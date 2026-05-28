Чака се само разрешение от Тръмп! Пентагонът е напълно готов за военна операция срещу Куба

Пентагонът прекара месеци в разполагане на войските и оръжията, необходими на САЩ да започне военна атака срещу Куба. Всичко, от което се нуждае, е окончателно одобрение от Доналд Тръмп, пише "Политико".

Президентът нареди инвазия на острова, след като икономическият и политически натиск не успяха да свалят комунистическото правителство. Натрупаното присъствие на военноморските сили в региона, най-голямото в света извън Близкия изток, би позволило на САЩ да действат незабавно.

Тези стратегически разположени активи подготвят масата за военни действия, от залавяне на ръководството на Хавана, подобно на залавянето на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро, до серия от прецизни удари. Те откриват възможността САЩ да се включат в третия международен конфликт по време на на администрацията на Тръмп.

Куба има големи проблеми, заяви държавният секретар Марко Рубио. "Да имаш провалена държава на 90 мили от нашите брегове е заплаха за националната сигурност на Съединените щати", подчерта той.

Армадата в региона е малко по-малка, отколкото беше през януари, когато САЩ плениха Николас Мадуро. Ударната група на самолетоносача USS Nimitz, състояща се от няколко разрушителя и крайцер, влезе в Карибите през май. Редица дронове и разузнавателни самолети също кръжат около Куба от месеци. Десантните кораби и ескортните кораби USS Kearsarge, които превозват 2500 морски пехотинци, са край бреговете на Вирджиния и се подготвят за ново разполагане.

Увеличението на войските предоставя разнообразие от военни опции, въпреки че Пентагонът се нуждае от допълнителни войски за мащабно сухопътно нахлуване. USS Nimitz пристигна в региона в същия ден, в който САЩ повдигнаха обвинения на бившия президент на Куба Раул Кастро.

Корабът вероятно е там предимно за сплашване, въпреки че може да бъде използван във военна операция, ако е необходимо, посочи Марк Кансиан, бивш служител на Пентагона. Корабът, заедно с изтребители, базирани във Флорида и Пуерто Рико, вероятно ще играят роля във всякакви военни действия в Куба, смята той. Според него са възможни въздушни удари, за да се унищожи противовъздушната отбрана на Куба. По думите му Раул Кастро е основна цел.

Но администрацията на Тръмп е изправена пред срок за действие. Много от най-големите военни кораби, разположени през лятото, наближават 10 месеца престой в морето, далеч над обичайните шест до седем месеца. Това кара служителите на отбраната да се притесняват от претоварване на екипажите и допълнително засилва напрежението върху военноморските сили, които също така провеждат блокада на ирански кораби в Арабския залив.

Продължителните мисии идват след рекордното 11-месечно разполагане на самолетоносача USS Gerald R. Ford, което приключи този месец, след като отплава от Европа до Карибите за операцията във Венецуела, а след това до Близкия изток за войната в Иран.