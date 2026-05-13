В пълна бойна готовност! Александър Лукашенко обяви ротационна мобилизация
В пълна бойна готовност! Александър Лукашенко обяви ротационна мобилизация

13 Май, 2026 20:25

През април Лукашенко мобилизира запасни офицери, след като през март въведе наборна военна служба за мъже на възраст между 18-27 години

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Беларуският президент Александър Лукашенко обяви ротационна мобилизация на избрани военни части, за да ги подготви за война, предаде TVP World, позовавайки се на беларуската агенция Белта.

Той уточни, че новият подход е в подготовка за евентуална "сухопътна операция". По думите му военни части ще бъдат мобилизирани избирателно. "Ако Бог е рекъл, ще бъде възможно да се избегне. Всички се готвим за война", посочи той.

Стратегията бележи отклонение от периодичните мащабни учения и ще включва призоваване на части на свой ред за интензивни лагери за бойна подготовка. Ходът следва проверките за бойна готовност на въоръжените сили на страната, проведени от Министерството на отбраната. Инспекциите са част от засиления акцент на Минск върху готовността на страната за конфликт.

През април Лукашенко мобилизира запасни офицери, след като през март въведе наборна военна служба за мъже на възраст между 18-27 години.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски твърди, че Русия се стреми да въвлече Беларус във войната си срещу Украйна и че вече са подготвени пътища и артилерийски позиции близо до границата на двете страни.

Беларус е един от най-близките съюзници на Русия по време на войната, като позволи на Москва да използва територията ѝ като стартова площадка за инвазията през 2022 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    32 9 Отговор
    Ганчо ако се наложи и беларуси ще посреща с бъклица и дрян.

    20:27 13.05.2026

  • 2 Пушечно месо

    28 32 Отговор
    ВСУ зануляват повече орки отколкото могат да мобилизират.

    Коментиран от #6

    20:29 13.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 5 Отговор
    Е ся НАТО се уплаши вече)))))))

    Коментиран от #46

    20:31 13.05.2026

  • 4 Пацифист

    20 32 Отговор
    Ако съм младеж между 18-27 отдавна да и бях бил камшика от тази страна. Никой няма право да те задължава да бъдеш войник и въобще т ъ п военен като цяло

    Коментиран от #12, #41

    20:33 13.05.2026

  • 5 Лукашенков ,

    15 3 Отговор
    Внимавай , що Украйна и ваз може да нападне ...

    20:34 13.05.2026

  • 6 Николай

    26 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пушечно месо":

    Еее те са безсмъртни ,само дето при размяна е 1000 - 41 в полза на ВЕЛИКА РУСИЯ.

    Коментиран от #30

    20:34 13.05.2026

  • 7 оня с коня

    25 13 Отговор
    Влезе ли Беларус в Украйна,ще влезе и Полша.

    Коментиран от #45

    20:35 13.05.2026

  • 8 Гост

    21 23 Отговор
    Жуженцето съвсем е окъсало, щом е опряло и до този смешник след корейското кифте.

    20:36 13.05.2026

  • 9 Ксаниба

    21 17 Отговор
    По това си приличат диктаторите.Мобилизация и трепане на раята. И търсене на врагове както винаги

    Коментиран от #43

    20:38 13.05.2026

  • 10 Сатана Z

    14 2 Отговор
    Най-доброто противоатомно скривалище в София е под президенствотото.В него има всичко необходимо да хапнеш,пийнеш и да си теглиш куршума ако ти стиска в случай на .....зор,ама местата са запазени още от сега.

    20:38 13.05.2026

  • 11 МОЛНИЯ!

    18 13 Отговор
    И край блатата Мобилизацията тече с пълна сила! 450 К.. монголья ще бъдат мобилизирани спешно до края на годината! Вече получават Розовите повестки!
    Нещата на фронта са отчайващи за монгольята;

    Коментиран от #14

    20:38 13.05.2026

  • 12 Войник

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пацифист":

    По-лесно е да си гей,но и тях ги прибират за фронта.

    Коментиран от #33

    20:39 13.05.2026

  • 13 Пари няма, действайте!

    25 10 Отговор
    Миналата година в Европейския съюз са фалирали над 3000000 (три милиона) фирми. ЕС и Германия се плъзгат към фалит и купонна система. Безработните са толкова много, че само изпращането им да се бият с руснаците ще спаси западната система. Руснаците ще ги избият, както винаги и ще спасят Запада от фалит.

    Коментиран от #18, #19

    20:42 13.05.2026

  • 14 Хахаха!🎺🥳😀

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "МОЛНИЯ!":

    Намирай си бързо работа, защото и тебе ще те пратят на Източния фронт за утилизация!

    20:46 13.05.2026

  • 15 Мърсуляк

    6 5 Отговор
    Бацай щатските кратуни с ядрени ракети.

    Коментиран от #17

    20:48 13.05.2026

  • 16 От времето на Наполеон Бонапарт

    9 4 Отговор
    Западът събира боклука по кръчмите и улиците и го изпраща в снеговете на Русия за утилизация.

    20:48 13.05.2026

  • 17 Нееее❗

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мърсуляк":

    Щатите не са страна в конфликта. САЩ са най-умната страна в света. Щатите само раздават заеми и бомби.

    20:50 13.05.2026

  • 18 комунист с капаци

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пари няма, действайте!":

    здравей брато,аз откак управлявам територията,вече 36г съм много доволен от електората!!!

    20:50 13.05.2026

  • 19 Така е хомиК

    9 12 Отговор

    До коментар #13 от "Пари няма, действайте!":

    САЩ и Западналият ЗАПАД,...само...6 ПЪТИ СПАСЯВАТ АЛКАШОРЕТЕ монголья от ГЛАДНА СМЪРТ!
    Справка: Картините на руснята АЙВАЗОВСКИ: Раздаване на Продоволствията "!!
    Хихихихихи
    Само преди 15 г... монгольята нагъваха Хуманитарки от ЕВРОПА, САЩ, АВСТРАЛИЯ, Япония и т н
    Хихихихихи
    Глааад... мори До Битъка монголски
    Хихихихихи

    Коментиран от #21, #31

    20:51 13.05.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    12 6 Отговор
    Както добре знаем най-краткия път до Киев е откъм Брларус....

    Коментиран от #24

    20:55 13.05.2026

  • 21 Последния софиянец

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Така е хомиК":

    Тия просяци Алкаши защо развяват Знамето на САЩ от каруцата монголска?
    Невероятната мизерия и смрад се усеща направо от картината
    Фуу

    20:56 13.05.2026

  • 22 Информацията е общодостъпна в Гугъл

    11 7 Отговор
    Откак започнаха да помагат на Украйна, в ЕС закриват три милиона фирми годишно.
    Няма евтини минирални торове, защото те се произвеждат от природен газ. Няма евтин дизел за селското стопанство и транспорта. Русия изпраща пшеница, да не изпукат от глад.

    Коментиран от #25

    20:59 13.05.2026

  • 23 Анонимен

    15 4 Отговор
    Белорусия е най -пострадалата държава през ВСВ.Голям процент от населението е загинало ,заради опожаряване на селата от бандеровците.Така съюзени с 3Райх те се подвизават в тила на Вермахта.Палежите и убийствата ,извършени методично и целенасочено срещу мирното население ,съставено от белоруси ще се помни от поколенията.

    Коментиран от #26, #38

    20:59 13.05.2026

  • 24 Тъй де

    8 9 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 81":

    3 ДНЯ в КИЕВ и... 64 км Колона още ръждясва в нивята и полята! А кучетата оше влачат изгнили монголо-москалски парадни униформи
    Хихихихихи
    А...У.. йло педофила Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ
    Хихихихихи

    Коментиран от #29

    21:00 13.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Какво става?

    4 1 Отговор
    Форума се напълни с дегенерати!

    21:09 13.05.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    15 7 Отговор

    До коментар #24 от "Тъй де":

    Накратко, понеже си забравил хронологията:

    Още първият ден на СВО руснаците бяха в Киев. После Путин ги изтегли оттам по молба на Макрон, за да има преговори за мир в Истанбул, Киев подписа документа, но англичаните не му позволиха да го изпълни.... така сега положението е такова, каквото е ....

    Коментиран от #32, #40

    21:09 13.05.2026

  • 30 6666

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Николай":

    Ти май си заблуден русофилчо...?

    21:13 13.05.2026

  • 31 Ай ай ай ай ай

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Така е хомиК":

    Картината „Раздаване на продоволствията“ (1892) е значимо, макар и по-различно произведение в творчеството на световноизвестния руски маринист Иван Айвазовски.
    ОТНАСЯ СЕ ДО ВРЕМЕТО НА ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДЪР lll🤣😀🤣😀❗

    21:14 13.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пиночет

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Войник":

    Трябва да си луд ,да ходиш да умираш за мустаката подлога, на някакъв ботоксов кремълски охлюв с токчета!

    Коментиран от #35

    21:25 13.05.2026

  • 34 6666

    5 5 Отговор
    Никакъв смисъл рассия няма от тази война.Да си взима заграбеното досега и да се прибира за да си оправи държавата и повиши стандарта на живот на населението си.Достатъчно обърка света.

    Коментиран от #36

    21:39 13.05.2026

  • 35 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Пиночет":

    Господ те е убил при раждането ти

    22:04 13.05.2026

  • 36 Ъхъ ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "6666":

    Тъпунгер

    Коментиран от #39, #42

    22:05 13.05.2026

  • 37 Младеж

    1 3 Отговор
    Сега е момента някое "старо куче" да ни разкаже за "великата казарма навремето". Колко тежко било ама какви корави мъже ставали 😆 а не като днешната младеж 😂

    22:33 13.05.2026

  • 38 Хм...

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Вече измислихте и повод явно. Няма ли нещо и за някоя био лаборатория?

    22:38 13.05.2026

  • 39 БайБоцимир

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ъхъ ъхъ":

    Дай му ти акъл малко, предложи нещо по-умно!

    22:39 13.05.2026

  • 40 Лудия касапин

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Да, а един мармонт завиваше шоколада в станиол....

    22:44 13.05.2026

  • 41 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пацифист":

    Ти да не си пе.....ал

    Коментиран от #44

    22:47 13.05.2026

  • 42 6666

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ъхъ ъхъ":

    като нямат по-добри аргументи червенюгите за по-лесно обиждат.

    22:50 13.05.2026

  • 43 Макумба

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ксаниба":

    Ти остави другото но ако нас ни нападне някой никой няма да отиде дори да има мобилизация. Онези хора каквито и да са са националисти защитават си родината по един или друг начин. Тук всички резервисти са на по 40+ и няма нови попълнения. Има разни мухльовци в армията която уж трябваше да бъде модерна и платена! А истината е че са мързеливи и не им се работи и отишли войници да са на айляшка служба и да получават пари без да правят нищо. Дори за ОХР не стават ! И от такива хора чакаме да ни пазят докато дигнат самолетите НАТО. Преди тази функция изпълняваше Русия и СИВ.

    23:10 13.05.2026

  • 44 Пиночет

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от ".....":

    Всички знаят, че педалите и гейовете са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    23:19 13.05.2026

  • 45 Ало коня

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Коня е по-умен от вас

    00:04 14.05.2026

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е ся Яз се уплашии вече)))))))
    Господарите заплашиха да ми спорът Центовете .
    Не съм плюел, Не съм достатъчно така настървен и деен Достатъчно по Руzията му
    Колегите Центове повече се напъвали, Пойчи от Мен демоНОкратично, и по видиш ли западн(а.л)о така до оси
    Ра
    Не
    Стара.

    06:54 14.05.2026

