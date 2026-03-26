Доналд Тръмп: Нека да се изясним! Иран моли за сделка, не аз!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е предизвикал шок в региона на Персийския залив и във Вашингтон с ответните си атаки, като същевременно твърди, че Техеран настоява за сключване на споразумение. Думите му са цитирани от "Гардиън"
По време на заседание на кабинета в Белия дом Тръмп посочи, че иранските действия срещу държави като Катар, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Кувейт и Оман са били неочаквани.
"Всички бяха шокирани, включително и ние", заяви той, като добави, че според него Иран има планове за доминиране в Близкия изток.
Американският президент направи и противоречиво изказване за военните способности на Техеран, като заяви, че страната е "слаб боец, но силен преговарящ".
Тръмп повтори твърдението си, че именно Иран настоява за постигане на сделка, а не Съединените щати.
"Да изясним - те молят за сделка, не аз. Те молят за сделка", подчерта той, като разкритикува медийни публикации, според които Вашингтон търси споразумение.
По думите му възможността за договореност остава неясна, като САЩ все още не са решили дали са готови да влязат в подобен процес. Тръмп допълни, че според него Иран е трябвало да направи това по-рано - още преди седмици или дори години.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран да започне да се "отнася сериозно" към преговорите за слагане на край на войната, предаде Асошиейтед прес.
Тръмп направи изявлението си в социалните мрежи днес - 27-ия ден от конфликта в Близкия изток и след като Техеран отхвърли неговия 15-точков план за примирие. "По-добре да се отнесат сериозно, преди да е твърде късно, защото когато това стане, няма да има връщане назад и няма да е красиво", каза той.
Иран официално отговори на предложението от 15 точки за прекратяване на войната, отправено от Съединените щати, съобщи иранската агенция Тасним, позовавайки се на ирански представител. Според цитирания източник Иран е посочил ясно в отговора си, че изисква прекратяване на всички военни действия – включително в Ливан и Ирак. Освен това САЩ и Израел трябва да прекратят целевите убийства. Техеран също така изисква гаранции за предотвратяване на нова война.
В същото време Иран блокира кораби, които счита за свързани със САЩ, Израел и техни съюзници в Ормузкия проток, но пропуска малко на брой плавателни съдове.
От Съвета за сътрудничество в Персийския залив - съюз от шест арабски държави - Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман, потвърдиха, че Иран е обложил с такси безопасното преминаване през протока. Страните от съвета поискаха да участват в преговори между Съединените щати и Иран за прекратяване на продължаващата война.
Малайзийският премиер Ануар Ибрахим заяви, че Иран е позволил на малайзийски петролни танкери да преминат през Ормузкия проток след преговори с лидери на държавите от Близкия изток.
САЩ се подготвят за разполагането на хиляди войници, които може да бъдат използвани на терен в Иран. Броят на жертвите в Иран се увеличи до около 2000 души и близо 1100 души в Ливан. Десетки други са убити в Израел и други части на Близкия изток. Тринадесет са загиналите американски военнослужещи в хода на войната, а милиони хора в Ливан и Иран бяха разселени.
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че са убили 700 бойци на ливанското движение "Хизбула" от началото на операцията срещу групировката на 2 март, предаде Франс прес. "Проведохме решителни операции, за да гарантираме сигурността на нашите граждани. На този етап мога да ви съобщя, че около 700 терористи бяха елиминирани", заяви подполковник Надав Шошани, говорител на ЦАХАЛ, на пресконференция за чуждестранни медии.
Пакистан заяви, че съдейства за предаването на съобщения между САЩ и Иран. Mежду САЩ и Иран се провеждат непреки разговори чрез съобщения, предадени през Пакистан, като Турция и Египет също оказват подкрепа, заяви пакистанският външен министър Ишак Дар в публикация в Екс.
В същото време израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че израелските сили за отбрана са "елиминирали" командващия военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - контраадмирал Алиреза Тангсири. "ЦАХАЛ елиминираха командващия военноморските сили на КГИР Алиреза Тангсири заедно с други високопоставени офицери от ВМС. Той беше човекът, който носеше директна отговорност за минирането и блокадата на Ормузкия проток", заяви във видеообръщение Кац, като обеща, че "ще продължи да преследва високопоставените военнослужещи от КГИР един по един".
14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #8 от "Изяснение":Бомби аятоласите, не обратното....ако Иран не подпише сделка, свършено е с него...
Коментиран от #27, #110
19:24 26.03.2026
26 Доналд Тръмп: Нека да се изясним!
КОЙТО ЯДЕ ШПИНГИ, ТОЙ МОЛИ ЗА ЗА ПРЕГОВОРИ!
19:26 26.03.2026
До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Защо говориш измислици? В Иран животът си продължава, хората пазаруват, ходят на работа.
19:26 26.03.2026
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Горивата растат, задръстванията с автомобили също.
19:27 26.03.2026
35 Я пъ тая
До коментар #30 от "Мишел":Сащ сринаха Иран. Ша им гушнат и пролива, Вервай ми.
Коментиран от #128
19:28 26.03.2026
37 Бай Дън
19:28 26.03.2026
38 Я пъ тоа
Коментиран от #156
19:29 26.03.2026
44 Голем сме
45 За няколко долара повече
46 604
До коментар #20 от "Мунчо":кой почнал войната, ахахахахах шизо !
19:33 26.03.2026
47 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
48 Лунчооо
50 цитрати
19:33 26.03.2026
19:33 26.03.2026
19:34 26.03.2026
55 Хи хи
19:35 26.03.2026
60 Така де
До коментар #53 от "хаха":Да, САЩ и Израел удариха яко, но иранците показаха, че без ръководството оцеляват и се борят, даже повече се настървяват за отмъщение.
19:36 26.03.2026
66 хаха
До коментар #2 от "Пан Зеленко":Зеленко отече като КОВИД 19 на 24.2.2022. Както рязко изченаха карантини, ваксини, болни, смърт, така и сега. Няма кой да му дава вече ракети, щото са опукани за години напред складовете. Няма и кинти- Тръмп реши да харчи в Иран, после ще има да си пази икономиката да не фалира. Затова и днес излезе, че САЩ открито му казват да се предава и да дава на Русия Донбас и другите територии безусловно. Само в ЕС още си мислят, че далаверата ще продължава и ще "продадат още някоя партида ваксини" да захлебят още малко.
19:38 26.03.2026
19:38 26.03.2026
74 хаха
До коментар #49 от "Копейки,":То и руснаците нямаха ракети и крадяха перални от украинците за чипове, биеха се с лопати, че няма патрони и автомати. И някак си държат фронта тия наглеци. А Урсула каза за ракетите още преди 3 години. Та и сега вярваме на Тръмп и медиите и хич не гледаме колко ракети и дронове летят всеки ден откъм Иран.
19:42 26.03.2026
75 хаха
Ами явно си някакъв инбред слабоумник бе бай пеДоналд. Онези брадатите гоут шагъри го казаха в прав текст!
"АКО НИ НАПАДНЕТЕ ЩЕ АТАКУВАМЕ ВСИЧКИТЕ ВИ СЪЮЗНИЦИ И БАЗИТЕ ВИ (СЪОРЪЖЕНИЯТА ВИ)!
Този е на нивото на байганьовците... Клоун някакъв.
19:42 26.03.2026
78 Йосарян
До коментар #59 от "Ха ха":Кой ден сме днес?Нали щяха ги "приключат"за два дни говедарите? Чичо Дончо да не върна Грегорианския календар?
Коментиран от #84
19:44 26.03.2026
79 хаха
Техеран ще счита американските военни съоръжения и Израел за „легитимни цели“, ако открие признаци на предстояща атака, предупреди председателят на иранския парламент.
Председателят на парламента Мохамед Багер Калибаф заяви, че Израел, както и американските военни центрове, бази и кораби, ще бъдат считани за „легитимни цели“ в случай на атака срещу Иран.
11 януари 2026 г., 11:14 ч. централноевропейско време
Коментиран от #89
19:45 26.03.2026
90 хаха
До коментар #60 от "Така де":Да, САЩ и Израел удариха яко, но иранците показаха, че без ръководството оцеляват и се борят, даже повече се настървяват за отмъщение.
По-важното е откъде ЕС ще има газ близките 3-10г и на какви цени, ако изобщо намери нужните количества, какво става с производството на чипове и медицината, ако 30-40% от производството го няма вече, какво ще се случи с ЕС и САЩ, като арабите си изтеглят пари от инвестициите, за да имат да плащат са строят пак мощности за петрол и газ, колко ще струва да се строят пак американските бази. Всички тези ефекти удрят мен и теб.
ЕС искаше да откаже изцяло руските газ и петрол от 2027. Защо отложи гласуването? Катар Енерджи обяви форс мажор и скъса договорите с Белгия и Италия за газ за минимум 3-5 години напред. И също обяви, че спира разширението на производството, дето трябваше да е готово към 4.2027 и да отива в ЕС, за поне 5-10г напред. Т.е. аз и ти ще студуваме при парно, газ на двойни и тройни цени, ако сме в промишлеността, може и да сме съкратени скоро.
Е, голяма победа на САЩ, голямо чудо. Ако имат победа, то е, че съсипаха ЕС, Азия, Австралия, Южна Америка и ги правят зависими от американски газ и петрол и могат да извиват ръце. Но тая война я водят като да е срещу целия свят освен Русия(тя петрол и газ има бол).
Коментиран от #94
19:53 26.03.2026
94 хаха
До коментар #90 от "хаха":Само да се уточня за електрониката и медицината, защото съм изпуснал част от изречението.
В момента Катар губи мощностите си за добив на хелий- 30-40% от световния пазар. Това звучи малко, но всъщност е страшно, защото ЯМР работи при охлаждане на магнитите с хелий, за модерните чипове пак охлаждане и чиста среда искат хелий. А защо Катар са основен производител? Хелият е заедно с газа в находищата и го извличат като продукт на втечняването на газа.
19:57 26.03.2026
101 сега
До коментар #17 от "оня с коня":започва смяна на световния ред, неслучайно няколко пъти фалира бизнеса си. Сега му е паднало, тепърва предстои.....
20:09 26.03.2026
106 Хммм,
До коментар #104 от "Гоце Делчев":Всичките "сделки" на Тръмп на нормален разговорен език се наричат заплахи, извиване на ръце и изнудване. Точно като селски бабаит, който прави опити да завладее не само махалата, а цялото село, но жителите му не му позволяват.
20:28 26.03.2026
107 Гост
Цял свят видя провалът ти в Иран.
Цял свят видя, че ти предлагаш мир, при неадекватни условия.
Иран не те е търсил да ти предлага каквото и да било.
Не се оправдавай като бит пдрс.
20:29 26.03.2026
108 Хм Хм
До коментар #46 от "604":Не виждаш ли че те тролва? Колкото Украйна е започнала войната, толкова и Иран.
20:31 26.03.2026
110 Гост
До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Иран вече отказа на рижавото пони.
Сега въпросът е, ще посмее ли Дончо да предприеме нови военни действия, които да му донесат още повече поражения и унижения?
20:32 26.03.2026
111 Гост
До коментар #96 от "хаха":Моля, моля!
Дончо беше перфектен за президент на УСА, защото пасваше идеално на руските планове за 0крайна.
Никой не го е смятал за кадърен президент.
20:35 26.03.2026
115 Факт
- Поредната изцепка на Гарфиилд. Няма как да преговаряш силно, ако не носиш голяма сопа. Иран доказа, че сопата му е голяма и затова е по-силната страна в преговорите.
20:42 26.03.2026
До коментар #126 от "Копеи,":Не са ти ясни нещата. Войната не е като онази работа, дето я свършваш за 15 секунди.
Русия изтощава целият запад в Украйна.
САЩ се изложиха за нула време в Иран.
В резултат:
Вече никой не смее да пренебрегва мнението на Русия.
Вече никой не се интересува от мнението на САЩ.
Коментиран от #133, #140
20:54 26.03.2026
134 Бай Ормуз
До коментар #126 от "Копеи,":Ама верно ли бе, как никой не разбра че са ги смачкали, а само ти?
Като си ги смачкали за 3 седмици, какво стана с Ормузкия пролив? Да не би да е отворен? Хе - хе ...
Айде пак коментирай как са ги смачкали, когато бъде отворен пролива, че май изглежда точно обратното.
20:59 26.03.2026
140 хаха
До коментар #130 от "Факт":През Украйна Русия съсипа тотално ЕС, бая сериозно удари икономиката на САЩ. В Иран Тръмп срина и малкото оцеляло. Но може да е умишлена тактика- при 5г с инфлацияя по 10% примерно дългът ще се обезцени с 50-60%(1г- 10%, 2г-21% и т.н.), ще се продават много оръжия да пълнят складовете и петрол от 200 долара носи огромни печалби. ЕС да умира, защото си срути ТЕЦ и АЕЦ, кулите за петрол в Северно море(само Норвегия в момента добива сериозно).
Тръмп ще спечели от криза. Ние ще следваме съвета на Любо Пенев от 1994та.
21:03 26.03.2026
145 хаха
До коментар #141 от "Хер Флик":тцъ. Иранци до Флорида освен имигранти да направят някой атентат няма да стигнат. Но, виж, ще направят американците от Флорида да тръгнат да палят Белия Дом или ЕС да реши да се репчи. Представи си какво ще стане, ако след няколко месеца унищожат още петролни кладенци, пристанища, газопроводи, интернет кабелите Европа-Азия. Депресията от 1930 ще е лека спрямо това и възстановяването ще е 5-10г напред поне. Целият Запад ще хлъцне- кой търгува крипто и на борса, ако няма интернет? Кой доставя доматите в магазина, ако няма транспорт? Без газ как се отоплява модерно жилище, дето няма комин за печка на дърва и въглища?
Коментиран от #148
21:09 26.03.2026
148 Хер Флик
До коментар #145 от "хаха":Това имах предвид-в преносен смисъл!
21:15 26.03.2026
"Това се случи, след като Белият дом заяви, че президентът Доналд Тръмп е готов да „разгърне ада“ срещу Иран, ако не приеме сделката му за прекратяване на войната в Близкия изток, докато Техеран заяви, че не възнамерява да преговаря."
Три реда по-надолу:
„Между другото, те много искат да сключат сделка, но се страхуват да го признаят, заяви Тръмп пред републикански избиратели в сряда."
21:21 26.03.2026
155 Стуенчо,
До коментар #126 от "Копеи,":Айде лягай си, бе маме!
Виж се в огледалото какъв пушек ти се вдига от мало.ум.ката! Ши гръмнеш,бе чедо!
23:18 26.03.2026
156 Амиии,
До коментар #38 от "Я пъ тоа":първите 500 ковчега заминаха за САЩ. Ако американците се решат на сухопътна операция ковчезите ще станат с хиляди и тогава нищо чудно обществото да излезе по улиците с искане "По-добре репарации, отколкото ковчези с трупове".
23:49 26.03.2026
158 Абе, къде е Линкълн?
До коментар #11 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":По-леко ли ти става като лъжеш?
01:52 27.03.2026
