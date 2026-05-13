Tайван представи амбициозна визия за бъдещето на здравеопазването, в която дигиталните технологии, изкуственият интелект и интегрираните здравни данни играят ключова роля за подобряване на медицинските услуги и достъпа до грижа. В официално изявление министърът на здравеопазването и социалните грижи на Тайван д-р Ченг-Лян Ши очертава стратегията на страната за изграждане на интелигентна, устойчива и ориентирана към пациента здравна система.

"Дигиталната трансформация в здравеопазването: Нова глава в холистичната грижа в Тайван

Докато светът се изправя пред предизвикателствата на застаряващото население и недостига на кадри в здравеопазването, дигиталната трансформация в сектора вече не е въпрос на избор, а необходимост. Тайван представи визията „Здрав Тайван“, в чийто център стои „насърчаването на дигиталното здравеопазване“. Чрез интегрирането на големи масиви от данни, изкуствен интелект (AI) и облачни технологии системата има за цел да подобри качеството и ефективността на здравните услуги, като същевременно премине към нов модел на здравеопазване, основан на цялостна и ориентирана към човека грижа.

Тайван се ползва както от силно развита ИКТ индустрия, така и от основата, изградена от Националната здравноосигурителна система (NHI), която с времето е натрупала висококачествени здравни данни и е фундамент за развитието на интелигентното здравеопазване. Въз основа на това бе въведена национална дигитална здравна платформа, известна като „Рамката 3-3-3“, която интегрира три основни здравни пространства, три ключови стандарта за здравни данни и три национални центъра за управление на AI, за да изгради цялостна дигитална здравна инфраструктура. В рамките на тази система се насърчава интеграцията на електронните медицински досиета в над 400 болници в цялата страна и се прилагат международни стандарти като Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), за да се гарантира оперативна съвместимост между различните институции. В рамките на киберсигурност, основана на модела Zero Trust, здравните данни могат да бъдат споделяни сигурно и използвани ефективно.

С прилагането на тези политики вече започват да се наблюдават осезаеми резултати. В управлението на хроничните заболявания „Платформата за семейни лекари“ включва AI-базирано прогнозиране на риска, което подпомага лекарите при предоставянето на персонализирани грижи и улеснява прехода от реактивно лечение към проактивно управление на здравето. По отношение на интеграцията на здравните данни системата MediCloud осигурява достъп в реално време до пациентски досиета и информация за медикаменти, а подобрената визуализация на резултатите от изследванията и AI-подпомаганата интерпретация на медицински изображения допълнително повишават качеството на здравните услуги и безопасността на пациентите.

Управлението на личното здраве също беше засилено. Платформата „My Health Bank“ вече е достигнала ниво на използване от над 50% и може да бъде интегрирана с данни от носими устройства, като насърчава хората да поемат по-активна роля в управлението на собственото си здраве. В дигитализацията на лечението на онкологични заболявания Тайван използва стандарта FHIR за обмен на данни от Next-Generation Sequencing (NGS), ускорявайки процеса по сертифициране на тежки заболявания и свързаното медицинско приложение, като по този начин подобрява достъпа до навременно лечение. Освен това насърчаването на виртуални здравноосигурителни карти, електронни рецепти и телемедицински услуги ефективно преодолява времевите и географските бариери и разширява достъпа до здравни грижи в селските райони и в домашна среда.

Тайван е изградил цялостна рамка за управление с цел усъвършенстване на клиничния AI. Създадени са 19 национални медицински AI центъра, обхващащи отговорното управление, клиничната валидация и оценката на въздействието, което гарантира, че AI е безопасен и надежден във всички етапи — от разработването до приложението. До момента над 50 AI медицински продукта са получили регулаторно одобрение, подпомагайки ранното откриване на рак, прогнозирането на сърдечни инциденти и подкрепата при вземане на клинични решения. Тайван разполага и с 13 болници, класирани сред „Най-добрите смарт болници в света 2026“ на Newsweek, което поставя страната на второ място в Азия и демонстрира силна международна конкурентоспособност. Освен това Тайван развива платформи за федеративно обучение, които позволяват валидирането на AI модели между различни институции и държави без прехвърляне на чувствителни данни, и вече започна сътрудничество с партньори от Югоизточна Азия за изграждането на надеждни международни модели за споделяне на данни.

Болестите не познават граници, а глобалното управление на здравеопазването изисква всеобхватно сътрудничество. Тайван изгради екосистема за интелигентно здравеопазване, движена от данни, подпомагана от AI и основана на оперативно съвместими стандарти, която разширява медицинските услуги отвъд болниците — към общностите и ежедневния живот — и реализира цялостна грижа. Практическият опит на Тайван показва, че страната е способна да допринася за международната общност.

Въпреки това Тайван продължава да бъде изключен от пълноправно участие в Световната здравна организация и свързаните с нея механизми. Резолюция 2758 на Общото събрание на ООН и Резолюция 25.1 на Световната здравна асамблея (WHA) нито споменават Тайван, нито изключват участието на Тайван в СЗО и СЗА.

Искрено призоваваме СЗО и всички заинтересовани страни да подкрепят включването на Тайван в глобалната здравна система, като по този начин се засили нейната цялост и устойчивост. Тайван ще продължи да развива интелигентното здравеопазване чрез дигитални иновации и да допринася за глобалното здраве и благосъстояние. Заедно можем да реализираме визията за здравето като основно човешко право, заложена в Конституцията на СЗО, както и ангажимента на Целите за устойчиво развитие на ООН никой да не бъде изоставен."