Техеран: Готови сме за дипломация! Американското предложение е едностранно и несправедливо

26 Март, 2026 18:49, обновена 26 Март, 2026 19:32 3 475 47

Техеран официално е отговорил снощи на предложението от 15 точки за прекратяване на войната, отправено от Съединените щати, съобщи иранската агенция Тасним, позовавайки се на ирански представител

Анатоли Стайков

Иран официално е отговорил снощи на предложението от 15 точки за прекратяване на войната, отправено от Съединените щати, съобщи иранската агенция Тасним, позовавайки се на ирански представител.

Според представителя, Иран е посочил ясно в отговора си, че изисква прекратяване на всички военни действия – включително в Ливан и Ирак. Освен това САЩ и Израел трябва да прекратят целевите убийства. Техеран също така изисква гаранции за предотвратяване на нова война.

Техеран определи предложението на САЩ за прекратяване на войната, предадено чрез Пакистан, като "едностранно и несправедливо", заяви междувременно високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.

Той отбеляза, че все пак може да се намери решение, ако във Вашингтон надделее "прагматизмът". По думите му снощи висши ирански представители са обсъдили подробно американското предложение. В дискусиите е участвал и пратеник на върховния лидер Моджтаба Хаменей.

"Накратко, предложението предполага Иран да се откаже от способността си за самозащита в замяна на неясен план за облекчаване на санкциите", каза още представителят, добавяйки, че документът не отговаря на минималните условия за приемливо споразумение. Той подчерта, че "към момента няма договореност за започване на преговори и на този етап нито един план за диалог не изглежда реалистичен".

Междувременно Турция и Пакистан се опитват да посредничат между Техеран и Вашингтон с цел намиране на обща основа и намаляване на различията между двете страни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    49 5 Отговор
    Даа...... САЩ отново не знаят, къде се намират!!! Или - отново старите номера, успиват Иран за да стоварят войски!!! Ще видим...

    18:52 26.03.2026

  • 3 Сталин

    34 8 Отговор
    Никаква дипломация докато тези кошерни ууроди и терористи не ядат бой до п©сиране

    18:52 26.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    38 6 Отговор
    Всъщност, САЩ първи са били готови да кандисат на дипломация, понеже са поели инициативата да правят мирно предложение.
    Иран са го отхвърлили, с което заявяват, че са готови да продължат военните действия, докато не стане на тяхната.

    18:54 26.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тъй,тъй

    35 6 Отговор
    Ще стане работата щом Иран започна да дърпа ципа на панталона,а отсрещната страна само трябва да се наведе и рязко ще сключат мир ..Само срамът е голям,ама да свикват,че и други чакат в засада.

    18:56 26.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Браво на Иран..

    37 6 Отговор
    Опълчиха се на УБИЙЙЦИТЕ НА ДЕЦА ИСРАЕЛЬ И САЩ ..ТЕ ИЗВЪРШВАТ ГЕНОЦИД ПРЕД СВЕТА в Палестина Иран Ирак Ливан Йемен Афганистан Сирия....смели хора са не са като нас европейците страхливци и нагаждачи егоисти...

    Коментиран от #18

    19:00 26.03.2026

  • 10 На всичко

    10 25 Отговор
    ще сте готови след 10 дни

    Коментиран от #17

    19:01 26.03.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    10 18 Отговор
    Надяваме се С.А.Щ да подготвят по същия начин и Русия за дипломация, таварищи ☝️

    Коментиран от #19

    19:01 26.03.2026

  • 12 В други новини

    12 18 Отговор
    Израел уби командира на ВМС на Ислямската революционна гвардия на Иран

    Алиреза Тангсири, командирът на ВМС на Ислямската революционна гвардия и ръководител на подразделението, беше убит при въздушен удар срещу военноморската база Бандар Абас, съобщи Times of Israel, позовавайки се на израелски служител.

    Тангсири е бил отговорен за координирането на операциите за затваряне на Ормузкия проток, съобщи същият източник. Новината все още не е потвърдена или отречена от ирански източник.

    Коментиран от #25

    19:05 26.03.2026

  • 13 Газов килер

    28 5 Отговор
    "Израел иска всяко бъдещо споразумение да запази възможността той да нанася превантивни удари"
    Гандно и долно племе, но пък богоизбрано.

    Коментиран от #14

    19:05 26.03.2026

  • 14 Българин

    24 4 Отговор

    До коментар #13 от "Газов килер":

    Богоизбрано друг път. Юдейска митология. Питали преди време еврейския милиардер Лари Елисон вярва ли в догмите на юдаизма. И той казал, че не вярва, че евреите са богоизбрани.

    19:08 26.03.2026

  • 15 Иран

    9 4 Отговор
    Каквото Путин каже!

    19:10 26.03.2026

  • 16 Шопо

    17 5 Отговор

    До коментар #6 от "ОраКул🔮":

    Американските пехотинци не са като нашите кашици, те са гледали филмите с Рамбо

    19:11 26.03.2026

  • 17 Пояснение

    12 7 Отговор

    До коментар #10 от "На всичко":

    Иранците нарочно казват, че са готови за дипломация. Целта е те да излязат миролюбиви, а американците - агресори.

    19:11 26.03.2026

  • 18 Браво на Украйна

    7 25 Отговор

    До коментар #9 от "Браво на Иран..":

    която се опълчи на фашисткия лагер Русия. Русия убива в Украйна също, долу кремълския диктатор и свобода за народите в Русия!

    Коментиран от #24

    19:11 26.03.2026

  • 19 Амин

    8 16 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    нека скоро видим Вова в Хага с раиран костюм

    19:13 26.03.2026

  • 20 Иран

    3 2 Отговор
    има избор!Путин,или Тръмп!

    19:13 26.03.2026

  • 21 РЕАЛНОСТИТЕ СА

    24 5 Отговор
    САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

    19:14 26.03.2026

  • 22 Вовата

    3 4 Отговор
    ще изпрати милион узбеки и таджики!

    19:14 26.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хохо Бохо

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "ОраКул🔮":

    Ша фарчи кравешко печено и фъш кии до луната чак.

    19:19 26.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 9 Отговор
    Късно е моме за китка....

    19:38 26.03.2026

  • 31 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 12 Отговор
    На мен не ми дреме...бомбя си аятоласите с кеф.

    19:40 26.03.2026

  • 32 Наблюдател

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Козаристан🐐":

    Помниш ли Шарли Ебдо? По добре си замълчи!

    19:42 26.03.2026

  • 33 Овчарник.

    8 6 Отговор
    На рижия тоз газ и тоз нефт ще му излезе през долната част на гърба.......! алчно човече...

    19:43 26.03.2026

  • 34 забелязано

    5 5 Отговор
    Мочтабата се представя от говорител, т.е. пострадал е, а ако е на посещение при баща си е неуязвим и няма да могат да го отстранят от ръководството с бомбардировки.

    19:45 26.03.2026

  • 35 Дядо Ваньо

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Козаристан🐐":

    Абе бозайник ако ти дойдат на врата ще се подмокриш от страх,но тук си много отворен!

    19:45 26.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Васил

    6 6 Отговор
    Явно ракетите са на привършване и не им се ходи при 40 те девици или бункерите са препълнени.

    20:04 26.03.2026

  • 38 Ал Джазира

    6 4 Отговор
    САЩ извършиха военно въздушен десант в Иран.
    Десетки хиляди парашутисти . Обяснението е ,че ще поставят Ормузкия пролив под свой контрол за постоянно .
    Възможно е паралелно да се извършва и морски десант ,но още нямам пълната информация . От въздушния десант има видео .

    20:05 26.03.2026

  • 39 Аман от медийни врътки

    9 3 Отговор
    Иранците са отрязали пак опита на САЩ:
    "Той подчерта, че "към момента няма договореност за започване на преговори и на този етап нито един план за диалог не изглежда реалистичен"

    А пък свежото заглавийце е победно:)

    "Техеран: Готови сме за дипломация!"

    20:09 26.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Геренски

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Мдаа":

    То и Ирак така говореха . Помниш ли Ирак или вече си забравил . 12 000 танка 20 000 бронирани машини и какво стана ?

    Жокер ще ти дам Иран и Ирак са 2 различни държави ,нали

    20:18 26.03.2026

  • 42 О Времена, о Нрави!!!

    9 5 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, НАТО и Израел!
    Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
    А и никога не казвайте открихме злато и нефт... защото янките веднага ще гракнат, че при вас има диктатура и немедленно ще припнат да ви демократизират!!!
    О Времена, о Нрави!!!

    Коментиран от #44

    20:21 26.03.2026

  • 43 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Козаристан🐐":

    Никой не ви пречи!

    20:21 26.03.2026

  • 44 Я пъ тоа

    4 5 Отговор

    До коментар #42 от "О Времена, о Нрави!!!":

    Кои земи са руски, че не са разбра....
    Може ли некой нас южен съсед да си поиска от нас 500 годишните вилаети.

    Коментиран от #47

    20:46 26.03.2026

  • 45 Я пъ тоа

    5 5 Отговор

    До коментар #40 от "Мдаа":

    Числото на армията е без значение в съвременните войни...Русия са мъчи пета година с малката Украйна.

    Коментиран от #46

    20:48 26.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 мушмул

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    Преди да дойде нашия южен съсед за 500г. по българските земи, те са си били наши! Да ми кажеш Крим кога е бил на Покрайнината и кой техен владетел е воювал за нея? То не може само с опорки от посолствоТО или с припяване на тирирами на гинеколожката!

    06:12 27.03.2026

