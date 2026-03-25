Кремъл: Не сме получили информация за американския план за Близкия изток

Русия не е получила информация от Иран за 15-точковия план на САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток и затова не може да оцени достоверността на съобщенията, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Нашите ирански приятели не са ни предали подобна информация. Не знаем колко са достоверни тези съобщения“, посочи Песков.

Американският президент Доналд Тръмп по-рано заяви, че Техеран е поискал споразумение за прекратяване на конфликта, като Вашингтон е изпратил 15-точков план, според информация на Ройтерс, позоваваща се на неназован източник.

Впоследствие говорител на иранските въоръжени сили отрече страната да е получила такъв план, като заяви, че САЩ „преговарят със себе си“.