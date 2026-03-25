Русия обяви превземането на село в Донецка област, Украйна съобщава за тежки боеве

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са превзели село Никифоровка в източната Донецка област на Украйна, предава ТАСС. Засега няма официален коментар от украинска страна, цитирана от БТА.
Никифоровка се намира в Соледарската община в Бахмутски район и е разположена на около 15 километра източно от Краматорск - най-големия град в района, който остава под украински контрол.
Преди около седмица Москва съобщи и за превземането на близкото село Фьодоровка Вторая.
От своя страна Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че през последното денонощие са регистрирани 191 бойни сблъсъка. Най-интензивни според украинската страна са били боевете в Покровското направление, където са отблъснати 47 руски атаки.
Твърденията на двете страни не могат да бъдат независимо потвърдени.
1 ти да видиш
Коментиран от #6
12:21 25.03.2026
2 хаха 🤣
Коментиран от #4, #11
12:21 25.03.2026
3 Нямат край
12:22 25.03.2026
4 Е да ама високоточните
До коментар #2 от "хаха 🤣":ракети ги изстреляха по кенефите на плажа в Одеса и сега останаха само Т34 от Втората световна та за това.
12:24 25.03.2026
5 Безспорен факт
Коментиран от #13
12:25 25.03.2026
6 Така е
До коментар #1 от "ти да видиш":Над цяла Украйна е огнен ад. Наблюдателите сочат, че това е най-мощната удар от началото на годината. Над 600 дрона и десетки балистични и хиперзвукови ракети са помляли почти всички големи укроградове. Ударът не е бил залпов, а на талази започнали през нощта на 24-ти и продължили и през деня. Украйна е потънала в мрак, като поразяването е насочено към подстанциите за трайно изключване на тока. Специално внимание е отделено на военни летища и прилежащите към тях складове за боеприпаси вследствие на което е имало продължителни детонации и огромни огнени стълбове. Изобщо руснаците са свалили кадифените ръкавици и са действали целенасочено за сриване военния потенциал на Украйна...
Коментиран от #15
12:25 25.03.2026
7 Ура, още едно село
12:27 25.03.2026
8 Смешник
12:27 25.03.2026
9 Съвременната война
12:27 25.03.2026
10 Владимир Путин, президент
Руска сила, руски ум утки пасат 😄
Коментиран от #16
12:27 25.03.2026
11 Пиночет
До коментар #2 от "хаха 🤣":Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не могат да водят военна операция!
12:29 25.03.2026
12 Мишел
12:30 25.03.2026
13 Абе
До коментар #5 от "Безспорен факт":още ъри населенинмястс в Днепропетровска област са освободени от руската армия,война се печели на бойното поле, не с терористични свинщини,защото това озлобява населението и ще дойде момент в който тази омраза ще се излее като дамоклев меч върху терористите.
Коментиран от #17
12:31 25.03.2026
14 Град Козлодуй
12:32 25.03.2026
16 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":И 30 милиона урки изчезнаха. Няма ги. Кой избягал, кой на два метра под земята или в крематориума. Никой не казва, за да не плащат обезщетение на вдовиците. Украйна е между 15 и 20 милиона население, а границата я пазят да не избяга останалото население.
12:33 25.03.2026
17 Питащ
До коментар #13 от "Абе":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
12:35 25.03.2026
18 Бай Ганьо
12:36 25.03.2026