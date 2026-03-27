Дейвид Сакс: Времето ми като „цар“ на изкуствения интелект и криптовалутите в администрацията на Тръмп приключи

Бизнесменът Дейвид Сакс заяви в интервю за Bloomberg, че времето му като „цар“ на изкуствения интелект и криптовалутите в администрацията на Доналд Тръмп е приключило.

Той каза, че е подал оставка от поста си, след като е изпълнил 130-дневния си мандат като специален държавен служител. Той каза, че ще продължи да служи в администрацията като съпредседател на Президентския съвет по наука и технологии (PCAST), заедно с Майкъл Крациос.

Сакс е рисков капиталист, оставил своя отпечатък в технологичната индустрия като главен оперативен директор на PayPal, компания, съоснована в края на 90-те години от милиардера предприемач Илон Мъск и инвеститора Питър Тийл. След като PayPal беше продаден на eBay, Сакс напусна компанията.

През 2017 г. Сакс основава фирмата за рисков капитал Craft Ventures, която в момента ръководи. Той инвестира в големи технологични компании от близо две десетилетия. Най-значимите му инвестиции са в Uber, Facebook, Airbnb, Reddit, X и SpaceX.