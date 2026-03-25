Русия обяви превземането на село в Донецка област, Украйна съобщава за тежки боеве

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са превзели село Никифоровка в източната Донецка област на Украйна, предава ТАСС. Засега няма официален коментар от украинска страна, цитирана от БТА.

Никифоровка се намира в Соледарската община в Бахмутски район и е разположена на около 15 километра източно от Краматорск - най-големия град в района, който остава под украински контрол.

Преди около седмица Москва съобщи и за превземането на близкото село Фьодоровка Вторая.

От своя страна Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че през последното денонощие са регистрирани 191 бойни сблъсъка. Най-интензивни според украинската страна са били боевете в Покровското направление, където са отблъснати 47 руски атаки.

Твърденията на двете страни не могат да бъдат независимо потвърдени.