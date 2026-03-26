Доналд Тръмп: Нека да се изясним! Иран моли за сделка, не аз!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е предизвикал шок в региона на Персийския залив и във Вашингтон с ответните си атаки, като същевременно твърди, че Техеран настоява за сключване на споразумение. Думите му са цитирани от "Гардиън"

По време на заседание на кабинета в Белия дом Тръмп посочи, че иранските действия срещу държави като Катар, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Кувейт и Оман са били неочаквани.

"Всички бяха шокирани, включително и ние", заяви той, като добави, че според него Иран има планове за доминиране в Близкия изток.

Американският президент направи и противоречиво изказване за военните способности на Техеран, като заяви, че страната е "слаб боец, но силен преговарящ".

Тръмп повтори твърдението си, че именно Иран настоява за постигане на сделка, а не Съединените щати.

"Да изясним - те молят за сделка, не аз. Те молят за сделка", подчерта той, като разкритикува медийни публикации, според които Вашингтон търси споразумение.

По думите му възможността за договореност остава неясна, като САЩ все още не са решили дали са готови да влязат в подобен процес. Тръмп допълни, че според него Иран е трябвало да направи това по-рано - още преди седмици или дори години.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран да започне да се "отнася сериозно" към преговорите за слагане на край на войната, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп направи изявлението си в социалните мрежи днес - 27-ия ден от конфликта в Близкия изток и след като Техеран отхвърли неговия 15-точков план за примирие. "По-добре да се отнесат сериозно, преди да е твърде късно, защото когато това стане, няма да има връщане назад и няма да е красиво", каза той.

Иран официално отговори на предложението от 15 точки за прекратяване на войната, отправено от Съединените щати, съобщи иранската агенция Тасним, позовавайки се на ирански представител. Според цитирания източник Иран е посочил ясно в отговора си, че изисква прекратяване на всички военни действия – включително в Ливан и Ирак. Освен това САЩ и Израел трябва да прекратят целевите убийства. Техеран също така изисква гаранции за предотвратяване на нова война.

В същото време Иран блокира кораби, които счита за свързани със САЩ, Израел и техни съюзници в Ормузкия проток, но пропуска малко на брой плавателни съдове.

От Съвета за сътрудничество в Персийския залив - съюз от шест арабски държави - Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман, потвърдиха, че Иран е обложил с такси безопасното преминаване през протока. Страните от съвета поискаха да участват в преговори между Съединените щати и Иран за прекратяване на продължаващата война.

Малайзийският премиер Ануар Ибрахим заяви, че Иран е позволил на малайзийски петролни танкери да преминат през Ормузкия проток след преговори с лидери на държавите от Близкия изток.

САЩ се подготвят за разполагането на хиляди войници, които може да бъдат използвани на терен в Иран. Броят на жертвите в Иран се увеличи до около 2000 души и близо 1100 души в Ливан. Десетки други са убити в Израел и други части на Близкия изток. Тринадесет са загиналите американски военнослужещи в хода на войната, а милиони хора в Ливан и Иран бяха разселени.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че са убили 700 бойци на ливанското движение "Хизбула" от началото на операцията срещу групировката на 2 март, предаде Франс прес. "Проведохме решителни операции, за да гарантираме сигурността на нашите граждани. На този етап мога да ви съобщя, че около 700 терористи бяха елиминирани", заяви подполковник Надав Шошани, говорител на ЦАХАЛ, на пресконференция за чуждестранни медии.

Пакистан заяви, че съдейства за предаването на съобщения между САЩ и Иран. Mежду САЩ и Иран се провеждат непреки разговори чрез съобщения, предадени през Пакистан, като Турция и Египет също оказват подкрепа, заяви пакистанският външен министър Ишак Дар в публикация в Екс.

В същото време израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че израелските сили за отбрана са "елиминирали" командващия военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - контраадмирал Алиреза Тангсири. "ЦАХАЛ елиминираха командващия военноморските сили на КГИР Алиреза Тангсири заедно с други високопоставени офицери от ВМС. Той беше човекът, който носеше директна отговорност за минирането и блокадата на Ормузкия проток", заяви във видеообръщение Кац, като обеща, че "ще продължи да преследва високопоставените военнослужещи от КГИР един по един".