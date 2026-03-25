Германия съди четирима за предполагаеми складове с оръжие на „Хамас“

Съд в Берлин ще се произнесе днес по делото срещу четирима мъже, заподозрени в принадлежност към палестинската ислямистка групировка „Хамас“. Те са обвинени в създаване или поддържане на скривалища с оръжие в Полша, България и Дания, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Федералната прокуратура е поискала наказания между пет и седем години лишаване от свобода за обвиняемите, които са на възраст между 36 и 58 години и се намират в предварителен арест от повече от две години. Сред тях има двама граждани на Ливан, един египетски и един нидерландски гражданин.

Според обвинението мъжете са изграждали подземни складове с оръжие, които потенциално биха могли да бъдат използвани при атаки срещу израелски, еврейски или други обекти в Европа. В материалите по делото като възможни цели се посочват израелското посолство в Берлин, американската военновъздушна база „Рамщайн“ в Германия и район около бившето летище „Темпелхоф“ в Берлин.

Обвиняемите отричат да са свързани с „Хамас“, а техните адвокати настояват за оправдателни присъди.

Главният обвиняем е признал, че е посещавал оръжейно скривалище в България, но твърди, че това е било във връзка с частна търговия с оръжие. За него защитата е поискала наказание по германското законодателство за контрол върху оръжията, което да не надвишава времето, прекарано в ареста.

Мъжете са били задържани през декември 2023 г. Процесът започна през февруари 2025 г. и бе определен от прокуратурата като пилотен. Това е първият случай в Германия, в който обвиняеми са изправени пред съда за предполагаемо членство в „Хамас“, призната като чуждестранна терористична организация.