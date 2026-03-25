Тайван цели изграждане на независима от Китай индустрия за безпилотни системи до 2027 г.
25 Март, 2026 10:35 391 5

Вицепремиерът призова за спешно приемане на закони за дроновете и отбраната

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът Чен Ли-чун призова законодателите бързо да приемат Специалния закон за обществените поръчки за укрепване на отбранителната устойчивост и способностите за асиметрична война, както и бюджета на централното правителство, като и двата финансират разработването на дронове.

Чен обясни, че законопроектът за специалните обществени поръчки в областта на отбраната включва финансиране за Министерството на отбраната за закупуване на безпилотни системи и контрамерки за разузнавателни и ударни мисии на далечни разстояния, както и за защита на командните центрове и военната инфраструктура. Междувременно държавният бюджет подкрепя „всеобхватна програма за развитие на индустрията за дронове“, която включва индустриален растеж, формиране на клъстери, научноизследователска и развойна дейност в областта на технологиите.

Индустрията за дронове е ключов компонент от „петте надеждни индустрии“, особено в отбранителния сектор, и служи като основен двигател за модернизиране на тайванската ИКТ, полупроводниковата и отбранителната промишленост, каза Ченг. Тя добави, че поуките от реални конфликти показват, че дроновете играят критична роля в асиметричната война, което подчертава значението на засилването на отбранителната автономност на Тайван и вътрешните възможности за производство на дронове.

Чен заяви, че целта е до 2027 г. да се установи изцяло некитайска верига за доставки на дронове, което ще изисква стабилно и достатъчно финансиране, за да се позиционира индустрията на дроновете като следващия ключов сектор на Тайван. Тя подчерта, че развитието на индустрията на дроновете в Тайван не трябва да спира, нито пък да се компрометира неговата отбранителна самостоятелност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    4 0 Отговор
    България цели изграждане на независима от ЕС индустрия за безпилотни системи до 2027 г.

    Време е за Възраждане!

    10:37 25.03.2026

  • 2 хехе

    4 0 Отговор
    да я изграждат когато Китай си върне тайванска македония ще им върши чудесна работа.

    10:38 25.03.2026

  • 3 Все едно мравка

    5 0 Отговор
    Да иска да надмине по килограми куче... Китай са огромно нещо, а Тайван е само едно островче...

    10:40 25.03.2026

  • 4 Сега е момента

    4 0 Отговор
    Китай да си прибере блудния син.

    10:41 25.03.2026

  • 5 Овчар

    0 0 Отговор
    Това са вече остарели технологии..! След месец Русия и Китай ще могат да свалят дронове с насочен лъч от космоса..!

    10:52 25.03.2026