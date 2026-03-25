Тайван цели изграждане на независима от Китай индустрия за безпилотни системи до 2027 г.

Вицепремиерът Чен Ли-чун призова законодателите бързо да приемат Специалния закон за обществените поръчки за укрепване на отбранителната устойчивост и способностите за асиметрична война, както и бюджета на централното правителство, като и двата финансират разработването на дронове.

Чен обясни, че законопроектът за специалните обществени поръчки в областта на отбраната включва финансиране за Министерството на отбраната за закупуване на безпилотни системи и контрамерки за разузнавателни и ударни мисии на далечни разстояния, както и за защита на командните центрове и военната инфраструктура. Междувременно държавният бюджет подкрепя „всеобхватна програма за развитие на индустрията за дронове“, която включва индустриален растеж, формиране на клъстери, научноизследователска и развойна дейност в областта на технологиите.

Индустрията за дронове е ключов компонент от „петте надеждни индустрии“, особено в отбранителния сектор, и служи като основен двигател за модернизиране на тайванската ИКТ, полупроводниковата и отбранителната промишленост, каза Ченг. Тя добави, че поуките от реални конфликти показват, че дроновете играят критична роля в асиметричната война, което подчертава значението на засилването на отбранителната автономност на Тайван и вътрешните възможности за производство на дронове.

Чен заяви, че целта е до 2027 г. да се установи изцяло некитайска верига за доставки на дронове, което ще изисква стабилно и достатъчно финансиране, за да се позиционира индустрията на дроновете като следващия ключов сектор на Тайван. Тя подчерта, че развитието на индустрията на дроновете в Тайван не трябва да спира, нито пък да се компрометира неговата отбранителна самостоятелност.