Тръмп заплашва Иран с "ад", Техеран иска репарации

Тръмп заплашва Иран с "ад", Техеран иска репарации

26 Март, 2026 21:19

Американските въоръжени сили се готвят да разположат в Близкия изток поне 1000 войници от 82-ра въздушнодесантна дивизия в следващите дни

Тръмп заплашва Иран с "ад", Техеран иска репарации - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

САЩ заплашва да “отвори ада”, ако Иран не “разбере, че е бил победен”. Планът на Тръмп за прекратяване на войната е бил отхвърлен, казват от Техеран и дават свои условия - например да им се платят репарации.

Въпросът дали САЩ и Иран водят преговори за прекратяване на войната продължава да няма ясен отговор. Двете страни си противоречат вече няколко дни. Какво се знае засега?

"Тръмп е готов да отвори ада"

Прессекретарката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че Вашингтон е "много близо до постигането на основните цели на военната операция" в Иран. Тя отново заяви, че се водят "продуктивни разговори" с Иран, но подчерта, че ако те са неуспешни, е възможно да последват още удари.

"Ако Иран не приеме реалността на настоящия момент, ако не разбере, че е бил победен военно... Тръмп ще се погрижи да бъде ударен по-силно, отколкото някога е бил", заяви Левит на брифинг в сряда. "Президентът не блъфира и е готов да отвори ада", каза тя. "Иран не трябва да допуска отново грешка в преценката си."

Тръмп: "военна операция", а не война

Левит обаче отново отказа да отговори на въпроса с кого преговарят САЩ от иранска страна. В последните дни президентът Доналд Тръмп също отказваше да назове конкретни представители на иранското лидерство, с които се водят преговори, но заяви, че са "важните хора".

Американският президент заяви в сряда вечер, че иранците просто се "страхуват" да си признаят, че водят преговори със САЩ, защото се притесняват, че ще ги убият. Той заяви още, че войната в Близкия изток е "военна операция". "Не харесват думата "война", защото за това се изисква одобрение [от Конгреса на САЩ]. Затова ще го наричам "военна операция", което всъщност е точно това, което представлява", каза Тръмп.

Иран иска репарации и гаранции, че няма да бъде нападан повече

15-точковият план за прекратяване на войната, който "Ню Йорк Таймс" съобщи, че САЩ са изпратили на Иран, беше отхвърлен от иранското ръководство вчера. В същото време англоезичната програма на иранската държавна телевизия съобщи, че "Иран ще сложи край на войната, когато реши да го направи и когато бъдат изпълнени неговите условия".

Въпросните условия включват прекратяване на военните действия, гаранции, че повече няма да се започва война срещу Ислямската република, изплащане на репарации към Иран и признаване на суверенитета на страната над Ормузкия проток. Много важно условие за Техеран е да бъдат прекратени нападенията и срещу прокси групировките му - например Хизбула в Ливан, с които Израел води война на втори фронт. По-късно иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че в момента страната не води преговори със САЩ за прекратяване на войната и "няма намерение" да го прави.

Американски войници в Иран?

Американските въоръжени сили се готвят да разположат в Близкия изток поне 1000 войници от 82-ра въздушнодесантна дивизия в следващите дни. Британската обществена медия Би Би Си съобщи, че Пентагонът е дал официално потвърждение за това в сряда. Подразделението се счита за силите за реагиране при извънредни ситуации на армията и обикновено може да бъде разположено в кратки срокове. Точно това подразделение на американската армия е било част от всички по-важни военни операции на страната - от Втората световна война до Виетнам, Ирак и Афганистан.

Експерти обаче се опасяват, че изпращането на сухопътни войски в Иран може да е проблем. Адмирал Джеймс Ставридис, бивш върховен главнокомандващ на НАТО, предупреди за сериозни опасности в коментар за "Блумбърг". Иран вероятно ще отговори с "масирани атаки с дронове, малки лодки – някои от които натоварени с експлозиви за безпилотни и потенциално самоубийствени мисии" – и ракети срещу приближаващи се кораби, пише Ставридис.


Иран (Ислямска Република)
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    111 4 Отговор
    Заплахите на Тръмп вече предизвикват присмех.

    Коментиран от #13, #21

    21:21 26.03.2026

  • 2 Такеда Шинген

    54 2 Отговор
    Бърз като вятъра
    Унищожителен като огъня
    Гъвкав като гората
    Стабилен като планината

    Този стих, всъщност е военна стратегия. Описва четирите най ефективни решения за воюване според различни ситуации. Безплатен подарък за Тръмп и Нетаняху.

    21:21 26.03.2026

  • 3 Тръмпоча

    73 1 Отговор
    - Така ще прдна, че ще се нсра. Ще видите вие.

    21:21 26.03.2026

  • 4 Сатана Z

    93 4 Отговор
    Бай Дончо ще изпрати 1000 американски войничета на сигурна смърт за да докаже ,че е предан слуга на еврейския палач Нетаняху.

    Коментиран от #69, #71, #132

    21:22 26.03.2026

  • 5 Тоя стана клоуна на света

    94 6 Отговор
    Иран го направи смешен.

    Коментиран от #35

    21:22 26.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Операция " Епична наси.....

    67 2 Отговор
    ....рация"

    21:23 26.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Командо

    54 2 Отговор
    - Навлязох в иранска територия. После те ми няхлуха в "Ормузкия проток". Трета седмица ме...... разпитват. Много съм обиден.

    21:24 26.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 кенЕФ35

    60 7 Отговор
    - Събориха ме над Техеран. Разкостиха ме и ме рециклираха. Сега съм тоалетно казанче.

    21:26 26.03.2026

  • 13 путлер кланещия се на САЩ

    7 47 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Чувал ли си за мен и моя пълен крачол?

    21:26 26.03.2026

  • 14 Атина Палада

    9 59 Отговор
    След Иран е ред на Русия.....

    Коментиран от #20, #23, #31, #39

    21:26 26.03.2026

  • 15 Kaлпазанин

    47 4 Отговор
    И Иран ще ги получи ,долара и фащ в пропастта ,а исрахел изчезва ,само да не пуснат атома защото тогава сложно ,а тъпите арабели какво чакат и на какво се надяват така и не мога да разбера

    Коментиран от #28, #130

    21:27 26.03.2026

  • 16 Този

    51 3 Отговор
    вече много взе да излага САЩ . Време му е за импийчмант!

    21:27 26.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Звездоброец

    43 5 Отговор
    Пък банката но Дойчо казала , че има голяма вероятност скоро от петродолар да се премине на петроюан...

    21:28 26.03.2026

  • 20 Тръмпоча

    51 9 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    - Едни камилари ме направиха смешен, ти на Русия искаш да се правя на мъж, дето цял ЕС не може да й се опре вече пет години в Украйна.

    Коментиран от #22, #73

    21:29 26.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    53 4 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Първо беше Виетнам.
    После беше Афганистан.
    След това се облизваха за Украйна.
    После за Гренландия.
    Сега си начупиха зъбите и в Иран.

    21:31 26.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дудов

    47 5 Отговор
    Общото между американците,евреите и украинците е че всичките лъжат като дърти цuгaнu

    21:32 26.03.2026

  • 26 Звездоброец

    19 5 Отговор

    До коментар #17 от "Точно":

    Каква 1300 годишна история дрънкаш , бе ? Я вземи прочети някоя дебела книга !

    21:32 26.03.2026

  • 27 Тръмпоча

    34 6 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    - Не знам. Ще попитам ген. Марк Мили, той го каза това за тридневната.

    Коментиран от #32

    21:32 26.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Голяма работа

    2 33 Отговор
    В гръцката митология Харон е бил лодкарът на Хадес. Той е превозвал наскоро починалите от единия бряг на река Ахерон до другия, където според митологията се е намирал входът на Хадес. Мъртвите е трябвало да платят на Харон обол за билета. Ето защо в Древна Гърция винаги са поставяли обол под езика на мъртвите тела, преди да бъдат погребани, за да трябва починалият да плати на Харон. Американските репарации ще са 1 обол за всяка чалма.

    Коментиран от #44

    21:33 26.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Това не е война,

    15 3 Отговор
    А военна операция.Това вече сме го чували и продължава четири години.Ако и тази глупост се проточи,тоя психопат ще ни върне в Перси клас.

    21:35 26.03.2026

  • 35 С все си мислихме,че...

    31 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тоя стана клоуна на света":

    ....Клоунът на Света е...Зеленски...?!?!

    21:36 26.03.2026

  • 36 Ами

    42 5 Отговор
    Иран не може да бъде победен, а САЩ няма как да се измъкнат.

    Коментиран от #41

    21:36 26.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Има

    8 34 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Украйна не може да бъде победена а руснаците няма как да се измъкнат.

    Коментиран от #55

    21:39 26.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Звездоброец

    17 8 Отговор

    До коментар #30 от "Голяма работа":

    Каква гръцка митология те е подгнила , бе ? Всичко , което са откраднали от нашите предци ли ? Много незнаещи има тука ....

    21:40 26.03.2026

  • 45 ХИЛЯДА ВОЙНИИ.

    26 3 Отговор
    За какво ще ги ползват по напред. За десант не става от Иран ще ги посрещнат поне 10 000. За охрана на нещо по става. Но най важното е че ще има много жертви и това никак няма да се хареса на народа на сащ. Просто Тръмп дълбае дъното. Само плаши. Има вариант един евреите и сащ да нападнат заедно масирано. НО ТОВА Е ВЕЧЕ ИСТИНСКА ВОЙНА И СЪС СИГУРНОСТ НЯМА ДА СЕ ХАРЕСА НА ХОРАТА ПО СВЕТА НАШ.И ВОЙНАТА ВЪВ ОКРАИНА ЩЕ НИ СЕ ВИДИ КАТО ИГРА.

    Коментиран от #75

    21:40 26.03.2026

  • 46 екшън

    3 1 Отговор
    -26, II част ще има май

    21:41 26.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Така е

    20 5 Отговор

    До коментар #48 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    21:43 26.03.2026

  • 51 Ало,Хага

    21 5 Отговор
    Няма ли да има вече международна заповед за арест на двамата престъпници?Или пак сме с двойният аршин?

    Коментиран от #72

    21:43 26.03.2026

  • 52 Руснаците-ряпа да ядат,пред САЩ...!

    21 7 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    С тая тяхна...
    ...4 годишна война с Украйна ..!
    Виж САЩ водят Виетнамската война...20 години!
    От 1955,до 1975г...!
    Четете бре хора,преди да се правите на интересни...!

    Коментиран от #58

    21:43 26.03.2026

  • 53 ПРАВ СИ...!

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Така е":

    Виждаме,че те в хванала,щом опонираш...🤣😂😆👍!

    21:45 26.03.2026

  • 54 Дзак

    4 1 Отговор
    Да се страхува от него Провокатора от факти.бг!

    21:45 26.03.2026

  • 55 Ами

    17 3 Отговор

    До коментар #41 от "Има":

    След няколко месеца окраина ще е забравена.

    Коментиран от #59, #79

    21:45 26.03.2026

  • 56 6135

    22 3 Отговор
    1000 войници... Да бяха 100 000 айде, ама тия 1000 са на два шамара живот.

    Предполагам, че бройката е обмисляна дълго и грижливо: точното количество за да не измрат иранците от смях, но пък да им дожалее да ги избият всичките.

    21:45 26.03.2026

  • 57 Дааа

    10 5 Отговор
    Русофили, не бързайте. Бъдете търпеливи. Триседмичната спецоперация на чичо Дони може да продължи 5 години или повече.

    21:46 26.03.2026

  • 58 Четем четем

    6 14 Отговор

    До коментар #52 от "Руснаците-ряпа да ядат,пред САЩ...!":

    Във Виетнам

    Не са Умрели

    Милион и Половина Кабзончици

    Четем Умнико Четем .

    Коментиран от #60, #67, #70

    21:48 26.03.2026

  • 59 Има

    2 13 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    След 5 години и няколко месеца куран също ще бъде забравен.

    21:49 26.03.2026

  • 60 Пропагандата

    10 3 Отговор

    До коментар #58 от "Четем четем":

    винаги се цели в глупака и никога не го подминава!

    21:49 26.03.2026

  • 61 Отсрещния бряг,

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Ще те наричам ТО защото и ти не знаеш какво си.

    21:50 26.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ТАКА ЛИ...?!

    18 3 Отговор
    А Иран не плаши САЩ,с ад...!
    Просто ще го реализира,без предварителен анонс...!

    21:55 26.03.2026

  • 64 Ъъъъ

    14 6 Отговор
    "Ако Иран не приеме реалността....ако не разбере, че е бил победен военно... "

    Това казва всичко.... 😂

    21:57 26.03.2026

  • 65 1111

    16 5 Отговор
    Бай Тръмпи явно свърши картите...

    21:57 26.03.2026

  • 66 БОТЕВ

    4 17 Отговор
    Доналд Тръмп, президент на света, истинските българи сме с теб!!!

    21:58 26.03.2026

  • 67 АЙДЕЕ...

    9 11 Отговор

    До коментар #58 от "Четем четем":

    ...пак се почна с трите реда сополи и двата реда сълзи за...,,руските жертви"...😆😂🤣!

    21:58 26.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Антиперчем

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Да наричаш с разни умалителни имена като например "момчета", "войничета" американските млади закоравели бандити и убийци, които подчертавам не са пращани на военни мисии насила, а са избрали съдбата си на убийци сами, бих казал е абсолютна глупост и лицемерие.

    21:59 26.03.2026

  • 70 Бягаш от въпроса!

    19 4 Отговор

    До коментар #58 от "Четем четем":

    А факта си е факт!
    САЩ се мъчиха да победят беден и малък Виетнам цели 20 години...!
    Чак не е за вярване!
    И накрая си тръгнаха позорно,с подвита опашка!

    Коментиран от #74, #114

    22:02 26.03.2026

  • 71 Омбре

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Прав си,да изпратиш 1000 човека и да ги чакат няколко хиляди, не знам колко трябва да си ..... да го направиш,затова и малко не вярвам това да се случи. Но даже и да ги докарат ще поседят няколко дни и ще тръгнат,особено,ако им падне първата ракета наблизо. По смешни са ми изказванията на дончо,че щял да отвори ада,ако не се признае Иран за победен, демек заплашваш,само и само тия да се признаят за победени, понеже релано не са и не са готови да се признаят за такива, понеже ви бомбят. А и как ще са победени,пък ти пръв им пращаш план за мир.....ахаха

    Коментиран от #78, #82

    22:02 26.03.2026

  • 72 Ъъъъ

    18 3 Отговор

    До коментар #51 от "Ало,Хага":

    "Няма ли да има вече международна заповед за арест на двамата престъпници?"

    Единия даде фира.... 😂
    Да сте чували Тръмп през последните 20 дни да споменава Нетаняху? Последното споменаване на Нетаняху беше, когато си мислеха, че всичко е по план и двамата с Биби щели да решат кога ще приключи панаира....😂

    22:03 26.03.2026

  • 73 Омбре

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Тръмпоча":

    Много точен коментар.

    Коментиран от #77

    22:04 26.03.2026

  • 74 Костадин Костадинов

    3 11 Отговор

    До коментар #70 от "Бягаш от въпроса!":

    За Афганистан пропусна,ама руски

    Коментиран от #84

    22:06 26.03.2026

  • 75 Казанлъшкия

    3 12 Отговор

    До коментар #45 от "ХИЛЯДА ВОЙНИИ.":

    Те и сега нападат масирано - гледай клипове за страховитите разрушения в Иран.

    22:07 26.03.2026

  • 76 Име

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:07 26.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Леко да те поправя!

    12 2 Отговор

    До коментар #71 от "Омбре":

    ,,Но даже и да ги докарат ще поседят няколко дни и ще тръгнат..."
    Те ще си тръгнат...!
    НО!
    В ..,,дървени костюми"...!

    22:08 26.03.2026

  • 79 Костадин Костадинов

    3 12 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    Тва го говоряхти и преди 4 гудини... А и нали Путин речи че няа тереториални претенции. Ко стана пак съм праф.. никой път няа разберети русуфилякъ колку сти про...

    Коментиран от #83, #91

    22:10 26.03.2026

  • 80 Дик диверсанта

    5 11 Отговор
    82 е легенда, на 23 февруари 2022 г. беше прехвърлена в Полша - Варшава, Жешов и Краков с цел да спре орките към Европа след като за 3 дни минат през Украйна. За добро обаче не се наложи да използва оръжията си, тъй като украинците се оказаха добри ученици и със джавелини трите ванки в танка ги събираха в една банка.

    22:11 26.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #71 от "Омбре":

    Стига ве дядо Ваньо, след като имаш унучи и пак си русуфилякъ

    22:12 26.03.2026

  • 83 Ами не троли

    6 3 Отговор

    До коментар #79 от "Костадин Костадинов":

    и няма да си толкова простт.

    Коментиран от #86

    22:12 26.03.2026

  • 84 Там пък в Афганистан,шоуто бе пълно...!

    15 2 Отговор

    До коментар #74 от "Костадин Костадинов":

    Камерите зафиксираха бегом на краварите,в свински тръс към колесника на самолета,подгонени от ония чаршафосаните афганистански козари,с джапанките и чепатите тояги...даже и калашници нямаха...!

    Коментиран от #87

    22:13 26.03.2026

  • 85 Аятолах в хамак

    9 3 Отговор
    Рижият клоун преговаря с някакви ало-измамници и досега им е снесал 30 мил. гущера

    22:14 26.03.2026

  • 86 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор

    До коментар #83 от "Ами не троли":

    🤣 реакцията ти е типичнъ зъ губешт. Браво глуп...

    Коментиран от #89, #95, #97, #113

    22:15 26.03.2026

  • 87 Костадин Костадинов

    1 6 Отговор

    До коментар #84 от "Там пък в Афганистан,шоуто бе пълно...!":

    Явно не познааш събитията...няа ко да ти каам пойчи.

    Коментиран от #120, #122

    22:16 26.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Титак

    4 2 Отговор
    Ад.......с 1000 войници, не добре Тръмпи, трябва да се лекува.

    22:17 26.03.2026

  • 91 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #79 от "Костадин Костадинов":

    Преди 4ри гудини Украйна беши с 50% пойчи

    22:18 26.03.2026

  • 92 Костадин Костадинов

    2 4 Отговор

    До коментар #89 от "Такиа е троле":

    Единствено което провукиръш ф меня е 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #94

    22:19 26.03.2026

  • 93 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #88 от "Фактолог":

    Тъй в Иран и желязуту гори,там физичните закони не важът

    22:20 26.03.2026

  • 94 Троленето

    3 4 Отговор

    До коментар #92 от "Костадин Костадинов":

    е занимание за отпадъци. Затова ви се радват, че сте евтини глупави.

    Коментиран от #101

    22:21 26.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор

    До коментар #95 от "Така е троле":

    Но што ма обиждаж,што не земаш отношение към истянттъ? Дълбоко мъ нараняааш!
    Дубре, ш съ успокоя, ш го поема дълбоко въздуха и ши та остая да бъдеш себя си- прооззз
    Ся тъй ят чи няа ко да опобираш штот разбираш чи съм прав и умянн.

    Коментиран от #100

    22:26 26.03.2026

  • 99 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор

    До коментар #96 от "Ами що се обаждаш бре троле простт":

    Да лижи

    Коментиран от #102

    22:27 26.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор

    До коментар #94 от "Троленето":

    89 тря пручитеш

    22:28 26.03.2026

  • 102 Е ще лижеш троле

    2 3 Отговор

    До коментар #99 от "Костадин Костадинов":

    Занимания е за пу мяр.

    Коментиран от #105

    22:28 26.03.2026

  • 103 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор

    До коментар #100 от "Истината не е обида":

    Не съ изнервяй ве! Тука сички са обичами!

    Коментиран от #106, #107, #110

    22:29 26.03.2026

  • 104 Тавариши и Таварашутки

    4 9 Отговор
    Израел думнал

    Още един Виден Ирански БРАТЮШКА

    КОНТРААДМИРАЛ АЛИРЕЗА ТАНГСИРИ

    Е пратен да прави Компания на АЯТОЛАХА

    Коментиран от #108, #117

    22:29 26.03.2026

  • 105 Костадин Костадинов

    0 5 Отговор

    До коментар #102 от "Е ще лижеш троле":

    Ш лижа. Давай го

    Коментиран от #109

    22:30 26.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #104 от "Тавариши и Таварашутки":

    Доста проветриви станаха вишити ирански длъжности

    22:31 26.03.2026

  • 109 Плюнките троле

    3 2 Отговор

    До коментар #105 от "Костадин Костадинов":

    Аз на пу мяри не го давам.

    Коментиран от #111

    22:31 26.03.2026

  • 110 Ами нидей бе троле простт

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Костадин Костадинов":

    И да се нервиш, сам си избрал да си евтин и глупав

    22:32 26.03.2026

  • 111 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #109 от "Плюнките троле":

    Със 106 и 107 не успя 🤣 и с 109 та пуснаха 🤣😝 -мноо та були чи Русия не тва за дет са представя,нали

    Коментиран от #115

    22:33 26.03.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Ти кажи

    2 6 Отговор

    До коментар #70 от "Бягаш от въпроса!":

    Колко Убити Американци има във Виетнам.

    За 20 години Обосрация

    Колко ли Кабзончици
    Ще има Изфъскал?

    Ако бяха убити Милион и Половина

    Американци във Виетнам

    Сигурно и Виетнам нямаше да го има .

    Коментиран от #119, #123

    22:34 26.03.2026

  • 115 Плюнките троле простт

    3 3 Отговор

    До коментар #111 от "Костадин Костадинов":

    Ближи и лази. Не се пеняви, че си евтин и глупав.

    22:35 26.03.2026

  • 116 Особено Руския Трол

    0 2 Отговор

    До коментар #113 от "Така е троле":

    За него и дума да не става .

    Коментиран от #118

    22:36 26.03.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Пропагандата

    1 3 Отговор

    До коментар #114 от "Ти кажи":

    винаги има за цел глупака и никога не го пропуска!

    22:41 26.03.2026

  • 120 Оди да копаш на село...

    4 2 Отговор

    До коментар #87 от "Костадин Костадинов":

    ...,с тоя селски речник...!

    22:47 26.03.2026

  • 121 Руска Милиция

    3 3 Отговор
    Много си позволяват тук.... ЩЕ бъдете Санкциониран... Няма нефт, Няма газ

    22:49 26.03.2026

  • 122 Реакцията ти е типична...

    5 2 Отговор

    До коментар #87 от "Костадин Костадинов":

    ...за безсилен човек,пред фактите...!
    Но дерзай,поне си забавен...😝😆😂🤣!

    22:50 26.03.2026

  • 123 Не реви за жертвите,като...

    8 2 Отговор

    До коментар #114 от "Ти кажи":

    ...вдовица за...!
    Ами кажи защо уж ,,Великата" САЩ,не можа,след цели 20 години да победи един беден и малък Виетнам...?!?!

    22:53 26.03.2026

  • 124 Кое звучи по-убедително,

    3 0 Отговор
    според фактите до сега

    САЩ: "Иран не трябва да допуска отново грешка в преценката си."

    Или:

    Иран: "САЩ не трябва да допуска отново грешка в преценката си."

    23:36 26.03.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Иво

    4 0 Отговор
    Иран, трябвало да разбере, че е бил победен! Това някаква шега ли е?! Щели да изпратят 1000 американски войници, от много специална бригада! А там ги чака 1000000 иранска армия? Да плача ли, да се смея ли...

    02:24 27.03.2026

  • 127 Междувременно

    1 5 Отговор
    Израел продължава с бомбите. Накрая Иран ще прилича на Газа.

    03:11 27.03.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Млък ве отпадък

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тихо бе боклуук":

    На смъркано напушен
    Млък ве, Млък казах!

    Внимавай, да не идеш при земните червеи!

    б.г. цент, укро хохлят бандер, ги Управят Единствено и Само Руски Як, и така по Дебел.

    05:34 27.03.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Да не стане като в стихотворението...

    1 0 Отговор
    ... Идат кат аслани, бягат кат нас.. Рани

    11:31 27.03.2026

  • 132 Гробаря

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Защо не изпрати 2000 войника, ами само 1000? Само 1000 ли ковчега имат налични...

    11:33 27.03.2026

  • 133 Георгиев

    1 0 Отговор
    Как ви звучи 1000 американски войници срещу 1 милион мобилизирани в Иран? Въобще сравнение може ли да има? Нещо там ще става големия резил на перчема. Ще му остане само подписа на банкнотите. Персите ще отстояват права и искания до победа. Браво, че ги има.

    15:44 27.03.2026

