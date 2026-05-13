Среща на върха на НАТО: Русия остава най-голямата заплаха, а подкрепата на САЩ е ключова

13 Май, 2026 19:55 2 012 69

Марк Рюте посочи, че един от големите успехи на външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп е именно постигането на съгласие от съюзниците за увеличаване на разходите за отбрана

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Като пълноценна, конструктивна и отворена определиха дискусията по време на срещата на върха на „Букурещката деветка“ румънският президент Никушор Дан, полският му колега Карол Навроцки и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, които дадоха съвместна пресконференция след края на форума, пише БТА.

Те подчертаха необходимостта страните членки на Алианса да увеличат разходите си за отбрана.

„Румъния дава 2,5 процента от БВП за отбрана и от тях 14 на сто отиват за ново оборудване“, информира Никушор Дан. Той подчерта, че в рамките на Алианса се води все по-широка дискусия за справедливо разпределение на вноските между Съединените щати и европейските държави.

„Фактът, че САЩ и Европа допринасят справедливо, не означава, че Европа защитава Европа, а САЩ защитават САЩ“, коментира румънският президент. Той добави, че целта за разпределение на отбранителни средства трябва да бъде достигната до 2035 г.

„Задължението от 3,5 процента плюс 1,5 на сто е до 2035 г. Ние сме на тази траектория“, категоричен беше Никушор Дан.

„Държавите от НАТО, независимо къде се намират, трябва да се обединят, за да спазват ангажиментите си по отношение на разпределянето на средства за развитието на отбранителния сектор. Това е първото нещо и посланието от Хага, запазено тук и за предстоящата срещата на върха в Анкара“, допълни полският президент Карол Навроцки.

Ръководителят на НАТО Марк Рюте посочи, че един от големите успехи на външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп е именно постигането на съгласие от съюзниците за увеличаване на разходите за отбрана. Той подчерта, че няколко съюзнически държави вече са надхвърлили прага от 5 процента от БВП за отбрана или се приближават към тази цел.

„Парите са от решаващо значение“, каза Марк Рюте и приветства увеличението на военните разходи в страни като Полша и Румъния.

Той и президентите на двете страни се обединиха и около становището, че няма НАТО без САЩ и техния военен и финансов потенциал и че разходите за отбрана трябва да бъдат разпределени пропорционално между Алианса и Америка.

Те бяха единни и че Русия е и ще остане най-голямата и продължаваща заплаха, а войната в Украйна - директно предизвикателство за сигурността на Алианса.

„Топката е в полето на Путин“, отбеляза генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Той допълни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е помогнал за възобновяване на диалога с Москва, но подчерта, че Украйна трябва да продължи да получава подкрепа, за да може да се съпротивлява на фронта.

„Президентът на САЩ беше този, който прекъсна безизходицата с Русия. Трябва да гарантираме, че Украйна разполага с това, от което се нуждае, за да остане в борбата възможно най-дълго, включително значителната подкрепа от САЩ, която продължава да идва в Украйна, и всички други форми на подкрепа от Европа“, обясни генералният секретар на НАТО.

По думите му всички решения за прекратяване на огъня или компромис ще принадлежат изключително на властите в Киев.

„Ако дойде време за преговори за прекратяване на огъня, решението за компромис ще зависи от украинското правителство“, уточни Рюте.

Той каза още, че целта на съюзниците е да постигнат мирно споразумение, което би попречило на Русия да атакува Украйна в бъдеще, и разкри, че страните от НАТО вече са обсъдили елементите на евентуално споразумение на среща в Париж под ръководството на френския президент Еманюел Макрон.

„Имаме агресор - Путин, и Русия и жертва - Украйна. Подкрепяме украинците от 2022 г., от самото начало, с финансова, военна и хуманитарна подкрепа“, отбеляза на свой ред полският президент Карол Навроцки. Той допълни, че съвместната декларация, приета на срещата на върха днес, потвърждава подкрепата за Киев и подкрепата за траен мир.

Темата коментира и президентът на Румъния Никушор Дан. Той изрази мнение, че НАТО се завръща към първоначалната си роля на отбранителен съюз в контекста на заплахата, породена от Русия.

„НАТО беше създадено по време на Студената война, когато Русия беше заплаха за европейския континент. След 1990 г. изглеждаше, че Русия вече не е тази заплаха, затова НАТО се опита да се предефинира. Сега се върнахме към тази заплаха, а НАТО се завръща към отбранителен съюз за своята територия“, уточни държавният глава.

В отговор на въпрос той обясни, че държавите от Източния фланг не търсят алтернативи на НАТО.

„Този съюз е изграден върху здрави основи от Съединените щати. Искаме да го запазим, защото е фундаментален за нашата сигурност и знаем, че Съединените щати в продължение на много години спазват думата си като член на НАТО“, отбеляза полският президент.

Той отправи призив за разширяването на формата Б-9 чрез включване на скандинавските страни, за да се засили сигурността на целия Източен фланг на НАТО.

„По този начин нека разширим перспективата си за сигурност по целия вертикал на Източния фланг, от север на юг, от Арктика до Черно море, преминавайки през Балтийско море“, каза Карол Навроцки.

В края на пресконференцията той съобщи, че следващата среща на върха на „Букурещката деветка“ ще бъде в Полша.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 РУТЕТО

    54 2 Отговор
    Изправил ли е резбата?

    Коментиран от #14, #17

    19:59 13.05.2026

  • 2 име

    44 3 Отговор
    Вицето Ванс ви каза коя е най-голямата заплаха, ама вие продължавайте да жеЛАЕТЕ по Русия, може пък на хилядния път нещо различно да се случи.

    20:00 13.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 43 Отговор
    РФ в момента ква танкова сила е? преди СВО имаха УЖ 10К танка?ся колко са?

    Коментиран от #20, #28

    20:00 13.05.2026

  • 4 Верно ли

    48 3 Отговор
    Aма разбира се! Как пък не се уморихте да настъпвате една и съща мотика! Чудя се кога ще излязат записите за корупцията и комисионните на европейските политици покрай тази "жертва".

    Коментиран от #35

    20:01 13.05.2026

  • 5 Пич

    44 3 Отговор
    Глупаци !!! Докато са се вдигнали на пръсти и са проточили вратове към Русия, зад тях едни црънчовци и камилари вече са го извадили, и го мажат с лубрикант !!!

    Коментиран от #7

    20:01 13.05.2026

  • 6 Боко

    37 1 Отговор
    НЯТО СЕ ООС💩💩💩💩раааа от страх😁 Путин им изскача под спалните🤪😁👌

    20:03 13.05.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 24 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    и 1-2 Аятолаха в минус

    20:03 13.05.2026

  • 8 От чужбина

    51 1 Отговор
    В друга новина от днес говорите, че Русия е слаба и Украйна може скоро да е победи. Тогава за каква заплаха от Русия ми говорят. Сами си противоречат.

    Коментиран от #12, #19

    20:04 13.05.2026

  • 9 Поредната простотия 😄

    51 1 Отговор
    Русия си е у тях, единствената заплаха за света е НАТО и САЩ! Верно ли има глупак да кълве глупава пропаганда? 😄

    Коментиран от #22, #52

    20:06 13.05.2026

  • 10 Бялджип

    35 1 Отговор
    Нашият представител се съгласи с тази помия, с това угодничество и днес Радев го изхвърли. Нормално. Стига ибрикчийство и раболепна мерзост!

    20:07 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не обръщай внимание

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "От чужбина":

    на тролската простотия и пропаганда! Трагедията е пълна!

    20:08 13.05.2026

  • 13 Да се увеличат разходите за отбрана

    35 1 Отговор
    .....демек повече данъци за да въоръжаваме проксито украйна. Този съвсем е изкуфял.

    20:08 13.05.2026

  • 14 Ъъъъ не!

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "РУТЕТО":

    И основното, което го интересува е цената на лубрикантите в страните от НАТО! НАТО, това е зъГ и вазелин!😂😂😂

    20:09 13.05.2026

  • 15 Хаген Дас

    31 1 Отговор
    Шайка страхливци и един луд! Единстена заплаха са САЩ и Израел с амбиция да завладяват територии убивайки цивилно население!

    20:10 13.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 НАТЮТЮ СА НЕСПАСЯЕМИ

    27 2 Отговор
    ОЛИГОФРЕНИ И САМОУБИЙЦИ.

    20:11 13.05.2026

  • 19 Да си учуден

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "От чужбина":

    Знаеш че незнаят на къде им е китката !?

    20:12 13.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БГ ФАШАГИТЕ

    22 1 Отговор
    До един са като РЮТЕТО. Отворени чакри.

    20:13 13.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Клати Курти

    16 0 Отговор
    Сащ ще ви крепят само разбрицаните многополлови задд ницци 😂😂😂 .

    20:14 13.05.2026

  • 24 Всъщност

    23 1 Отговор
    НАТО е престъпна военна организация с множество международни интервенции/агресии, цивилни жертви и миграционни вълни

    20:14 13.05.2026

  • 25 Миролюб Войнов, анализатор

    23 1 Отговор
    Като напълно неутрален и отговорен човек питам - с какво Русия застрашава Запада, застрашава Албания, България ??? С развалени че6уреки ли ?

    Коментиран от #32

    20:14 13.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 РЮТЕТО

    15 1 Отговор
    Най много се страхува от Русия и да не го остави мъжът му.

    20:16 13.05.2026

  • 28 Илиан Илиин

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Максудски ,взе ли си снаха от Украйна с вълнясали кълллки ?

    20:16 13.05.2026

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 16 Отговор

    До коментар #20 от "как сиПЕНДЕЛ добре ли си?":

    виждам че си пробудено БГ , с концепция за развитие на държавата.....само да те питам -ако ти забия 1 дали ще ме намериш да ми се извиниш?

    Коментиран от #38, #64

    20:16 13.05.2026

  • 30 Лопата Орешник

    23 1 Отговор
    Келявата секретарка повтаря едно и също все едно е новина! Голямо постижение на бай Дончо е че извил ръцете на съюзниците да снасят повече!! Не схващам как може това да е повод за гордост и да се нарича постижение! Страховата невроза не е повод за хвалби! Привижда им се Русия на всеки километър!! Въшки!!

    20:16 13.05.2026

  • 31 Евлампи Кутев

    18 1 Отговор
    Да изгоним натовските разбойници от татковината ни!!!!

    20:16 13.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Русия остава най-голямата заплаха

    16 1 Отговор
    не бе мишоци
    заплахата е вашто късогледство и некадърност
    че не довиждате талазите хлебарки дет са ви налазили и ги изхранвате с социал в ес

    20:19 13.05.2026

  • 34 Идоти

    18 1 Отговор
    Просто идиоти сър.

    20:19 13.05.2026

  • 35 Всичко е просто..

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Верно ли":

    Парите са от решаващо значение“, каза Марк Рюте

    20:20 13.05.2026

  • 36 Рюте

    13 1 Отговор
    Съюз на който не може да се разчита, да те защити! Лакирани нокти друга пушка държат!

    20:20 13.05.2026

  • 37 Миролюб Войнов, анализатор

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Знам си аз, че накрая всяка статия за Русия свършва с грессс....😁☝️

    Коментиран от #41

    20:22 13.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 така, така

    20 1 Отговор
    Мишоци са тия от НАТО, заели типичната доскоро основно за българския елит наведена поза.
    Е, поне нагледно получаваме картинка за мизерния статус на НАТО.

    Русия щяла да им остане най-голямата и продължаваща заплаха, а войната в Украйна - директно предизвикателство за сигурността на Алианса. Никой не е карал Алианса да провокира и да се набутва в тази война. Е, скоро ще развеят бялото знаме, колкото и да не им се иска.

    САЩ ще си продължат войната с Русия, но не сега - просто в момента не са готови и няма да рискуват да бъдат заличени. Военната загуба на САЩ е факт. Това промени и наратива, и действията на САЩ, т.е. да се махат и да си измият ръцете с васала ЕС. Някой ден, след 5-10 години може отново да влязат в проски война с Русия, но днес просто заработват каквото може. Едиснтвената причина да не я завършат скоро може да е някакво разбирателство между Путин и Тръмп за зануляване на ЕС. Обаче, не вярвам Тръмп да иска да жертва верния васал, та скоро НАТО ще запее друга песен. Абе мижитурки, ама ни управляват. Ужас и безумие

    20:25 13.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 не може да бъде

    12 2 Отговор
    Все пак на симпатичният г-н Рютте -който е твърде комичен като ген-секретар на НАТО -и няма нито ден военна служба -трябва да се припомнят думите на първия ген.секретар на НАТО- лорд ген.Хейстингс Исмей. изключително важен и авторитетен човек и участник в много важи военни операции-НАТО е създадено за да се държат американците вътре руснаците вън а германците-отдолу!!?

    20:31 13.05.2026

  • 44 Ко стаа бе руски боклуци?

    0 14 Отговор
    Превзехте ли тая Мала Токмачка, че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #45

    20:31 13.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 НА БОНИЩЕТО БОЛНИТЕ ДЕБИЛИ

    17 1 Отговор
    ПРАЗНОСЛОВИЕТО ИМ СЪЧЕТАНО С ФАШСЛУГИНСКИГЛУПОСГИ Е ВЕЧЕ ДИАГНОЗА НА ПСИХОШИЗОФРЕННИ ДЕБИЛИ!! НЕ ДЕБИЛИ ,КОЛКОТО И ДА СЕ НАПЪВАТЕ ДА ПРЕПИСВАТЕ ВАШИТЕ ШИЗИФРЕННИ ИЗЦЕПКИ И БЕДИ НА РУСИЯ , НЯМА ДА ВИ СЕ ПОЛУЧКИ!!! ЗАПЛАХА СТЕ ВИЕ НЕ САМО ЗА РУСИЯ А И ЗА СОБСТВЕНИТЕ СИ ЕВРОГРАЖДАНИ , КОИТО ОГРАБИХРТЕ И ОГРАБВАЪТА ЗА ДА УНИЩОЖИТЕ ПРОКСИТО СИ УКРАЙНА КАТО МУ СПРЕТНАХТЕ ВОЙНА С РУСИЯ!!! ВИЕ СТЕ ЗАПЛАХАТА , ВИЕ !!
    И ТРЪМП И РУБИЯ ВИ КАЗАХА В ПРАВ ТЕКСТ - НЕ РУСИЯ Е ЗАПЛАХАТА ЗА ВАС , ЗАПЛАХЗАТА Е В МОЗЪЧНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ В КРАТУНИТЕ ВИ!
    СПРЕТЕ ДА НИ ОГРАБВАТЕ ЗА ВОНИТЕ ВИ , НЕНАЯДЕНИ МАФИОТИ !!

    20:36 13.05.2026

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 11 Отговор

    До коментар #42 от "оня с коня":

    после да не кажете че не съм достоприемен! И СВИРКИ и близалки ще има за всеки копей !чувствайте се като у дома си лапа й те

    Коментиран от #49

    20:38 13.05.2026

  • 48 дядото

    16 0 Отговор
    пълна идиотщина.путин и русия са агресори,а израел и сащ какво са - терористи-миротворци.пфу.

    20:43 13.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 НРБ

    18 0 Отговор
    Правете търговия ,а не война !! Какво прави НАТО в ООкрайна ???

    20:49 13.05.2026

  • 51 Минавам само да кажа

    1 21 Отговор
    Русия е кенеФ,а копейките нужници.

    Коментиран от #62

    20:49 13.05.2026

  • 52 Разбира се, че има

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Поредната простотия 😄":

    И най-вече техните собствени граждани.
    Докато некой не им набие канчетата, тогава стават кротки.
    Както е казал великанът Радичков - човек започва да разбира като го удариш по главата.

    21:09 13.05.2026

  • 53 Феникс

    10 0 Отговор
    По тази логика, НАТО остава най гоямата заплаха за Русия! :)

    21:24 13.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Няма

    10 0 Отговор
    никаква заплаха от Русия за Европа. На татковци им трябва враг и те си го измислят.

    21:36 13.05.2026

  • 56 Елементарно и обяснимо!

    9 0 Отговор
    Без "враг" НАТО в Европа става излишно. И край на сладкия бизнес с обиране на народите и с процентите за политиците. А и кой ще храни медиите и назначава политиците?
    "Проекта Украйна" не може да е вечен, а и бизнеса с пандемиите и ваксите, вече трудно минава

    21:36 13.05.2026

  • 57 Отреазвяващ

    10 0 Отговор
    Усилено,целеустремено,с всички сили!Аман от тъпа пропаганда.

    21:37 13.05.2026

  • 58 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 0 Отговор
    Нещастници евро.за.дници еврейски ционистки..нито сащ са ви ни приятели нито Русия...а най голямата заплаха за Европа са не.грите които уро..да вещица Меркел и урсулата вкараха в Европа с онова го.ведо зоофилско макарон..арабите също заедно с ци.ганите от Пакистан Индия Бангладеш които пъплят из Европа също са огромна заплаха и най вече Израел е огромна заплаха за Европа..ама продажните разпрани наркоманки пияни болни за.дници еврог.ейски не го мислят това

    21:41 13.05.2026

  • 59 куку

    7 0 Отговор
    Ах този Рюте..палавник такъв, как обича господаря си..Утре Тръмп ще каже за този позлизурко..Велик Рюте, гигант е. Рюте не го слуша главата...това мислят сащ..ще го използват и после в коша..

    21:53 13.05.2026

  • 60 деНАТОфикация

    10 0 Отговор
    20 годишният договор изтече и България трябва незабавно да напусне този терористичен съюз на НАТО.

    21:57 13.05.2026

  • 61 Любо

    10 0 Отговор
    Всеки един руснак е добре дошъл във всеки един български дом.
    България и Русия са две братски страни от векове и за векове.
    Педеραстът Рюте да го дγха!!!

    21:59 13.05.2026

  • 62 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Минавам само да кажа":

    А ти стоиш отдолу в дупката с отворена уста

    22:10 13.05.2026

  • 63 Вижте кво!

    0 9 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш голям враг!!!

    22:30 13.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Мисля

    7 0 Отговор
    И след като порицаха Русия, се напиха и насмъркаха. Да не говорим за подмазвачество и блюдолиство към Тръмп. На него му харесва.

    23:23 13.05.2026

  • 66 Смешник

    6 0 Отговор
    Имаме агресор Путин и една фашизирана Европа с която той се бори

    00:26 14.05.2026

  • 67 Смешник

    8 0 Отговор
    Дано Радев не ходи на такива фашиски сборища защото напълно ще разочарова електората

    00:28 14.05.2026

  • 68 точка

    2 0 Отговор
    През 2022 Русия стваАГРЕСОР а украйна ЖЕРТВА!! Ти да видиш. А НАТО е само отбранителен съюз. Та затова от 1990 г ЗАВЛАДЯ!! цяла източна европа и опря до Русия. И не иска да спре. Русия само отстъпваше през това време. Тааа кой е агресора и кой е жертвата?Преди границата минаваше през Берлин а сега от АРКТИКА!!! през БАЛТИКА до ЧЕРНО МОРЕ. ….. И Русия е агресор!!!??

    08:40 14.05.2026

  • 69 точка

    2 0 Отговор
    След 1990 г от наложени санкции от страна на Запада са умрели 50 милиона души. Все пак в ООН знаят да броят. Военните жертви са отделно.

    08:48 14.05.2026

