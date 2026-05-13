Още лоши новини за Никола Саркози! Френската прокуратура поиска присъдата му да бъде увеличена от пет на седем години

Прокуратурата в Париж поиска днес бившият френски президент Никола Саркози да бъде осъден на седем години лишаване от свобода, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Държавното обвинение пледира това на делото, по което Саркози обжалва присъдата си на първа инстанция, свързана с предполагаемо финансиране от Либия на президентската му кампания през 2007 г.

На първа инстанция бившият френски президент беше осъден на пет години затвор за участие в престъпно сдружаване. Съдът прие, че той е позволил на свои близки сътрудници да водят преговори с режима на бившия либийски лидер Муамар Кадафи с цел осигуряване на средства за предизборната му кампания.