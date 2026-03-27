Съветът за сигурност на ООН заседава при закрити врата по искане на Русия

27 Март, 2026 09:42 2 539 28

  • съвет за сигурност на оон-
  • русия-
  • иран-
  • сащ-
  • израел

Москва настоява за обсъждане на ударите на САЩ и Израел срещу Иран

Съветът за сигурност на ООН заседава при закрити врата по искане на Русия
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

По инициатива на Русия Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес закрито заседание, посветено на войната, която Москва определя като водена от САЩ и Израел срещу Иран. Това съобщи руски представител, цитиран от Франс прес и ТАСС, предава БТА.

Според руската страна срещата е поискана заради серия удари, за които се твърди, че са нанесени по цели в Иран, включително обекти от гражданската инфраструктура. Сред посочените са образователни и здравни заведения, заяви Евгений Успенски, говорител на постоянния представител на Русия в ООН.

Той уточни, че консултациите ще се проведат при закрити врата и са насрочени за 17:00 ч. московско време (16:00 ч. българско време).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    Отговор
    РФ ква велика сила е?

    Коментиран от #5

    09:44 27.03.2026

  • 2 Любо

    Отговор
    Коя беше тази Русия и какво прави в ООН?

    Коментиран от #11

    09:44 27.03.2026

  • 3 Ха-ха

    Отговор
    Русийката го закъса, моли се на ООН за помощ.!

    09:44 27.03.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    Отговор
    Русия е Велика Сила таварищи ☝️🤣

    09:44 27.03.2026

  • 5 Ганчев

    Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Никаква.

    Коментиран от #17, #23

    09:44 27.03.2026

  • 6 Смях в залата

    Отговор
    Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Време е най-едрия бизнес да започне да помага за финансиране на войната.

    😂

    Коментиран от #12

    09:45 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А ти - ПМ

    Отговор

    До коментар #7 от "ООН":

    А ти ПМ

    09:50 27.03.2026

  • 9 Ухаа

    Отговор
    Аз искам да обсъждат ударите срещу Украйна. Голяма наглост е от 4 години да газиш друга държава и да искаш обяснение от друг идиот като теб. Но това е присъщо на Русия и САЩ. И едните и другите мислят че света е техен.

    Коментиран от #18

    09:52 27.03.2026

  • 10 Олга

    Отговор
    Едва ли ще стане нещо полезно,но все пак по-добре ДА ПОСТАВИШ въпроса отколкото ДА го СЛОЖИШ в папката, а недемократичния западен свят да се прави на ударен а честните хора - на будали.

    09:54 27.03.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    Отговор

    До коментар #2 от "Любо":

    Тази същата, дето като погледнеш картата на света виждаш, а покрай нея разни паляци.

    09:55 27.03.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    Отговор

    До коментар #6 от "Смях в залата":

    И кво е смешното олигарсите ги подканят първо с добро, с после те си знаят. Русия има опит от 7-ноември, как да се разправя с такива.

    Коментиран от #14

    09:57 27.03.2026

  Отговор

    5 15 Отговор
    ООН, ЕС - Всичко е съветска подлога

    09:58 27.03.2026

  • 14 пРосия

    Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Страната на идиотите.

    Коментиран от #22

    10:01 27.03.2026

  Отговор

    9 11 Отговор
    Третата поредна мощ Ленинградска област е под тежки удари на ВСУ.Войната се връща у дома.

    10:05 27.03.2026

  Отговор

    20 7 Отговор
    От над 10 години ЕС не може да спре местенето на часовника за зимно и лятно часово време, но същият този ЕС тръгнал да спира Русия, чудна работа!!!

    10:05 27.03.2026

  • 17 Ганя

    Отговор

    До коментар #5 от "Ганчев":

    Дава оценка за Русия смех !!!

    10:10 27.03.2026

  • 18 Ихаа

    Отговор

    До коментар #9 от "Ухаа":

    Русия многократно преди 2022 година предупреждаваше Украйна да спре агресията към руските граждани в Донбас, но техните паравоенни формирования не ги послушаха! А доколкото си спомням в Иран няма нито израелски нито американски общности!

    10:13 27.03.2026

  • 19 Василеску

    Отговор
    И за слепите и глухите е ясно, че ще се обсъждат нападенията срещу АЕЦ.

    10:26 27.03.2026

  • 20 Хубаво

    Отговор
    е, че Съветът за сигурност ще заседава. Това показва, че международното право работи. Без значение, че конкретно в този момент няма да се постигне голям напредък. Важното е, че диалогът между постоянните членове на съвета продължава и нещата не са неспасяеми. Добър знак е

    10:34 27.03.2026

  • 21 Мишел

    Отговор
    Петте условия на Иран:
    - Пълно прекратяване на агресията от САЩ и Израел.
    - Договор за ненападение с гаранции.
    - Репарации и пълни компенсации от САЩ и Израел.
    - Пълно спиране нападенията на Израел по целия фронт
    - Международно признаване и гаранции на суверинитетната на Иран над Ормузкия проток.

    10:34 27.03.2026

  Отговор

    15 5 Отговор

    До коментар #14 от "пРосия":

    Русия от никой нищо не проси, че да я наричаш така.
    Но говорещите с клишета не виждат реалността.
    Просяците са други и много добре знаеш името й

    Коментиран от #26

    11:01 27.03.2026

  • 23 Ха ха

    Отговор

    До коментар #5 от "Ганчев":

    Синчето на бай Ганьо ръси мозък.

    11:16 27.03.2026

  • 24 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    Отговор
    По добре да каже на Небензя

    Да обсъдят ударите
    На Русия срещу Украйна .

    12:13 27.03.2026

  • 25 Смешко

    Отговор
    На какво основание страна агресор като Русия има претенции към войната на САЩ и Израел срещу Иран?

    12:19 27.03.2026

  • 26 Да питам

    Отговор

    До коментар #22 от "Факт е":

    Е коня за кво си счупи краката да ходи в сев. корея?

    12:22 27.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Питащ

    Отговор
    Пита се кой е агресора в близкия изток

    15:00 27.03.2026

