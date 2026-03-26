Доналд Тръмп: Нека да се изясним! Иран моли за сделка, не аз!

Доналд Тръмп: Нека да се изясним! Иран моли за сделка, не аз!

26 Март, 2026 19:19 5 550 162

По време на заседание на кабинета в Белия дом Тръмп посочи, че иранските действия срещу държави като Катар, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Кувейт и Оман са били неочаквани

Доналд Тръмп: Нека да се изясним! Иран моли за сделка, не аз! - 1
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е предизвикал шок в региона на Персийския залив и във Вашингтон с ответните си атаки, като същевременно твърди, че Техеран настоява за сключване на споразумение. Думите му са цитирани от "Гардиън"

По време на заседание на кабинета в Белия дом Тръмп посочи, че иранските действия срещу държави като Катар, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Кувейт и Оман са били неочаквани.

"Всички бяха шокирани, включително и ние", заяви той, като добави, че според него Иран има планове за доминиране в Близкия изток.

Американският президент направи и противоречиво изказване за военните способности на Техеран, като заяви, че страната е "слаб боец, но силен преговарящ".

Тръмп повтори твърдението си, че именно Иран настоява за постигане на сделка, а не Съединените щати.

"Да изясним - те молят за сделка, не аз. Те молят за сделка", подчерта той, като разкритикува медийни публикации, според които Вашингтон търси споразумение.

По думите му възможността за договореност остава неясна, като САЩ все още не са решили дали са готови да влязат в подобен процес. Тръмп допълни, че според него Иран е трябвало да направи това по-рано - още преди седмици или дори години.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран да започне да се "отнася сериозно" към преговорите за слагане на край на войната, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп направи изявлението си в социалните мрежи днес - 27-ия ден от конфликта в Близкия изток и след като Техеран отхвърли неговия 15-точков план за примирие. "По-добре да се отнесат сериозно, преди да е твърде късно, защото когато това стане, няма да има връщане назад и няма да е красиво", каза той.

Иран официално отговори на предложението от 15 точки за прекратяване на войната, отправено от Съединените щати, съобщи иранската агенция Тасним, позовавайки се на ирански представител. Според цитирания източник Иран е посочил ясно в отговора си, че изисква прекратяване на всички военни действия – включително в Ливан и Ирак. Освен това САЩ и Израел трябва да прекратят целевите убийства. Техеран също така изисква гаранции за предотвратяване на нова война.

В същото време Иран блокира кораби, които счита за свързани със САЩ, Израел и техни съюзници в Ормузкия проток, но пропуска малко на брой плавателни съдове.

От Съвета за сътрудничество в Персийския залив - съюз от шест арабски държави - Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман, потвърдиха, че Иран е обложил с такси безопасното преминаване през протока. Страните от съвета поискаха да участват в преговори между Съединените щати и Иран за прекратяване на продължаващата война.

Малайзийският премиер Ануар Ибрахим заяви, че Иран е позволил на малайзийски петролни танкери да преминат през Ормузкия проток след преговори с лидери на държавите от Близкия изток.

САЩ се подготвят за разполагането на хиляди войници, които може да бъдат използвани на терен в Иран. Броят на жертвите в Иран се увеличи до около 2000 души и близо 1100 души в Ливан. Десетки други са убити в Израел и други части на Близкия изток. Тринадесет са загиналите американски военнослужещи в хода на войната, а милиони хора в Ливан и Иран бяха разселени.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че са убили 700 бойци на ливанското движение "Хизбула" от началото на операцията срещу групировката на 2 март, предаде Франс прес. "Проведохме решителни операции, за да гарантираме сигурността на нашите граждани. На този етап мога да ви съобщя, че около 700 терористи бяха елиминирани", заяви подполковник Надав Шошани, говорител на ЦАХАЛ, на пресконференция за чуждестранни медии.

Пакистан заяви, че съдейства за предаването на съобщения между САЩ и Иран. Mежду САЩ и Иран се провеждат непреки разговори чрез съобщения, предадени през Пакистан, като Турция и Египет също оказват подкрепа, заяви пакистанският външен министър Ишак Дар в публикация в Екс.

В същото време израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че израелските сили за отбрана са "елиминирали" командващия военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - контраадмирал Алиреза Тангсири. "ЦАХАЛ елиминираха командващия военноморските сили на КГИР Алиреза Тангсири заедно с други високопоставени офицери от ВМС. Той беше човекът, който носеше директна отговорност за минирането и блокадата на Ормузкия проток", заяви във видеообръщение Кац, като обеща, че "ще продължи да преследва високопоставените военнослужещи от КГИР един по един".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Нека да се изясним

    171 7 Отговор
    Два пъти им се моли, два пъти персите те отрязаха.

    19:20 26.03.2026

  • 2 Пан Зеленко

    106 8 Отговор
    Лошо ми е

    Коментиран от #66

    19:21 26.03.2026

  • 3 А ИСТИНАТА Е

    162 6 Отговор
    САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

    19:21 26.03.2026

  • 4 Абе що лъже

    142 7 Отговор
    толкова много този нарцис?

    19:21 26.03.2026

  • 5 авантгард

    128 6 Отговор
    Спрете му опиатите на този демент.

    Коментиран от #82

    19:21 26.03.2026

  • 6 Овчар

    102 9 Отговор
    Тоз. Китай ако му откаже метала за бомбите е свършен...!

    19:21 26.03.2026

  • 7 Хахаха

    115 5 Отговор
    Ненормален лъжец.

    19:22 26.03.2026

  • 8 Изяснение

    138 6 Отговор
    Ти молиш за сделка, а не Иран. Защото затъваш във войната и защото те притесняват пазарите и цената на петрола.

    Коментиран от #14

    19:22 26.03.2026

  • 9 Ла ла ла ла ла ла ла ла

    74 4 Отговор
    Ла ла ла ла ла ла ла ла....................

    19:22 26.03.2026

  • 10 Бай Дън

    113 5 Отговор
    Май имаш седем дневен срок от конгреса да приключиш войната! Така са те хванали за топките че вече почервеняваш!

    19:23 26.03.2026

  • 11 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    15 120 Отговор
    Аятоласите си мислят че това е някаква шега.

    Коментиран от #37, #158

    19:23 26.03.2026

  • 12 ГРУПА ТРОЛОВЕ МОЛЯТ ЗА УКАЗАНИЯ

    53 9 Отговор
    Какво да спамят на тази новина.

    Коментиран от #29

    19:24 26.03.2026

  • 13 Вова

    32 6 Отговор
    А разберете се.....

    Коментиран от #22

    19:24 26.03.2026

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    10 77 Отговор

    До коментар #8 от "Изяснение":

    Бомби аятоласите, не обратното....ако Иран не подпише сделка, свършено е с него...

    Коментиран от #27, #110

    19:24 26.03.2026

  • 15 ЧАЛГАР

    69 5 Отговор
    Чичо Дони сменяйки хапчетата

    19:24 26.03.2026

  • 16 Прозорец към паралелна реалност

    89 5 Отговор
    Лицето е патологичен лъжец и фантазьор със стаж. Щом успява и себе си да убеди в тези небивалици, значи и медицината е безсилна.

    19:24 26.03.2026

  • 17 оня с коня

    84 4 Отговор
    не ми пука кои какво моли, важното е че ти си на 78 години и я живееш още 10 години я не ама потроши света бе дъртакк

    Коментиран от #101, #102, #142

    19:24 26.03.2026

  • 18 Колко пъти иран каза че ще удари района

    86 4 Отговор
    Ако бъде ататуван и ще подпали всичко около него обаче рижавия бил изненадан

    19:24 26.03.2026

  • 19 От честите срещи със Зеленски и почнаха

    46 9 Отговор
    Дедо Дони, добре че Иран моли за сделка, че ти да се съгласиш

    19:25 26.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    27 12 Отговор
    дано войната продължи поне две три години цената на бензина да стигне 9-10€ литъра

    Коментиран от #32, #135

    19:25 26.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТОЗИ ХЕПТЕН

    77 4 Отговор
    ДАДЕ ФИРА,НЯМА ДА ИЗКАРА И МАНДАТА ,ТЕЖКО МЕНТАЛНО БОЛЕН. ИРАН ГО БИЛИ ИСКАЛИ ЗА ТЕХЕН АЯТОЛАХЯНЕ ГО СЛУША ГЛАВАТА,СЪВСЕМ Е ПРЕВЪРТЯЛ. ПО ЗЛЕ Е ОТ БАЙДЪН.

    Коментиран от #62

    19:26 26.03.2026

  • 24 Пенко от Връшец

    63 4 Отговор
    Бай Дони нещо е зацапал свещите. Губи центрофка.

    19:26 26.03.2026

  • 25 Тръмп

    12 28 Отговор
    успешно прилага тактиката на Путин,да се прави на луд!

    19:26 26.03.2026

  • 26 Доналд Тръмп: Нека да се изясним!

    24 5 Отговор
    Доналд Тръмп: Нека да се изясним!
    КОЙТО ЯДЕ ШПИНГИ, ТОЙ МОЛИ ЗА ЗА ПРЕГОВОРИ!

    19:26 26.03.2026

  • 27 Въпрос

    48 4 Отговор

    До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Защо говориш измислици? В Иран животът си продължава, хората пазаруват, ходят на работа.

    19:26 26.03.2026

  • 28 А ИСТИНАТА Е

    61 6 Отговор
    САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

    19:26 26.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    39 2 Отговор
    Аятолах Тръмп бил изненадан...

    19:27 26.03.2026

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    27 3 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Горивата растат, задръстванията с автомобили също.

    19:27 26.03.2026

  • 33 Боруна Лом

    47 2 Отговор
    РИЖАВ СМЕШНИК И ЛЪЖЕЦ!

    19:27 26.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Я пъ тая

    5 50 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Сащ сринаха Иран. Ша им гушнат и пролива, Вервай ми.

    Коментиран от #128

    19:28 26.03.2026

  • 36 Рижав

    40 2 Отговор
    Психар

    19:28 26.03.2026

  • 37 Бай Дън

    54 5 Отговор

    До коментар #11 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    Къде го видя това смилане???? САЩ изгубиха всички бази в региона, всеки ден моли НАТО за помощ! Дори се обърна и към Китай с предтекст че и те използват доставките на петрол през протока! Ако се оттеглят с Израел е свършено ще обикалят още 3000 години из постинята да търсят държава!

    Коментиран от #44

    19:28 26.03.2026

  • 38 Я пъ тоа

    8 39 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    САЩ бомби ИРАН нон стоп....кви репарации, кви пет евро бре...

    Коментиран от #156

    19:29 26.03.2026

  • 39 Боруна Лом

    20 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мунчо":

    МУНЧО,ОДИ ПРИ КУНЧО!

    19:29 26.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Кристофър

    8 28 Отговор
    "Миротвореца" 😂 разби илюзиите на своите верни фенове - русофилите и няма намерение да отстъпи пред аятоласите.

    Коментиран от #61, #64

    19:30 26.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 МП4

    41 5 Отговор
    Аз не мога да повярвам този как лъже. Този говори неща които никога не са се случвали . . . . .

    19:31 26.03.2026

  • 44 Голем сме

    9 41 Отговор

    До коментар #37 от "Бай Дън":

    Базите на САЩ в района са отдавна празни.....
    Иначе САЩ си бомбят аятоласите като на шега....ша им гушнат и протока и Моджтабатите са леш.

    19:31 26.03.2026

  • 45 За няколко долара повече

    24 6 Отговор

    До коментар #29 от "Кухоглава копейка":

    Ама нали чичо Дончо ги "смаза".

    19:32 26.03.2026

  • 46 604

    27 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мунчо":

    кой почнал войната, ахахахахах шизо !

    Коментиран от #108

    19:33 26.03.2026

  • 47 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    7 26 Отговор
    Непрекъснати бомбандировки...после идват и Рамбовците....

    19:33 26.03.2026

  • 48 Лунчооо

    35 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мунчо":

    Карти нямат, но имат дронове и ракети, а и бяха нападнати.

    Коментиран от #59

    19:33 26.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 цитрати

    22 2 Отговор
    "слаб боец, но силен преговарящ"
    "Аз ли съм казал това, не мисля , че аз съм казал това!"

    19:33 26.03.2026

  • 51 А ИСТИНАТА Е

    28 4 Отговор
    САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

    Коментиран от #83

    19:33 26.03.2026

  • 52 Николай Лилиев

    26 5 Отговор
    Когато съм напращял съм като Чичо Дони, искам да бомбя. Когато съм мек съм като Зеленски, само рева и се моля. А Когато ме сърби газотината сън като Бойко Борисов, овъртам се, обещавам, заплашва като кулветина и накрая цъфтя.

    19:33 26.03.2026

  • 53 хаха

    42 4 Отговор
    Да, иранците изненадаха. Вместо да клекнат за 2 дни и да се оставят да им сринат страната, взеха че отговориха болезнено със сриване на целия Запад и икономиката му за години напред. Трябваше на втората ракета да развеят бяло знаме като едни горди евроатлантици. САЩ не разбраха ли, че през 1950те и 1960те може да са имали уникални технологии, но вече са масови и почти всеки може да има по-старо, но достатъчно ефективно, поколение такива? И може да реши да се бие.

    Коментиран от #60

    19:34 26.03.2026

  • 54 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    5 18 Отговор
    Гледам отгоре как ни разбиват.....

    19:34 26.03.2026

  • 55 Хи хи

    27 4 Отговор
    САЩ молят за сделка, щото те изпратиха 15 точки за одобрение от Иран, но Иран ги отхвърли !!

    19:35 26.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Никой

    12 8 Отговор
    Този плъх е същия лъжец като Тиквата , Прасето , Копейката и Зеления чорап . Има раздвоение на личността .

    19:35 26.03.2026

  • 58 ГРУПА ТРОЛОВЕ МОЛЯТ ЗА УКАЗАНИЯ

    15 3 Отговор
    Какво да спамят на тази новина.

    19:36 26.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Така де

    9 23 Отговор

    До коментар #53 от "хаха":

    Изненадаха иранците...избиха им ръководството, нема РУСКО ПВО, ВВС, ФЛОТ....изпокриха се в пещерите като плъхове.

    Коментиран от #90

    19:36 26.03.2026

  • 61 Тодоров

    4 5 Отговор

    До коментар #41 от "Кристофър":

    Диди ,лапуркай бе тръбаррр,докато ти масажирам ушите !

    19:36 26.03.2026

  • 62 Сиси

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "ТОЗИ ХЕПТЕН":

    Да де, но е телекомандван, та затова съвсем се избуши, такава е програмата му и той я изпълнява успешно. ПО-ВАЖНО е да се догадиш, каква е крайната цел на заниманията,

    19:37 26.03.2026

  • 63 АЯТОЛАСИТЕ В ПЕЩЕРИТЕ

    5 20 Отговор
    Там им е мястото....идат Рамбовци да ги довършат.

    19:37 26.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Питаш

    9 16 Отговор

    До коментар #49 от "Копейки,":

    Какво правят ватенките
    Ами те след три отчаяни опита успяха да превземат родилния дом покрайните на градчето киселодск

    При атаката беше разрушена част от оградата и съборена до основи колибката на кучетата които охраняваха

    Взе ли се в плен 34 пеленачета две престарели медицински сестри и една чистачка
    Мъжкият персонал е бил мобилизиран от бандеровците на време

    Те такива работи пишете вие атлантиците

    19:38 26.03.2026

  • 66 хаха

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пан Зеленко":

    Зеленко отече като КОВИД 19 на 24.2.2022. Както рязко изченаха карантини, ваксини, болни, смърт, така и сега. Няма кой да му дава вече ракети, щото са опукани за години напред складовете. Няма и кинти- Тръмп реши да харчи в Иран, после ще има да си пази икономиката да не фалира. Затова и днес излезе, че САЩ открито му казват да се предава и да дава на Русия Донбас и другите територии безусловно. Само в ЕС още си мислят, че далаверата ще продължава и ще "продадат още някоя партида ваксини" да захлебят още малко.

    19:38 26.03.2026

  • 67 нннн

    26 4 Отговор
    Що ли не вярвам на Тръмп? 70% от американците са против тая война. Ако Иран издържи още месец, може да има импийчмънт. А тръгнат ли koвчeзитw към САЩ, може и по- рано.

    19:39 26.03.2026

  • 68 Форест Гъмп

    27 4 Отговор
    А мошетата се хвалят, че"ликвидирали" шефа на ВМС на Иран Мислех ги за по-умни, ама те на нивото на чичо Дони.Не разбраха, че няма как да "ликвидират" 90млн.иранци, ми зер ни ците.

    19:39 26.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Тагаренко

    24 2 Отговор
    Тоз по голям боклук и от мен бе

    Коментиран от #114

    19:42 26.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 хаха

    22 2 Отговор

    До коментар #49 от "Копейки,":

    То и руснаците нямаха ракети и крадяха перални от украинците за чипове, биеха се с лопати, че няма патрони и автомати. И някак си държат фронта тия наглеци. А Урсула каза за ракетите още преди 3 години. Та и сега вярваме на Тръмп и медиите и хич не гледаме колко ракети и дронове летят всеки ден откъм Иран.

    19:42 26.03.2026

  • 75 хаха

    25 2 Отговор
    "Всички бяха шокирани, включително и ние", заяви той


    Ами явно си някакъв инбред слабоумник бе бай пеДоналд. Онези брадатите гоут шагъри го казаха в прав текст!

    "АКО НИ НАПАДНЕТЕ ЩЕ АТАКУВАМЕ ВСИЧКИТЕ ВИ СЪЮЗНИЦИ И БАЗИТЕ ВИ (СЪОРЪЖЕНИЯТА ВИ)!
    Този е на нивото на байганьовците... Клоун някакъв.

    19:42 26.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ами

    19 1 Отговор
    Молим ти се бе Тръмп ... Престани да ни се молиш :)

    19:43 26.03.2026

  • 78 Йосарян

    22 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха":

    Кой ден сме днес?Нали щяха ги "приключат"за два дни говедарите? Чичо Дончо да не върна Грегорианския календар?

    Коментиран от #84

    19:44 26.03.2026

  • 79 хаха

    25 1 Отговор
    Иран заплашва с превантивни удари срещу Израел и американски бази

    Техеран ще счита американските военни съоръжения и Израел за „легитимни цели“, ако открие признаци на предстояща атака, предупреди председателят на иранския парламент.
    Председателят на парламента Мохамед Багер Калибаф заяви, че Израел, както и американските военни центрове, бази и кораби, ще бъдат считани за „легитимни цели“ в случай на атака срещу Иран.

    11 януари 2026 г., 11:14 ч. централноевропейско време

    Коментиран от #89

    19:45 26.03.2026

  • 80 Марис

    22 2 Отговор
    И този като нашия от Банкя!!

    19:45 26.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 ще има и още

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "авантгард":

    ...или поне да ги заменят с някои по-модерни, по за вменяеми....

    19:46 26.03.2026

  • 83 Буквално

    6 19 Отговор

    До коментар #51 от "А ИСТИНАТА Е":

    от небето им разцепиха планината, където бяха подземните ракети

    19:47 26.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Боко

    4 4 Отговор

    До коментар #84 от "аz СВО Победа 80":

    Е то има ли нещо на мястото на киев💣🧨🔥👌

    Коментиран от #91

    19:50 26.03.2026

  • 87 дядо поп

    18 4 Отговор
    Всички пишат по форумите Байдън и Тръмп били такива и онакива. Че са дърти ненормалници това си е явно , но , че от тях зависи нещо , много се лъжете. Просто няма как да вземат еднолично генерални решения. Всеки може да провери как е организирано управлението на САЩ и ще се увери , че тези които плюем и обвиняваме са пионки.

    19:50 26.03.2026

  • 88 Бай онзи

    20 2 Отговор
    В САЩ нямат ли си д-р Гълъбова????

    19:51 26.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 хаха

    28 4 Отговор

    До коментар #60 от "Така де":

    Да, САЩ и Израел удариха яко, но иранците показаха, че без ръководството оцеляват и се борят, даже повече се настървяват за отмъщение.
    По-важното е откъде ЕС ще има газ близките 3-10г и на какви цени, ако изобщо намери нужните количества, какво става с производството на чипове и медицината, ако 30-40% от производството го няма вече, какво ще се случи с ЕС и САЩ, като арабите си изтеглят пари от инвестициите, за да имат да плащат са строят пак мощности за петрол и газ, колко ще струва да се строят пак американските бази. Всички тези ефекти удрят мен и теб.
    ЕС искаше да откаже изцяло руските газ и петрол от 2027. Защо отложи гласуването? Катар Енерджи обяви форс мажор и скъса договорите с Белгия и Италия за газ за минимум 3-5 години напред. И също обяви, че спира разширението на производството, дето трябваше да е готово към 4.2027 и да отива в ЕС, за поне 5-10г напред. Т.е. аз и ти ще студуваме при парно, газ на двойни и тройни цени, ако сме в промишлеността, може и да сме съкратени скоро.
    Е, голяма победа на САЩ, голямо чудо. Ако имат победа, то е, че съсипаха ЕС, Азия, Австралия, Южна Америка и ги правят зависими от американски газ и петрол и могат да извиват ръце. Но тая война я водят като да е срещу целия свят освен Русия(тя петрол и газ има бол).

    Коментиран от #94

    19:53 26.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 БеГемот

    18 1 Отговор
    Дони миротвореца...жалко че куршума одраска само ухото колко животи щяха да бъдат спасени колко пари щяха да бъдат икономисани....

    Коментиран от #97

    19:56 26.03.2026

  • 94 хаха

    24 2 Отговор

    До коментар #90 от "хаха":

    Само да се уточня за електрониката и медицината, защото съм изпуснал част от изречението.
    В момента Катар губи мощностите си за добив на хелий- 30-40% от световния пазар. Това звучи малко, но всъщност е страшно, защото ЯМР работи при охлаждане на магнитите с хелий, за модерните чипове пак охлаждане и чиста среда искат хелий. А защо Катар са основен производител? Хелият е заедно с газа в находищата и го извличат като продукт на втечняването на газа.

    19:57 26.03.2026

  • 95 Някой

    18 1 Отговор
    Не знам, не знам. От страни изглежда да е обратното.
    Но само не се напрягай много, че на този години инфаркта или инсулта дебне зад ъгъла. И куршума така, де.

    19:57 26.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ЩЕШЕ ДА ДОЙДЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #93 от "БеГемот":

    Някой по-лош.

    19:59 26.03.2026

  • 98 кой разбрал, разбрал...

    5 5 Отговор
    Втората по големина армия в света разпали война и затъна в Украйна. Първата също разпали друга война и затъна в Иран. Сега остава и третата да разпали нова война, което никак не е желателно, но ако и тя затъне в Тайван става много показателно и ако другите ентусиасти си вземат поука света вече може евентуално да си отдъхне от напрежение поне за известно време.

    20:02 26.03.2026

  • 99 Луд с картечница

    20 1 Отговор
    Иранците думнаха американски Ауакс на 150 мили от крайбрежието и успешно му събраха хайтек останките .Кой се смее сега 🤣🤣🤣 .

    Коментиран от #113

    20:07 26.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 сега

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    започва смяна на световния ред, неслучайно няколко пъти фалира бизнеса си. Сега му е паднало, тепърва предстои.....

    20:09 26.03.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Фиаско

    21 1 Отговор
    Този успя да вкара пазарите в дълбока корекция. Голям успех, да сринеш световната икономика!

    20:14 26.03.2026

  • 104 Гоце Делчев

    11 2 Отговор
    Чичо Дончо се фука като голям майстор но Сделката.

    Коментиран от #106

    20:16 26.03.2026

  • 105 Екзорсиста

    18 2 Отговор
    Оранжевият бай Перукан иска ритуално да жертва ам.сили за бързо реагиране от около 4000 човека за да зарадва господарите си ционисти -сатанисти .

    20:16 26.03.2026

  • 106 Хммм,

    18 1 Отговор

    До коментар #104 от "Гоце Делчев":

    Всичките "сделки" на Тръмп на нормален разговорен език се наричат заплахи, извиване на ръце и изнудване. Точно като селски бабаит, който прави опити да завладее не само махалата, а цялото село, но жителите му не му позволяват.

    20:28 26.03.2026

  • 107 Гост

    15 4 Отговор
    На кого ги говориш бе, рижав сдуханяк?
    Цял свят видя провалът ти в Иран.
    Цял свят видя, че ти предлагаш мир, при неадекватни условия.
    Иран не те е търсил да ти предлага каквото и да било.
    Не се оправдавай като бит пдрс.

    20:29 26.03.2026

  • 108 Хм Хм

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "604":

    Не виждаш ли че те тролва? Колкото Украйна е започнала войната, толкова и Иран.

    20:31 26.03.2026

  • 109 Защо

    14 2 Отговор
    Тръмпчо постоянно се обяснява като напикано дете на майка си?

    20:31 26.03.2026

  • 110 Гост

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Иран вече отказа на рижавото пони.
    Сега въпросът е, ще посмее ли Дончо да предприеме нови военни действия, които да му донесат още повече поражения и унижения?

    20:32 26.03.2026

  • 111 Гост

    10 3 Отговор

    До коментар #96 от "хаха":

    Моля, моля!
    Дончо беше перфектен за президент на УСА, защото пасваше идеално на руските планове за 0крайна.
    Никой не го е смятал за кадърен президент.

    20:35 26.03.2026

  • 112 Факт

    7 2 Отговор
    Това изказване ще се върти по "Най-големите изцепки".
    Гарфиилдът направо надмина Божинката по тъпизми.

    20:39 26.03.2026

  • 113 Дзак

    1 3 Отговор

    До коментар #99 от "Луд с картечница":

    Научаваме от Провокатора от факти.бг!

    20:41 26.03.2026

  • 114 Чебурашка

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "Тагаренко":

    Не може да бъде! От тебе по-голям и господ не може направи!

    20:41 26.03.2026

  • 115 Факт

    11 3 Отговор
    страната е "слаб боец, но силен преговарящ"
    - Поредната изцепка на Гарфиилд. Няма как да преговаряш силно, ако не носиш голяма сопа. Иран доказа, че сопата му е голяма и затова е по-силната страна в преговорите.

    20:42 26.03.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Тръмпоча

    12 1 Отговор
    "Да изясним - те молят за сделка, не аз. От тях мирише. Не бях аз."

    20:44 26.03.2026

  • 120 Вярно ли?

    13 1 Отговор
    Ама някой вярва ли ти, защото изглежда обратното.

    20:45 26.03.2026

  • 121 Дончо

    8 1 Отговор
    не знае вече кое е сън ,кое е действителност .

    20:47 26.03.2026

  • 122 Хей

    9 1 Отговор
    Абе свършихте джепането и пак хитрувате кат лани, ама нямааааа. Тоя път ще ядете кьотек с началника ... Ако е жив де....

    20:47 26.03.2026

  • 123 накуцващ самолетоносач

    9 1 Отговор
    - Мен въобще не ме молеха. Направо ми разхлопаха пералнята и сега дърпам леко наляво.

    20:47 26.03.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Тръмпоча

    9 1 Отговор
    - Иранците по пет пъти на ден ми се молят да глтам.

    20:50 26.03.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Факт

    8 1 Отговор

    До коментар #116 от "ТРЪМП НАШ":

    Е, наш е, де. Перфектно излага и занулява краварника.

    20:52 26.03.2026

  • 128 Хей

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Я пъ тая":

    Хегемона може само да гушне букета....

    20:52 26.03.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Факт

    15 3 Отговор

    До коментар #126 от "Копеи,":

    Не са ти ясни нещата. Войната не е като онази работа, дето я свършваш за 15 секунди.
    Русия изтощава целият запад в Украйна.
    САЩ се изложиха за нула време в Иран.
    В резултат:
    Вече никой не смее да пренебрегва мнението на Русия.
    Вече никой не се интересува от мнението на САЩ.

    Коментиран от #133, #140

    20:54 26.03.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 А ГДЕ

    9 2 Отговор
    Кая Калас?

    20:55 26.03.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Бай Ормуз

    14 1 Отговор

    До коментар #126 от "Копеи,":

    Ама верно ли бе, как никой не разбра че са ги смачкали, а само ти?
    Като си ги смачкали за 3 седмици, какво стана с Ормузкия пролив? Да не би да е отворен? Хе - хе ...
    Айде пак коментирай как са ги смачкали, когато бъде отворен пролива, че май изглежда точно обратното.

    20:59 26.03.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Хахаха

    8 2 Отговор
    Пасито и Тагаренко яко тролят

    21:00 26.03.2026

  • 137 Д-р Ментал

    10 1 Отговор
    Тръмп изглежда слаб, неуверен и не сутерен пред света

    21:01 26.03.2026

  • 138 Тити на Кака

    11 2 Отговор
    Нека да се изясним, погледнато отстрани ситуацията е точно обратната...

    21:01 26.03.2026

  • 139 1111

    11 2 Отговор
    Дааа, бе да. Лудият свърши пушкалата, пък Иран искал преговори, ама друг път.

    21:02 26.03.2026

  • 140 хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #130 от "Факт":

    През Украйна Русия съсипа тотално ЕС, бая сериозно удари икономиката на САЩ. В Иран Тръмп срина и малкото оцеляло. Но може да е умишлена тактика- при 5г с инфлацияя по 10% примерно дългът ще се обезцени с 50-60%(1г- 10%, 2г-21% и т.н.), ще се продават много оръжия да пълнят складовете и петрол от 200 долара носи огромни печалби. ЕС да умира, защото си срути ТЕЦ и АЕЦ, кулите за петрол в Северно море(само Норвегия в момента добива сериозно).
    Тръмп ще спечели от криза. Ние ще следваме съвета на Любо Пенев от 1994та.

    21:03 26.03.2026

  • 141 Хер Флик

    12 1 Отговор
    Само да не стигнат до Флорида,молейки се за преговори!

    Коментиран от #145

    21:04 26.03.2026

  • 142 Д-р Ментал

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Браво! Много добре казано!

    21:06 26.03.2026

  • 143 Смешник

    12 1 Отговор
    А вашата агресия с Нетаняху срещу суверенна държава очаквана ли беше

    21:07 26.03.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #141 от "Хер Флик":

    тцъ. Иранци до Флорида освен имигранти да направят някой атентат няма да стигнат. Но, виж, ще направят американците от Флорида да тръгнат да палят Белия Дом или ЕС да реши да се репчи. Представи си какво ще стане, ако след няколко месеца унищожат още петролни кладенци, пристанища, газопроводи, интернет кабелите Европа-Азия. Депресията от 1930 ще е лека спрямо това и възстановяването ще е 5-10г напред поне. Целият Запад ще хлъцне- кой търгува крипто и на борса, ако няма интернет? Кой доставя доматите в магазина, ако няма транспорт? Без газ как се отоплява модерно жилище, дето няма комин за печка на дърва и въглища?

    Коментиран от #148

    21:09 26.03.2026

  • 146 Жорко

    7 1 Отговор
    Хахаха,трябва да го кажеш на някое 3 год дете за да ти повярва,смешник.

    21:12 26.03.2026

  • 147 Надав С Шушони

    3 2 Отговор
    около 700 терористи бяха елиминирани, над 100 от тях деца

    21:12 26.03.2026

  • 148 Хер Флик

    2 1 Отговор

    До коментар #145 от "хаха":

    Това имах предвид-в преносен смисъл!

    21:15 26.03.2026

  • 149 Персия

    2 1 Отговор
    Смешник хахаха

    21:15 26.03.2026

  • 150 Донки Хот

    6 1 Отговор
    Най-добрия евреин е тоя който не диша

    21:17 26.03.2026

  • 151 Ъъъъ

    4 1 Отговор
    Цитати от една и съща статия:

    "Това се случи, след като Белият дом заяви, че президентът Доналд Тръмп е готов да „разгърне ада“ срещу Иран, ако не приеме сделката му за прекратяване на войната в Близкия изток, докато Техеран заяви, че не възнамерява да преговаря."

    Три реда по-надолу:

    „Между другото, те много искат да сключат сделка, но се страхуват да го признаят, заяви Тръмп пред републикански избиратели в сряда."

    21:21 26.03.2026

  • 152 604

    4 2 Отговор
    краварника му пръснаха гемийте ........ся ще пръснат и десантчиците, дано стигнат до десант, да не се изтеглят към дъното тоя път

    21:53 26.03.2026

  • 153 123456

    4 1 Отговор
    Спокойно , спокойно - видяхме откъде замириса на пълни гащи ! Не си ти !

    22:13 26.03.2026

  • 154 Идиот

    3 1 Отговор
    Идиот

    22:20 26.03.2026

  • 155 Стуенчо,

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Копеи,":

    Айде лягай си, бе маме!
    Виж се в огледалото какъв пушек ти се вдига от мало.ум.ката! Ши гръмнеш,бе чедо!

    23:18 26.03.2026

  • 156 Амиии,

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Я пъ тоа":

    първите 500 ковчега заминаха за САЩ. Ако американците се решат на сухопътна операция ковчезите ще станат с хиляди и тогава нищо чудно обществото да излезе по улиците с искане "По-добре репарации, отколкото ковчези с трупове".

    23:49 26.03.2026

  • 157 Само питам

    4 0 Отговор
    Бсй Дончо, мислиш ли че нвкой ти вярва?

    01:44 27.03.2026

  • 158 Абе, къде е Линкълн?

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    По-леко ли ти става като лъжеш?

    01:52 27.03.2026

  • 159 Факт

    5 0 Отговор
    Тръмп и Путлер лъжат нелепо и абсурдно като нашите русофили по форумите и социалните мрежи . 😂

    02:02 27.03.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Иван

    2 0 Отговор
    😅😅😅😅😅😅 Да бе вие и Израел понеже сте корави и ги мачкахте отказват всичко. Запреличахте на зелката, които казваше Украйна смело отстъпва а Русия страхливо настъпва и печели войната. Смешни и жалки сте. Ядете бой на порази, не можете да защитите дружки те си а и нато осъзнах колко сте жалки. Май Виетнам ще ви се види разходка в полите ден

    11:08 27.03.2026

  • 162 Иво

    1 0 Отговор
    Дали..

    15:50 27.03.2026