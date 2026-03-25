Орбан: Унгария ще спре газовите доставки за Украйна до възобновяване на петролопровода „Дружба“

Унгария ще прекрати преноса на газ към Украйна, докато не бъде възобновена работата на петролопровода „Дружба“, заяви премиерът Виктор Орбан в публикация във Facebook, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.
По думите му доставките постепенно ще бъдат ограничени, като Будапеща ще съхранява наличните количества газ на своя територия.
Спорът между двете страни е свързан със спирането на доставките по „Дружба“, което започна през януари и доведе до напрежение между Унгария и Украйна, включително до блокиране на заем от Европейския съюз за Киев.
По-рано този месец ЕС предложи да изпрати мисия за инспекция на тръбопровода. Украйна прие предложението и заяви готовност за сътрудничество, включително техническа помощ и финансиране за възстановяване на доставките.
Унгария и Словакия не получават руски петрол по „Дружба“ от края на януари, след като Киев съобщи, че инфраструктурата е била повредена при руски удар в Западна Украйна и ще се нуждае от ремонт.
Будапеща вече изпрати своя мисия за установяване на фактите, но резултатите от нея не са оповестени от украинска страна.
Двете страни - Унгария и Словакия, които са сред малкото членки на ЕС, все още внасящи руски петрол - обвиняват Украйна, че по политически причини забавя възстановяването на доставките.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Предавали са на орковете данни за локации на военни ресурси персонал и обекти
ако някой се е съмнявал на коя страна са оркбанците ама идват избори и ги измитат
УКРАЙНА ПОБЕДА 🇪🇺
Коментиран от #14, #20, #23, #29
11:59 25.03.2026
24 Браво за какво
До коментар #5 от "Браво":Че Унгария е с най-високата инфлация в ЕС. А горивата са по-скъпи и от тези в България, а уж руския петрол бил евтин :))) Некадърно управление има в момента в Унгария, това е.
12:08 25.03.2026
26 някой си
До коментар #14 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":брей колко евтини тролчета на едно място
12:09 25.03.2026
29 някой си
До коментар #7 от "ОРКбан":Победа Русия 🇷🇺
долу уср@йна и подкрепящите ги
Коментиран от #30
12:11 25.03.2026
31 Механик
До коментар #1 от "Путин":Знаем че си см ота няк, но знаем и че не си Путин.
12:15 25.03.2026
33 Питащ
До коментар #32 от "Хи хи":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #37
12:19 25.03.2026
До коментар #9 от "Логично":А бе пета година рашките действат твърдо,ама до тук само ,смях ,резил и загуби!!
До коментар #33 от "Питащ":Бравос на масква,оти батиса икономиката на урсулците и подкрепя бгбандерците за да кльопат оджлътото напеефдскио..поне още една петилетка
До коментар #34 от "Бууухахахаха":От руснак войник не става.Там е проблема.
39 Григор
Унгария получава газ от Русия през "Балкански поток". Преди около седмица, сегашния министър на енергетиката Трайчо Трайков,заяви в парламента, че печалбата на "Балкански поток" за 2025 година е 286 милиона евро, като разходите за годината са 5 милиона евро. Тоест, чистата печалба от "Балкански поток" за годината е 281 милиона евро. Някой ще ми възрази,че това не е печалба,защото за изграждането му са хвърлени милиарди. Вярно, но с тия темпове газопровода ще се изплати за 6-7 години, след което, от него ще има само чиста печалба. Животът на един такъв газопровод е 30-35 години. Има обаче едно голямо "АКО". През последните седмици Украйна атакува съоръженията на газопровода и заплашва да взриви тръбите по дъното на Черно море.Тоест, прави всичко възможно да извади съоръжението извън строя. Какво ще стане ако това се случи? Ясно е какво; България ще има НУЛА годишна печалба и вложени средства, които няма как да се изплатят. А иначе сме длъжни да помагаме на Украйна. А те за нашите интереси интересуват ли се?Апропо, в подобно положение като България ще се окажат още Турция,Сърбия,Словакия и Унгария.
12:27 25.03.2026
41 Многоходовото
До коментар #37 от "а ма..":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
12:33 25.03.2026
До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":от бг драскач нищо не става
12:33 25.03.2026