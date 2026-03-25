Русия обяви превземането на село в Донецка област, Украйна съобщава за тежки боеве

25 Март, 2026 12:19

И двете страни представят различни версии за ситуацията на фронта

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са превзели село Никифоровка в източната Донецка област на Украйна, предава ТАСС. Засега няма официален коментар от украинска страна, цитирана от БТА.

Никифоровка се намира в Соледарската община в Бахмутски район и е разположена на около 15 километра източно от Краматорск - най-големия град в района, който остава под украински контрол.

Преди около седмица Москва съобщи и за превземането на близкото село Фьодоровка Вторая.

От своя страна Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че през последното денонощие са регистрирани 191 бойни сблъсъка. Най-интензивни според украинската страна са били боевете в Покровското направление, където са отблъснати 47 руски атаки.

Твърденията на двете страни не могат да бъдат независимо потвърдени.


  • 1 ти да видиш

    9 4 Отговор
    Пореден тежък ден за зеленияпор!

    Коментиран от #6

    12:21 25.03.2026

  • 2 хаха 🤣

    3 9 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на тока и парното и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    Коментиран от #4, #11

    12:21 25.03.2026

  • 3 Нямат край

    6 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:22 25.03.2026

  • 4 Е да ама високоточните

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "хаха 🤣":

    ракети ги изстреляха по кенефите на плажа в Одеса и сега останаха само Т34 от Втората световна та за това.

    12:24 25.03.2026

  • 5 Безспорен факт

    5 8 Отговор
    Каквото и да направят с това село, нищо не може да се промени. В тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #13

    12:25 25.03.2026

  • 6 Така е

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "ти да видиш":

    Над цяла Украйна е огнен ад. Наблюдателите сочат, че това е най-мощната удар от началото на годината. Над 600 дрона и десетки балистични и хиперзвукови ракети са помляли почти всички големи укроградове. Ударът не е бил залпов, а на талази започнали през нощта на 24-ти и продължили и през деня. Украйна е потънала в мрак, като поразяването е насочено към подстанциите за трайно изключване на тока. Специално внимание е отделено на военни летища и прилежащите към тях складове за боеприпаси вследствие на което е имало продължителни детонации и огромни огнени стълбове. Изобщо руснаците са свалили кадифените ръкавици и са действали целенасочено за сриване военния потенциал на Украйна...

    Коментиран от #15

    12:25 25.03.2026

  • 7 Ура, още едно село

    3 7 Отговор
    Гулемият кеф... Абе хора, учете се от Иран. Онези без яо за десетина дена смачкаха хегемона, а вие?

    12:27 25.03.2026

  • 8 Смешник

    2 6 Отговор
    Най накрая Превзеха поредното село Покрай войната в Иран като че ли имаше някакво затишие

    12:27 25.03.2026

  • 9 Съвременната война

    5 3 Отговор
    е маневрена с честа смяна на позициите, а за това е нужен дизел, който в Украйна е в ограничени количества. При барел нефт $200 войната ще затихне от самосебе си и бандеровците ще се разбягат по света.

    12:27 25.03.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    ПЯТЬ года, пять деревни таварищи ☝️
    Руска сила, руски ум утки пасат 😄

    Коментиран от #16

    12:27 25.03.2026

  • 11 Пиночет

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "хаха 🤣":

    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не могат да водят военна операция!

    12:29 25.03.2026

  • 12 Мишел

    2 4 Отговор
    Украйна подпали второ руско пристанище за последните 3 дни. Извънредно положение в Севастопол. След като преди 48 часа украински далекобойни дронове удариха Приморск – руското пристанище на Балтийско море, откъдето основно се изнася по море руски петрол (60% от целия износ), тази нощ украинските далекобойни безпилотни машини поразиха друго руско пристанище – Уст-Луга. Вече е ясно и какво точно е уцелено този път – предприятие на "Новатек", най-известната руска компания що се отнася до производство на втечнен газ.

    12:30 25.03.2026

  • 13 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Безспорен факт":

    още ъри населенинмястс в Днепропетровска област са освободени от руската армия,война се печели на бойното поле, не с терористични свинщини,защото това озлобява населението и ще дойде момент в който тази омраза ще се излее като дамоклев меч върху терористите.

    Коментиран от #17

    12:31 25.03.2026

  • 14 Град Козлодуй

    2 4 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    12:32 25.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахаха!🎺🥳😀

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    И 30 милиона урки изчезнаха. Няма ги. Кой избягал, кой на два метра под земята или в крематориума. Никой не казва, за да не плащат обезщетение на вдовиците. Украйна е между 15 и 20 милиона население, а границата я пазят да не избяга останалото население.

    12:33 25.03.2026

  • 17 Питащ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    12:35 25.03.2026

  • 18 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    За нас важното е, да набият канчетата на Путин и аятоласите!

    12:36 25.03.2026

