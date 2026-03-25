Стотици хиляди останаха без ток в Белгород след украински удари

Близо половин милион души са останали без електричество в руската Белгородска област след украински удари, които са засегнали енергийната инфраструктура, съобщава Ройтерс, позовавайки се на губернатора Вячеслав Гладков, предава БТА.

По думите му прекъсването на електрозахранването засяга около 450 000 души в няколко района, включително областния център Белгород. Много домакинства са останали и без отопление и водоснабдяване.

Прогнозите сочат, че нощните температури в региона ще се задържат около нулата през седмицата. Гладков посочи, че ремонтни екипи вече работят по възстановяване на мрежата, но пълното отстраняване на щетите ще отнеме няколко дни.

Белгород се намира на около 40 километра от границата с Украйна и често е обект на атаки с дронове в хода на продължаващия конфликт.