Съветът за сигурност на ООН заседава при закрити врата по искане на Русия

По инициатива на Русия Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес закрито заседание, посветено на войната, която Москва определя като водена от САЩ и Израел срещу Иран. Това съобщи руски представител, цитиран от Франс прес и ТАСС, предава БТА.
Според руската страна срещата е поискана заради серия удари, за които се твърди, че са нанесени по цели в Иран, включително обекти от гражданската инфраструктура. Сред посочените са образователни и здравни заведения, заяви Евгений Успенски, говорител на постоянния представител на Русия в ООН.
Той уточни, че консултациите ще се проведат при закрити врата и са насрочени за 17:00 ч. московско време (16:00 ч. българско време).
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
09:44 27.03.2026
2 Любо
Коментиран от #11
09:44 27.03.2026
3 Ха-ха
09:44 27.03.2026
4 Владимир Путин, президент
09:44 27.03.2026
5 Ганчев
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Никаква.
Коментиран от #17, #23
09:44 27.03.2026
6 Смях в залата
😂
Коментиран от #12
09:45 27.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А ти - ПМ
До коментар #7 от "ООН":А ти ПМ
09:50 27.03.2026
9 Ухаа
Коментиран от #18
09:52 27.03.2026
10 Олга
09:54 27.03.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Любо":Тази същата, дето като погледнеш картата на света виждаш, а покрай нея разни паляци.
09:55 27.03.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Смях в залата":И кво е смешното олигарсите ги подканят първо с добро, с после те си знаят. Русия има опит от 7-ноември, как да се разправя с такива.
Коментиран от #14
09:57 27.03.2026
13 анти
09:58 27.03.2026
14 пРосия
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":Страната на идиотите.
Коментиран от #22
10:01 27.03.2026
15 Военкор
10:05 27.03.2026
16 Петър
10:05 27.03.2026
17 Ганя
До коментар #5 от "Ганчев":Дава оценка за Русия смех !!!
10:10 27.03.2026
18 Ихаа
До коментар #9 от "Ухаа":Русия многократно преди 2022 година предупреждаваше Украйна да спре агресията към руските граждани в Донбас, но техните паравоенни формирования не ги послушаха! А доколкото си спомням в Иран няма нито израелски нито американски общности!
10:13 27.03.2026
19 Василеску
10:26 27.03.2026
20 Хубаво
10:34 27.03.2026
21 Мишел
- Пълно прекратяване на агресията от САЩ и Израел.
- Договор за ненападение с гаранции.
- Репарации и пълни компенсации от САЩ и Израел.
- Пълно спиране нападенията на Израел по целия фронт
- Международно признаване и гаранции на суверинитетната на Иран над Ормузкия проток.
10:34 27.03.2026
22 Факт е
До коментар #14 от "пРосия":Русия от никой нищо не проси, че да я наричаш така.
Но говорещите с клишета не виждат реалността.
Просяците са други и много добре знаеш името й
Коментиран от #26
11:01 27.03.2026
23 Ха ха
До коментар #5 от "Ганчев":Синчето на бай Ганьо ръси мозък.
11:16 27.03.2026
24 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Да обсъдят ударите
На Русия срещу Украйна .
12:13 27.03.2026
25 Смешко
12:19 27.03.2026
26 Да питам
До коментар #22 от "Факт е":Е коня за кво си счупи краката да ходи в сев. корея?
12:22 27.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Питащ
15:00 27.03.2026