Техеран: Готови сме за дипломация! Американското предложение е едностранно и несправедливо

Иран официално е отговорил снощи на предложението от 15 точки за прекратяване на войната, отправено от Съединените щати, съобщи иранската агенция Тасним, позовавайки се на ирански представител.

Според представителя, Иран е посочил ясно в отговора си, че изисква прекратяване на всички военни действия – включително в Ливан и Ирак. Освен това САЩ и Израел трябва да прекратят целевите убийства. Техеран също така изисква гаранции за предотвратяване на нова война.

Техеран определи предложението на САЩ за прекратяване на войната, предадено чрез Пакистан, като "едностранно и несправедливо", заяви междувременно високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.

Той отбеляза, че все пак може да се намери решение, ако във Вашингтон надделее "прагматизмът". По думите му снощи висши ирански представители са обсъдили подробно американското предложение. В дискусиите е участвал и пратеник на върховния лидер Моджтаба Хаменей.

"Накратко, предложението предполага Иран да се откаже от способността си за самозащита в замяна на неясен план за облекчаване на санкциите", каза още представителят, добавяйки, че документът не отговаря на минималните условия за приемливо споразумение. Той подчерта, че "към момента няма договореност за започване на преговори и на този етап нито един план за диалог не изглежда реалистичен".

Междувременно Турция и Пакистан се опитват да посредничат между Техеран и Вашингтон с цел намиране на обща основа и намаляване на различията между двете страни.