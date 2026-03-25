Германия съди четирима за предполагаеми складове с оръжие на „Хамас“

25 Март, 2026 09:49 615 11

Обвинения за създаване на оръжейни скривалища и подготовка на възможни атаки в Европа

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Съд в Берлин ще се произнесе днес по делото срещу четирима мъже, заподозрени в принадлежност към палестинската ислямистка групировка „Хамас“. Те са обвинени в създаване или поддържане на скривалища с оръжие в Полша, България и Дания, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Федералната прокуратура е поискала наказания между пет и седем години лишаване от свобода за обвиняемите, които са на възраст между 36 и 58 години и се намират в предварителен арест от повече от две години. Сред тях има двама граждани на Ливан, един египетски и един нидерландски гражданин.

Според обвинението мъжете са изграждали подземни складове с оръжие, които потенциално биха могли да бъдат използвани при атаки срещу израелски, еврейски или други обекти в Европа. В материалите по делото като възможни цели се посочват израелското посолство в Берлин, американската военновъздушна база „Рамщайн“ в Германия и район около бившето летище „Темпелхоф“ в Берлин.

Обвиняемите отричат да са свързани с „Хамас“, а техните адвокати настояват за оправдателни присъди.

Главният обвиняем е признал, че е посещавал оръжейно скривалище в България, но твърди, че това е било във връзка с частна търговия с оръжие. За него защитата е поискала наказание по германското законодателство за контрол върху оръжията, което да не надвишава времето, прекарано в ареста.

Мъжете са били задържани през декември 2023 г. Процесът започна през февруари 2025 г. и бе определен от прокуратурата като пилотен. Това е първият случай в Германия, в който обвиняеми са изправени пред съда за предполагаемо членство в „Хамас“, призната като чуждестранна терористична организация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нооунй

    1 3 Отговор
    Путин, Ким и Хомейни са моите звезди!
    Гласувам за прогреса!

    Коментиран от #4

    09:51 25.03.2026

  • 2 Новичок

    3 0 Отговор
    Че то България е разграбен и разграден двор.Тук си складират и боклука и оръжията и т.н...Благодарение на герб и техните "калинки" Пфу...

    09:56 25.03.2026

  • 3 Учуден

    5 1 Отговор
    "за предполагаеми складове с оръжие"

    Че от кога в съда в държава от ЕС съдят за предполагаеми неща - или вече официално ЕС е фашистка диктатура.

    Коментиран от #10

    09:59 25.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Възмутен

    3 0 Отговор
    "предполагаеми складове с оръжие на „Хамас“...."потенциално биха могли да бъдат използвани"

    Те и кухненските ножове в нас потенциално мога да ги използвам за да нападна някого - как разбраха че оръжията или складовете не ми стана ясно са на "Хамас" - на тях пише ли?

    "Мъжете са били задържани през декември 2023 г. Процесът започна през февруари 2025 г."

    И защо ги съдят точно сега а не преди година и половина.

    Иначе да знаете в ЕС е демокрация и съдебната система е независима.

    10:10 25.03.2026

  • 7 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всички терористи да се ликвидират":

    Ами не стой на дивана пред компютъра ама заминавай доброволец във ВСУ

    10:11 25.03.2026

  • 8 Козяче

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всички терористи да се ликвидират":

    Така е ама господарите като наредят и терористите от Ал Кайда стават "бойци свалили режима на Асад"

    10:13 25.03.2026

  • 9 Учуден

    0 1 Отговор
    Антитрол,ВъзмутенКозя по е🥳☝️

    10:18 25.03.2026

  • 10 Не болтай тъпотии

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    "Съдят" - прокуратурата представя доказателства, адвокатите ги опровергава, съдът решава.

    Само в държави като Русия и Иран си осъден още с раждането си. Заподозрян - значи екзекутиран.

    Коментиран от #11

    10:27 25.03.2026

  • 11 Учуденне болтай

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не болтай тъпотии":

    Антитрол,ВъзмутенКозя по е🥳☝️

    10:51 25.03.2026

