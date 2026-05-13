В пълна бойна готовност! Александър Лукашенко обяви ротационна мобилизация

Беларуският президент Александър Лукашенко обяви ротационна мобилизация на избрани военни части, за да ги подготви за война, предаде TVP World, позовавайки се на беларуската агенция Белта.

Той уточни, че новият подход е в подготовка за евентуална "сухопътна операция". По думите му военни части ще бъдат мобилизирани избирателно. "Ако Бог е рекъл, ще бъде възможно да се избегне. Всички се готвим за война", посочи той.

Стратегията бележи отклонение от периодичните мащабни учения и ще включва призоваване на части на свой ред за интензивни лагери за бойна подготовка. Ходът следва проверките за бойна готовност на въоръжените сили на страната, проведени от Министерството на отбраната. Инспекциите са част от засиления акцент на Минск върху готовността на страната за конфликт.

През април Лукашенко мобилизира запасни офицери, след като през март въведе наборна военна служба за мъже на възраст между 18-27 години.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски твърди, че Русия се стреми да въвлече Беларус във войната си срещу Украйна и че вече са подготвени пътища и артилерийски позиции близо до границата на двете страни.

Беларус е един от най-близките съюзници на Русия по време на войната, като позволи на Москва да използва територията ѝ като стартова площадка за инвазията през 2022 г.