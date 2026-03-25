Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Унгария ще спре газовите доставки за Украйна до възобновяване на петролопровода „Дружба“

25 Март, 2026 11:50, обновена 25 Март, 2026 11:53 1 278 42

  • виктор орбан-
  • украйна-
  • възобновяване-
  • петролопровод дружба-
  • газови доставки

Орбан обвърза решението с възстановяването на доставките по ключовия енергиен маршрут

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария ще прекрати преноса на газ към Украйна, докато не бъде възобновена работата на петролопровода „Дружба“, заяви премиерът Виктор Орбан в публикация във Facebook, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му доставките постепенно ще бъдат ограничени, като Будапеща ще съхранява наличните количества газ на своя територия.

Спорът между двете страни е свързан със спирането на доставките по „Дружба“, което започна през януари и доведе до напрежение между Унгария и Украйна, включително до блокиране на заем от Европейския съюз за Киев.

По-рано този месец ЕС предложи да изпрати мисия за инспекция на тръбопровода. Украйна прие предложението и заяви готовност за сътрудничество, включително техническа помощ и финансиране за възстановяване на доставките.

Унгария и Словакия не получават руски петрол по „Дружба“ от края на януари, след като Киев съобщи, че инфраструктурата е била повредена при руски удар в Западна Украйна и ще се нуждае от ремонт.

Будапеща вече изпрати своя мисия за установяване на фактите, но резултатите от нея не са оповестени от украинска страна.

Двете страни - Унгария и Словакия, които са сред малкото членки на ЕС, все още внасящи руски петрол - обвиняват Украйна, че по политически причини забавя възстановяването на доставките.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    12 32 Отговор
    Не мога да помогна на Куба защото съм см о та няк

    Коментиран от #8, #31

    11:54 25.03.2026

  • 2 ок бе

    24 7 Отговор
    Трябва ли всеки ден едно и също да пишете. Това го знаем от седмица.

    11:57 25.03.2026

  • 3 Хахахаха

    13 38 Отговор
    Орбанчо забрави да добави, че скоро няма да е на власт.

    11:57 25.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Браво

    38 8 Отговор
    На Орбан

    Коментиран от #24

    11:57 25.03.2026

  • 6 Браво на Орбан

    25 5 Отговор
    Вяра на кухонделите да нямаш.

    11:58 25.03.2026

  • 7 ОРКбан

    11 34 Отговор
    ОРКбан би трябвало да е доста ядосан защото им хванаха топ шпиони в западна Украйна които разбира са с дипломатически имунитет служители на посолството
    Предавали са на орковете данни за локации на военни ресурси персонал и обекти

    ако някой се е съмнявал на коя страна са оркбанците ама идват избори и ги измитат

    УКРАЙНА ПОБЕДА 🇪🇺

    Коментиран от #14, #20, #23, #29

    11:59 25.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Логично

    28 7 Отговор
    С украинската хунта на Зеленски , която изгони половината си население в чужбина , загуби четвърт от територията на украинците и действа с репресии и убийства към рускоезичните украинци , трябва да се действа твърдо !

    Коментиран от #34

    12:02 25.03.2026

  • 10 Българин 🇧🇬

    24 10 Отговор
    Браво на унгарците ! И още по-твърдо трябва да се действа с киевската хунта !

    12:03 25.03.2026

  • 11 Да,да

    5 7 Отговор
    Още утре🤡

    12:04 25.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тоя Орбан

    10 8 Отговор
    има газ само заради Тиквата от Банкя, който Е за затвора, ако имаше истинска Прокуратура в БГ, а не сложени измекяри да пазят мутрите, като крадат бюджета!

    12:04 25.03.2026

  • 14 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    11 8 Отговор

    До коментар #7 от "ОРКбан":

    Ще има доста консултации в тъмни стаички с унгарчето не му завиждам

    Коментиран от #26

    12:05 25.03.2026

  • 15 ала бала

    7 17 Отговор
    едно и също 20 пъти, Орбан сам си подкопа и провали предизборната кампания

    12:05 25.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Весел Патиланец

    6 10 Отговор
    Малкият ПуСин ще спира до 19.04 след това ще си наеме адвокат и ще има да разказва, ако не изпие някой чай междувременно, че "големия" пуСин не забравя какво има да взема ;-)
    Да е жив и здравк докато може!

    12:05 25.03.2026

  • 18 Краварска медия

    7 5 Отговор
    Точно! На зло куче- зъл прът

    12:05 25.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Браво за какво

    13 9 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Че Унгария е с най-високата инфлация в ЕС. А горивата са по-скъпи и от тези в България, а уж руския петрол бил евтин :))) Некадърно управление има в момента в Унгария, това е.

    12:08 25.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 някой си

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":

    брей колко евтини тролчета на едно място

    12:09 25.03.2026

  • 27 Електрохолд

    6 5 Отговор
    И тока, и тока. Да дърпа шалтера веднага.

    12:10 25.03.2026

  • 28 горски

    9 6 Отговор
    Не се прави така Орбане,Спираш газа и тогава говориш....Захапваш парче от Украйна и после преговаряш.Иначе олекваш.....

    12:10 25.03.2026

  • 29 някой си

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "ОРКбан":

    Победа Русия 🇷🇺

    долу уср@йна и подкрепящите ги

    Коментиран от #30

    12:11 25.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Механик

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Знаем че си см ота няк, но знаем и че не си Путин.

    12:15 25.03.2026

  • 32 Хи хи

    6 6 Отговор
    Киев разбора само от бой ! Не случайно руснаците ги бият вече 5-та година !! А урките си мислеха, че ще ги бият само 3 дня, ХА ХА ХА !

    Коментиран от #33

    12:15 25.03.2026

  • 33 Питащ

    6 5 Отговор

    До коментар #32 от "Хи хи":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #37

    12:19 25.03.2026

  • 34 Бууухахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Логично":

    А бе пета година рашките действат твърдо,ама до тук само ,смях ,резил и загуби!!

    Коментиран от #38

    12:20 25.03.2026

  • 35 ХЪ ХЪ ЪЪ

    3 1 Отговор
    Още малко и си аут руска подлога, ще отиваш в масква и ти като Башара Асада.

    12:20 25.03.2026

  • 36 111223334

    0 1 Отговор
    16 реда и 5 лъжи

    12:25 25.03.2026

  • 37 а ма..

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Питащ":

    Бравос на масква,оти батиса икономиката на урсулците и подкрепя бгбандерците за да кльопат оджлътото напеефдскио..поне още една петилетка

    Коментиран от #41

    12:26 25.03.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Бууухахахаха":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    Коментиран от #42

    12:27 25.03.2026

  • 39 Григор

    2 0 Отговор
    "Унгария ще спре газовите доставки за Украйна до възобновяване на петролопровода „Дружба“.
    Унгария получава газ от Русия през "Балкански поток". Преди около седмица, сегашния министър на енергетиката Трайчо Трайков,заяви в парламента, че печалбата на "Балкански поток" за 2025 година е 286 милиона евро, като разходите за годината са 5 милиона евро. Тоест, чистата печалба от "Балкански поток" за годината е 281 милиона евро. Някой ще ми възрази,че това не е печалба,защото за изграждането му са хвърлени милиарди. Вярно, но с тия темпове газопровода ще се изплати за 6-7 години, след което, от него ще има само чиста печалба. Животът на един такъв газопровод е 30-35 години. Има обаче едно голямо "АКО". През последните седмици Украйна атакува съоръженията на газопровода и заплашва да взриви тръбите по дъното на Черно море.Тоест, прави всичко възможно да извади съоръжението извън строя. Какво ще стане ако това се случи? Ясно е какво; България ще има НУЛА годишна печалба и вложени средства, които няма как да се изплатят. А иначе сме длъжни да помагаме на Украйна. А те за нашите интереси интересуват ли се?Апропо, в подобно положение като България ще се окажат още Турция,Сърбия,Словакия и Унгария.

    12:27 25.03.2026

  • 40 Ердоган

    2 1 Отговор
    Ценности на руZките кучета: ако някой го ритат на земята, включи се и ти

    12:31 25.03.2026

  • 41 Многоходовото

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "а ма..":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    12:33 25.03.2026

  • 42 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    от бг драскач нищо не става

    12:33 25.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания