Германия съди четирима за предполагаеми складове с оръжие на „Хамас“

Съд в Берлин ще се произнесе днес по делото срещу четирима мъже, заподозрени в принадлежност към палестинската ислямистка групировка „Хамас“. Те са обвинени в създаване или поддържане на скривалища с оръжие в Полша, България и Дания, съобщава ДПА, цитирана от БТА.
Федералната прокуратура е поискала наказания между пет и седем години лишаване от свобода за обвиняемите, които са на възраст между 36 и 58 години и се намират в предварителен арест от повече от две години. Сред тях има двама граждани на Ливан, един египетски и един нидерландски гражданин.
Според обвинението мъжете са изграждали подземни складове с оръжие, които потенциално биха могли да бъдат използвани при атаки срещу израелски, еврейски или други обекти в Европа. В материалите по делото като възможни цели се посочват израелското посолство в Берлин, американската военновъздушна база „Рамщайн“ в Германия и район около бившето летище „Темпелхоф“ в Берлин.
Обвиняемите отричат да са свързани с „Хамас“, а техните адвокати настояват за оправдателни присъди.
Главният обвиняем е признал, че е посещавал оръжейно скривалище в България, но твърди, че това е било във връзка с частна търговия с оръжие. За него защитата е поискала наказание по германското законодателство за контрол върху оръжията, което да не надвишава времето, прекарано в ареста.
Мъжете са били задържани през декември 2023 г. Процесът започна през февруари 2025 г. и бе определен от прокуратурата като пилотен. Това е първият случай в Германия, в който обвиняеми са изправени пред съда за предполагаемо членство в „Хамас“, призната като чуждестранна терористична организация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нооунй
Гласувам за прогреса!
Коментиран от #4
09:51 25.03.2026
2 Новичок
3 Учуден
Че от кога в съда в държава от ЕС съдят за предполагаеми неща - или вече официално ЕС е фашистка диктатура.
Коментиран от #10
09:59 25.03.2026
6 Възмутен
Те и кухненските ножове в нас потенциално мога да ги използвам за да нападна някого - как разбраха че оръжията или складовете не ми стана ясно са на "Хамас" - на тях пише ли?
"Мъжете са били задържани през декември 2023 г. Процесът започна през февруари 2025 г."
И защо ги съдят точно сега а не преди година и половина.
Иначе да знаете в ЕС е демокрация и съдебната система е независима.
10:10 25.03.2026
7 Антитрол
До коментар #5 от "Всички терористи да се ликвидират":Ами не стой на дивана пред компютъра ама заминавай доброволец във ВСУ
10:11 25.03.2026
8 Козяче
До коментар #5 от "Всички терористи да се ликвидират":Така е ама господарите като наредят и терористите от Ал Кайда стават "бойци свалили режима на Асад"
10:13 25.03.2026
9 Учуден
10 Не болтай тъпотии
До коментар #3 от "Учуден":"Съдят" - прокуратурата представя доказателства, адвокатите ги опровергава, съдът решава.
Само в държави като Русия и Иран си осъден още с раждането си. Заподозрян - значи екзекутиран.
Коментиран от #11
10:27 25.03.2026
11 Учуденне болтай
До коментар #10 от "Не болтай тъпотии":Антитрол,ВъзмутенКозя по е🥳☝️
10:51 25.03.2026