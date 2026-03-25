Кремъл: Не сме получили информация за американския план за Близкия изток

25 Март, 2026 12:55

Кремъл поставя под съмнение достоверността на твърденията за 15-точковото предложение

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Русия не е получила информация от Иран за 15-точковия план на САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток и затова не може да оцени достоверността на съобщенията, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Нашите ирански приятели не са ни предали подобна информация. Не знаем колко са достоверни тези съобщения“, посочи Песков.

Американският президент Доналд Тръмп по-рано заяви, че Техеран е поискал споразумение за прекратяване на конфликта, като Вашингтон е изпратил 15-точков план, според информация на Ройтерс, позоваваща се на неназован източник.

Впоследствие говорител на иранските въоръжени сили отрече страната да е получила такъв план, като заяви, че САЩ „преговарят със себе си“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    19 11 Отговор
    Че русия ,кой е пита . Никой не е бръсне за слива .

    12:54 25.03.2026

  • 2 Ха-ха

    20 9 Отговор
    Не сте получили информация, защото никой не ви бръсне за слива и сте в девета глуха.!

    12:54 25.03.2026

  • 3 Доналд Тръмп, президентът

    19 7 Отговор
    Албания също нищо не е получила !!!
    Трябва ли ?

    12:55 25.03.2026

  • 4 Хохо Бохо

    11 15 Отговор
    Руски, китайски, че и севернокорейски дипломати са класи над краварските и европейски нещастници....но това ни е нивото

    Коментиран от #6, #7, #12, #14

    12:56 25.03.2026

  • 5 Информация

    12 11 Отговор
    ще получите.... ама за украинския план, като му дойде времето.

    12:57 25.03.2026

  • 6 Нека да пиша

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    Друго е ,да душиш на Маша Захарова отдолу немитата и ,и също змиорката на някой северно кореец.

    12:58 25.03.2026

  • 7 Особено

    13 9 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    руските и севернокорейските дипломати са супер:))) то затова народите им просперират - без интернет, робски начин на живот, мизерия и строги икономии :))))

    Коментиран от #18

    12:59 25.03.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    12 8 Отговор
    И Тринидат и Тобаго не е получила информация!

    Коментиран от #11

    13:01 25.03.2026

  • 9 фактите

    9 8 Отговор
    Кои сте вие,че някой да ви известява с подобни информации ? Колкото и България трябва да получи информация ,толкова и вие.

    13:03 25.03.2026

  • 10 Приземен

    12 6 Отговор
    Еми поискайте си информация от Торбан и Фъцо, бе! Нали са ваши уши.

    13:03 25.03.2026

  • 11 Нека да пиша

    12 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ!!!":

    И,Куба . Проблема е следният . Другарите казаха ,че имат проблем със тока ..
    Другаря Путин ,каза че ще помогне ,но ние чакаме помоща.

    Коментиран от #13

    13:06 25.03.2026

  • 12 да си знаеш

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    Няма по неадекватно нещо от руски политик и дипломат..Тъжна гледка сте вие русофилските продажници.За жал сте.За Северна Корея път да не говорим които са най-бедната държава в света с най-миzepстващото население,което е по-изостанало и от руснака.

    13:06 25.03.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Нека да пиша":

    Еми чакайте си! Нема лошо.

    Коментиран от #17

    13:08 25.03.2026

  • 14 999888

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    Факт е,че нивото ви е много ниско.

    13:09 25.03.2026

  • 15 Тоа пъ

    12 2 Отговор
    Кой го пита....

    13:11 25.03.2026

  • 16 Вие кои сте,

    12 2 Отговор
    че да ви се дава информация?

    13:11 25.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ру БЛАТА

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Особено":

    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    13:25 25.03.2026

  • 19 Георги

    2 0 Отговор
    а вие пък защо да получавате каквото и да е? Да не би да сте страна в тая война? Щото ако е така, вашите яко ги бъхтят.

    13:59 25.03.2026

  • 20 Я па тия

    1 0 Отговор
    Барабар Петко с мъжете

    14:01 25.03.2026

  • 21 Вие ще получите от Украйна

    1 0 Отговор
    План за Капитулация

    14:05 25.03.2026

  • 22 понеже нямате инфо и за комсомолск -дядя

    1 0 Отговор
    дръмпир инфо!Измерени стойности до 800 000 пъти по-високи: Потънала руска ядрена подводница излъчва радиоактивно – морски животни са замърсениСъветска ядрена подводница, която потъна преди повече от три десетилетия, продължава да освобождава радиоактивни вещества в Норвежко море, според последни доклади. Изследователи, които разследват останките на К-278 "Комсомолец", сега установиха, че радиоактивни вещества продължават да изтичат от кораба, който е почивал на дълбочина около 1680 метра от потъването си през 1989 г. в резултат на пожар на борда.Подводницата все още съдържа ядрен реактор и две ядрени торпеда. Докато торпедата остават запечатани, отделението на реактора постепенно се разпада, което води до временни изпускания на радиоактивни материали в околната вода, докладват изследователите.

    Замърсени фонтани излизат от съветската ядрена подводница
    Според информацията обаче, течовете не се случват непрекъснато, а като спорадични течове от определени части на фюзелажа, включително вентилационна тръба и реакторната зона. По време на подводни инспекции изследователите забелязаха видими фонтани с замърсена вода, изтичащи от останките.

    14:07 25.03.2026

  • 23 Няма как

    2 0 Отговор
    Няма и да получите, защото сте никой.

    14:07 25.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Антон

    0 0 Отговор
    Руснаци - п.ростаци

    14:08 25.03.2026

