Орбан: Унгария ще спре газовите доставки за Украйна до възобновяване на петролопровода „Дружба“

Унгария ще прекрати преноса на газ към Украйна, докато не бъде възобновена работата на петролопровода „Дружба“, заяви премиерът Виктор Орбан в публикация във Facebook, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му доставките постепенно ще бъдат ограничени, като Будапеща ще съхранява наличните количества газ на своя територия.

Спорът между двете страни е свързан със спирането на доставките по „Дружба“, което започна през януари и доведе до напрежение между Унгария и Украйна, включително до блокиране на заем от Европейския съюз за Киев.

По-рано този месец ЕС предложи да изпрати мисия за инспекция на тръбопровода. Украйна прие предложението и заяви готовност за сътрудничество, включително техническа помощ и финансиране за възстановяване на доставките.

Унгария и Словакия не получават руски петрол по „Дружба“ от края на януари, след като Киев съобщи, че инфраструктурата е била повредена при руски удар в Западна Украйна и ще се нуждае от ремонт.

Будапеща вече изпрати своя мисия за установяване на фактите, но резултатите от нея не са оповестени от украинска страна.

Двете страни - Унгария и Словакия, които са сред малкото членки на ЕС, все още внасящи руски петрол - обвиняват Украйна, че по политически причини забавя възстановяването на доставките.