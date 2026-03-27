Съветът за сигурност на ООН заседава при закрити врата по искане на Русия

По инициатива на Русия Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес закрито заседание, посветено на войната, която Москва определя като водена от САЩ и Израел срещу Иран. Това съобщи руски представител, цитиран от Франс прес и ТАСС, предава БТА.

Според руската страна срещата е поискана заради серия удари, за които се твърди, че са нанесени по цели в Иран, включително обекти от гражданската инфраструктура. Сред посочените са образователни и здравни заведения, заяви Евгений Успенски, говорител на постоянния представител на Русия в ООН.

Той уточни, че консултациите ще се проведат при закрити врата и са насрочени за 17:00 ч. московско време (16:00 ч. българско време).