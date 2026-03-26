Техеран: Готови сме за дипломация! Американското предложение е едностранно и несправедливо

Иран официално е отговорил снощи на предложението от 15 точки за прекратяване на войната, отправено от Съединените щати, съобщи иранската агенция Тасним, позовавайки се на ирански представител.
Според представителя, Иран е посочил ясно в отговора си, че изисква прекратяване на всички военни действия – включително в Ливан и Ирак. Освен това САЩ и Израел трябва да прекратят целевите убийства. Техеран също така изисква гаранции за предотвратяване на нова война.
Техеран определи предложението на САЩ за прекратяване на войната, предадено чрез Пакистан, като "едностранно и несправедливо", заяви междувременно високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.
Той отбеляза, че все пак може да се намери решение, ако във Вашингтон надделее "прагматизмът". По думите му снощи висши ирански представители са обсъдили подробно американското предложение. В дискусиите е участвал и пратеник на върховния лидер Моджтаба Хаменей.
"Накратко, предложението предполага Иран да се откаже от способността си за самозащита в замяна на неясен план за облекчаване на санкциите", каза още представителят, добавяйки, че документът не отговаря на минималните условия за приемливо споразумение. Той подчерта, че "към момента няма договореност за започване на преговори и на този етап нито един план за диалог не изглежда реалистичен".
Междувременно Турция и Пакистан се опитват да посредничат между Техеран и Вашингтон с цел намиране на обща основа и намаляване на различията между двете страни.
5 Факт
Иран са го отхвърлили, с което заявяват, че са готови да продължат военните действия, докато не стане на тяхната.
18:54 26.03.2026
12 В други новини
Алиреза Тангсири, командирът на ВМС на Ислямската революционна гвардия и ръководител на подразделението, беше убит при въздушен удар срещу военноморската база Бандар Абас, съобщи Times of Israel, позовавайки се на израелски служител.
Тангсири е бил отговорен за координирането на операциите за затваряне на Ормузкия проток, съобщи същият източник. Новината все още не е потвърдена или отречена от ирански източник.
Коментиран от #25
19:05 26.03.2026
13 Газов килер
Гандно и долно племе, но пък богоизбрано.
Коментиран от #14
19:05 26.03.2026
14 Българин
До коментар #13 от "Газов килер":Богоизбрано друг път. Юдейска митология. Питали преди време еврейския милиардер Лари Елисон вярва ли в догмите на юдаизма. И той казал, че не вярва, че евреите са богоизбрани.
19:08 26.03.2026
16 Шопо
До коментар #6 от "ОраКул🔮":Американските пехотинци не са като нашите кашици, те са гледали филмите с Рамбо
19:11 26.03.2026
17 Пояснение
До коментар #10 от "На всичко":Иранците нарочно казват, че са готови за дипломация. Целта е те да излязат миролюбиви, а американците - агресори.
19:11 26.03.2026
18 Браво на Украйна
До коментар #9 от "Браво на Иран..":която се опълчи на фашисткия лагер Русия. Русия убива в Украйна също, долу кремълския диктатор и свобода за народите в Русия!
Коментиран от #24
19:11 26.03.2026
19 Амин
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":нека скоро видим Вова в Хага с раиран костюм
19:13 26.03.2026
26 Хохо Бохо
До коментар #6 от "ОраКул🔮":Ша фарчи кравешко печено и фъш кии до луната чак.
19:19 26.03.2026
32 Наблюдател
До коментар #1 от "Козаристан🐐":Помниш ли Шарли Ебдо? По добре си замълчи!
19:42 26.03.2026
35 Дядо Ваньо
До коментар #1 от "Козаристан🐐":Абе бозайник ако ти дойдат на врата ще се подмокриш от страх,но тук си много отворен!
19:45 26.03.2026
38 Ал Джазира
Десетки хиляди парашутисти . Обяснението е ,че ще поставят Ормузкия пролив под свой контрол за постоянно .
Възможно е паралелно да се извършва и морски десант ,но още нямам пълната информация . От въздушния десант има видео .
20:05 26.03.2026
39 Аман от медийни врътки
"Той подчерта, че "към момента няма договореност за започване на преговори и на този етап нито един план за диалог не изглежда реалистичен"
А пък свежото заглавийце е победно:)
"Техеран: Готови сме за дипломация!"
20:09 26.03.2026
41 Геренски
До коментар #40 от "Мдаа":То и Ирак така говореха . Помниш ли Ирак или вече си забравил . 12 000 танка 20 000 бронирани машини и какво стана ?
Жокер ще ти дам Иран и Ирак са 2 различни държави ,нали
20:18 26.03.2026
42 О Времена, о Нрави!!!
Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
А и никога не казвайте открихме злато и нефт... защото янките веднага ще гракнат, че при вас има диктатура и немедленно ще припнат да ви демократизират!!!
О Времена, о Нрави!!!
Коментиран от #44
20:21 26.03.2026
43 Дзак
До коментар #1 от "Козаристан🐐":Никой не ви пречи!
20:21 26.03.2026
44 Я пъ тоа
До коментар #42 от "О Времена, о Нрави!!!":Кои земи са руски, че не са разбра....
Може ли некой нас южен съсед да си поиска от нас 500 годишните вилаети.
Коментиран от #47
20:46 26.03.2026
45 Я пъ тоа
До коментар #40 от "Мдаа":Числото на армията е без значение в съвременните войни...Русия са мъчи пета година с малката Украйна.
Коментиран от #46
20:48 26.03.2026
47 мушмул
До коментар #44 от "Я пъ тоа":Преди да дойде нашия южен съсед за 500г. по българските земи, те са си били наши! Да ми кажеш Крим кога е бил на Покрайнината и кой техен владетел е воювал за нея? То не може само с опорки от посолствоТО или с припяване на тирирами на гинеколожката!
06:12 27.03.2026