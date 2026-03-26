Тръмп заплашва Иран с "ад", Техеран иска репарации

САЩ заплашва да “отвори ада”, ако Иран не “разбере, че е бил победен”. Планът на Тръмп за прекратяване на войната е бил отхвърлен, казват от Техеран и дават свои условия - например да им се платят репарации.

Въпросът дали САЩ и Иран водят преговори за прекратяване на войната продължава да няма ясен отговор. Двете страни си противоречат вече няколко дни. Какво се знае засега?

"Тръмп е готов да отвори ада"

Прессекретарката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че Вашингтон е "много близо до постигането на основните цели на военната операция" в Иран. Тя отново заяви, че се водят "продуктивни разговори" с Иран, но подчерта, че ако те са неуспешни, е възможно да последват още удари.

"Ако Иран не приеме реалността на настоящия момент, ако не разбере, че е бил победен военно... Тръмп ще се погрижи да бъде ударен по-силно, отколкото някога е бил", заяви Левит на брифинг в сряда. "Президентът не блъфира и е готов да отвори ада", каза тя. "Иран не трябва да допуска отново грешка в преценката си."

Тръмп: "военна операция", а не война

Левит обаче отново отказа да отговори на въпроса с кого преговарят САЩ от иранска страна. В последните дни президентът Доналд Тръмп също отказваше да назове конкретни представители на иранското лидерство, с които се водят преговори, но заяви, че са "важните хора".

Американският президент заяви в сряда вечер, че иранците просто се "страхуват" да си признаят, че водят преговори със САЩ, защото се притесняват, че ще ги убият. Той заяви още, че войната в Близкия изток е "военна операция". "Не харесват думата "война", защото за това се изисква одобрение [от Конгреса на САЩ]. Затова ще го наричам "военна операция", което всъщност е точно това, което представлява", каза Тръмп.

Иран иска репарации и гаранции, че няма да бъде нападан повече

15-точковият план за прекратяване на войната, който "Ню Йорк Таймс" съобщи, че САЩ са изпратили на Иран, беше отхвърлен от иранското ръководство вчера. В същото време англоезичната програма на иранската държавна телевизия съобщи, че "Иран ще сложи край на войната, когато реши да го направи и когато бъдат изпълнени неговите условия".

Въпросните условия включват прекратяване на военните действия, гаранции, че повече няма да се започва война срещу Ислямската република, изплащане на репарации към Иран и признаване на суверенитета на страната над Ормузкия проток. Много важно условие за Техеран е да бъдат прекратени нападенията и срещу прокси групировките му - например Хизбула в Ливан, с които Израел води война на втори фронт. По-късно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че в момента страната не води преговори със САЩ за прекратяване на войната и "няма намерение" да го прави.

Американски войници в Иран?

Американските въоръжени сили се готвят да разположат в Близкия изток поне 1000 войници от 82-ра въздушнодесантна дивизия в следващите дни. Британската обществена медия Би Би Си съобщи, че Пентагонът е дал официално потвърждение за това в сряда. Подразделението се счита за силите за реагиране при извънредни ситуации на армията и обикновено може да бъде разположено в кратки срокове. Точно това подразделение на американската армия е било част от всички по-важни военни операции на страната - от Втората световна война до Виетнам, Ирак и Афганистан.

Експерти обаче се опасяват, че изпращането на сухопътни войски в Иран може да е проблем. Адмирал Джеймс Ставридис, бивш върховен главнокомандващ на НАТО, предупреди за сериозни опасности в коментар за "Блумбърг". Иран вероятно ще отговори с "масирани атаки с дронове, малки лодки – някои от които натоварени с експлозиви за безпилотни и потенциално самоубийствени мисии" – и ракети срещу приближаващи се кораби, пише Ставридис.