрепа за премиера Виктор Орбан, съобщава The Washington Post. Близките му отношения с Москва от години осигуряват на Кремъл стратегическо влияние в рамките на НАТО и Европейския съюз, предава News.bg.

Според вътрешен документ на руската разузнавателна служба (SVR), проверен от европейски служби, са обсъждани драстични мерки за промяна на хода на кампанията. Сред предложените идеи фигурира и сценарий за организиране на опит за покушение срещу Орбан, който би изместил фокуса на изборите от социално-икономически теми към въпроси на сигурността и стабилността.

До момента не е имало реални атаки срещу унгарския премиер, чиято популярност отслабва заради икономическите трудности. Самото обсъждане на подобен сценарий обаче показва значението на изборите за Москва. За пример се посочва инцидентът с Доналд Тръмп през 2024 г., след който рейтингът му се повиши.

Социологическите проучвания показват, че Орбан изостава от опонента си Петер Маджар - бивш член на партията Фидес, който се представя като антикорупционен реформатор. Данни сочат сериозно обществено недоволство както в градовете, така и в традиционно подкрепящите властта селски райони.

Освен Русия, и други външни фактори проявяват интерес към изборите. Представители на САЩ изразяват подкрепа за Орбан, включително чрез изявления на Доналд Тръмп. В същото време се смята, че евентуалната намеса на Москва може да бъде по-пряка, тъй като Кремъл вижда в Орбан ключов съюзник, който често блокира важни решения на ЕС.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли информацията за подобни планове, определяйки я като дезинформация. Въпреки това унгарското правителство все по-често насочва вниманието към външни заплахи вместо към вътрешните икономически проблеми.

Напрежението се засилва и заради конфликта около европейското финансиране за Украйна, както и обвиненията между Будапеща и Киев. Унгарските власти съобщиха за заплахи и предприеха мерки за сигурност, включително разполагане на военни за защита на ключова инфраструктура.

Според западни анализатори в управляващата партия Фидес нараства напрежение, а Москва вероятно ще направи всичко възможно да запази Орбан на власт. Част от тези усилия включват информационни кампании и координация с проправителствени медии.

Има данни и за разпространение на дезинформация, включително чрез изкуствен интелект, насочена срещу опозиционни кандидати. Целта е да се повлияе на общественото мнение и да се отслаби доверието в изборния процес.

На този фон изборите в Унгария се очертават като силно оспорвани, с нарастващи опасения, че резултатите могат да бъдат поставени под съмнение.