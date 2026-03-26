Тръмп заплашва Иран с "ад", Техеран иска репарации

САЩ заплашва да “отвори ада”, ако Иран не “разбере, че е бил победен”. Планът на Тръмп за прекратяване на войната е бил отхвърлен, казват от Техеран и дават свои условия - например да им се платят репарации.
Въпросът дали САЩ и Иран водят преговори за прекратяване на войната продължава да няма ясен отговор. Двете страни си противоречат вече няколко дни. Какво се знае засега?
"Тръмп е готов да отвори ада"
Прессекретарката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че Вашингтон е "много близо до постигането на основните цели на военната операция" в Иран. Тя отново заяви, че се водят "продуктивни разговори" с Иран, но подчерта, че ако те са неуспешни, е възможно да последват още удари.
"Ако Иран не приеме реалността на настоящия момент, ако не разбере, че е бил победен военно... Тръмп ще се погрижи да бъде ударен по-силно, отколкото някога е бил", заяви Левит на брифинг в сряда. "Президентът не блъфира и е готов да отвори ада", каза тя. "Иран не трябва да допуска отново грешка в преценката си."
Тръмп: "военна операция", а не война
Левит обаче отново отказа да отговори на въпроса с кого преговарят САЩ от иранска страна. В последните дни президентът Доналд Тръмп също отказваше да назове конкретни представители на иранското лидерство, с които се водят преговори, но заяви, че са "важните хора".
Американският президент заяви в сряда вечер, че иранците просто се "страхуват" да си признаят, че водят преговори със САЩ, защото се притесняват, че ще ги убият. Той заяви още, че войната в Близкия изток е "военна операция". "Не харесват думата "война", защото за това се изисква одобрение [от Конгреса на САЩ]. Затова ще го наричам "военна операция", което всъщност е точно това, което представлява", каза Тръмп.
Иран иска репарации и гаранции, че няма да бъде нападан повече
15-точковият план за прекратяване на войната, който "Ню Йорк Таймс" съобщи, че САЩ са изпратили на Иран, беше отхвърлен от иранското ръководство вчера. В същото време англоезичната програма на иранската държавна телевизия съобщи, че "Иран ще сложи край на войната, когато реши да го направи и когато бъдат изпълнени неговите условия".
Въпросните условия включват прекратяване на военните действия, гаранции, че повече няма да се започва война срещу Ислямската република, изплащане на репарации към Иран и признаване на суверенитета на страната над Ормузкия проток. Много важно условие за Техеран е да бъдат прекратени нападенията и срещу прокси групировките му - например Хизбула в Ливан, с които Израел води война на втори фронт. По-късно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че в момента страната не води преговори със САЩ за прекратяване на войната и "няма намерение" да го прави.
Американски войници в Иран?
Американските въоръжени сили се готвят да разположат в Близкия изток поне 1000 войници от 82-ра въздушнодесантна дивизия в следващите дни. Британската обществена медия Би Би Си съобщи, че Пентагонът е дал официално потвърждение за това в сряда. Подразделението се счита за силите за реагиране при извънредни ситуации на армията и обикновено може да бъде разположено в кратки срокове. Точно това подразделение на американската армия е било част от всички по-важни военни операции на страната - от Втората световна война до Виетнам, Ирак и Афганистан.
Експерти обаче се опасяват, че изпращането на сухопътни войски в Иран може да е проблем. Адмирал Джеймс Ставридис, бивш върховен главнокомандващ на НАТО, предупреди за сериозни опасности в коментар за "Блумбърг". Иран вероятно ще отговори с "масирани атаки с дронове, малки лодки – някои от които натоварени с експлозиви за безпилотни и потенциално самоубийствени мисии" – и ракети срещу приближаващи се кораби, пише Ставридис.
1 Факт
21:21 26.03.2026
2 Такеда Шинген
Унищожителен като огъня
Гъвкав като гората
Стабилен като планината
Този стих, всъщност е военна стратегия. Описва четирите най ефективни решения за воюване според различни ситуации. Безплатен подарък за Тръмп и Нетаняху.
3 Тръмпоча
4 Сатана Z
5 Тоя стана клоуна на света
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Операция " Епична наси.....
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Командо
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 кенЕФ35
13 путлер кланещия се на САЩ
До коментар #1 от "Факт":Чувал ли си за мен и моя пълен крачол?
14 Атина Палада
15 Kaлпазанин
16 Този
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Звездоброец
20 Тръмпоча
До коментар #14 от "Атина Палада":- Едни камилари ме направиха смешен, ти на Русия искаш да се правя на мъж, дето цял ЕС не може да й се опре вече пет години в Украйна.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
До коментар #14 от "Атина Палада":Първо беше Виетнам.
После беше Афганистан.
След това се облизваха за Украйна.
После за Гренландия.
Сега си начупиха зъбите и в Иран.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дудов
26 Звездоброец
До коментар #17 от "Точно":Каква 1300 годишна история дрънкаш , бе ? Я вземи прочети някоя дебела книга !
27 Тръмпоча
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":- Не знам. Ще попитам ген. Марк Мили, той го каза това за тридневната.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Голяма работа
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Това не е война,
35 С все си мислихме,че...
До коментар #5 от "Тоя стана клоуна на света":....Клоунът на Света е...Зеленски...?!?!
21:36 26.03.2026
36 Ами
38 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Има
До коментар #36 от "Ами":Украйна не може да бъде победена а руснаците няма как да се измъкнат.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Звездоброец
До коментар #30 от "Голяма работа":Каква гръцка митология те е подгнила , бе ? Всичко , което са откраднали от нашите предци ли ? Много незнаещи има тука ....
45 ХИЛЯДА ВОЙНИИ.
46 екшън
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Така е
До коментар #48 от "Така е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
21:43 26.03.2026
51 Ало,Хага
Коментиран от #72
52 Руснаците-ряпа да ядат,пред САЩ...!
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":С тая тяхна...
...4 годишна война с Украйна ..!
Виж САЩ водят Виетнамската война...20 години!
От 1955,до 1975г...!
Четете бре хора,преди да се правите на интересни...!
53 ПРАВ СИ...!
До коментар #48 от "Така е":Виждаме,че те в хванала,щом опонираш...🤣😂😆👍!
21:45 26.03.2026
54 Дзак
55 Ами
До коментар #41 от "Има":След няколко месеца окраина ще е забравена.
56 6135
Предполагам, че бройката е обмисляна дълго и грижливо: точното количество за да не измрат иранците от смях, но пък да им дожалее да ги избият всичките.
57 Дааа
58 Четем четем
До коментар #52 от "Руснаците-ряпа да ядат,пред САЩ...!":Във Виетнам
Не са Умрели
Милион и Половина Кабзончици
Четем Умнико Четем .
Коментиран от #60, #67, #70
59 Има
До коментар #55 от "Ами":След 5 години и няколко месеца куран също ще бъде забравен.
60 Пропагандата
До коментар #58 от "Четем четем":винаги се цели в глупака и никога не го подминава!
61 Отсрещния бряг,
До коментар #42 от "Атина Палада":Ще те наричам ТО защото и ти не знаеш какво си.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ТАКА ЛИ...?!
Просто ще го реализира,без предварителен анонс...!
64 Ъъъъ
Това казва всичко.... 😂
65 1111
66 БОТЕВ
67 АЙДЕЕ...
До коментар #58 от "Четем четем":...пак се почна с трите реда сополи и двата реда сълзи за...,,руските жертви"...😆😂🤣!
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Антиперчем
До коментар #4 от "Сатана Z":Да наричаш с разни умалителни имена като например "момчета", "войничета" американските млади закоравели бандити и убийци, които подчертавам не са пращани на военни мисии насила, а са избрали съдбата си на убийци сами, бих казал е абсолютна глупост и лицемерие.
70 Бягаш от въпроса!
До коментар #58 от "Четем четем":А факта си е факт!
САЩ се мъчиха да победят беден и малък Виетнам цели 20 години...!
Чак не е за вярване!
И накрая си тръгнаха позорно,с подвита опашка!
Коментиран от #74, #114
71 Омбре
До коментар #4 от "Сатана Z":Прав си,да изпратиш 1000 човека и да ги чакат няколко хиляди, не знам колко трябва да си ..... да го направиш,затова и малко не вярвам това да се случи. Но даже и да ги докарат ще поседят няколко дни и ще тръгнат,особено,ако им падне първата ракета наблизо. По смешни са ми изказванията на дончо,че щял да отвори ада,ако не се признае Иран за победен, демек заплашваш,само и само тия да се признаят за победени, понеже релано не са и не са готови да се признаят за такива, понеже ви бомбят. А и как ще са победени,пък ти пръв им пращаш план за мир.....ахаха
Коментиран от #78, #82
72 Ъъъъ
До коментар #51 от "Ало,Хага":"Няма ли да има вече международна заповед за арест на двамата престъпници?"
Единия даде фира.... 😂
Да сте чували Тръмп през последните 20 дни да споменава Нетаняху? Последното споменаване на Нетаняху беше, когато си мислеха, че всичко е по план и двамата с Биби щели да решат кога ще приключи панаира....😂
73 Омбре
До коментар #20 от "Тръмпоча":Много точен коментар.
Коментиран от #77
74 Костадин Костадинов
До коментар #70 от "Бягаш от въпроса!":За Афганистан пропусна,ама руски
Коментиран от #84
75 Каз
До коментар #45 от "ХИЛЯДА ВОЙНИИ.":Те и сега нападат масирано - гледай клипове за страховитите разрушения в Иран.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Леко да те поправя!
До коментар #71 от "Омбре":,,Но даже и да ги докарат ще поседят няколко дни и ще тръгнат..."
Те ще си тръгнат...!
НО!
В ..,,дървени костюми"...!
79 Костадин Костадинов
До коментар #55 от "Ами":Тва го говоряхти и преди 4 гудини... А и нали Путин речи че няа тереториални претенции. Ко стана пак съм праф.. никой път няа разберети русуфилякъ колку сти про...
80 Дик диверсанта
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Костадин Костадинов
До коментар #71 от "Омбре":Стига ве дядо Ваньо, след като имаш унучи и пак си русуфилякъ
83 Ами не троли
До коментар #79 от "Костадин Костадинов":и няма да си толкова простт.
84 Там пък в Афганистан,шоуто бе пълно...!
До коментар #74 от "Костадин Костадинов":Камерите зафиксираха бегом на краварите,в свински тръс към колесника на самолета,подгонени от ония чаршафосаните афганистански козари,с джапанките и чепатите тояги...даже и калашници нямаха...!
85 Аятолах в хамак
86 Костадин Костадинов
До коментар #83 от "Ами не троли":🤣 реакцията ти е типичнъ зъ губешт. Браво глуп...
87 Костадин Костадинов
До коментар #84 от "Там пък в Афганистан,шоуто бе пълно...!":Явно не познааш събитията...няа ко да ти каам пойчи.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Титак
91 Костадин Костадинов
До коментар #79 от "Костадин Костадинов":Преди 4ри гудини Украйна беши с 50% пойчи
92 Костадин Костадинов
До коментар #89 от "Такиа е троле":Единствено което провукиръш ф меня е 🤣🤣🤣🤣🤣
93 Костадин Костадинов
До коментар #88 от "Фактолог":Тъй в Иран и желязуту гори,там физичните закони не важът
94 Троленето
До коментар #92 от "Костадин Костадинов":е занимание за отпадъци. Затова ви се радват, че сте евтини глупави.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Костадин Костадинов
До коментар #95 от "Така е троле":Но што ма обиждаж,што не земаш отношение към истянттъ? Дълбоко мъ нараняааш!
Дубре, ш съ успокоя, ш го поема дълбоко въздуха и ши та остая да бъдеш себя си- прооззз
Ся тъй ят чи няа ко да опобираш штот разбираш чи съм прав и умянн.
99 Костадин Костадинов
До коментар #96 от "Ами що се обаждаш бре троле простт":Да лижи
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Костадин Костадинов
До коментар #94 от "Троленето":89 тря пручитеш
102 Е ще лижеш троле
До коментар #99 от "Костадин Костадинов":Занимания е за пу мяр.
103 Костадин Костадинов
До коментар #100 от "Истината не е обида":Не съ изнервяй ве! Тука сички са обичами!
104 Тавариши и Таварашутки
Още един Виден Ирански БРАТЮШКА
КОНТРААДМИРАЛ АЛИРЕЗА ТАНГСИРИ
Е пратен да прави Компания на АЯТОЛАХА
105 Костадин Костадинов
До коментар #102 от "Е ще лижеш троле":Ш лижа. Давай го
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Костадин Костадинов
До коментар #104 от "Тавариши и Таварашутки":Доста проветриви станаха вишити ирански длъжности
109 Плюнките троле
До коментар #105 от "Костадин Костадинов":Аз на пу мяри не го давам.
110 Ами нидей бе троле простт
До коментар #103 от "Костадин Костадинов":И да се нервиш, сам си избрал да си евтин и глупав
111 Костадин Костадинов
До коментар #109 от "Плюнките троле":Със 106 и 107 не успя 🤣 и с 109 та пуснаха 🤣😝 -мноо та були чи Русия не тва за дет са представя,нали
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Ти кажи
До коментар #70 от "Бягаш от въпроса!":Колко Убити Американци има във Виетнам.
За 20 години Обосрация
Колко ли Кабзончици
Ще има Изфъскал?
Ако бяха убити Милион и Половина
Американци във Виетнам
Сигурно и Виетнам нямаше да го има .
115 Плюнките троле простт
До коментар #111 от "Костадин Костадинов":Ближи и лази. Не се пеняви, че си евтин и глупав.
116 Особено Руския Трол
До коментар #113 от "Така е троле":За него и дума да не става .
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Пропагандата
До коментар #114 от "Ти кажи":винаги има за цел глупака и никога не го пропуска!
120 Оди да копаш на село...
До коментар #87 от "Костадин Костадинов":...,с тоя селски речник...!
121 Руска Милиция
122 Реакцията ти е типична...
До коментар #87 от "Костадин Костадинов":...за безсилен човек,пред фактите...!
Но дерзай,поне си забавен...😝😆😂🤣!
123 Не реви за жертвите,като...
До коментар #114 от "Ти кажи":...вдовица за...!
Ами кажи защо уж ,,Великата" САЩ,не можа,след цели 20 години да победи един беден и малък Виетнам...?!?!
124 Кое звучи по-убедително,
САЩ: "Иран не трябва да допуска отново грешка в преценката си."
Или:
Иран: "САЩ не трябва да допуска отново грешка в преценката си."
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Иво
127 Междувременно
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Млък ве отпадък
До коментар #43 от "Тихо бе боклуук":На смъркано напушен
Млък ве, Млък казах!
Внимавай, да не идеш при земните червеи!
б.г. цент, укро хохлят бандер, ги Управят Единствено и Само Руски Як, и така по Дебел.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Да не стане като в стихотворението...
132 Гробаря
До коментар #4 от "Сатана Z":Защо не изпрати 2000 войника, ами само 1000? Само 1000 ли ковчега имат налични...
133 Георгиев
