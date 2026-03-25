Стотици хиляди останаха без ток в Белгород след украински удари

Близо половин милион души са останали без електричество в руската Белгородска област след украински удари, които са засегнали енергийната инфраструктура, съобщава Ройтерс, позовавайки се на губернатора Вячеслав Гладков, предава БТА.
По думите му прекъсването на електрозахранването засяга около 450 000 души в няколко района, включително областния център Белгород. Много домакинства са останали и без отопление и водоснабдяване.
Прогнозите сочат, че нощните температури в региона ще се задържат около нулата през седмицата. Гладков посочи, че ремонтни екипи вече работят по възстановяване на мрежата, но пълното отстраняване на щетите ще отнеме няколко дни.
Белгород се намира на около 40 километра от границата с Украйна и често е обект на атаки с дронове в хода на продължаващия конфликт.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руската мечка
Коментиран от #3
10:51 25.03.2026
2 Простокурин
10:53 25.03.2026
5 хмммм
10:56 25.03.2026
6 койдазнай
Коментиран от #10
10:58 25.03.2026
7 Ха ха ха
10:59 25.03.2026
8 Многоходовото
Коментиран от #15
10:59 25.03.2026
9 хаха 🤣
До коментар #3 от "Тошо":остави ги краварите, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
11:00 25.03.2026
10 Каунь
До коментар #6 от "койдазнай":А може би не трябваше да подаряват руски територии на Украйна през 1954 година, а??
Коментиран от #13
11:01 25.03.2026
11 Нормално 🤣
11:02 25.03.2026
12 Русия се излага
11:03 25.03.2026
13 Ха ха ха
До коментар #10 от "Каунь":да не са подарявали, кой им е виновен, не е Украйна
11:04 25.03.2026
14 оня с питон.я
11:05 25.03.2026
15 Ленин
До коментар #8 от "Многоходовото":Ако се замислиш, все пак Китай са дали най-много заеми на САЩ....
11:06 25.03.2026