Британският премиер ще се бори да остане на поста

Британският премиер Киър Стармър е казал на съюзниците си, че ще "се изправи и ще се бори", ако здравният министър Уес Стрийтинг успее да предизвика вътрешни избори за лидерския пост в управляващата Лейбъристка партия, заяви политическият редактор на "Таймс" Стивън Суинфорд в публикация в "Екс", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Стармър, изглежда, не се притеснява от продължаващите сътресения около премиерския пост, като се изсмя на заговорите за свалянето му, отбелязват Пи Ей медия и ДПА.

Досега британският премиер успя да се задържи на власт, въпреки че значителен брой от редовите депутати от неговата партия изискват той да се оттегли, а четирима министри подадоха оставка.

В Камарата на общините днес изглеждаше, че премиерът не приема на сериозно писмо, написано от бившата министърка от Лейбъристката партия Катрин Уест и подписано от 80 депутати, в което се призоваваше той да си тръгне.

Стармър похвали новата книга на депутката от Лейбъристката партия за Брадфорд Уест Наз Шах, преди да добави: "Списъкът с поддръжниците ѝ наистина е впечатляващ, надхвърля 100 членове."