Стотици хиляди останаха без ток в Белгород след украински удари
  Тема: Украйна

Стотици хиляди останаха без ток в Белгород след украински удари

25 Март, 2026 10:49 496 15

  • украйна-
  • без ток-
  • белгород-
  • украински удар-
  • русия

Енергийната инфраструктура е повредена, ремонтите ще продължат дни

Стотици хиляди останаха без ток в Белгород след украински удари - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Близо половин милион души са останали без електричество в руската Белгородска област след украински удари, които са засегнали енергийната инфраструктура, съобщава Ройтерс, позовавайки се на губернатора Вячеслав Гладков, предава БТА.

По думите му прекъсването на електрозахранването засяга около 450 000 души в няколко района, включително областния център Белгород. Много домакинства са останали и без отопление и водоснабдяване.

Прогнозите сочат, че нощните температури в региона ще се задържат около нулата през седмицата. Гладков посочи, че ремонтни екипи вече работят по възстановяване на мрежата, но пълното отстраняване на щетите ще отнеме няколко дни.

Белгород се намира на около 40 километра от границата с Украйна и често е обект на атаки с дронове в хода на продължаващия конфликт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    6 6 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #3

    10:51 25.03.2026

  • 2 Простокурин

    5 3 Отговор
    като не щат мира- на им секира!

    10:53 25.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хмммм

    2 1 Отговор
    губернаторът няма ли да се задейства?

    10:56 25.03.2026

  • 6 койдазнай

    11 5 Отговор
    А може би, не трябваше да нападат Украйна, преди 12 години?!?

    Коментиран от #10

    10:58 25.03.2026

  • 7 Ха ха ха

    8 4 Отговор
    Копейки не коментират💨

    10:59 25.03.2026

  • 8 Многоходовото

    8 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #15

    10:59 25.03.2026

  • 9 хаха 🤣

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тошо":

    остави ги краварите, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    11:00 25.03.2026

  • 10 Каунь

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "койдазнай":

    А може би не трябваше да подаряват руски територии на Украйна през 1954 година, а??

    Коментиран от #13

    11:01 25.03.2026

  • 11 Нормално 🤣

    7 1 Отговор
    По плана на бункерния стратег е...

    11:02 25.03.2026

  • 12 Русия се излага

    3 1 Отговор
    Що не дойдат иранците да им осугурят победата и спасят населението?

    11:03 25.03.2026

  • 13 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Каунь":

    да не са подарявали, кой им е виновен, не е Украйна

    11:04 25.03.2026

  • 14 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Руснаците чакат новия Сталин. Тогава западняците ше се наиграят, а олигарсите дружки на Путин ше копат уранова руда на Колима.

    11:05 25.03.2026

  • 15 Ленин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Многоходовото":

    Ако се замислиш, все пак Китай са дали най-много заеми на САЩ....

    11:06 25.03.2026

