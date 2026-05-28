Чака се само разрешение от Тръмп! Пентагонът е напълно готов за военна операция срещу Куба

Пентагонът прекара месеци в разполагане на войските и оръжията, необходими на САЩ да започне военна атака срещу Куба. Всичко, от което се нуждае, е окончателно одобрение от Доналд Тръмп, пише "Политико".
Президентът нареди инвазия на острова, след като икономическият и политически натиск не успяха да свалят комунистическото правителство. Натрупаното присъствие на военноморските сили в региона, най-голямото в света извън Близкия изток, би позволило на САЩ да действат незабавно.
Тези стратегически разположени активи подготвят масата за военни действия, от залавяне на ръководството на Хавана, подобно на залавянето на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро, до серия от прецизни удари. Те откриват възможността САЩ да се включат в третия международен конфликт по време на на администрацията на Тръмп.
Куба има големи проблеми, заяви държавният секретар Марко Рубио. "Да имаш провалена държава на 90 мили от нашите брегове е заплаха за националната сигурност на Съединените щати", подчерта той.
Армадата в региона е малко по-малка, отколкото беше през януари, когато САЩ плениха Николас Мадуро. Ударната група на самолетоносача USS Nimitz, състояща се от няколко разрушителя и крайцер, влезе в Карибите през май. Редица дронове и разузнавателни самолети също кръжат около Куба от месеци. Десантните кораби и ескортните кораби USS Kearsarge, които превозват 2500 морски пехотинци, са край бреговете на Вирджиния и се подготвят за ново разполагане.
Увеличението на войските предоставя разнообразие от военни опции, въпреки че Пентагонът се нуждае от допълнителни войски за мащабно сухопътно нахлуване. USS Nimitz пристигна в региона в същия ден, в който САЩ повдигнаха обвинения на бившия президент на Куба Раул Кастро.
Корабът вероятно е там предимно за сплашване, въпреки че може да бъде използван във военна операция, ако е необходимо, посочи Марк Кансиан, бивш служител на Пентагона. Корабът, заедно с изтребители, базирани във Флорида и Пуерто Рико, вероятно ще играят роля във всякакви военни действия в Куба, смята той. Според него са възможни въздушни удари, за да се унищожи противовъздушната отбрана на Куба. По думите му Раул Кастро е основна цел.
Но администрацията на Тръмп е изправена пред срок за действие. Много от най-големите военни кораби, разположени през лятото, наближават 10 месеца престой в морето, далеч над обичайните шест до седем месеца. Това кара служителите на отбраната да се притесняват от претоварване на екипажите и допълнително засилва напрежението върху военноморските сили, които също така провеждат блокада на ирански кораби в Арабския залив.
Продължителните мисии идват след рекордното 11-месечно разполагане на самолетоносача USS Gerald R. Ford, което приключи този месец, след като отплава от Европа до Карибите за операцията във Венецуела, а след това до Близкия изток за войната в Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Че Гевара
Коментиран от #14, #42
12:48 28.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #20
12:50 28.05.2026
3 иранец
Коментиран от #8
12:51 28.05.2026
4 Рот Фронт
СВОБОДА ЗА КУБИНСКИЯТ НАРОД
12:52 28.05.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #28
12:52 28.05.2026
6 С Куба или без
12:52 28.05.2026
7 Последната
Коментиран от #13
12:53 28.05.2026
8 Пингвините от Мадагаскар
До коментар #3 от "иранец":Като се стопли времето и се разтопи леда.
12:53 28.05.2026
9 4372
Коментиран от #11, #38
12:53 28.05.2026
10 идиоти вън
12:53 28.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нобел за мир
12:55 28.05.2026
13 Пенчо
До коментар #7 от "Последната":А руснанците как си тръгнаха от Афганистан?
Коментиран от #23, #25
12:56 28.05.2026
14 Европеец
До коментар #1 от "Че Гевара":Не знам, но тия кръвопийци краварите не се наядоха.... Дано да им приседне..... А пък онова недоразумение Мирчев говори за руска агресия в покрайна, където преди години в Одеса фашистите гориха живи хора на 2 май....
12:57 28.05.2026
15 Иван
12:57 28.05.2026
16 4372
До коментар #11 от "Коста":Отивам, щом ти казваш.
12:57 28.05.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:58 28.05.2026
18 Смотаняху
12:58 28.05.2026
19 Феникс
12:59 28.05.2026
20 Шопо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Сега ще е в залива на кравите.
12:59 28.05.2026
21 Иван
13:01 28.05.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
В РУСИЯ ИМ ВИКАТ ЦИРКОН :)
Коментиран от #27
13:01 28.05.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Пенчо":"Пенчо бре чети" ❗
Добро стихотворение е написал баща ти, Дядо Петко, ама Пенчо НЕ чете❗
Ами напуснаха организирано и под строй дори има снимки и видео ❗
И не са горили собствените си флагове, не са се катерили по колесниците на излитащите ,
КАТО БИТИ П€€РАZИ САШтински самолети ❗
Ама хем НЕ знаеш, хем се заяждаш с хората❗
Пенчо ви работи ❗
13:03 28.05.2026
24 нннн
13:05 28.05.2026
25 Тръгнаха си
До коментар #13 от "Пенчо":Организирано, под строй, с гордо вдигнати глави. За разлика от кравите и другите западни боклуци дето тръгват като аслани и се връщат пос рани (последния път с Иран, но примерите са много).
13:05 28.05.2026
26 Констатация
13:07 28.05.2026
27 Путиноид
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Още много ще ревете
Червените Парцали
13:09 28.05.2026
28 Мадуро
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Ще поведе съпротивата
В Куба .
Коментиран от #41
13:10 28.05.2026
29 стоян георгиев
13:11 28.05.2026
30 ЧеБурашка
Досвидя му се един Нобел за мир за Дончо и ето ви последствията...
13:11 28.05.2026
31 Иван
13:11 28.05.2026
32 ЩЕ ГЛЕДАМЕ
13:11 28.05.2026
33 КАСТРО БАЛАСТРО
За Американските АСВАБАДИТЕЛИ.
КУБА ЛИБРЕ
Хавана Тропикана
Купон до зори .
Коментиран от #39
13:12 28.05.2026
34 Агент Краснов
Пучя Въшката.
Май Руския Актив
Не му пука вече
От Компроматите
На Кремъл.
13:14 28.05.2026
35 гошо
13:14 28.05.2026
36 Механик
В украина си подвиха опашките, в Иран си строшиха зъбите и сега за да се изкарат герои (все пак) ще нападнат малка Куба.
13:16 28.05.2026
37 Куба либре!
13:17 28.05.2026
38 един
До коментар #9 от "4372":Прави сметка какъв дивашки режим е бил този на Батиста,щом кубинците още не искат и да чуят за краварите.Що убийства и кланета им беше организирал този главорез - марионетка на янките.Само не помня Куба на коя мафия беше територия.На Ню- Йоркската или на Чикагската?Ще си настроят там хотели и казина.Ще направят народеца на слуги и портиери и ще има благоденствие и вечен празник.Ще посрещат и изпращат яхтите на баровците.
Коментиран от #45
13:20 28.05.2026
39 Иван
До коментар #33 от "КАСТРО БАЛАСТРО":Еленски кока.
13:20 28.05.2026
40 Теслатъ
13:22 28.05.2026
41 И Киев е Руски
До коментар #28 от "Мадуро":За Мадуро питай Ж....а си
13:22 28.05.2026
42 Ей ги
До коментар #1 от "Че Гевара":Много алчи тез кръвопийци, на бедните кубинци купичката с ориз искат да вземат.
13:23 28.05.2026
43 Един
13:23 28.05.2026
44 Иван
13:25 28.05.2026
45 100
До коментар #38 от "един":Що, бе, Пуерто рико не се оплаква от щатите.
13:25 28.05.2026