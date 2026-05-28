Чака се само разрешение от Тръмп! Пентагонът е напълно готов за военна операция срещу Куба

28 Май, 2026 12:47 1 212 45

Натрупаното присъствие на военноморските сили в региона, най-голямото в света извън Близкия изток, би позволило на САЩ да действат незабавно

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico списание за политически анализи

Пентагонът прекара месеци в разполагане на войските и оръжията, необходими на САЩ да започне военна атака срещу Куба. Всичко, от което се нуждае, е окончателно одобрение от Доналд Тръмп, пише "Политико".

Президентът нареди инвазия на острова, след като икономическият и политически натиск не успяха да свалят комунистическото правителство. Натрупаното присъствие на военноморските сили в региона, най-голямото в света извън Близкия изток, би позволило на САЩ да действат незабавно.

Тези стратегически разположени активи подготвят масата за военни действия, от залавяне на ръководството на Хавана, подобно на залавянето на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро, до серия от прецизни удари. Те откриват възможността САЩ да се включат в третия международен конфликт по време на на администрацията на Тръмп.

Куба има големи проблеми, заяви държавният секретар Марко Рубио. "Да имаш провалена държава на 90 мили от нашите брегове е заплаха за националната сигурност на Съединените щати", подчерта той.

Армадата в региона е малко по-малка, отколкото беше през януари, когато САЩ плениха Николас Мадуро. Ударната група на самолетоносача USS Nimitz, състояща се от няколко разрушителя и крайцер, влезе в Карибите през май. Редица дронове и разузнавателни самолети също кръжат около Куба от месеци. Десантните кораби и ескортните кораби USS Kearsarge, които превозват 2500 морски пехотинци, са край бреговете на Вирджиния и се подготвят за ново разполагане.

Увеличението на войските предоставя разнообразие от военни опции, въпреки че Пентагонът се нуждае от допълнителни войски за мащабно сухопътно нахлуване. USS Nimitz пристигна в региона в същия ден, в който САЩ повдигнаха обвинения на бившия президент на Куба Раул Кастро.

Корабът вероятно е там предимно за сплашване, въпреки че може да бъде използван във военна операция, ако е необходимо, посочи Марк Кансиан, бивш служител на Пентагона. Корабът, заедно с изтребители, базирани във Флорида и Пуерто Рико, вероятно ще играят роля във всякакви военни действия в Куба, смята той. Според него са възможни въздушни удари, за да се унищожи противовъздушната отбрана на Куба. По думите му Раул Кастро е основна цел.

Но администрацията на Тръмп е изправена пред срок за действие. Много от най-големите военни кораби, разположени през лятото, наближават 10 месеца престой в морето, далеч над обичайните шест до седем месеца. Това кара служителите на отбраната да се притесняват от претоварване на екипажите и допълнително засилва напрежението върху военноморските сили, които също така провеждат блокада на ирански кораби в Арабския залив.

Продължителните мисии идват след рекордното 11-месечно разполагане на самолетоносача USS Gerald R. Ford, което приключи този месец, след като отплава от Европа до Карибите за операцията във Венецуела, а след това до Близкия изток за войната в Иран.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че Гевара

    19 4 Отговор
    Но пасаран!Венсеремос!

    Коментиран от #14, #42

    12:48 28.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Помните ли Заливът на 🐷🐷🐷🐷

    Коментиран от #20

    12:50 28.05.2026

  • 3 иранец

    13 3 Отговор
    а гренландия кога?

    Коментиран от #8

    12:51 28.05.2026

  • 4 Рот Фронт

    5 17 Отговор
    Слава на ОСВОБОДИТЕЛЯ Бай ДОНЧО!
    СВОБОДА ЗА КУБИНСКИЯТ НАРОД

    12:52 28.05.2026

  • 5 И Киев е Руски

    16 3 Отговор
    Рамбо ще участва ли?

    Коментиран от #28

    12:52 28.05.2026

  • 6 С Куба или без

    14 4 Отговор
    Зеления Волдемор отива по дяволите.

    12:52 28.05.2026

  • 7 Последната

    15 2 Отговор
    им и най - дълга война беше в Афганистан , 20 години , и си тръгнаха с раниците на гърба , оставяйки абсолютно всичко на талибаните !

    Коментиран от #13

    12:53 28.05.2026

  • 8 Пингвините от Мадагаскар

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "иранец":

    Като се стопли времето и се разтопи леда.

    12:53 28.05.2026

  • 9 4372

    6 11 Отговор
    В Куба има цели поколения хора, които са се родили, живяли и умрели без да видят в живота си реален магазин, освен по филмите.

    Коментиран от #11, #38

    12:53 28.05.2026

  • 10 идиоти вън

    20 1 Отговор
    Демокрация!?!?! Суверинитет?!?!?!? Международно право?!?!? ЛЪЖА!!!!!!

    12:53 28.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нобел за мир

    22 1 Отговор
    Трети военен конфликт. Повода: провалена държава, след наложени американски санкции и морска блокада от американския флот.

    12:55 28.05.2026

  • 13 Пенчо

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Последната":

    А руснанците как си тръгнаха от Афганистан?

    Коментиран от #23, #25

    12:56 28.05.2026

  • 14 Европеец

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Че Гевара":

    Не знам, но тия кръвопийци краварите не се наядоха.... Дано да им приседне..... А пък онова недоразумение Мирчев говори за руска агресия в покрайна, където преди години в Одеса фашистите гориха живи хора на 2 май....

    12:57 28.05.2026

  • 15 Иван

    10 3 Отговор
    Гей,лесбите, педите и трансите са напълно готови за прайд парад, чакат само разрешението на израелския посланик.

    12:57 28.05.2026

  • 16 4372

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Коста":

    Отивам, щом ти казваш.

    12:57 28.05.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Айде сега САШтинците ще се отбраняват и от Кубинска инвазия❗

    12:58 28.05.2026

  • 18 Смотаняху

    12 1 Отговор
    Те и срещу Иран бяха готови

    12:58 28.05.2026

  • 19 Феникс

    20 1 Отговор
    Тези са болни мозъци, какво пък им направи куба на краварите? Ни петрол имат ни нищо! Тръмп ще бие рекорда по най много нападнати държави от щатите , за една година!

    12:59 28.05.2026

  • 20 Шопо

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Сега ще е в залива на кравите.

    12:59 28.05.2026

  • 21 Иван

    8 1 Отговор
    Генетически сбърканият евреин Джефри Епщайн ще наблюдава инвазията от Израел.

    13:01 28.05.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    КУБИНЦИТЕ ИМАТ РАКЕТИ ЧЕ ГЕВАРА
    .....
    В РУСИЯ ИМ ВИКАТ ЦИРКОН :)

    Коментиран от #27

    13:01 28.05.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пенчо":

    "Пенчо бре чети" ❗
    Добро стихотворение е написал баща ти, Дядо Петко, ама Пенчо НЕ чете❗
    Ами напуснаха организирано и под строй дори има снимки и видео ❗
    И не са горили собствените си флагове, не са се катерили по колесниците на излитащите ,
    КАТО БИТИ П€€РАZИ САШтински самолети ❗
    Ама хем НЕ знаеш, хем се заяждаш с хората❗
    Пенчо ви работи ❗

    13:03 28.05.2026

  • 24 нннн

    8 2 Отговор
    САЩ са винаги готови за военна операция навсякъде по света. С мирни цели, разбира се.

    13:05 28.05.2026

  • 25 Тръгнаха си

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пенчо":

    Организирано, под строй, с гордо вдигнати глави. За разлика от кравите и другите западни боклуци дето тръгват като аслани и се връщат пос рани (последния път с Иран, но примерите са много).

    13:05 28.05.2026

  • 26 Констатация

    4 0 Отговор
    До 3 Ноември, когато са Междинните избори в Щатите, Рижавото Пони, нма да ни остави да Скучаем!!!

    13:07 28.05.2026

  • 27 Путиноид

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Още много ще ревете
    Червените Парцали

    13:09 28.05.2026

  • 28 Мадуро

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Ще поведе съпротивата
    В Куба .

    Коментиран от #41

    13:10 28.05.2026

  • 29 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Сащ няма да нападнат куба.особено при Тръмп.

    13:11 28.05.2026

  • 30 ЧеБурашка

    5 0 Отговор
    За всички беди от последната половин година е виновен Нобеловия комитет.
    Досвидя му се един Нобел за мир за Дончо и ето ви последствията...

    13:11 28.05.2026

  • 31 Иван

    2 1 Отговор
    Само не са ги обвинили в покушение срещу папата, както България ( ЦРУ да използва някой турчин, колумбиец, саудитец или албанец).

    13:11 28.05.2026

  • 32 ЩЕ ГЛЕДАМЕ

    2 2 Отговор
    Поредния резил но краварите.

    13:11 28.05.2026

  • 33 КАСТРО БАЛАСТРО

    0 3 Отговор
    Куба е приготвила ПОГАЧИТЕ
    За Американските АСВАБАДИТЕЛИ.

    КУБА ЛИБРЕ
    Хавана Тропикана

    Купон до зори .

    Коментиран от #39

    13:12 28.05.2026

  • 34 Агент Краснов

    0 2 Отговор
    Не играе по правилата на

    Пучя Въшката.

    Май Руския Актив
    Не му пука вече
    От Компроматите
    На Кремъл.

    13:14 28.05.2026

  • 35 гошо

    3 0 Отговор
    Ционистки и англосаксонски пирати,крадци и убийци.

    13:14 28.05.2026

  • 36 Механик

    4 0 Отговор
    Пиратите си остават пирати.
    В украина си подвиха опашките, в Иран си строшиха зъбите и сега за да се изкарат герои (все пак) ще нападнат малка Куба.

    13:16 28.05.2026

  • 37 Куба либре!

    3 0 Отговор
    На Тръмп явно не му стигна боя в Иран, че иска още бой да яде!

    13:17 28.05.2026

  • 38 един

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "4372":

    Прави сметка какъв дивашки режим е бил този на Батиста,щом кубинците още не искат и да чуят за краварите.Що убийства и кланета им беше организирал този главорез - марионетка на янките.Само не помня Куба на коя мафия беше територия.На Ню- Йоркската или на Чикагската?Ще си настроят там хотели и казина.Ще направят народеца на слуги и портиери и ще има благоденствие и вечен празник.Ще посрещат и изпращат яхтите на баровците.

    Коментиран от #45

    13:20 28.05.2026

  • 39 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "КАСТРО БАЛАСТРО":

    Еленски кока.

    13:20 28.05.2026

  • 40 Теслатъ

    0 0 Отговор
    "Америка Няма да води Войни и да се намиса във вътрешните работи на чужди държави при моето презденство" - Това обещаваше Рижавия по време на предизборната си кампания, всички видяхме колко струват Обещанията му, но всички си мълчат....

    13:22 28.05.2026

  • 41 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мадуро":

    За Мадуро питай Ж....а си

    13:22 28.05.2026

  • 42 Ей ги

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Че Гевара":

    Много алчи тез кръвопийци, на бедните кубинци купичката с ориз искат да вземат.

    13:23 28.05.2026

  • 43 Един

    0 0 Отговор
    Кастро се върти в гроба. Данчето се върти в кревата.

    13:23 28.05.2026

  • 44 Иван

    0 0 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп е никой. Гнусния сатанински коварен евреин Нарко Рубио е официалният представител на сатанинската нацистка хазарска коварна Синагога.

    13:25 28.05.2026

  • 45 100

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "един":

    Що, бе, Пуерто рико не се оплаква от щатите.

    13:25 28.05.2026