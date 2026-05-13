Още лоши новини за Никола Саркози! Френската прокуратура поиска присъдата му да бъде увеличена от пет на седем години

13 Май, 2026 22:55 1 191 16

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Прокуратурата в Париж поиска днес бившият френски президент Никола Саркози да бъде осъден на седем години лишаване от свобода, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Държавното обвинение пледира това на делото, по което Саркози обжалва присъдата си на първа инстанция, свързана с предполагаемо финансиране от Либия на президентската му кампания през 2007 г.

На първа инстанция бившият френски президент беше осъден на пет години затвор за участие в престъпно сдружаване. Съдът прие, че той е позволил на свои близки сътрудници да водят преговори с режима на бившия либийски лидер Муамар Кадафи с цел осигуряване на средства за предизборната му кампания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Патриот

    3 13 Отговор
    Радев, подлого путинска!Резидент кремълски!Национален предател! ОСТАВКА!

    Коментиран от #2, #3

    22:57 13.05.2026

  • 2 Саркози от затвора им го каза

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Патриот":

    Бившият френски президент Никола Саркози в интервю за "Фигаро" каза, че Крим исторически е бил територия на Русия и жителите му се смятат за руснаци без изключение.
    „Когато става въпрос за територията на Крим, която беше руска до 1954 г. и където по-голямата част от населението все още се смята за руснаци, мисля, че всяко връщане обратно е илюзия.
    В същото време Саркози е уверен, че е необходим "референдум под наблюдението на международната общност" в Крим и други нови региони на Русия, за да "утвърди сегашното състояние на нещата".
    Според него подобни референдуми са необходими и в новите региони на Русия, за да се затвори въпросът за връщането на тези територии на Украйна „по окончателен и прозрачен начин“, ако тя не иска замразен конфликт.
    Все пак на бившия президент напомни, че референдумът в Крим през 2014 г. се проведе в пълно съответствие с международното право и Устава на ООН, с участието на западни наблюдатели. Дойдоха желаещите да наблюдават референдума.
    Така че въпросът за Крим, както многократно отбелязва Владимир Путин, от този момент е „окончателно".

    23:01 13.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Владимир Путин, президент

    5 8 Отговор
    Лошите новини за мен почнаха на 24 февруари 2022г. От тогава бял ден не видях ☝️

    Коментиран от #5

    23:03 13.05.2026

  • 5 Зелен потник на токчета

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    А за мен бяха убийствени новините

    Коментиран от #9

    23:05 13.05.2026

  • 6 Ехх кога ще видим това и в русия

    3 9 Отговор
    Путин в затвора

    Коментиран от #7

    23:25 13.05.2026

  • 7 На пут .ин ден

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ехх кога ще видим това и в русия":

    Трай уtk0 за сирене

    23:28 13.05.2026

  • 8 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор
    През 2027 година може да спечеля Евро Милиони. Вероятността не е нула. Все някой го печели милионите.
    Зеленски вече спечели 1000 милиарда от дедо Джо и Урсула. Това е с 999,5 милиарда повече от най-големия джакпот от Евро Милиони!
    Дедо Джо като се усети, какво е сторил, се побърка човека!

    Коментиран от #11

    23:36 13.05.2026

  • 9 Това ,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зелен потник на токчета":

    Що си обсебен .потърси д-р Щонова

    23:37 13.05.2026

  • 10 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор
    Направо не се побират в главата такива огромни пари! 1000 милиарда! С тези пари можеше да се победи бедността и безработицата в САЩ и Европа. Да се построят жилища за бездомните. Да се платят таксите на студентите.
    Вместо това ги дадоха на безумен украински наркоман!

    Коментиран от #12

    23:38 13.05.2026

  • 11 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пенсионер 69 годишен":

    Разбира се , ама пусни един фиш , де ..

    Коментиран от #13

    23:39 13.05.2026

  • 12 Млад Пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пенсионер 69 годишен":

    Нагоре , вече сме на привършване .

    23:41 13.05.2026

  • 13 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "мдаааа":

    Пускам редовно, но най-големият джакпот беше половин милиард, а на зеления мухъл дариха 1000 милиарда! Това са 2000 жакпота по 500 милиона!

    Коментиран от #15

    23:41 13.05.2026

  • 14 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    А никой ли не се сети за шамара от дедоми на макарон ,това не е ли домашно насилие

    23:46 13.05.2026

  • 15 Наборе,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пенсионер 69 годишен":

    Къде си учил , бре ? Като гледаме у Петър Берон ... С тия 1000 милЯрда ..

    Коментиран от #16

    00:08 14.05.2026

  • 16 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Наборе,":

    Охххх, не смея да ти отговоря, защото ще ме изчислят и ще ми изпратят няколко души от "Миротворец" да ми натрошат старите кокали.
    Но уверявам те, 1000 милиарда са много пари.

    00:41 14.05.2026

